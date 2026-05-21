После свержения Асада в САР Турция начала приглашать сирийские войска на учения

В числе подразделений из 50 стран, включая государства НАТО, в международных учениях EFES-2026, проходящих в турецкой провинции Измир, участвуют военные Сирии и объединенной армии Ливии. Сирийское подразделение задействовано в учебно-боевых мероприятиях по воздушно-десантной подготовке, маневрах бронетехники и тренировках снайперов.



Об этом сообщают информационное агентство SANA (Сирия) и ряд других СМИ.

Сообщается, что для наблюдения за ходом учений в Турцию прибыл начальник штаба сирийских Вооруженных сил.

В подобный мероприятиях военные Сирии участвуют впервые после свержения президента Башара Асада и реорганизации армии. Участие сирийцев в данном мероприятии широко обсуждается в СМИ разных стран.

Кроме того, в Турцию прибыли ливийские военнослужащие. Примечательно, что в турецких учениях совместно участвуют военные с запада и востока Ливии, которые являются противоборствующими силами затянувшегося ливийского конфликта. Собственно, ливийские военные впервые выезжают за рубеж для участия в учебно-боевых мероприятиях. В общей сложности в Турцию прибыло около 500 военнослужащих из Ливии.

Всего в EFES-2026 участвует около десяти тысяч военных из разных стран Североатлантического альянса, Азии и Африки. Они стартовали 20 апреля и заканчиваются сегодня. Учения считаются самыми крупными в Турции и проходят с участием сухопутных, военно-морских и военно-воздушных подразделений.
  1. Zaurbek Звание
    Сегодня, 13:34
    Иранские прокси поменялись на турецкие прокси
    1. knn54 Звание
      Сегодня, 14:00
      -в турецких учениях совместно участвуют военные с запада и востока Ливии,
      "Сидят двое уличных попрошаек на Святой Земле.
      У одного табличка: «Подайте пострадавшим от израильской агрессии».
      У второго: «Подайте пострадавшим от арабской агрессии».
      Проходит мимо турист, долго смотрит на них, качает головой и кидает первому сто долларов. Тот радостно прячет купюру, а второй завистливо смотрит на него и толкает соседа локтем:
      — Мойша, ты слышал? Этот антисемит уже учит нас, как вести наш бизнес"!
  2. Копчёный Звание
    Сегодня, 13:35
    Ну так логично, они изначально были частью турецких интересов и часть военной структуры.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Сегодня, 13:40
    Кто платит тот и танцует девушку.