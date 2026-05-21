После переговоров с Трампом и Путиным председатель КНР отправится в КНДР

На следующей неделе либо в начале июня председатель КНР Си Цзиньпин может посетить с официальным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом со ссылкой на источники в правительстве и разведывательной службе пишут южнокорейские СМИ.

Правительственные чиновники Южной Кореи отметили, что в прошлом месяце Пхеньян посетил министр иностранных дел Китая Ван И. В ходе его встречи с председателем КНДР Ким Чен Ын выразил готовность к расширению контактов на высоком уровне и укреплению стратегического взаимодействия с Пекином. Кроме того, пишет южнокорейское агентство Yonhap, на прошлой неделе в северокорейской столице побывала служба охраны и церемониальный персонал китайского лидера.



В Сеуле по поводу возможного предстоящего посещения Си Цзиньпином Пхеньяна и его переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ином выражают сдержанный оптимизм. В публикации Yonhap отмечается, что во время своего государственного визита в Китай в январе президент Республики Корея Ли Чжэ Мён попросил Си Цзиньпина помочь урегулировать межкорейские отношения. В ответ председатель КНР выразил согласие выполнить эту просьбу.

По информации источника в правительстве Республики Корея, китайский лидер может попытаться выступить посредником в урегулировании отношений между Северной Кореей и США. Визит Си Цзиньпина в КНДР состоится после недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который побывал в Пекине на прошлой неделе. В ходе переговоров лидеры двух стран подтвердили общую цель — денуклеаризацию Северной Кореи.

Начиная с декабря прошлого года Пекин уже посетили лидеры четырех государств-постоянных членов Совбеза ООН, включая президентов США и России. Теперь Си Цзиньпин сам отправляется в КНДР. Наверняка не для того, чтобы по просьбе Трампа уговаривать Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия.

