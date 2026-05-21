Российские истребители перехватили над Чёрным морем британский самолёт-разведчик

6 836 33
Российские истребители перехватили над Чёрным морем британский самолёт-разведчик


В течение апреля российские истребители как минимум дважды перехватили разведывательный самолет ВВС Великобритании над Черным морем, не позволив ему приблизиться к российским границам. Эти действия были восприняты как ответ на продолжающиеся разведывательные миссии, проводимые в интересах стран НАТО, что создает дополнительные риски для безопасности в регионе.

По информации Министерства обороны России, российские самолеты выполняли свои задания над нейтральными водами, строго соблюдая международные правила. В частности, в одном из инцидентов российский Су-35 приблизился к британскому самолету на расстояние около шести метров, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота. Несмотря на это, экипаж британского самолета смог успешно завершить свою миссию, что подтверждает профессионализм как российских, так и британских летчиков.

Министр обороны Великобритании Джон Хили выразил обеспокоенность по поводу «продолжающейся агрессивной активности» России, охарактеризовав действия российских истребителей как опасные. Он отметил, что такие маневры создают риск аварий и потенциальной эскалации конфликта. Тем не менее, российское Министерство обороны настаивает на том, что все полеты выполняются в рамках международного законодательства и направлены на защиту национальных интересов.

В контексте этих событий стоит отметить, что подобные инциденты не случились впервые. В 2022 году уже происходили аналогичные случаи, когда российский Су-27 выпустил ракету рядом с британским разведывательным самолетом. Эти действия также были осуждены британскими властями, однако Москва объяснила их технической неисправностью. Важно подчеркнуть, что российские военные продолжают выполнять свои обязанности по защите воздушного пространства, и каждый случай перехвата сопровождается тщательным анализом ситуации.

Ситуация в воздушном пространстве над Черным морем остается напряженной. Россия готова защищать свои границы и реагировать на любые провокации, соблюдая при этом международные нормы.
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    +4
    Сегодня, 10:07
    Хочу напомнить, что перехват - это не уничтожение цели. Перехват - это установление визуального контакта.
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +4
      Сегодня, 10:15
      Цитата: Сергей Кузмицкий

      По информации Министерства обороны России...

      Сергей, Вы не совсем правильно перепостили новость. В других сми она так прописана: Минобороны Соединенного Королевства заявило:
      "В прошлом месяце над Черным морем два российских истребителя неоднократно и опасно перехватывали самолет Rivet Joint Королевских ВВС. Один российский Су-35 подлетел достаточно близко, чтобы активировать аварийные системы Rivet Joint, в том числе отключение автопилота. В другом опасном случае перехвата российский Су-27 совершил шесть пролетов перед британским самолетом, пролетев всего в шести метрах от носа Rivet Joint", - утверждает ведомство в своем заявлении. В МО Великобритании заверяют, что "самолет Rivet Joint выполнял плановый полет в международном воздушном пространстве над Черным морем и не был вооружен".
      1. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        +4
        Сегодня, 11:05
        Ещё в 2022 было понятно, что первый испуг пройдёт и "англичанка" вернётся. Надо было сбивать ещё тогда. Начать нужно было с американских беспилотников. Шок от упавшего Reaper прошёл тоже быстро, потому что он был просто "облит керосином". А это значило, что продолжение разведполётов может быть прекращено только демонстративным сбитием.
        Потерять пилотируемый разведчик с целой командой операторов - это уже совсем другая ситуация. Мы то по себе знаем. Тут уже не только британцы, но и американцы десять раз подумали бы: "Если топят БПЛА, где гарантия, что не собьют и этих?"
        Не надо бояться обострения. Всё уже давно дошло до ручки.
        1. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +1
          Сегодня, 11:21
          Цитата: Сарбоз
          он был просто "облит керосином".

          Мнение ФБ на этот счёт- https://t.me/bomber_fighter/25321
          1. Юра Звание
            Юра
            +1
            Сегодня, 11:36
            https://max.ru/bomber_fighter/AZ5JPK-Sb48 Это они же?
          2. LIONnvrsk Звание
            LIONnvrsk
            +4
            Сегодня, 11:42
            На удивление очень много взвешенных комментариев у читателей Daily Mail на эту новость:
            james20, 16 минут назад
            Если вы оказываете помощь воюющей стороне в той же мере, в какой это делает Великобритания, то фактически сами становитесь воюющей стороной.

            Билли Пирс, Великобритания, 49 минут назад
            Шпионаж Королевских ВВС в интересах Украины. Чего они ожидали — улыбок и приветствий от русских? Почему Великобритания вообще в этом участвует? Мы, те, кто остался дома, подвергаемся опасности.

