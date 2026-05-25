Революционные вооружённые силы Кубы: что осталось от армии острова Свободы
Системы войсковой ПВО кубинской армии. На переднем плане — установка в виде шасси БТР-60 и башни с парой 57-мм орудий. Позади — полноценные ЗРК «Оса-АК». Фото Bmpd.livejournal.com
На фоне обострения риторики Вашингтона в адрес Гаваны — заявлений о возможности силового сценария и активизации военно-морской деятельности США в Карибском бассейне — вновь возник интерес к состоянию кубинской армии. Революционные вооружённые силы (РВС, исп. Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR) имеют невысокую численность регулярных войск и сильно устаревшую матчасть, однако ставка на концепцию «всенародной войны» — массовые военизированные формирования и асимметричные средства — частично компенсирует разрыв с потенциальным противником.
Общие показатели
РВС — многокомпонентная структура, отвечающая за защиту морских и сухопутных рубежей, а также воздушного пространства страны. К решению оборонных задач подключены пограничные войска и территориальное ополчение.
Списочная численность РВС — около 49 тыс. человек:
- Революционная армия (сухопутные войска) — ок. 38 тыс. чел.;
- Революционный флот — ок. 3 тыс. чел.;
- Революционные воздушные и противовоздушные силы (DAAFAR, исп. Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria) — ок. 8 тыс. чел.
К обороне привлекаются также:
- пограничные войска МВД — ок. 6,5 тыс. чел.;
- Армия рабочей молодёжи — 70 тыс. чел. в резерве;
- Силы гражданской обороны — 50 тыс. резервистов;
- Территориальное народное ополчение (Milicias de Tropas Territoriales, MTT) и Производственно-оборонные бригады (Brigadas de Producción y Defensa, BPD) — суммарно, по официальным данным, более 1,1 млн чел. Эта цифра отражает списочный мобилизационный ресурс, а не количество подготовленных и оснащённых бойцов; реальная боевая ценность таких формирований ограничивается партизанскими и городскими действиями.
РВС комплектуются преимущественно по призыву. Военнообязанным является мужское население с 17 лет, срок службы — 2 года с последующим зачислением в резерв. Для женщин предусмотрено добровольное поступление на ряд специальностей.
Оборонный бюджет в последние годы оценивается в 75–80 млрд песо. Пересчёт по официальному курсу даёт 3–3,3 млрд долларов, но эта величина во многом условна: реальный курс кубинского песо существенно ниже официального, и в долларовом эквиваленте военные расходы заметно скромнее. Декларируемый уровень — 3–4 % ВВП — позволяет поддерживать общие показатели, но не обеспечивает обновления техники: возможности упираются не столько в формальный бюджет, сколько в дефицит валюты, санкционные ограничения и сужение круга поставщиков.
К системной слабости относится и логистика. Куба находится под многолетними американскими санкциями, испытывает хронический дефицит топлива и запчастей; значительная часть запасов поддерживается «каннибализацией» — разборкой одних единиц техники для ремонта других. Это ограничивает темпы любых учений и не позволяет долго вести боевые действия высокой интенсивности.
Курсанты Военно-морской академии РВС, 2014 г. Фото Wikimedia Commons
Сухопутные войска
Сухопутные войска — наиболее многочисленный и фактически основной вид вооружённых сил. Революционная армия ориентирована на ведение боевых действий исключительно на собственной территории.
Территория страны разделена на три военных округа — Западную, Центральную и Восточную армии. После реформ конца 2000-х — 2010-х годов РВС окончательно перешли на бригадную структуру. Основное танковое соединение — отдельная танковая бригада Западной армии (официальное наименование — Gran Unidad de Tanques „Rescate de Sanguily", названа в честь кавалерийской операции генерала Игнасио Аграмонте 1871 года). Помимо неё, в составе сухопутных войск — смешанные механизированные и лёгкие бригады, бригада специального назначения и зенитные бригады армейской ПВО.
Парк бронетехники характеризуется большим разрывом между списочной и реально боеспособной численностью. По открытым данным, на бумаге и в долгосрочной консервации числится до 600–900 танков семейств Т-54/55 и Т-62; в боеготовом состоянии, по оценкам отраслевых аналитиков, поддерживается порядка 110–120 машин, преимущественно модернизированные Т-55М и Т-62М. ПТ-76 и Т-34 поздних модификаций либо списаны, либо переделаны в носители нештатного вооружения.
Парк бронемашин — несколько сотен единиц. Наиболее новыми являются советские БТР-70 и БМП-1; основу составляют давно устаревшие БТР-152 и БТР-60.
В артиллерийских частях — не менее 1300 систем советской разработки в калибрах от 57 до 152 мм, преимущественно буксируемых. Самоходных установок — не менее 40, часть построена кубинской промышленностью на доступных шасси, включая шасси устаревших танков. Имеются миномёты 82 и 120 мм, специализированные противотанковые орудия (ЗИС-2, Д-44) и ПТРК ранних советских моделей. Реактивная артиллерия представлена БМ-14 и БМ-21 «Град» — суммарно не менее 170 единиц.
