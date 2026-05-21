Зеленский: Украина надеется на скорое начало переговоров при участии Европы

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на возвращение к мирным переговорам в ближайшие недели. При этом Зеленский рассчитывает, что на этот раз в переговорах будут принимать участие представители Европы.

Как сообщает Financial Times, главы МИД ЕС в ближайшее время намереваются обсудить возможную кандидатуру своего переговорщика с Россией. По данным издания, команда Трампа сообщила европейцам, мол, они не против их участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Также в статье указаны имена возможных кандидатов на роль возможного переговорщика с Москвой. Кроме уже отказавшейся от участия в этом мероприятии экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, представлять Европу на переговорах могут экс-премьер Италии Драги, президент Финляндии Стубб, а также экс-президент Финляндии Саули Ниинистё.

Ранее сообщалось, что Меркель свой отказ объяснила тем, что, по ее мнению, представлять Европу на переговорах должен не отставной европейский политик, а действующий глава одного из государств Евросоюза. По словам бывшего канцлера Германии, именно наличие политического мандата в свое время позволяло ей напрямую обсуждать ключевые вопросы с российской стороной.

Стоит отметить, что при посредничестве представителей Европы в свое время уже были подписаны Минские соглашения, которые, как призналась впоследствии Меркель, были необходимы Киеву, чтобы подготовиться к грядущему неизбежному вооруженному конфликту с Россией.
  1. Ирек Звание
    Сегодня, 10:17
    Оно ещё на что-то надеется....
  2. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    Сегодня, 10:20
    Она экс-канцлер а не идиот.
    Вероятность мирных переговоров около нулевая , выхлоп будет примерно таким же и влезать в этот увлекательный процесс то ещё развлечение.
    1. Mouse Звание
      Сегодня, 10:22
      Выхлоп в любом случае будет одним.... Никаким....
      1. Седов Звание
        Сегодня, 11:51
        Но всё равно его самоуверенность звучит как-будто он уже всё придумал и назначил европейцев, которые поедут Минск-3 заключать. Типа, порешал уже всё.
        1. Mouse Звание
          Сегодня, 11:56
          Мне другое интересно... Они там в прихожей уже столпились? Типа выбери меня, выбери меня?
          1. Седов Звание
            Сегодня, 12:17
            Запросто. Там Зеленский похоже на обещания и откаты не скупится. Для него это реальный бизнес, плюс политические очки. Одно дело с руки европы кредиты кушать воюя постоянно, другое дело хоть на пол-шишечки туда залезть, а дальше уже...
            А там где хо-хол с удочкой прошёл - еврею с бреднем делать нечего laughing
  3. Русь Звание
    Сегодня, 10:28
    На себя- то надежи нет, только ЕС штанишки поддержит....
    1. Alex F._2 Звание
      Сегодня, 12:42
      ...за ручки подержат, как в "Кавказкой пленнице" балбеса держали на середине дороги когда на того грузовик ехал ;)
  4. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 10:52
    Пусть приезжает Урсула, Рютте, и Каю пусть прихватят с подписанным текстом капитуляции и открытой датой. И Зеленского в клетке пусть привозят. Показывать его будем, думаю, он такого числа зрителей не собирал в своей прошлой жизни, и каждый из этих зрителей будет очень хотеть его зарезать побольнее.
    1. frruc Звание
      Сегодня, 11:09
      Лучше вместо Урсулы, пусть гармошку прихватят и споют. А Кая исполнит соло на губном инструменте.
    2. кот Краш Звание
      Сегодня, 11:11
      А я вот, постарался бы спасти зелю от толпы. Всё, что возможно, сделал бы.

      Сам хочу зарезать. Лично.
  5. nobody75 Звание
    Сегодня, 10:55
    Суета и пиар - дым и зеркала... Время переговоров прошло.
    С Уважением
    1. ПВВ22121922 Звание
      Сегодня, 11:13
      "время переговоров" уже настолько протухло, что и упоминать его не с руки
  6. solar Звание
    Сегодня, 11:03
    Ситуация поменялась. Европа взяла на себя финансирование Украины и постоянно развивает поставки вооружений, перехватив роль Штатов. И теперь просто договориться со Штатами и поставить Украину перед фактом уже имеющихся договоренностей просто так не получится. Мир всё дальше и дальше.
    1. ПВВ22121922 Звание
      Сегодня, 11:11
      а как вы себе представляете этот "мир" с укробандерией? бесконечная роль терпилы?
      1. solar Звание
        Сегодня, 11:36
        Боюсь, решающим будет не как мы с вами себе это представляем, а как это представляют в Кремле, а они не торопятся с нами делится этим, а тем более советоваться :((...
      2. alexbor Звание
        Сегодня, 13:30
        верно
        МИД уже просигнализировал, что удары по Москве никак не сказались на готовности руководства РФ к переговорам.

        а как же демилитаризация и денацификация, вопрос к кремлю, но не ответят
    2. Mouse Звание
      Сегодня, 11:12
      Один нюанс... Штаты скинули этот чемодан без ручки на ЕС... Таскать неудобно...
    3. frruc Звание
      Сегодня, 11:19
      Не удивлюсь, есть Мин. обороны стран ес перетрансформируется в Мин. обороны украины.
  7. ПВВ22121922 Звание
    Сегодня, 11:10
    только полное уничтожение укробандеронедогосударственности и воссоединение русских территорий.
  8. HAM Звание
    Сегодня, 11:17
    Меркель сообразила что ей веры уже нет,поэтому "красиво" отказывается(обманув один раз,обманет и второй)..
    Много чиновников в Брюсселе,а поговорить то и не с кем!"Миротворцы"....млин..
  9. Alex F._2 Звание
    Сегодня, 12:41
    То есть закон о запрете переговоров и мечты о переговорах - это всё в одной пустой кокаиновой бестолковке помещается? Думать то нечем, вот там и валяется что попало...