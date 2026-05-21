«Искандеры» уничтожили очередной цех по производству БПЛА в Днепропетровске

Минувшая ночь традиционно выдалась неспокойной для противника. Ударами «Гераней», «Искандеров» и других средств поражения наши военные поразили целый ряд важных для украинских боевиков целей.

В частности, мощные взрывы были зафиксированы в Кривом Роге, в окрестностях Чернигова и Днепропетровска. В самом Днепропетровске наши «Искандеры» уничтожили крупный цех по производству БПЛА для ВСУ. Уже утром противник произвел пуски своих баллистических ракет из городской черты города Сумы, после чего туда ожидаемо прилетели несколько наших ракет. Судя по вторичной детонации на месте попадания, были уничтожены выявленные позиции, с которых противник пытался наносить удары вглубь территории России. Кроме того, за минувшие сутки в Сумах было зафиксировано не менее семи ударов ФАБ с УМПК и как минимум 24 удара нашими ударными БПЛА.



Между тем, как сообщают украинские источники, на северной границе бывшей УССР киевским режимом усилены мероприятия по проверке граждан, автомобилей и помещений. Утверждается, что усиленные проверки обусловлены якобы существующей угрозой «агрессивных действий или операций» со стороны России и Белоруссии. Проверки охватывают северные районы подконтрольных противнику Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областей.

Хотя еще недавно представители ВСУ сообщали, что не фиксируют скопления российских и белорусских войск в непосредственной близости к северным границам Украины, Зеленский упорно продолжает твердить об угрозе наступления ВС РФ из Белоруссии.

  tralflot1832
Сегодня, 12:58
    Сегодня, 12:58
    Какой красивый " выхлоп" на иллюстрационном фото . laughing
    DIM(a)
Сегодня, 13:08
      Сегодня, 13:08
      Старт на фото зрелищный)
      Результат радует, но больший интерес вызывает вопрос, про какие такие Балистические ракеты противника говориться?
      Алексей Лантух
Сегодня, 13:35
        Сегодня, 13:35
        Обычная ракета РСЗО, особенно большого калибра и есть баллистическая, т.е. летящая по баллистической кривой.
    guest
Сегодня, 14:05
      Сегодня, 14:05
      ИИ умеет. laughing
  frruc
Сегодня, 13:01
    Сегодня, 13:01
    Какая то мутная картинка, ничего не разобрать.
    1. Иван Васильевич 282
      Сегодня, 13:25
      Написано же - вторичная детонация, зачем вам доказательства. А может и третичная, кто знает.
  Монтесума
Сегодня, 13:15
    Сегодня, 13:15
    Одно из последних сообщения с укроканалов.

    ⚡️ В Киевской области начались аварийные отключения света — местные паблики
    ❗️ Более 18 тысяч жителей Киевской области остаются без электроснабжения — ДТЭК

    В Константиновке российские беспилотники сжигают антидроновые сетки магниевой смесью (что-то новенькое наши опробуют).
    В Чугуеве (Харьковская область) случайно сгорела ещё одна АЗС (окурок? smile )
    1. Иван Васильевич 282
      Сегодня, 13:52
      Одно из последних сообщения с укроканалов.

      А вот еще свежее сообщение с укроканалов, прилеты по Сызранскому НПЗ, но кому это интересно?
      Обмен заправки на НПЗ, чудесненько.