МО Греции: ЗРК Patriot на Карпатосе не против Турции, а для прикрытия Болгарии
1 1645
Министр обороны Греции Никос Дендиас ответил на вопрос о том, направлены ли ЗРК Patriot на Карпатосе против Турции, её боевой авиации. Карпатос - остров в южной части Эгейского моря, расположенный между Родосом и Критом.
По словам греческого министра, размещённые на этом острове зенитные ракетные комплексы не предназначались для противодействия турецкой угрозе:
Patriot на Карпатосе явно не были там для противодействия турецкой угрозе. Решение о переброске комплексов на Карпатос, а также в Дидимотихоне, было связано с вопросами прикрытия Болгарии от возможного иранского ракетного удара.
Глава греческого Минобороны добавил, что уже около полутора месяцев Иран не производил ни одного пуска баллистических ракет, поэтому сейчас нет оперативных оснований сохранять «Пэтриоты» в этих районах.
Дендиас в очередной раз предупредил об опасности «туркоцентричного мышления» - привычки объяснять любые действия Греции исключительно через призму отношений с Турцией.
Министр:
Если бы Patriot были нужны для противодействия турецкой угрозе, то за все эти годы греческое правительство или Генштаб давно бы разместили их на каком-нибудь острове в восточной части Эгейского моря. Факт, что их там никогда не размещали, доказывает очевидное: они не предназначены для этой задачи.
Заявление министра вызвало заметный резонанс в регионе, поскольку вопрос размещения систем ПВО на островах Эгейского моря традиционно воспринимается сквозь призму напряжённых отношений с Анкарой.
В Софии заявления греческого соседа о том, что ЗРК Patriot, оказывается, прикрывают Болгарию от иранских ракет, не прокомментировали.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация