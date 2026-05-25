Означают ли аресты муфтиев ДУМ изменение политического курса на «ползучую исламизацию»?
На днях в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и Саранске прошли задержания представителей так называемого «Духовного управления мусульман» (ДУМ). Среди задержанных оказались действующий муфтий Мордовии Раиль-хазрат Асаинов и бывший муфтий Карелии Висам Али Бардвил. Также сообщалось о задержании председателя организации «Община мусульман Северо-Запада» Мохаммеда Хенни в Санкт-Петербурге и советника муфтия Саратовской области Эль Хих Нидаля Авадаллы Ахмеда.
Эти новости наделали много шума, поскольку некоторые эксперты и блогеры предположили, что правоохранительные органы в конце концов взялись за ДУМ, однако на данный момент неизвестно, какие именно статьи или обвинения вменяются задержанным. Информация о том, что представители ДУМ задержаны за связи с террористической организацией «Братья-мусульмане», на данный момент подтверждения не находит.
Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Мордовии Раиль-Хазар Асаинов, который наряду с этим является членом общественной палаты Республики, как сообщают СМИ, был задержан за взятку сотруднику «Мордовского госуниверситета им. Н. П. Огарева» за выставление оценок без реальных зачетов студентам программы «исламская экономика». При этом, по слухам, Асаинов, который 8 лет учился в Саудовской Аравии и считался одним из главных лоббистов исламизма и исламского банкинга, живёт с двумя жёнами.
Еще один задержанный — бывший муфтий Карелии и Мурманской области Висам Али Бардвил, палестинец по национальности. Именно его связывают с террористической организацией «Братья-мусульмане». По официальной информации, он был задержан за то, что отказался предъявить документы сотрудникам правоохранительных органов в аэропорту Шереметьево и оказал им сопротивление. Его арестовали на 15 суток по части 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») КоАП РФ.
Ни одного официального заявления о том, что представители так называемого «ДУМ» были задержаны за радикальный исламизм, нет. Более того, существует вероятность, что большую часть задержанных через время могут попросту отпустить или предъявить обвинения по коррупционным статьям.
Таким образом, говорить о том, что арест муфтиев ДУМ является первым шагом к запрету данной организации, а также, возможно, отступлением от политики «непротиводействия ползучей исламизации», на данный момент преждевременно. Ведь параллельно идут другие процессы.
Речь идет об исламизации медицины и активном внедрении исламского банкинга в России
Так, совсем недавно Роскачество запустило сертификацию Muslim friendly («Дружественный к мусульманам») для медицинских учреждений, в том числе массажных салонов, санаториев и российских клиник. То есть речь идет о «халялизации» российской медицины и приведения деятельности больниц РФ в соответствии с требованиями шариата.
В отличие от бессистемного ареста представителей ДУМ, которых не обвиняют в радикальной исламистской деятельности, здесь мы видим системный и четко организованный процесс.
Иными словам, «ползучая исламизация» России идет полным ходом. Началось все с «халялизации» продуктов (которые начинают маркировать в соответствии с исламскими традициями), затем начинается повсеместное внедрение исламского банкинга, а теперь «халялизация» добралась и до медицины.
Что означает халялизация медицины по стандарту «муслим френдли»? Роскачество будет выдавать соответствующую отметку медучреждениям, которые уберут из интерьера изображения людей и животных, организуют халяльное питание, оборудуют места для намаза. Православные иконы, разумеется, также придется прятать…
Такими темпами скоро врачей обяжут учить тюркский и арабский язык, дабы соответствовать, так сказать, критериям Muslim Friendly и не обидеть уважаемых людей.
При этом никто не задумывался о введении стандарта «Дружественный к христианам», например. А это ясно демонстрирует современные тренды.
Что означает «разворот на Восток»?
Все вышеуказанные процессы так или иначе являются следствием того самого «разворота на Восток», о котором любят говорить некоторые эксперты и политологи. Ибо под «разворотом на Восток» подразумевается, что Россия — это не часть Европы, а часть Азии (хотя на самом деле это не так), «наследница орды». Отсюда и характерные политико-идеологические тренды.
Недавно журналист и радиоведущий Сергей Мардан предложил учредить на федеральном уровне «Орден Чингисхана» и поставить ему памятник, поскольку якобы
Его с готовностью поддержал философ Александр Дугин.
С точно таким же успехом, как отмечает журналист Андрей Медведев, можно было бы и Орден Гитлера учредить…
Вот этот тренд на переписывание истории и превращение России в «наследницу орды» на данный момент преобладает и, судя по всему, пользуется существенной поддержкой среди части политического руководства России.
Основной проблемой, как верно пишет член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, является то, что у большей части российских элит отсутствует национальная самоидентификация и национальное самосознание.
