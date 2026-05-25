Аргентинские подводные лодки в Фолклендском конфликте. ARA San Luis атакует врага
2 апреля известие о вторжении аргентинских войск на Фолкленды и Южную Георгию застало командира подводной лодки ARA San Luis капитана 2 ранга Фернандо Аскуета (capitán de fragata Fernando María Azcueta), как и большинство аргентинцев, врасплох. В какой-то мере это является свидетельством авантюрной политики политического и военного руководства (впрочем, тогда они выступали в одном лице — у власти в стране находилась военная хунта во главе с генералом Гальтиери).
Аргентинская военная хунта. В центре генерал Гальтиери
Пытаясь спасти непопулярный режим и поднять его имидж на волне псевдопатриотической истерии, хунта вознамерилась решить наболевшую проблему предыдущих правительств — возврат Islas Malvinas (испанское название Фолклендских островов) одним махом. Без какой-либо серьезной подготовки (по всей вероятности, считая, что британское правительство отделается словесным сотрясением воздуха), хунта начала вторжение, не приняв во внимание даже планы правительства консерваторов по сокращению военных расходов. А ведь во второй половине 1982 года планировалось продать авианосец «Invincible» Австралии, списать большинство десантных кораблей, не исключалось и расформирование подразделений морской пехоты. То есть Фолкленды можно было бы брать голыми руками.
Вызванный на совещание к командиру аргентинских подводных сил (COFUERSUB — Comandante de la Fuerza de Submarinos) Аскуета получил приказ в кратчайший срок подготовить «San Luis» к боевым действиям. Эта задача была непростой. Экипаж лодки был несплававшийся, в его составе было много новичков, большинство моряков недавно вернулись из летних отпусков. За последнее время лодка только один раз (в марте) выходила в море. Как уже упоминалось, многие опытные подводники были направлены в ФРГ для приемки новых лодок.
Capitán de fragata Fernando María Azcueta
Но основной проблемой являлось сильное обрастание корпуса и гребного винта. Это снижало скорость хода (подводная скорость не превышала 14,5 узлов), повышало шумность, а обрастание кингстонных решеток и трубопроводов забортной воды ухудшало охлаждение дизелей. Один из них полностью вышел из строя из-за трещины в блоке цилиндров. Двигатель не использовался с конца 1978 года, но ремонт отложили. Для выгрузки/погрузки дизеля требовалось вырезать/заварить отверстие в прочном корпусе — технология, которую аргентинский флот только начинал осваивать в то время.
Требовалось докование, но для этого уже не было времени. Кроме того, в Мар-дель-Плата не было дока, и лодку нужно было переводить в главную базу флота в Пуэрто-Бельграно. Поэтому группа водолазов вручную очистила корпус и винт, что позволило повысить подводную скорость до 20 узлов и исключило перегрев дизелей. Был произведен самый необходимый ремонт, принято топливо, пресная вода и продовольствие. На борт погрузили 10 торпед A.E.G. SST-4 и 14 противолодочных торпед Honeywell Mk-37 Mod 3.
Погрузка торпеды SST-4
Серьезную озабоченность у аргентинских подводников вызывала низкая надежность торпед SST-4. Из всех проведенных в августе-декабре 1981 года ПЛ типа 209 аргентинских ВМФ учебных торпедных стрельб с использованием SST-4 только один пуск оказался успешным. Во время остальных пусков торпед происходили обрывы проводов управления, затопление и т. д.
Тактико-технические данные торпед
С 1974 года аргентинские ПЛ типа 209 провели 19 учебных стрельб торпедами SST-4, и в большинстве случаев проявились различные их недостатки. Следует отметить, что к началу фолклендского конфликта еще никто не имел опыта боевого применения торпед этого типа.
Вдобавок к этому, существовали проблемы с плановым техническим обслуживанием этих торпед. Так, их полная ревизия должна была производиться каждые 10 лет, а так как они были произведены в 1972–1973 гг., то их срок гарантированной службы подходил к концу.
Гироскопы торпед должны были проходить техобслуживание после каждых 48 месяцев. Ни один из гироскопов двух торпед, использованных ARA San Luis в боевых условиях, обслуживание не проходил.
Что касается аккумуляторных батарей, то они были изготовлены в период с 1971 по 1972 год с предполагаемым сроком службы от семи до девяти лет. Тринадцать новых батарей были приобретены в период с 1979 по 1982 год. Из двух торпед, выпущенных «Сан-Луисом», одна была с новыми батареями, а другая — с отслужившими свой срок.
