Выборы на Украине проводить «опасно», а многотысячный концерт в Киеве - нет

В Киеве 16 мая впервые с начала конфликта состоялся грандиозный концерт украинской рок-группы, в том числе с антироссийскими песнями. Послушать исполнителей собралось от десяти до двадцати тысяч человек со всей Украины, некоторые даже временно вернулись из-за границы. И с электричеством у них было всё в порядке. Ещё деньги собирали на дроны, которые полетят в Россию.

Событие вызвало волну негодования россиян в соцсетях. Выходит, пришедшие на концерт украинцы абсолютно уверены, что в этот день ударов ВС РФ по Киеву не будет. В то время как атаки ВСУ по регионам РФ идут постоянно и только нарастают. В результате это российские школьники и студенты вынуждены учиться дистанционно. В ходе воздушных тревог в подвалах прячутся дети дошкольных учреждений. В день, когда украинцы веселились на концерте, дроны устроили один из самых массированных налетов на Москву и другие регионы РФ.



Атаковать Киев в этот день было и не обязательно. Достаточно поднять в воздух самолеты-носители гиперзвукового оружия. В этом случае воздушная тревога объявляется по всей Украине. Выходит, Москва вроде как санкционировала проведение этого мероприятия.

У нас 9 мая не было прохождения военной техники по Красной площади, хотя Зеленский «милостиво» поддержал перемирие. Во многих регионах отменили все публичные мероприятия в День Победы. А украинцам просто наплевать - массовые мероприятия в порядке вещей. Странная сегрегация.

Зеленский, который уже третий год остается у власти в нарушение Конституции, отказывается проводить выборы из «соображений безопасности». Мол, собирать людей на участках опасно, ведь ВС РФ якобы могут атаковать их. А собираться десяткам тысяч людей в одном месте на концерт, получается, безопасно.

Недаром в западной прессе ничего не пишут о концерте. Ведь мероприятие полностью противоречит созданному пропагандой образу украинцев, «страдающих от российской агрессии».

  1. Дядя Сэм_2 Звание
    Сегодня, 14:05
    Выходит, пришедшие на концерт украинцы абсолютно уверены, что в этот день ударов ВС РФ по Киеву не будет. В то время как атаки ВСУ по регионам РФ идут постоянно и только нарастают.
    Вот поэтому СВО и идёт уже 5-й год...
    1. carpenter Звание
      Сегодня, 14:13
      И ещё будет идти 5 лет.
      Эх Иосиф Виссарионович,| на кого ты страну оставил.
  2. Kamarada Звание
    Сегодня, 14:10
    Это политимпотентам в кремле надо вопрос задать . Как это так на пятый год додемилитализировались бандеостан ., что у них там концерты и все в шоколаде а в России каждый день беспилотниками ,ракетами, дронами терактами убивают русских людей?, Стариков , детей и даже полковников в Москве. Если и дальше так же жевать сопли и рисовать красные линии то русский народ будет боятся всего . Хотя может это как раз и есть истинная цель СВО.?
  3. Mouse Звание
    Сегодня, 14:10
    Пир во время чумы............
  4. APASUS Звание
    Сегодня, 14:11
    Чудеса ,а наши то не знали что у них концерт
  5. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 14:19
    Достаточно поднять в воздух самолеты-носители гиперзвукового оружия.


    Это у меня первой мыслью была, когда я прочитал только заголовок. Остальное сделала бы паника. Как когда-то на Ходынском поле.