    Артур Грудинин
    Сегодня, 11:44
    Как можно охарактеризовать данную картинку? Название никак не могу придумать.
      Mouse
      Сегодня, 11:49
      Навскидку- братья навек! wink
        Степняк
        Сегодня, 11:55
        Неа! Здесь, на форуме, как-то очень живо обсуждали картинку, на которой китайский офицер косо и презрительно смотрел... Сами знаете на кого. Китай умеет ждать. С Россией ему придётся сотрудничать в любые времена. Степень сотрудничества пока не тянет на:
        Китай ждёт.
          Seaflanker
          Сегодня, 12:46
          Я не знаю, какую фотографию ты имеешь в виду, но, согласно уставу караульной службы китайской армии, солдат обязан сохранять неподвижность позы, поэтому ему, скорее всего, приходится просто вращать глазами, чтобы следить за обстановкой вокруг.
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 11:56
      — «Мы наш, мы новый мир построим!» ...
        Mouse
        Сегодня, 11:58
        И станем всем! лишние-с борта.... bully больше трех не собираться... wink
          Седов
          Сегодня, 12:57
          Василий hi, там босота в Европе слюнями изойдёт. Они о таком триквеле только на острове Эпштейна мечтали.
        Седов
        Сегодня, 12:53
        Владимир Владимирович, там внизу запинаного Трампа не хватает. Ну может он просто внизу под столом?
      ZovSailor
      Сегодня, 12:07
      hi Ввиду резкой милитаризации АТР, включая страну харакири, Манилу с альянсами AUKUS, QUAD и др. дядюшка Си намерен проверить готовность противостоять внешним угрозам в плане присоединения Тайваня в ближайшем будущем.
      Uncle Lee
      Сегодня, 12:09
      Юра
      Сегодня, 12:26
      Три богатыря!)))
      Монтесума
      Сегодня, 12:58
      Трое в лодке, не считая собаки.(с) Обсуждение кандидатуры на роль собаки полностью предоставляется комментаторам ВО. smile
        Дядя Сэм_2
        Сегодня, 13:07
        Смотря какая собака: рыжая или шестипалая... request
        commbatant
        Сегодня, 13:42
        Предлагаю МНР, там много либероидов желающих пенсию, как в Швейцарии и проводящую прозападную политику, являющаяся членом МУС, "скрепя сердце" получающая энергоресурсы из РФ, т.е. от армении ничем не отличающаяся...
    ТермиНахТер
    Сегодня, 11:47
    Если учесть, что для Юж. Кореи Китай торговый партнер № 1, то дядя Си может и не такое.
      кредо
      Сегодня, 12:03
      До тех пор, пока Южная Корея не станет самостоятельным государством сближение, и тем более объединение, с КНДР невозможно. Ну разве что в КНДР поменяется строй. Что конечно не желательно для нас, да и Китая.
    tralflot1832
    Сегодня, 11:48
    Если источник информации южнокорейские СМИ ,то есть два варианта поситит Си Цзиньпин КНДР или не посетит . wassat У КНДР для этого есть " Рабочая Газета ". bully
    tralflot1832
    Сегодня, 11:59
    Для КНР ,КНДР может быть идеальной площадкой для испытания китайских военных разработок .Если что - это не мы ,все вопросы к Ким Чен Ыну . wassat Вы верите что всё сделано в КНДР в военных вооружениях ?Я не верю . bully
    nobody75
    Сегодня, 12:02
    Значит Путин и Си договорились... Начался смотр войск.
    С Уважением
      Дырокол
      Сегодня, 12:21
      Экий вы провидец... Или есть инсайд?
        nobody75
        Сегодня, 13:54
        Только представьте, в Белоруссию перебрасывается армейский корпус из КНДР! На совместные учения. Едут и смеются, пряники жуют...
        С Уважением
      Развед
      Сегодня, 13:31
      О чем договорились? Ознакомился с результатами визита. Песков весьма радужно отрапортовал об его итогах. Тут тебе и продление Договора о добрососедстве, и подписание более 40 двусторонних документов в сфере с/х, образования, пр., и продление безвиза... Все прекрасно. Вот только о контракте Сила Сибири 2 высказался весьма туманно: "стороны достигли принципиального понимания по основным параметрам проекта".
      Вот пытаюсь вспомнить: в который раз я слышу эту фразу за последние годы? И понять - а зачем вообще наш президент ездил в Китай? Если в разрезе СС 2 воз и ныне там?
        commbatant
        Сегодня, 13:46
        Вопрос хороший, хоть и "идеологически неверный и провокационный"...берегите себя...
        nobody75
        Сегодня, 13:55
        Безобразие! Вам еще не доложили???
        С Уважением
          0
          Сегодня, 14:08
          Почему же? Как раз доложили. Г-н Песков доложил, и не только мне. Красочно, в деталях.
          Я просто товарищу уточняющий вопрос задал. Возможно, он знает больше.
            0
            Сегодня, 14:11
            Так я выше написал про дружбу Белорусского и Корейского народов!
            С Уважением
    Кмет
    Сегодня, 12:03
    Вот оно что.. выходит всем "парадом" руководит "серый кардинал" - КНДР. Теперь, после всех переговоров и обсуждений с РФ и США, Си Цзиньпин поедет к Ким Чен Ыну чтобы согласовать свои дальнейшие действия.. Сарказм, конечно, но внешне смотрится весьма занимательно..
      Дырокол
      Сегодня, 12:23
      По моему вы правы. Си едет к Ын дабы тот направил Пу партию "добровольцев".
        Монтесума
        Сегодня, 12:53
        Сомнительный вариант. Для решения вопросов с добровольцами у России с КНДР заключён соответствующий договор о военном сотрудничестве и взаимопомощи.
    VovaVVS
    Сегодня, 12:13
    Ын для Си, как Хаменеи для Трампа: пресмыкаться не будет и на поклон не приедет
    Darkdimon
    Сегодня, 13:38
    Денуклеаризацию? Убрать главный гарант КНДР? После Ирана, я думаю китайские представители даже заикаться об этом не будут.
    Zaurbek
    Сегодня, 13:39
    Так то на фото и не сразу поймешь , кто китаец, а кто кореец