«San Luis» в Мар-дель-Плата
Ночью 11 апреля, после недели напряженного труда «San Luis» вышла из базы на ходовые испытания. Скорость подводного хода составила 20 узлов, проблем с охлаждением дизелей не возникало. Но в то же время шноркель пропускал воду, осушительные насосы имели низкую производительность и высокую шумность. Несмотря на это, командование подводными силами (El Comando de la Fuerza de Submarinos) отдало приказ выйти в поход. Переход на юг проходил без особых происшествий, а 17 апреля командир лодки получил приказ патрулировать в районе к востоку от залива Golfo de San Jorge. Здесь лодка находилась 10 дней в ожидании исхода англо-аргентинских переговоров при посредничестве американского госсекретаря А. Хейга.
19 апреля при отработке учебной задачи вышел из строя компьютер управления торпедной стрельбой VM8-24, исправить который своими силами не удалось, а от консультаций береговых специалистов отказались из опасения, что интенсивный радиообмен мог привести к потери лодкой скрытности. Теперь расчет и ввод всех данных для торпедной стрельбы могли производиться только вручную, что резко снижало ее эффективность. Такой вид управления рекомендовалось применять только для самообороны. Несмотря на это, командование отдало приказ продолжать патрулирование.
27 апреля был получен приказ перейти в сектор «María», расположенный к северо-востоку от Isla Soledad (анг. East Falkland), куда лодка прибыла 29-го. Вскоре аргентинское правительство заявило, что с 07.00 тридцатого апреля все суда и самолеты внутри 200-мильной зоны могут быть атакованы без предупреждения. «San Luis» получила разрешение атаковать противника в пределах двухсотмильной зоны (Total Exclusion Zone) вокруг островов. Британские корабли вошли в зону в 01.30 1 мая.
Секторы патрулирования у Фолклендских островов
Переговоры с аргентинской ПЛ были перехвачены и дешифрованы британской радиоразведкой, и приближающееся к островам оперативное соединение TF317 предупредили о наличии подводной угрозы. Утром 1 мая к западу от соединения была развернута корабельная противолодочная поисково-ударная группа в составе фрегатов F90 Brilliant (тип 22) и F101 Yarmouth (тип 12), в полосе действий которой постоянно вели противолодочный поиск также три палубных вертолета Sea King HAS. Mk 5 с авианосца «Hermes».
Фрегат F101 Yarmouth
Вертолет Sea King HAS Mk 5
Авианосец «Hermes»
1 мая акустики «San Luis» установили гидроакустический контакт с боевым кораблем. Более точная идентификация корабля производилась путем оценки его электромагнитного излучения с помощью датчиков системы радиоэлектронной разведки. Предположительно это был эсминец типа 42 или фрегат типа 21 или 22 (по английским данным, в это время здесь находились фрегаты F 173 Arrow и F 174 Alacrity). В 08.00 следующего дня была объявлена боевая тревога — благодаря хорошему прохождению звука лодке удалось занять удобную позицию для атаки. В 10.15 с дистанции около 10 000 метров была выпущена торпеда SST-4, но уже через 3–4 минуты лодка потеряла с ней контакт из-за обрыва кабеля телеуправления. Взрыва не было слышно.
Примерно в это же время фрегаты F90 Brilliant и F101 Yarmouth средствами гидроакустики и один из вертолетов магнитным обнаружителем установили контакт с подводной лодкой. Фрегаты, используя свои палубные вертолеты (Lynx HAS Mk1 с «Brilliant» и Wasp HAS Mk1 с «Yarmouth») при поддержке трех вертолетов Sea King c авианосца начали охоту за подводной лодкой, длившуюся около 20 часов. При этом «Yarmouth» выстрелил около 30 глубинных бомб из бомбомета «Limbo». Около 16 часов один из вертолетов сбросил торпеду Mk 46, от которой удалось уклониться путем постановки ложной цели (отстрела патронов, генерирующих облако газовых пузырьков).
«San Luis» медленно двигалась в сторону побережья и в 16 часов легла на каменистый грунт (для защиты днища лодки от повреждений оно было снабжено тефлоновым брусом) для снижения шумности и сохранения запаса электроэнергии.
