Мерц нашёл способ ускорить вступление Украины в ЕС без согласия всех его членов

Киеву можно предоставить статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Он мог бы пользоваться им, пока не произошло его полноценное вступление в ЕС.



Такое предложение канцлер Германии Фридрих Мерц изложил в письмах в адрес высших брюссельских чиновников.

Он разослал свою инициативу главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Коште и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который сейчас является главой Совета Евросоюза.

Если Мерц заручится поддержкой этих руководителей, представители Украины получат право присутствовать на саммитах ЕС, а также на заседаниях ЕК и Евросовета. Но права голоса на этих мероприятиях у Киева не будет.

Канцлер ФРГ считает, что Украине можно предоставить такой статус из-за ее участия в военных действиях и из-за существенного прогресса в деле евроинтеграции. Мерц считает, что одобрение Брюсселем данного шага стало бы положительным политическим сигналом для украинских граждан и способствовало бы продвижению мирного диалога между Киевом и Москвой при американском посредничестве.

Важно и то, по мнению главы немецкого правительства, что в таком статусе Киев получает права и обязанности по взаимной обороне, которыми пользуются полноценные члены ЕС.

При этом страна может стать ассоциированным членом Евросоюза, не получив обязательного одобрения от абсолютно всех стран, которые в него входят. Таким образом, Мерц нашел способ ускорить вступление Украины в ЕС без согласия всех его членов.
    Mouse
    +7
    Сегодня, 11:14
    Киеву можно предоставить статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Он мог бы пользоваться им, пока не произошло его полноценное вступление в ЕС

    Недострана- недочлен.....
      Седов
      +7
      Сегодня, 11:40
      Недострана- недочлен.....
      Видимо подсадил всё-таки Зеленский этого "с женским лобком на голове" на кокос. Мерц из кожи вон лезет, все дела в Германии забросил, уже даже не до АдГ. Все мысли только о Зеленском. Переезжай в Киев, лобок.
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 13:32
      Остатки бывшей "украины" (коли по завершении СВО таковые, вообще, останутся...) уже никогда не будут т.н. "членом ЕС". И ни при "какой" процедуре.

      И это всё, благодаря тупоумной фрау фон Дер Ляйен, на днях, по простоте душевной, ОФИЦИАЛЬНО и ОТКРЫТО заявившей, что т.н. "евросоюз" в контексте отражения неких "угроз" со стороны России, будет опираться на принцип коллективной обороны. Т.е., по дурости, анонсировала тот ФАКТ, что бирка "ЕС" уже является военным альянсом. А будущие огрызки "украины", коли Москва там что-то оставит, будут только нейтральными и внеблоковыми. Или "не будут никакими" вообще...
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 11:17
    Да уж, воистину ,-"Ты их в дверь они в окно".(С) Особенно в свете скандалов с коррупцией и прочих хищений.
      Русич
      +2
      Сегодня, 12:01
      Подельники, ведь...
    свой1970
    +5
    Сегодня, 11:22
    Мерц не знает или забыл - что максимальную выгоду от войны в Европе получила в Европе нейтральная Швейцария.Торговавшая и с Рейхом и с Союзниками и не потерявшая ничего.
    Если бы Германия встала на эту позицию торговли с противниками - она получила бы кратно больше плюшек чем от милитаризации экономики.
    А милитаризация будет - "Помагите, хулиганы зрения лишают....пардон... Члена ЕС бьют!!"(С).
    И что тогда- где плюсы для Германии и немцев?
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 11:35
      в таком статусе Киев получает права и обязанности по взаимной обороне, которыми пользуются полноценные члены ЕС.
      Плюшки будут у майдании...
        свой1970
        +2
        Сегодня, 11:41
        Вот мне и интересно - зачем немецким олигархам- НЕ оружейникам - лишение их максимально плюшек в пользу третьих стран???
        Логика где?.
        Только в Москве было больше Мерседесов( в максимальной комплектации)- чем во всем ЕС- зачем Мерседесу подорожание стали/комплектующих и лишение продаж в РФ?
        И так практически по всему спектру промышленности Германии.

