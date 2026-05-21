МИД РФ: агрессия в отношении граждан России в ПМР получит немедленный ответ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье российских граждан получит незамедлительный и адекватный ответ. Российская Федерация готова использовать все необходимые средства для обеспечения их безопасности.
Захарова отметила, что указ об особых правилах приема в гражданство России жителей ПМР связан с безрассудными действиями официального Кишинева и Киева. Принятие соответствующего указа назрело уже давно и является сугубо гуманитарным шагом навстречу чаяниям многих жителей республики. При этом их набирающий силу запрос на получение гражданства России во многом связан с абсолютно дикими и безответственными действиями, предпринимаемыми властями Молдавии и киевским режимом в отношении Приднестровья. Представитель российского МИД напомнила, что Приднестровье является многонациональным регионом, с которым Россию неразрывно связывают крепкие исторические узы.
Захарова также предупредила граждан России о том, что посещение Молдавии в настоящее время является весьма рискованным и откровенно небезопасным предприятием. Прибывающие в Молдавию граждане России подвергаются многочасовым допросам и унизительным процедурам проверки. Также все чаще фиксируются случаи задержания и заведения против них уголовных дел. При этом молдавские власти отказывают дипломатам российского посольства в Кишиневе в оказании консульской помощи.
Между тем молдавские власти угрожают еще до конца 2026 года полностью уничтожить экономику Приднестровья, если Тирасполь не согласится на евроинтеграцию и разрыв всех связей с Россией.
