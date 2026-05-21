Мерц нашёл способ ускорить вступление Украины в ЕС без согласия всех его членов

Киеву можно предоставить статус ассоциированного члена Евросоюза без права голоса. Он мог бы пользоваться им, пока не произошло его полноценное вступление в ЕС.Такое предложение канцлер Германии Фридрих Мерц изложил в письмах в адрес высших брюссельских чиновников.Он разослал свою инициативу главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антониу Коште и президенту Кипра Никосу Христодулидису, который сейчас является главой Совета Евросоюза.Если Мерц заручится поддержкой этих руководителей, представители Украины получат право присутствовать на саммитах ЕС, а также на заседаниях ЕК и Евросовета. Но права голоса на этих мероприятиях у Киева не будет.Канцлер ФРГ считает, что Украине можно предоставить такой статус из-за ее участия в военных действиях и из-за существенного прогресса в деле евроинтеграции. Мерц считает, что одобрение Брюсселем данного шага стало бы положительным политическим сигналом для украинских граждан и способствовало бы продвижению мирного диалога между Киевом и Москвой при американском посредничестве.Важно и то, по мнению главы немецкого правительства, что в таком статусе Киев получает права и обязанности по взаимной обороне, которыми пользуются полноценные члены ЕС.При этом страна может стать ассоциированным членом Евросоюза, не получив обязательного одобрения от абсолютно всех стран, которые в него входят. Таким образом, Мерц нашел способ ускорить вступление Украины в ЕС без согласия всех его членов.

