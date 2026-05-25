Антикризисная политика: выбор сильной стороны



«Овечка» с мазутным тендером

Лес — всему голова



Примерно так жители Москвы снабжались дровами в самый пик топливного кризиса

Поворот к нефти

Мазут на железных дорогах



Чертеж мазутного бака в паровозном тендере



Схема железных дорог СССР



Сохранилось очень мало фотографий мазутных паровозов. Вот на этом фото паровоз серии «Э» заправляет водой тендер; водяной бак стоит под мазутной цистерной.

Без мазута нету хлеба, мяса, хлопка...

Хотя снабжение железных дорог дровами приводило иной раз к заваливанию станций

В публикациях о проблемах экономики России хорошо заметен выраженный крен в гиперкритицизм — всё плохо, всё развалится и так далее. Сторонники подобного подхода, хотя и неявным образом, почему-то полагают, что стоит лишь сгустить краски, нагнать паники и истерики, как проблемы начнут каким-то волшебным образом решаться. Или найдутся, столь же волшебным образом, некие «решатели», которые эти проблемы разрешат.Крики и вопли еще ни одной проблемы не разрешили, к тому же сторонники гиперкритицизма часто и, я полагаю, нередко умышленно мешают выработке эффективной антикризисной стратегии, поскольку бросаются с криками на тех, кто начинает искать какие-нибудь преимущества в сложившейся ситуации: «Не может быть ничего хорошего!», «Всё пропало!» и так далее.Чем мне нравится советский экономический опыт, так это тем, что в нем было изрядно моментов борьбы с разными кризисами и трудностями, в ходе чего были выработаны подходы к эффективной антикризисной стратегии, которые можно обобщить и превратить в теорию. В частности, именно в рамках этого подхода применялся метод, который можно назвать «методом выбора сильной стороны», опираясь на которую можно преодолеть возникший хозяйственный кризис.Рассмотрим это на примере применения нефтетоплива для решения топливного кризиса 1920-х годов.Топливный кризис — это когда весной 1918 года Советская Россия лишилась разом почти всего минерального топлива. Да, в результате Брестского мира, согласно которому в марте-апреле 1918 года немецкие войска оккупировали Украину и Донбасс — главный источник угля. В конце июля 1918 года, когда в Баку пало правительство Совнаркома и власть перешла в руки Центрокаспия, ориентировавшегося на британцев, прекратились поставки и нефти.Крупные города, промышленные центры и железные дороги РСФСР остались без поступления топлива.Конечно, были запасы и резервы, был Подмосковный угольный бассейн (в 1917 году добыл около 700 тысяч тонн, а в 1918–1919 годах добыча упала до 380–400 тысяч тонн), был контрабандный ввоз, но это всё не обеспечивало даже минимальных потребностей в топливе.Ситуация самая критическая, которая привела бы современных гиперкритиканов в состояние истерики вплоть до потери сознания. Большевики же, кроме наиболее очевидных мер по централизации запасов и распределения топлива в знаменитом Главтопе ВСНХ, быстро нашли эту самую сильную сторону, которая еще оставалась, несмотря на все потери. Это — дровяное топливо.Во-первых, большая часть территории РСФСР в 1918-1919 годах была занята лесом. Малолесистые районы были только на юге, где шли бои.Во-вторых, заготовка леса не требовала сложного технического оснащения, но требовала учета трудозатрат на заготовку, вывоз и распиловку дровяного леса и снабжения дровозаготовок продуктовыми пайками.В-третьих, была разработана определенная система заготовки дровяного леса, с учетом близости заготовительных районов к городам, железным дорогам и рекам; была разработана система накопления и распределения запасов дров в соответствии с указаниями Главтопа и приоритетностью потребителей.В-четвертых, использовалась неликвидная древесина. На дрова разбирались деревянные дома, хозпостройки, заборы, особенно в Петрограде, а в 1920 году появился главк Палотоп, ответственный за сбор сухостоя, хвороста и сосновых шишек в лесах — между прочим, 1 млрд пудов в 1920 году.Особое преимущество состояло в том, что, хотя дрова для паровозов были самым худшим видом топлива, тем не менее железные дороги могли ездить на самозаготовках дров.Дрова долго были главным видом топлива, и даже после окончания Гражданской войны, что, однако, привело к тому, что во многих районах лесосеки были вырублены на 15-20 лет вперед и более, и к истощению местных лесных ресурсов.