        Или их олигархи стали настолько вялые что не могут надавить на пикульку Мерцу- чтоб визжал и бился головой об угол сейфа?
          Uncle Lee
          +1
          Сегодня, 12:01
          Пока только МЕРЦавец инициатор, потом и о стальные подтянутся - главное шоб во вред России ! am
            свой1970
            0
            Сегодня, 12:08
            - "во вред России"- вынуть бутерброд с маслом и черной икрой изо рта своих олигархов - вот что меня смущает ...
            Бесстрашный?
      solar
      +1
      Сегодня, 11:51
      максимальную выгоду от войны в Европе получила в Европе нейтральная Швейцария

      Думаете, Вторую мировую именно швейцарцы организовали? Или им просто случайно повезло, что они для всех оказались удобнее независимыми? Швеция, кстати, тоже.
        свой1970
        0
        Сегодня, 12:06
        Из стран Европы они получили максимальную выгоду от войны, на 2 месте Швеция.
        И это - вне зависимости от организаторов войны.
          solar
          +1
          Сегодня, 13:28
          Так тогда так и нужно сказать- им случайно повезло, а не считать чужую выгоду. Вы же не будете обвинять того, кто в лотерею выиграл, а сто тысяч человек проиграли?
    Radio
    +1
    Сегодня, 11:26
    Да забирайте уже ..... Ни кто не против, кроме самой ЕС.
    frruc
    +2
    Сегодня, 11:26
    Но права голоса на этих мероприятиях у Киева не будет.

    Ой, не могу ! Куеву и Европе этот голос и не нужен. Им главное получать бабки от ЕС и безвиз. Даже готовы угробить свою промышленность и энергетику, все распродать для этого.
    HAM
    +4
    Сегодня, 11:30
    Мерц может и пропихнёт краину в ЕС,а вот потом вытолкать краину из ЕС никак не получится...даже силой...когда до эвропейцев дойдёт что сотворили глупость.
    Gomunkul
    +4
    Сегодня, 11:30
    Мерцу нужно напомнить о том, что присоединение ГДР к ФРГ было незаконным:
    В августе 1990 года Народная Палата ГДР без проведения референдума приняла решение об отмене конституции ГДР, упразднении её государственных органов и присоединении к ФРГ.
      свой1970
      +1
      Сегодня, 11:45
      Что это меняет для ФРГ? Раз там Мерцу- значит восточных немцев все устраивает.....
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 13:20
        Что это меняет для ФРГ?
        Это всего лишь предлог для того, чтобы занять немцев этим вопросом, чтобы у них не было времени на Украину.
        Юрась_Беларусь
        0
        Сегодня, 13:28
        Представим, что граждане (ещё не вымершие) бывшей ГДР заявят, что их присоединили к ФРГ незаконно. Дальше что будет?
        solar
        0
        Сегодня, 13:35
        Меркель выросла в ГДР, комсомолка, спортсменка, активистка...
      Васян1971
      +3
      Сегодня, 11:47
      А, кому надо напомнить о сходке "трёх богатырей" в Беловежской пуще и игнорирование результатов референдума о прекращении существования СССР?
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 13:24
        А, кому надо напомнить о сходке "трёх богатырей" в Беловежской пуще и игнорирование результатов референдума о прекращении существования СССР?
        Это нужно напоминать всем, потому как все граждане СССР были хозяева своей страны. Афера Чубайса с ваучерами как раз и была нужна, чтобы придать этой афере законный вид.
    кот Краш
    0
    Сегодня, 11:33
    После такой взасосциации ох и заживут же украинцы. Всем на зависть. Получат от ЕС не только обязанности, но и права эти обязанности выполнять.
    sedoj
    0
    Сегодня, 11:38
    Мерц имеет какие-то плюшки от Зели? Что за идея фикс пропихнуть Украину хоть тушкой, хоть чучелом.
    мусоргский
    +3
    Сегодня, 11:39
    Сегодня ГДР не способна заявить, что её пребывание в составе незаконно. А это могло бы сыграть значительное изменение ситуации. Не лишне бы и России сказать по этому поводу!
    Кмет
    +3
    Сегодня, 11:41
    Мерц нашёл способ ускорить вступление Украины в ЕС без согласия всех его членов

    Судя по всему Мерцу не терпится и он всеми силами старается ускорить тот момент, когда по территории Германии начнет методично прилетать что-то существенное, нежели прилетает по Украине, в рамках 5-й статьи НАТО. Он так стремится помочь Украине вступить в альянс чтобы Германия смогла вступить в войну с РФ.. Тогда пусть имеет в виду, что к немцам будет особенный подход.. и исключительный - к потомкам нацистов ВМВ.
    Хорон
    +2
    Сегодня, 11:50
    Важно не это.
    Вот что важно в данных желаниях мерца. Этот организм хочет поскорее ввергнуть западную европу в войну с Россией, но чтобы его не обвинили в агрессивности, под этим соусом вытаскивается повод "украинской борьбы за европейские ценности". Западная европа стала на путь реваншизма, но продолжает играть роль жертвы.
    multicaat
    0
    Сегодня, 12:09
    а кого мерц представляет в Германии?
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:02
    Как перевернуть слона ,просто покрасив забор ?
    Вопрос не в голосе Украины ,а в том что голоса европейских стран никто не слушает. Те кто против ,как бы и мимо