            Ник Вудолл, Великобритания, 1 час назад
            Подсказка кроется в словах «самолет-разведчик Королевских ВВС»

            LoafBangleWind, Великобритания, 1 час назад
            Меня поражает сдержанность российского правительства в ответ на эти провокации со стороны НАТО! Королевские ВВС должны выйти из НАТО и вернуться домой, чтобы защищать нашу страну! Это хорошая идея для экономии средств!

            normalwisdom, Великобритания, 1 час назад
            Что Королевские ВВС делают в районе Черного моря? Без сомнения, шпионят за российской военной активностью!

            KettleCoilOrchid, Великобритания, 1 час назад
            Интересно, как отреагируют британцы, если Россия отправит свой самолет-разведчик в английскую «Шанель»?

            Дирк Хоффман, Великобритания, 1 час назад
            Что там делает британский самолет-разведчик? Русские должны были его сбить.

            FaceBusGlazer, США, 1 час назад
            Очень красивый самолет Су-27, хотя и очень похож на более изящную версию «Томагавка»
            https://www.dailymail.com/news/article-15834649/Dramatic-moment-RAF-aircraft-repeatedly-dangerously-intercepted-Russian-jets-flying-just-SIX-metres-away-Crazy-Ivan-incident.html
        2. topol717 Звание
          topol717
          -1
          Сегодня, 12:20
          Цитата: Сарбоз
          Надо было сбивать ещё тогда.
          что бы сбивать надо район объявить нелетабельным в связи с проведением СВО. И любую цель в том районе тогда можно будет сбивать. Но для нашего МИД этого видимо слишком сложная задача.
    2. sdivt Звание
      sdivt
      +3
      Сегодня, 10:38
      Цитата: Юрась_Беларусь
      Перехват - это установление визуального контакта

      чуть шире
      перехват - это сближение (на визуальную дистанцию),
      идентификация (визуальное определение типа самолёта, вооружения, бортовой номер, государственную принадлежность и пр.),
      сопровождение (принуждение, либо к смене курса, либо "выдавливание" из занимаемого эшелона)
    3. PROXOR Звание
      PROXOR
      +4
      Сегодня, 10:41
      Надо не только устанавливать визуальный контакт, но и заходя в хвост наводить РЛС беря в захват. Пусть у них система об обнаружении захвата орёт. Не у каждого нервы долго будут держаться, пока зумер будет орать как оглашенный. Прилетит с охранением, нужно на перехват поднимать не звено, а сопостовимое число истребителей. Попытаются выёживаться устроить им показательный учебный бой на сверхкоротких дистанциях. Их Тайфуны по манёвренности не ровня нашим СУшкам.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:45
      Юрась_Беларусь
      Сегодня, 10:07

      hi Жаль, что наши истребители не обо ссс али топливом и даже не срезали кусок хвоста у мелко брита.
      В таком случае, повторений у шпиёнов не было.
  2. al3x Звание
    al3x
    +8
    Сегодня, 10:10
    Несмотря на это, экипаж британского самолета смог успешно завершить свою миссию


    Успешно провёл разведку и целеуказание и спокойно улетел. Ясно понятно.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 11:03
      экипаж британского самолета смог успешно завершить свою миссию

      Их миссия на дне Черного моря, подводная авиация королевства.
  3. barclay Звание
    barclay
    +13
    Сегодня, 10:12
    Министр обороны Великобритании Джон Хили выразил обеспокоенность по поводу «продолжающейся агрессивной активности» России,
    Бритиши - великие мастера переворачивать все с ног на голову... и называть белое чёрным.
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    +1
    Сегодня, 10:13
    Я всегда думал, что перехват это что-то вроде этого
    "перехва́т возду́шной це́ли — основной способ боевых действий активных средств ПВО по уничтожению уклоняющейся и оказывающей огневое и помеховое противодействие воздушной цели."
    И вообще какой может быть перехват в "нейтральных водах"? request
  5. Ирек Звание
    Ирек
    -3
    Сегодня, 10:19
    Летунам аглицким потребовались памперсы повышенной ёмкости.
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      +3
      Сегодня, 10:23
      Это наукой не доказано.
    2. КЕРМЕТ Звание
      КЕРМЕТ
      +2
      Сегодня, 10:24
      Подумаешь штаны поменяли - зато цель свою выполнили
  6. Владимир М Звание
    Владимир М
    +6
    Сегодня, 10:22
    В течение апреля российские истребители дважды перехватили разведывательный самолет ВВС Великобритании над Черным морем, не позволив ему приблизиться к российским границам.