После того как Донбасс был взят Красной Армией в конце декабря 1919 года, а Баку был взят Красной Армией и местными большевиками практически бескровно 28 апреля 1920 года, возникли предпосылки для разрешения топливного кризиса.Однако в этот момент произошел интересный временный сдвиг в пользу нефти, а не в пользу угля. Нефть в тот момент оказалась сильной стороной советского хозяйства. Бакинские нефтепромыслы, разумеется, пострадали от войны и британской оккупации. В 1920 году добыча нефти сократилась до 2,9 млн тонн и продолжала падать до 2,4 млн тонн в 1921 году. Но потом пошло быстрое восстановление: 1922 — 2,9 млн тонн, 1923 — 3,5 млн тонн, 1924 — 4,2 млн тонн. К 1928 году добыча дошла до 7,7 млн тонн..Однако с донецким углем положение было намного хуже. В 1920 году добыча упала до 4,5 млн тонн (потребление донецкого угля в 1913 году — 25,3 млн тонн), при этом собственное потребление бассейна составило 27% от добычи. Восстановление добычи шло медленно: 1921 год — 5,4 млн тонн, 1922 — 6,3 млн тонн, 1923 — 8,1 млн тонн, 1924 — 11,8 млн тонн. Лишь в 1927 году Донбасс превзошел довоенный уровень добычи.Если мы исключим собственные нужды бассейна на освещение, водоотлив, подъем и тому подобные нужды, то Донбасс отпускал угля:1920 — 3,2 млн тонн1921 — 3,9 млн тонн1922 — 5,4 млн тонн1923 — 7 млн тонн1924 — 10,2 млн тонн1927 — 28,2 млн тонн.Как видим, первые три года после окончания Гражданской войны были очень скверными, и донецкий уголь обеспечивал от 12 до 21% уровня потребления 1913 года, которое в те годы считалось нормальным.Поэтому большая часть 1920-х годов прошла под знаком усиленного использования нефти и различных нефтепродуктов, главным образом керосина и мазута. Они применялись во всех сферах, от промышленности и железных дорог до бытового освещения и приготовления пищи. В те годы и появился знаменитый примус, отчасти сэкономивший в городах дрова и уголь.Мазут сыграл огромную роль в обеспечении железных дорог топливом и в разрешении топливного кризиса. Здесь надо указать на довольно малоизвестную сторону вопроса, что до революции значительная часть паровозного парка ездила на мазуте. Первый мазутный паровоз инженер Грязи-Царицынской железной дороги Томас Уркварт построил и запустил в эксплуатацию в 1874 году. В 1904 году работало 5500 мазутных паровозов или 40% парка. Потом, к 1913 году доля мазутных паровозов снизилась до 25% парка (до 5200 паровозов) из-за резкого вздорожания мазута, а также из-за увеличения добычи угля и снижения на него цен. Впрочем, в 1913 году мазута и нефтяных остатков было израсходовано железными дорогами около 3,3 млн тонн. Уголь наступал, потому что в это время он стал дешевым, однако на кавказских и среднеазиатских дорогах доминировал мазут.До войны была построена инфраструктура по снабжению паровозов мазутом, которая, несмотря на сокращения, все еще оставалась. Вдоль магистралей, обслуживаемых мазутными паровозами, были построены системы хранилищ и слива мазута в тендеры, оборудованные паровыми обогревателями.Паровозы довольно легко переделывали с угля на мазут или на дрова и обратно. К примеру, для перевода на мазут в тендере на месте угольной ямы устанавливался бак для мазута, чаще коробчатый, но иногда и цилиндрический; к топке подводился мазутопровод; монтировалась система парового обогрева бака и подачи острого пара в форсунки — они были паромазутными, в которых распыление мазута обеспечивалось паром. В тендер в среднем входило от 7 до 13 тонн мазута, что обеспечивало пробег 100-150 км. Под мазут переделывали паровозы серий «Щ», «Ч», «О» и шведские серии «Э».Мазутными паровозами в 1920-е годы обслуживались Закавказская, Северо-Кавказская, Ташкентская и Среднеазиатская, Екатерининская (или Криворожская) железные дороги почти целиком. Также отдельные направления на Октябрьской железной дороге (пассажирские и курьерские поезда), южные и восточные ветки Московско-Казанской железной дороги, Рязанско-Уральская, Самаро-Златоустовская, Сызрано-Вяземская железные дороги — приволжские линии.Мазут использовался в основном на юге, где источник топлива был близок, а также в Поволжье, куда мазут доставляли речными танкерами, главным образом в Саратов и Самару.Разумеется, у мазута были свои достоинства. Расход мазута был на 40% ниже, чем хорошего угля. Экипировка тендера происходила всего минут за 10, против 40 минут загрузки угля. Нефтеналивное хозяйство было гораздо более простым и экономичным по сравнению с угольными складами, в особенности, если загрузка тендера углем была ручная. К тому же, если угольный паровоз тратил до 5% топлива на растопку и поддержание пара, то мазутный паровоз быстро поднимал пары, запускался за 30 минут, а на стоянках можно было сократить подачу мазута в топку до минимума, чтобы только чуть-чуть горело. Также отпадала трудоемкая и требовавшая много времени процедура чистки зольника.