Один из импровизированных кубинских ЗРК, оснащённый ракетами Р-13. Фото Bmpd.livejournal.com
Войсковая ПВО включает буксируемые и самоходные системы калибров от 23 до 100 мм. В последние десятилетия активно закупались ПЗРК семейств «Стрела» и «Игла». На вооружении сохраняются ЗРК «Куб» и «Оса-АК».
Воздушный компонент
DAAFAR невелика по численности и сильно устарела технически. Под вопросом — техническая исправность значительной части парка.
Классическая истребительная авиация фактически утратила боеготовность. Из поставленных в советский период МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-29 подавляющее большинство либо законсервировано, либо непригодно к полётам. По данным спутникового мониторинга и отраслевых аналитиков, на главной авиабазе страны Сан-Антонио-де-лос-Баньос (юго-западнее Гаваны), где дислоцируется 2-я бригада ПВО и истребительной авиации «Плайя-Хирон», в условно-лётном состоянии поддерживается лишь 1–3 МиГ-29 (включая одну машину в учебно-боевом варианте МиГ-29УБ) из 12 изначально поставленных. Пилотажный состав, допущенный к полётам на МиГ-29, оценивается в 5–8 человек.
Заявляемый нормативный налёт этой группы — 200–250 часов в год — обеспечивается преимущественно за счёт тренажёров и налёта на L-39; чистое время в воздухе непосредственно на МиГ-29 оценивается как минимальное и поддерживается ради демонстрации боеготовности. Лётный состав, формально закреплённый за МиГ-21, поддерживает квалификацию во многом за счёт полётов на гражданских бортах компании Aerogaviota, тесно связанной с РВС.
В строю числится также до пяти боевых вертолётов Ми-35. Учебная эскадрилья эксплуатирует L-39; военно-транспортные подразделения располагают разнотипной техникой (включая Ан-26 и до двух тяжёлых Ил-76), а также вертолётами Ми-8 и Ми-17. Суммарный «летающий» парк ВВС, по отраслевым оценкам, не превышает 20–30 машин — почти исключительно вспомогательной авиации.
Основная часть зенитных средств РВС относится к DAAFAR. В строю остаются ЗРК советских моделей С-75 и С-125. Модернизацию С-125 до стандарта «Печора-2БМ» — с заменой электронной компонентной базы, обновлением радаров, добавлением оптико-электронных каналов и средств защиты от помех — проводили, по данным отраслевых источников, белорусские предприятия (упоминается «АЛЕВКУРП») в кооперации с кубинскими ремонтными заводами. Часть комплексов получила самоходные шасси (танки Т-55, грузовики КрАЗ), что повышает живучесть на марше.
Беспилотный компонент
По сообщениям западных СМИ (первоисточник — публикация Axios со ссылкой на источники в американской разведке, далее ретранслированная рядом изданий), в середине 2026 года Куба получила более 300 разведывательных и ударных БПЛА. Основными поставщиками называются Россия и Иран, сопровождающие поставки военно-техническим консультированием. Подтверждения этих данных из официальных источников нет.
Если масштабы поставок соответствуют заявленным, беспилотный компонент способен стать наиболее современной частью арсенала РВС и существенно изменить логику обороны побережья: даже ограниченное количество ударных дронов позволяет работать по судам в прибрежной зоне, десантным группам и тыловым объектам. Окончательная оценка возможна только при подтверждении номенклатуры, темпов освоения и устойчивости к средствам РЭБ противника.
Самолёты Революционных воздушных сил, начало девяностых годов. На переднем плане — новейшие на тот момент МиГ-29. Фото Urrib2000.narod.ru
Военно-морские возможности
Несмотря на островное положение страны, развитых военно-морских сил у Кубы нет. Численность и боевые возможности Революционного флота ограничены.
Наиболее крупные боевые единицы — два сторожевика/фрегата типа Rio Damuji, перестроенные из траулеров. Они несут артиллерийские системы нескольких типов и пару противокорабельных ракет П-15 «Термит». В строю — до шести ракетных катеров советского проекта 205, изначально оснащённых тем же «Термитом»; по имеющимся данным, ракеты с них были сняты и перенесены на сухопутные пусковые установки.
Противолодочные задачи возложены на один малый противолодочный корабль проекта 1241.2 «Молния-2» (классификация НАТО — Pauk). По данным открытых источников, на корабле демонтирован гидроакустический комплекс, и сейчас он используется как пограничный сторожевик. В списках флота также числится до пяти тральщиков советской постройки.
В составе флота — одна сверхмалая подводная лодка типа Delfín с торпедным вооружением. Согласно публикациям USNI News, hisutton.com и GlobalSecurity, лодка была спроектирована и построена кубинскими предприятиями с конца 1990-х годов с опорой на опыт КНДР в области малых диверсионных субмарин. Заявленные параметры — длина около 21 м, водоизмещение около 100 т, экипаж 5–7 человек, предположительно два 533-мм торпедных аппарата. Лодка впервые зафиксирована на спутниковых снимках около 2008 года, базируется в районе Гавана — Кабаньяс; официально продемонстрирована лишь в 2020–2021 годах.
