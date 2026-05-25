Означают ли аресты муфтиев ДУМ изменение политического курса на «ползучую исламизацию»?

На днях в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Саранске прошли задержания представителей так называемого «Духовного управления мусульман» (ДУМ). Среди задержанных оказались действующий муфтий Мордовии Раиль-хазрат Асаинов и бывший муфтий Карелии Висам Али Бардвил. Также сообщалось о задержании председателя организации «Община мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни в Санкт-Петербурге и советника муфтия Саратовской области Эль Хих Нидаля Авадаллы Ахмеда.

Эти новости наделали много шума, поскольку некоторые эксперты и блогеры предположили, что правоохранительные органы в конце концов взялись за ДУМ, однако на данный момент неизвестно, какие именно статьи или обвинения вменяются задержанным. Информация о том, что представители ДУМ задержаны за связи с террористической организацией «Братья-мусульмане», на данный момент подтверждения не находит.



Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Мордовии Раиль-Хазар Асаинов, который наряду с этим является членом общественной палаты Республики, как сообщают СМИ, был задержан за взятку сотруднику «Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева» за выставление оценок без реальных зачетов студентам программы «исламская экономика». При этом, по слухам, Асаинов, который 8 лет учился в Саудовской Аравии и считался одним из главных лоббистов исламизма и исламского банкинга, живёт с двумя жёнами.

Еще один задержанный — бывший муфтий Карелии и Мурманской области Висам Али Бардвил, палестинец по национальности. Именно его связывают с террористической организацией «Братья-мусульмане». По официальной информации, он был задержан за то, что отказался предъявить документы сотрудникам правоохранительных органов в аэропорту Шереметьево и оказал им сопротивление. Его арестовали на 15 суток по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.

Ни одного официального заявления о том, что представители так называемого «ДУМ» были задержаны за радикальный исламизм, нет. Более того, существует вероятность, что большую часть задержанных через время могут попросту отпустить или предъявить обвинения по коррупционным статьям.

Таким образом, говорить о том, что арест муфтиев ДУМ является первым шагом к запрету данной организации, а также, возможно, отступлением от политики «непротиводействия ползучей исламизации», на данный момент преждевременно. Ведь параллельно идут другие процессы.

Речь идет об исламизации медицины и активном внедрении исламского банкинга в России


Так, совсем недавно Роскачество запустило сертификацию Muslim friendly («Дружественный к мусульманам») для медицинских учреждений, в том числе массажных салонов, санаториев и российских клиник. То есть речь идет о «халялизации» российской медицины и приведения деятельности больниц РФ в соответствии с требованиями шариата.

В отличие от бессистемного ареста представителей ДУМ, которых не обвиняют в радикальной исламистской деятельности, здесь мы видим системный и четко организованный процесс.

Иными словам, «ползучая исламизация» России идет полным ходом. Началось все с «халялизации» продуктов (которые начинают маркировать в соответствии с исламскими традициями), затем начинается повсеместное внедрение исламского банкинга, а теперь «халялизация» добралась и до медицины.

Что означает халялизация медицины по стандарту «муслим френдли»? Роскачество будет выдавать соответствующую отметку медучреждениям, которые уберут из интерьера изображения людей и животных, организуют халяльное питание, оборудуют места для намаза. Православные иконы, разумеется, также придется прятать…

Такими темпами скоро врачей обяжут учить тюркский и арабский язык, дабы соответствовать, так сказать, критериям Muslim Friendly и не обидеть уважаемых людей.

При этом никто не задумывался о введении стандарта «Дружественный к христианам», например. А это ясно демонстрирует современные тренды.

Что означает «разворот на Восток»?


Все вышеуказанные процессы так или иначе являются следствием того самого «разворота на Восток», о котором любят говорить некоторые эксперты и политологи. Ибо под «разворотом на Восток» подразумевается, что Россия — это не часть Европы, а часть Азии (хотя на самом деле это не так), «наследница орды». Отсюда и характерные политико-идеологические тренды.

Недавно журналист и радиоведущий Сергей Мардан предложил учредить на федеральном уровне «Орден Чингисхана» и поставить ему памятник, поскольку якобы

Орда через кровь и боль сделала жизнь простого русского народа и Русской Церкви гораздо лучше и спокойнее, чем она была до того, а князей научила нормальному государственному управлению, политике, работе исполнительной власти.

Его с готовностью поддержал философ Александр Дугин.

С точно таким же успехом, как отмечает журналист Андрей Медведев, можно было бы и Орден Гитлера учредить…

Вот этот тренд на переписывание истории и превращение России в «наследницу орды» на данный момент преобладает и, судя по всему, пользуется существенной поддержкой среди части политического руководства России.

Основной проблемой, как верно пишет член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, является то, что у большей части российских элит отсутствует национальная самоидентификация и национальное самосознание.

