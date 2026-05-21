МИД РФ: агрессия в отношении граждан России в ПМР получит немедленный ответ

574 9
МИД РФ: агрессия в отношении граждан России в ПМР получит немедленный ответ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что любая агрессия в отношении проживающих в Приднестровье российских граждан получит незамедлительный и адекватный ответ. Российская Федерация готова использовать все необходимые средства для обеспечения их безопасности.

Захарова отметила, что указ об особых правилах приема в гражданство России жителей ПМР связан с безрассудными действиями официального Кишинева и Киева. Принятие соответствующего указа назрело уже давно и является сугубо гуманитарным шагом навстречу чаяниям многих жителей республики. При этом их набирающий силу запрос на получение гражданства России во многом связан с абсолютно дикими и безответственными действиями, предпринимаемыми властями Молдавии и киевским режимом в отношении Приднестровья. Представитель российского МИД напомнила, что Приднестровье является многонациональным регионом, с которым Россию неразрывно связывают крепкие исторические узы.

Захарова также предупредила граждан России о том, что посещение Молдавии в настоящее время является весьма рискованным и откровенно небезопасным предприятием. Прибывающие в Молдавию граждане России подвергаются многочасовым допросам и унизительным процедурам проверки. Также все чаще фиксируются случаи задержания и заведения против них уголовных дел. При этом молдавские власти отказывают дипломатам российского посольства в Кишиневе в оказании консульской помощи.

Между тем молдавские власти угрожают еще до конца 2026 года полностью уничтожить экономику Приднестровья, если Тирасполь не согласится на евроинтеграцию и разрыв всех связей с Россией.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Furious Bambr Звание
    Furious Bambr
    +1
    Сегодня, 14:07
    Клоуны....У нас, в Курской области, быстро ответили????? До сих пор нельзя проехать до Суджи, Глушково и т.п. Не пускают нас за красно-коричневую линию
    1. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      +1
      Сегодня, 14:09
      Жители Курской области не москвичи, потерпят. Насчет ПМР будет жесткий ответ Захаровой. И выражена озабоченность. Удачно помогли Асаду, поможем и Приднестровью! Отправим Африканский корпус на выручку, его как раз из Мали похоже придётся эвакуировать
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 14:08
    Для начала надо с украинской СВО разобраться, а там, глядишь, молдавская СВО не потребуется.
  3. Kuziming Звание
    Kuziming
    -1
    Сегодня, 14:10
    Дайте ей красный фломастер!
    Слова, слова...
  4. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    0
    Сегодня, 14:11
    По молдавским и румынским центрам принятия решений ударим орешником. Медведев не даст соврать
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 14:17
      Не даст. Сам соврет. Ибо нехрен
  5. фемистокл_ Звание
    фемистокл_
    0
    Сегодня, 14:13
    Как там у классика... " И раньше-то в Европе за рубль мало что давали, а скоро будут в морду давать " Так скоро будет и за упоминание МИД РФ... smile
  6. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    0
    Сегодня, 14:15
    Цирк уехал в лице СССР а клоуны остались,печально.
  7. Kamarada Звание
    Kamarada
    0
    Сегодня, 14:17
    Политимпотенция. Может и хочется НО уже не можется. Шли бы уже на пенсию .