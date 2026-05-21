Армия России взяла под контроль Шестеровку Харьковской области

Российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области. Поступает информация о том, что подразделения группировки «Север» взяли под контроль очередной населённый пункт на Волчанском направлении. На этот раз – к югу от Волчанска.

Речь идёт о селе Шестеровка, находящемся у впадения реки Польная в Северский Донец. Одновременно с освобождением Шестеровки армия России выбила противника из большей части соседнего села Лосевка.



Соответственно, глубина продвижения ВС РФ от границы Белгородской области к югу от Волчанска на данный момент достигла 18-19 километров.



Дальнейшее продвижение на юг и юго-восток может позволить отрезать один из основных узлов военной логистики противника на северо-востоке области – село Великий Бурлук. На текущий момент ВСУ активно его используют для переброски сил и средств, доставки боеприпасов и вооружения из Харькова на восток области – в том числе на Купянское направление.

Напомним, что одновременно с этим ВС РФ продолжают забирать территории Харьковщины к северу от реки Волчья.