    Не очень понятно, что понимается под "не позволили ему приблизиться к российским границам"? Вообще-то вполне приблизился, но оставался над нейтральными водами.
    Если речь идёт о том, что не дали нарушить границу, то тоже спорно. А он собирался нарушить?
    Может стоило дать нарушить и с чистой совестью сбить.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:31
    Цитата: Юрась_Беларусь
    перехват - это не уничтожение цели. Перехват - это установление визуального контакта
    Это всего лишь один шаг до уничтожения цели
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      -1
      Сегодня, 10:59
      Решение об уничтожении цели принимается отдельно и перехват не всегда заканчивается уничтожением цели. Уничтожать пассажирский самолёт в случае установления чёткого визуального контакта никто не будет. Перехват и уничтожение - разные действия и второе не всегда следует из первого.
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 11:41
        Цитата: Юрась_Беларусь
        Уничтожать пассажирский самолёт в случае установления чёткого визуального контакта никто не будет.

        А это здесь при чём?
        1. Юрась_Беларусь Звание
          Юрась_Беларусь
          0
          Сегодня, 13:31
          Какой Вы непонятливый... По вашей логике (перехват=уничтожение) истребители должны открыть огонь, даже если они визуально удостоверятся, что данный самолёт является пассажирским бортом.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 10:39
    Демонстрационный шаг. В ответ на то что бритиш выполнял реальную работу по боевому обеспечению натовских ударов... А мы зато ему показали, мы его предупредили - а пусть знают наших!
    краткий пересказ статьи с русского официозного на русский разговорный в рамках приличия.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 10:41
    В течение апреля российские истребители дважды перехватили разведывательный самолет ВВС Великобритании над Черным морем.


    Эпизод №1 (Су-35) в статье освещен, хотя цифра "6 метров" фигурирует в другом эпизоде.

    Эпизод №2 (по версии The Guardian):

    «Российский реактивный самолет пролетел в 6 метрах от разведывательного самолета Королевских ВВС... Су-27 совершил 6 пролетов перед невооруженным самолетом RAF Rivet Joint, летел очень близко к его носу, рискуя столкнуться с самолетом».

    Видео - https://vkvideo.ru/video-142076815_456250064

    На кадрах видна демонстрация российскими пилотами ракет, готовых к применению. НЕДВУСМЫСЛЕННО ПРЕДУПРЕДИЛИ мелкобриттов наши соколы.
  10. urik62 Звание
    urik62
    +2
    Сегодня, 10:46
    . Несмотря на это, экипаж британского самолета смог успешно завершить свою миссию

    Получается толку ноль от перехвата, ведь миссия состоит в сборе разведданных. Вот если бы случайно сбить, тогда да .
  11. tabex Звание
    tabex
    +1
    Сегодня, 11:00
    Сбить разок, не будет летать. Провести показательное расследование , "наказать" оператора бука, объявить выговор за случайно нажатую кнопку.
  12. Кармела Звание
    Кармела
    +1
    Сегодня, 11:05
    Дело было в апреле, а сейчас май заканчивается.
  13. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:09
    Одно непонятно--к чему все эти политесы с оправдыванием своих действий.....ну,перехватили и перехватили,т.е. не дали врагу выполнить свою миссию,а какими средствами-не важно,важен результат.....Вася Цымбал не рассуждал-он выполнял поставленную задачу....современные пилоты нисколько не хуже ... hi
  14. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 11:15
    Если самолёт -разведчик не несёт средства авиационного поражения, это ещё не означает, что он не является боевым самолётом.
    Его оружие,это средства авиационной разведки разных типов и видов.
    Так что,вопли Англии,чисто на гражданскую публику в самой Англии и в Европе.
  15. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:38
    Несмотря на это, экипаж британского самолета смог успешно завершить свою миссию

    1. Очень жаль.
    2. Смысл таких "перехватов"?
  16. cheburator Звание
    cheburator
    0
    Сегодня, 11:47
    Пописать на брита надо было, он бы в штопор бы и ушёл! А потом подтвердить это технической неполадкой. И так надо каждый раз делать.
  17. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    -1
    Сегодня, 12:44
    Не передергивайте! Международные нормы подразумевают, при обьявлении воюющей стороной морских районов зоной боевых действий, захват и уничтожение ВСЕХ судов и летательных аппаратов без разрешения зашедших в оную. И да будет Ормузский пролив примером правильного применения международных норм нашим "гуманным" адмиралам и генералам
  18. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:07
    Пора уже иметь стационарные комплексы РЭБ и РЭП в Крыму и Калининграде