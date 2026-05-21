После переговоров с Трампом и Путиным председатель КНР отправится в КНДР
На следующей неделе либо в начале июня председатель КНР Си Цзиньпин может посетить с официальным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом со ссылкой на источники в правительстве и разведывательной службе пишут южнокорейские СМИ.
Правительственные чиновники Южной Кореи отметили, что в прошлом месяце Пхеньян посетил министр иностранных дел Китая Ван И. В ходе его встречи с председателем КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к расширению контактов на высоком уровне и укреплению стратегического взаимодействия с Пекином. Кроме того, пишет южнокорейское агентство Yonhap, на прошлой неделе в северокорейской столице побывала служба охраны и церемониальный персонал китайского лидера.
В Сеуле по поводу возможного предстоящего посещения Си Цзиньпином Пхеньяна и его переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ином выражают сдержанный оптимизм. В публикации Yonhap отмечается, что во время своего государственного визита в Китай в январе президент Республики Корея Ли Чжэ Мён попросил Си Цзиньпина помочь урегулировать межкорейские отношения. В ответ председатель КНР выразил согласие выполнить эту просьбу.
По информации источника в правительстве Республики Корея, китайский лидер может попытаться выступить посредником в урегулировании отношений между Северной Кореей и США. Визит Си Цзиньпина в КНДР состоится после недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который побывал в Пекине на прошлой неделе. В ходе переговоров лидеры двух стран подтвердили общую цель — денуклеаризацию Северной Кореи.
Начиная с декабря прошлого года Пекин уже посетили лидеры четырех государств-постоянных членов Совбеза ООН, включая президентов США и России. Теперь Си Цзиньпин сам отправляется в КНДР. Наверняка не для того, чтобы по просьбе Трампа уговаривать Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия.
