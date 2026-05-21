В ОАЭ: после жёсткой иранской агрессии Тегеран хочет узаконить новую реальность
Советник президента Объединённых Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш жёстко оценил текущую политику Ирана в регионе Персидского залива.
Гаргаш:
Мы привыкли к иранскому запугиванию на протяжении долгих десятилетий, пока оно не стало частью политического ландшафта в Арабском заливе (так в Абу-Даби называют Персидский залив), и доверие было утрачено между агрессивной риторикой и пустыми декларациями о дружбе.
По его словам, после недавней «жёсткой иранской агрессии» Тегеран пытается узаконить новую реальность, рождённую из военного поражения. Попытки контролировать Ормузский пролив или посягать на морскую суверенность ОАЭ Гаргаш назвал «обломками мечтаний»:
Тот, кто хочет сосуществовать со своими арабскими соседями, должен осознать, что доверие утрачено. Восстановить его можно не через лозунги, а через ответственный язык, защиту суверенитета и искреннюю приверженность принципам добрососедства.
Многие арабские государства, включая ОАЭ, и их представители регулярно заявляют об иранском запугивании и угрозах. При этом они часто забывают упомянуть, что сами десятилетиями активно выступают против Ирана, поддерживая как военную агрессию третьих стран, так и жёсткие экономические санкции против Тегерана.
Власти тех же ОАЭ заявляют об утраченном доверии, но не говорят о том, а есть доверие к ним со стороны Ирана, не утрачено ли оно? Ведь ОАЭ спокойно и свободно продавали свои нефть и газ на мировом рынке, лишая такого же права Иран и размещая на своей территории американские военные базы, с которых и наносились удары по иранской территории. По логике указанного чиновника, Иран должен был никак не отвечать на агрессию, которая была проявлено в том числе с территории Объединённых Арабских Эмиратов.