Бомбомет «Лимбо»
Персонал электромеханической боевой части «San Luis» и командир лодки Аскуэта. ПЛ лежит на грунте у берегов Фолклендов
Шумы британских кораблей и взрывы глубинных бомб постепенно удалялись, и в 21 час командир, озабоченный близостью берега, ограничивающего возможность маневра, принял решение уйти дальше в море. Тут-то и проявилось неудовлетворительное состояние осушительных насосов. 40 минут их непрерывной работы потребовалось, чтобы оторвать субмарину от грунта, осушив цистерну быстрого погружения. Шум насосов вызвал новую серию атак. Один из взрывов глубинных бомб был угрожающе близок. Лодка снова легла на грунт, и вскоре противник потерял контакт с ней.
Всего во время поиска «San Luis» вертолеты сбросили около десятка глубинных бомб Мк11 и две торпеды Мк46. Вертолеты Sea King при поиске подводной лодки не возвращались на авианосец, а дозаправлялись топливом с фрегатов в режиме зависания с помощью системы HIFR (Helicopter In-Flight Refuelling), при этом один из них непрерывно находился в воздухе 10 часов 20 минут.
К вечеру 1 мая «Brilliant» и «Yarmouth» удалились примерно на 90 миль от своего авианосного соединения и ночью продолжали поиск самостоятельно. Утром 2 мая фрегаты прекратили поисковую операцию и присоединились к главным силам TF317. В 5 часов 2 мая аргентинская ПЛ всплыла под РДП (шноркель) и, пользуясь темнотой, начала зарядку аккумуляторных батарей. Вскоре был установлен гидроакустический контакт с надводным кораблем, и зарядка была прервана.
4 мая «San Luis» была направлена в сектор «Isabel» к востоку от острова Isla de Leones Marinos. Эта передислокация, очевидно, была вызвана надеждой обнаружить противника в районе, где в этот день был потоплен эсминец «Sheffield». После трех дней безрезультатного поиска лодка вернулась в сектор «María».
8 мая в кормовом секторе обнаружены приближающиеся со скоростью 6–8 узлов шумы с неясными характеристиками, предположительно подводной лодки. Опасаясь атаки, командир аргентинской лодки приказал выстрелить ложные цели и под их прикрытием начал маневрирование по сближению. В 21.42 с дистанции 2400 метров была выпущена торпеда Mk-37, которая взорвалась в 21.58. По данным гидроакустики, цель продолжала движение, то есть взрыв был вызван не попаданием в подводную лодку, а срабатыванием взрывателя предположительно при встрече с плотным скоплением криля или подводной скалой. Предмет атаки 8 мая остался невыясненным.
Во второй половине 10 мая «San Luis» покинула сектор «María» и направилась на запад к северному входу в Фолкленский пролив на перехват корабля, шумы которого были классифицированы как принадлежащие эсминцу. После сложного маневрирования по сближению был обнаружен шум винтов еще одного корабля. Это были фрегаты F173 Arrow и F174 Alactity типа 21.
В 01.40 11 мая по одному из кораблей была выпущена торпеда SST-4 с дистанции около 5100 м. Через 2 минуты 12 секунд кабель телеуправления оборвался, а через 6 минут прозвучал взрыв малой силы с металлическим звуком, непохожий на взрыв торпеды. Вероятно, торпеда попала в буксируемый акустический охранитель Mk182 фрегата «Arrow». Корабли удалились на полном ходу, не делая попыток контратаковать, так как не заметили торпедной атаки.
Кстати, после фолклендского конфликта фирмой A.E.G. Telefunken были проведены работы по устранению выявившихся недостатков в конструкции взрывателя и системы размотки кабеля телеуправления SST-4.
Фрегат F173 Arrow
После третьей неудачной атаки Аскуэта нарушил радиомолчание и сообщил командованию о технических неполадках и отказах вооружения. Ему был отдан приказ вернуться в базу. 19 мая, после 39 дней патрулирования и 864 часов в подводном положении (что эквивалентно 36 дням), подводная лодка «Сан-Луис» прибыла в военно-морскую базу Пуэрто-Бельграно для ремонта компьютера управления торпедной стрельбой, пополнения запасов, проверки торпед и пополнения их запаса, смены части экипажа. Но к моменту окончания конфликта (14 июня) ремонт закончить не успели.
Но несмотря на это, британцы постоянно опасались атак подводных лодок противника и отвлекали значительные силы для борьбы с несуществующим врагом. Фолклендский конфликт показал, что дизель-электрические лодки по-прежнему представляют серьезную угрозу. Хотя аргентинским ПЛ и не удалось достичь успеха, они отвлекли значительные силы британского флота и на протяжении всего конфликта держали их в постоянном напряжении.
