Российские истребители перехватили над Чёрным морем британский самолёт-разведчик
В течение апреля российские истребители как минимум дважды перехватили разведывательный самолет ВВС Великобритании над Черным морем, не позволив ему приблизиться к российским границам. Эти действия были восприняты как ответ на продолжающиеся разведывательные миссии, проводимые в интересах стран НАТО, что создает дополнительные риски для безопасности в регионе.
По информации Министерства обороны России, российские самолеты выполняли свои задания над нейтральными водами, строго соблюдая международные правила. В частности, в одном из инцидентов российский Су-35 приблизился к британскому самолету на расстояние около шести метров, что привело к срабатыванию аварийных систем и отключению автопилота. Несмотря на это, экипаж британского самолета смог успешно завершить свою миссию, что подтверждает профессионализм как российских, так и британских летчиков.
Министр обороны Великобритании Джон Хили выразил обеспокоенность по поводу «продолжающейся агрессивной активности» России, охарактеризовав действия российских истребителей как опасные. Он отметил, что такие маневры создают риск аварий и потенциальной эскалации конфликта. Тем не менее, российское Министерство обороны настаивает на том, что все полеты выполняются в рамках международного законодательства и направлены на защиту национальных интересов.
В контексте этих событий стоит отметить, что подобные инциденты не случились впервые. В 2022 году уже происходили аналогичные случаи, когда российский Су-27 выпустил ракету рядом с британским разведывательным самолетом. Эти действия также были осуждены британскими властями, однако Москва объяснила их технической неисправностью. Важно подчеркнуть, что российские военные продолжают выполнять свои обязанности по защите воздушного пространства, и каждый случай перехвата сопровождается тщательным анализом ситуации.
Ситуация в воздушном пространстве над Черным морем остается напряженной. Россия готова защищать свои границы и реагировать на любые провокации, соблюдая при этом международные нормы.
