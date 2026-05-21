Столтенберг: НАТО сегодня не выживет без США

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, занимавший этот пост с октября 2014 по октябрь 2024 года, предостерёг от иллюзий относительно самостоятельности Европы в сфере безопасности. По его словам, сегодняшнее НАТО не выживет без США.

Столтенберга уверен в том, что Европа на данный момент не способна самостоятельно заменить НАТО или создать полноценную альтернативу американским гарантиям безопасности.



Экс-генсек также негативно отозвался об идеях создания так называемого «европейского НАТО» или отдельной армии Евросоюза:

Я с большим уважением отношусь к ЕС, но не верю, что Евросоюз способен заменить НАТО в вопросах коллективной безопасности.

По его мнению, без решающего вклада США в виде военной мощи, разведки, ядерного щита и командных структур альянс потеряет свою эффективность.

Столтенберг отметил, что европейские страны значительно отстают от необходимого уровня военных расходов и промышленных возможностей, чтобы в ближайшие годы обеспечить безопасность континента без трансатлантического партнёра.

Заявление бывшего генсека прозвучало на фоне продолжающихся в Европе дискуссий о «стратегической автономии» и возможном сокращении американского присутствия в НАТО. Многие эксперты считают позицию Столтенберга реалистичной оценкой текущих возможностей ЕС.
5 комментариев
  1. Дядя Сэм_2 Звание
    Сегодня, 14:00
    Столтенберг: НАТО сегодня не выживет без США
    Это даже ежу понятно. Даже Калас и Столтенбергу! lol
  2. Uncle Lee Звание
    Сегодня, 14:01
    сегодняшнее НАТО не выживет без США.
    На США держится НАТО...Никуда США не уйдет.
  3. Mouse Звание
    Сегодня, 14:05
    Я же говорю без погонщика, не обойтись...только разброд и шатание.... Ну нужен им, что бы в узде держал...
  4. Irokez Звание
    Сегодня, 14:12
    По его словам, сегодняшнее НАТО не выживет без США.

    О блин прозрение. Где ты раньше был - пиво пил? А наши мужики-то не знают, надо подсказать.
  5. APASUS Звание
    Сегодня, 14:13
    Я с большим уважением отношусь к ЕС, но не верю, что Евросоюз способен заменить НАТО в вопросах коллективной безопасности.

    Выживут ,переведут на сено население ,но выживут. Тем более у Европы такой большой опыт строительства фашистских государств, организации концлагерей