В целом, мазут сокращал себестоимость перевозки тонны груза на 25-30%. Мощность котла возрастала на 15-20%.Но езда на мазуте была тем еще искусством. Если машинист добавлял хода, то помощник машиниста должен был тут же добавить мазута и пара в форсунку, или происходило быстрое падение давления пара в котле. Мазут следовало постоянно греть, но не выше 80 градусов, иначе мазут закипал, насосы подавали его с перебоями и паровоз начинал «кашлять». Для очистки жаровых труб от густой копоти помощник машиниста бросал через смотровое окошко топки совок сухого кварцевого песка в факел форсунки; песок сдирал копоть и она выносилась в трубу. Помощник машиниста должен был следить за водой, поскольку нехватка воды на мазутном паровозе очень быстро приводила к прогару потолка топки и была чревата взрывом котла. Вообще, жаркий факел форсунки, до 1500-1600 градусов, довольно быстро и сильно изнашивал паровоз, которому требовалась частая починка топки, жаровых трубок.Так что у мазутных паровозов были свои достоинства и свои недостатки.Теперь, почему мазут. Здесь есть очевидная и неочевидная стороны.Первая, очевидная. Угля было слишком мало. В 1921 году НКПС потреблял 2,6 млн тонн угля (66% добычи в Донбассе), при этом доля угля в топливе составляла всего 27,2%. Железные дороги ездили в основном на дровах. В 1922 году НКПС потребил 3,2 млн тонн угля (59,2% добычи) при доле угля в 36,2%. В 1923 году железные дороги использовали 4,8 млн тонн (68,5% добычи) при доле угля более 51%. В 1927 году, когда было принято решение резко сократить потребление мазута в НКПС, ряд дорог переводился на уголь и даже было запрещено проектировать мазутные паровозы, железные дороги потребили 8,9 млн тонн (31,5% добычи).При этом надо учитывать, что в начале 1920-х годов, когда обогатительные фабрики на Донбассе не работали, уголь железным дорогам поставляли какой придется, нередко с 20-30% зольностью и примесью пустой породы.Вторая неочевидна. Если посмотреть на район, который обслуживался паровозами на мазуте, то, за исключением особых нужд Октябрьской железной дороги, мазутные паровозы обслуживали Юг, Поволжье, Северный Кавказ, Закавказье и Среднюю Азию — районы или почти совершенно без лесов, или с крайне ограниченными лесными ресурсами. Там попросту не было столько дров, чтобы на них могли ездить паровозы. Ввиду явной недостаточности угля, помноженной на низкое его качество, нефть в этих районах была безальтернативным топливом для паровозов.Этот район, обслуживаемый мазутными паровозами, давал до 80% сборов зерновых, в особенности пшеницы, до 45% мяса, 100% хлопка, а также до 70% каменного угля, до 60% стали, до 25% азотных удобрений, ну и 100% нефти и нефтепродуктов. Да, уголь и нефть возили в основном на нефти же!Таким образом, совершенно очевидно, что без мазутных паровозов обеспечить само существование, не говоря уже о бурном развитии советского хозяйства, было невозможно. Вот этого фактора, кстати, ни в одной книге по экономике транспорта и вообще экономике советского хозяйства мне читать не доводилось.Мазутные паровозы, образно выражаясь, оттрубили свое до упора. До войны они использовались на Северном Кавказе, в Закавказье и в Средней Азии. После войны, в условиях восстановления транспорта и появления нового источника мазута в Башкирии, на мазут в 1940-х и 1950-х годах перешли Куйбышевская железная дорога, частично Южно-Уральская, Рязанско-Уральская, Московско-Рязанская, Московско-Курская железные дороги, а также Октябрьская железная дорога в пассажирском сообщении и Прибалтийская железная дорога, частью паровозного состава. В 1954-1955 годах МПС СССР расходовало до 10,5 млн тонн мазута в год, на мазут перевели до 30% паровозного парка. В 1956 году было принято решение о строительстве тепловозов, и после этого мазутная паровозная тяга пошла на спад, практически исчезнув к 1975 году.Вот это и есть «метод сильной стороны», один из наиболее ярких его примеров. Сильная сторона — это тот элемент, на который можно опереться в разрешении экономического кризиса. Для того чтобы им воспользоваться, его надо сначала выявить, потому что он может быть малоизвестен или известен только узким специалистам, или же недооцениваться.