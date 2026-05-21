В ОАЭ: после жёсткой иранской агрессии Тегеран хочет узаконить новую реальность

Советник президента Объединённых Арабских Эмиратов Анвар Гаргаш жёстко оценил текущую политику Ирана в регионе Персидского залива.

Гаргаш:

Мы привыкли к иранскому запугиванию на протяжении долгих десятилетий, пока оно не стало частью политического ландшафта в Арабском заливе (так в Абу-Даби называют Персидский залив), и доверие было утрачено между агрессивной риторикой и пустыми декларациями о дружбе.

По его словам, после недавней «жёсткой иранской агрессии» Тегеран пытается узаконить новую реальность, рождённую из военного поражения. Попытки контролировать Ормузский пролив или посягать на морскую суверенность ОАЭ Гаргаш назвал «обломками мечтаний»:

Тот, кто хочет сосуществовать со своими арабскими соседями, должен осознать, что доверие утрачено. Восстановить его можно не через лозунги, а через ответственный язык, защиту суверенитета и искреннюю приверженность принципам добрососедства.


Многие арабские государства, включая ОАЭ, и их представители регулярно заявляют об иранском запугивании и угрозах. При этом они часто забывают упомянуть, что сами десятилетиями активно выступают против Ирана, поддерживая как военную агрессию третьих стран, так и жёсткие экономические санкции против Тегерана.

Власти тех же ОАЭ заявляют об утраченном доверии, но не говорят о том, а есть доверие к ним со стороны Ирана, не утрачено ли оно? Ведь ОАЭ спокойно и свободно продавали свои нефть и газ на мировом рынке, лишая такого же права Иран и размещая на своей территории американские военные базы, с которых и наносились удары по иранской территории. По логике указанного чиновника, Иран должен был никак не отвечать на агрессию, которая была проявлено в том числе с территории Объединённых Арабских Эмиратов.
  1. Александр_K Звание
    Сегодня, 13:12
    Всё по Оруэлу, а действующий закон только один: кто сильнее тот и прав.
    1. кредо Звание
      Сегодня, 13:35
      "Лучшая защита - нападение" - оторвавшись от глотки умиравшего в саванне льва, прогавкал вожак стаи гиен.
      "Да, да, да" - прогавкала в ответ стая гиен разрывая льва на части - "Он сам виноват в том, что лежал на нашем пути и своим предсмертным зовом пугал наши слабые сердца". negative
      1. НИКНН Звание
        Сегодня, 13:48
        Восстановить его можно не через лозунги, а через ответственный язык, защиту суверенитета и искреннюю приверженность принципам добрососедства.
        Ну по сути Иран и защищает СВОЙ суверенитет, где тут проблема? Эти куклы в простынях даже мысли выразить не в состоянии, только попугаями работают. Нефть смотрю на интеллект всем по разному влияет. А по сути трусы каких свет не видывал, еще и рот бы не открыли если бы им не сказали открыть.
  2. Самый вежливый Звание
    Сегодня, 13:21
    жёсткой


    Кровь из глаз не льётся но где то рядом уже.😂
    Причём по русскому я больше тройки не получал 😁
  3. ZovSailor Звание
    Сегодня, 13:22
    Почему-то арабские страны,включая ОАЭ,пекущиеся о международной справедливости, забывают упоминать о подписании Авраамовых соглашений с сионистами - основным врагом ИРИ, требуя взаимности от персов.
  4. Виктор Сергеев Звание
    Сегодня, 13:23
    Оказывается размещать американские базы с которых наносятся удары по Ирану это доброе сосуществование с соседями, а самозащита и принятие мер для принуждения к миру это агрессивность. Иран практически никогда ни на кого не нападал с момента образования, вот на него постоянно лезли. Гаргаш четко проштудировал Геббельса.
  5. Schneeberg Звание
    Сегодня, 13:34
    Многие арабские государства, включая ОАЭ, и их представители регулярно заявляют об иранском запугивании и угрозах
    А вот выведите со своей территории американские войска и никто вас запугивать не будет. Иран знает на каком языке разговаривать с врагом, не то что.........
  6. Дмитрий В. Шмыков Звание
    Сегодня, 13:38
    У арабов как ни у кого хорошо получается быть криптоевреями. Не на пустом месте слухи, что это один народ.
  7. Grencer81 Звание
    Сегодня, 13:42
    Всё по методике, которую применяют англосаксы....
    Хочешь оправдать свою агрессию,обвини в ней других.
  8. Mouse Звание
    Сегодня, 13:53
    После такой пламенной речи осталось добавить...
    Ждем извинения и голову Ирану пеплом посыпать... Знаем проходили. .