Основная стратегическая проблема для России заключается в том, что так называемые элиты, естественно, не без поддержки разных международных центров влияния постоянно прогибают нашу страну то под нормы «западной демократии», то теперь под «исламский мир». Причем те, кто вчера продвигал евро-американские стандарты и ценности, сегодня с таким же рвением и фанатизмом толкают всероссийскую халялизацию и внедряют стандарты «Muslim friendly». Не так давно все радостно выстраивались в очереди, чтобы съесть бургер и радостно запить его колой, а сейчас сплошные праздники плова да халяль. Это лишь подтверждает тот факт, что у части представителей отечественной «элиты» и лиц, принимающих управленческие решения в нашей стране, отсутствует национальная самоидентификация, самоуважение и самосознание.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    Сегодня, 03:57
    Давно пора решать вопрос с этой «организацией», конкретно обнаглели.
    Некоторые скандалы, связанные с ДУМ:
    Выпуск фетвы, разрешающей многожёнство среди мусульман, несмотря на то что законодательство допускает только одну супругу или супруга.
    Выступление против запрета нелегальных молельных комнат.
    Рекомендации мусульманским курьерам отказываться от доставки нехаляльных продуктов клиентам,независимо от их религиозной принадлежности.
    Награждение медалью татарской сепаратистки Фаузии Байрамовой.
    Публикация материалов, в которых прослеживается романтизация радикализма и террористических фигур.
    Скандал вокруг кабинета первого заместителя главы организации Дамира Мухетдинова. Резонанс вызвали опубликованные фотографии интерьера кабинета, на которых были изображены монголы на телах русских князей после битвы на Калке и пленение казанскими татарами великого московского князя Василия II под Суздалем.
    1. Владимир_2У Звание
      Сегодня, 04:18
      Жаль что верхушке страны, как минимум значительной её части, не то что бы наплевать, а она прямо потворствует исламизации не исламской страны. Т.е. потворствует уничтожению России.
      1. paul3390 Звание
        Сегодня, 07:56
        Самый интересный вопрос - зачем практически по всей планете активно проталкивается ползучая исламизация? Какой в ней толк для глобалистов, почему на это идут национальные правительства? Вот что непонятно от слова совсем.
    2. ZovSailor Звание
      Сегодня, 05:36
      Здесь важно не наломать дров, как это неоднократно происходило в России с времён культуры и цивилизации Древней Руси.
      Религия, учитывая многонациональный и многоконфессиональный состав российского народа требует грамотного подхода.
      Вспомним большое число врагов из мелко бритов, работавших под крышей посольства мелко бритов в России, высланных как раз за попытки подорвать российское общество изнутри путём организации враждебных ячеек за счёт прибывающих эмигрантов из-за рубежа.
      1. BlacTiger74 Звание
        Сегодня, 07:27
        Здесь важно не наломать дров
        Лично я мусульманин , но я против этой дум !!!
  2. 123_123 Звание
    Сегодня, 04:04
    Учитывая плачевную демографическую ситуацию, разрешение более одной жены не выглядит таким уж неуместным)
    1. Reptiloid Звание
      Сегодня, 05:11
      Конечно! Сарказм, мусульманские семьи многодетны, а будут в 2-3 раза больше. Демография за счеи понаехавших поправтся
      1. Наган Звание
        Сегодня, 06:03
        Российская - да. Русская - врядли.
  3. Николай Малюгин Звание
    Сегодня, 05:30
    Национальная политика любой страны является довольно хрупкой вещью.Ее должны охранять законы.Любое покушение на такую политику должно сурово пресекаться.Надо помнить,что основой жизни нашей страны были были столетия нашей жизни в этой стране.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Сегодня, 05:35
    Пора и нам учреждать орден Дмитрия Донского и Ивана Грозного...можно вспомнить и про Ермолова....для равновесия.
  5. Гардамир Звание
    Сегодня, 06:06
    Старший брат Пети-алкоголика Федор Алексеевич так делал.
    Тогда много новых земель на окраинах присоединялось к Московскому царству. Конечно же были местные царьки, князья ханы. Так вот при Федоре Алексеевиче такая политика была, хочешь дальше ханствовать, крестись в православие. Не хочешь будешь холопом.
    А сейчас мало того. что завозят, так еще завезенные должны быть хозяевами страны.
  6. vitaliy20091959 Звание
    Сегодня, 06:06
    у них не национальная самоидентификация отсутствует , у них мозги отсутствуют
    1. Добрый злыдень Звание
      Сегодня, 06:49
      И совесть.
  7. Stas157 Звание
    Сегодня, 07:51
    . Сергей Мардан предложил учредить на федеральном уровне «Орден Чингисхана» и поставить ему памятник

    Это настолько радикально и нелогично, что можно с уверенностью предположить что у данного персонажа - стокгольмская болезнь. Это когда жертва благодарит агрессора и оккупанта.
  8. Stas157 Звание
    Сегодня, 08:04
    Случайные люди. Как они попали во власть и стали элитой? Об этом нам может объяснить отрицательный отбор и отсутствие идеологии в стране.