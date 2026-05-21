Столтенберг: НАТО сегодня не выживет без США

Я с большим уважением отношусь к ЕС, но не верю, что Евросоюз способен заменить НАТО в вопросах коллективной безопасности.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, занимавший этот пост с октября 2014 по октябрь 2024 года, предостерёг от иллюзий относительно самостоятельности Европы в сфере безопасности. По его словам, сегодняшнее НАТО не выживет без США.Столтенберга уверен в том, что Европа на данный момент не способна самостоятельно заменить НАТО или создать полноценную альтернативу американским гарантиям безопасности.Экс-генсек также негативно отозвался об идеях создания так называемого «европейского НАТО» или отдельной армии Евросоюза:По его мнению, без решающего вклада США в виде военной мощи, разведки, ядерного щита и командных структур альянс потеряет свою эффективность.Столтенберг отметил, что европейские страны значительно отстают от необходимого уровня военных расходов и промышленных возможностей, чтобы в ближайшие годы обеспечить безопасность континента без трансатлантического партнёра.Заявление бывшего генсека прозвучало на фоне продолжающихся в Европе дискуссий о «стратегической автономии» и возможном сокращении американского присутствия в НАТО. Многие эксперты считают позицию Столтенберга реалистичной оценкой текущих возможностей ЕС.