ВМС располагают транспортными судами, а также моторными лодками и катерами для подразделений морской пехоты. Береговая оборона возложена на буксируемые артиллерийские орудия калибров 122–152 мм и до четырёх ракетных комплексов «Рубеж» с ракетами П-15.
Слабые стороны
Фрегат с ракетным вооружением Rio Damuji, перестроенный из траулера. Фото Wikimedia Commons
Состояние РВС далеко от идеального, и причины этого носят системный характер.
Ограниченные экономические возможности не позволяют содержать крупную армию и обновлять матчасть. На вооружении сохраняются давно устаревшие образцы — танки Т-55, истребители МиГ-21. Кубинская промышленность отчасти компенсирует это локальными решениями (старая артиллерия на доступных шасси, импровизированные ЗРК на основе авиационных ракет), но такие меры не закрывают разрыв.
Логистика и запасы — критическая уязвимость острова под санкциями. Дефицит топлива ограничивает интенсивность учений и боеспособность техники; запас боеприпасов конечный, а его пополнение в военное время требует морских коридоров, которые потенциальный противник способен контролировать.
Кибероборона и РЭБ — область, по которой публичных данных мало. Куба не относится к лидерам в этих сферах и, по доступным сведениям, не имеет специализированных подразделений уровня развитых армий. В случае конфликта это означает уязвимость командных систем и связи перед современными средствами подавления.
На территории Кубы расположена американская военно-морская база Гуантанамо — анклав, контролируемый США с конца XIX века (формально — с 1898 года, на правах аренды по договору 1903 года). Это очевидный географический фактор: в случае конфликта база может использоваться как точка опоры для разведки, логистики и эвакуации, а её существование означает, что часть «своей» территории Куба фактически не контролирует.
Главный потенциальный противник — США. Военные возможности сторон несопоставимы. В Карибском регионе развёрнут 4-й флот ВМС США; авиабазы во Флориде и на Восточном побережье обеспечивают подлётное время до Кубы порядка десятков минут; типовая ударная группировка способна выполнять как точечные удары крылатыми ракетами, так и масштабные десантные операции при поддержке палубной авиации.
Сильные стороны и итог
При очевидном разрыве у Кубы остаются факторы, способные осложнить военную операцию против неё.
География. Остров протяжённостью более 1200 км, с гористыми районами на востоке (Сьерра-Маэстра), в центре (Эскамбрай) и на западе и плотной городской застройкой на побережье, неудобен для быстрых наступательных действий и удобен для замаскированных оборонительных позиций. Это отмечалось ещё американскими военными планировщиками в период Карибского кризиса.
Береговая оборона. Сочетание ПКР «Рубеж», ствольной артиллерии, армейской ПВО и сохраняющихся танковых частей при грамотном развёртывании способно повысить стоимость высадки морского десанта. Эффективность зависит от качества разведки, маскировки и связи — то есть от тех компонентов, по которым РВС наиболее уязвимы.
Резервы и территориальная милиция. Даже с поправкой на условность миллионной цифры мобилизационный потенциал страны значителен. Организованное сопротивление способно привести к потерям, которые становятся уже не военным, а политическим фактором. Чувствительность американского общества к потерям личного состава неоднократно проявлялась в локальных конфликтах: в Сомали (1993) бой в Могадишо, известный по фильму «Падение „Чёрного ястреба"», с гибелью 18 американских военнослужащих привёл к свёртыванию операции; в Ираке кумулятивные потери стали одним из факторов смены стратегии.
Беспилотный фактор. При подтверждении сведений о поставках сотен БПЛА возникает асимметричный инструмент, способный наносить точечный ущерб судам у побережья, десантным группам и объектам в Гуантанамо. Окончательная оценка зависит от номенклатуры, темпов освоения и устойчивости к РЭБ противника.
Внешний контекст. Куба исторически опирается на политическую и военно-техническую поддержку России, Китая, Венесуэлы. Объёмы такой поддержки в нынешних условиях ограничены, но политический зонтик и потенциальные каналы поставок остаются фактором, который потенциальный противник вынужден учитывать.
Сценарная зависимость. Оценка боеспособности РВС сильно меняется в зависимости от сценария. Для морской блокады значимы ВМС и береговая оборона, для удара крылатыми ракетами — ПВО и рассредоточение объектов, для полноценного вторжения — все компоненты обороны и мобилизационный потенциал.
В сумме это позволяет говорить об асимметричной оборонительной стратегии: ставка делается не на способность отразить удар силами регулярной армии, а на сочетание подготовленной обороны побережья, рассредоточения, мобилизационного резерва, точечного применения беспилотников и политической цены конфликта. Насколько такой подход окажется состоятельным, может показать только реальный конфликт; в публичной плоскости его эффективность пока остаётся предметом оценок, а не проверенных данных.
