«Уралвагонзавод» наконец обратил внимание на свои бесполезные «мангалы» для танков
В одном из своих репортажей, который был посвящён Дню Победы, пресс-служба «Уралвагонзавода» показала очередной эшелон с танками, отправляемыми в зону СВО. Главной особенностью этих машин стали доработанные «мангалы», существенно отличающиеся от бесполезных конструкций, применявшихся ранее.
Годами делали то, что бесполезно на практике
Сегодня много говорят о том, что «Уралвагонзавод» активно внедряет в свою продукцию различные улучшения по рекомендациям военных, использующих её на фронте. Дескать, выявляются те или иные проблемы в эксплуатации — завод их оперативно решает. Оперативно настолько, насколько позволяют бюрократические процедуры, связанные с испытаниями, патентированием и стандартизацией производства в этой огромной корпорации.
Примеры подобного есть. Взять хотя бы крайне неудачное штатное (довоенное) оснащение танков динамической защитой — этот «косяк» решили буквально за полгода, хотя в мирное время на этот процесс могли потратить лет пять. Но есть и антипримеры, самый яркий из которых — совершенно бесполезные заводские «мангалы», которые тагильчане клепали на танки два с лишним года.
Для того чтобы понять, что они из себя представляют, достаточно взглянуть на приложенную ниже фотографию. По сути, это просто вторая крыша над башней с очень ограниченной площадью перекрытия, дополненная куцей противокумулятивной сеткой по бокам (вокруг стоек, на которых держится «мангал») и элементами динамической защиты сверху.
Т-72Б3М со штатным заводским «мангалом». Дополнительно некоторые партии оснащались резиновыми «лопухами» и противокумулятивными сетками — очень куцей защитой. Источник фото: «Ростех»
Для осознания всей «ценности» и «эффективности» таких конструкций не нужно быть гением от военных наук. Здесь всё понятно любому: такой «мангал» может защитить только крышу башни от сбросов противотанковых боеприпасов сверху и атак FPV-дронов в очень ограниченных секторах. Борта танка, корма и крыша его корпуса остаются полностью уязвимыми.
Эти «мангалы» были бы актуальны в самом начале специальной военной операции, когда большую угрозу для танков составляли квадрокоптеры, адаптированные под сброс кумулятивных боеприпасов. С 2023 года, в связи с тотальным насыщением поля боя FPV-дронами, их польза оказалась на уровне «не пришей кобыле хвост».
Именно поэтому, когда танки, модернизированные таким способом, поступают на фронт, танкисты и ремонтники стараются либо сразу избавиться от таких «мангалов», либо доработать их путём навеса более массивных конструкций, максимально перекрывающих ослабленные зоны машины.
О новых «мангалах»
Наконец, на пятом году специальной военной операции, «Уралвагонзавод» всё-таки разродился и выдал на гора обновлённые «мангалы», которые уже можно назвать более-менее качественными и эффективными. Танки с основами для их крепления были запечатлены на кадрах праздничного ролика корпорации, посвящённого Дню Победы.
Т-72Б3М (выполнен на базе Т-72А) с новым «мангалом». Источник: скриншот из видео «УВЗ»
К сожалению, ничего кроме стоек, рам и креплений для пусковых установок дымовых гранат «Туча» там не видно, так как «мангалы» на них будут установлены уже в войсках. Но конструкцию будущего противодронного «зонтика» (а это похоже именно на зонт) мы оценить можем — патент на него за номером RU 2 850 928 находится в свободном доступе на сайте Федерального института промышленной собственности.
Судя по патенту, новый «мангал» устроен следующим образом. Над башней танка устанавливается рама на стойках, причём размещается она так, чтобы экипаж всё ещё мог нормально садиться в машину и покидать её через люки. По периметру этой рамы закрепляются не менее четырёх радиальных консольных штанг — фактически «спиц», на концах которых закреплены свободно свисающие тросы толщиной до 50 мм.
1 — корпус транспортного средства, оборудованный люком; 2 — надстройка, для танка — башня, оборудованная люками; 3, 4 — фальшкрыша с элементами защиты; 5 — стойка металлического каркаса, установленная на надстройке; 6 — рама, удерживаемая на стойках; 7 — штанга-I с кронштейном-I; 8 — гибкий упругий элемент-I; 9 — гибкие прочные растяжки-I; 10 — контур по консольным частям кронштейна-I; 11 — защитные экраны на шасси; 12 — штанга-II с кронштейном-II; 13 — гибкий упругий элемент-II; 14 — гибкая прочная растяжка-II; 15 — трос, свободно свисающий до уровня крыши корпуса транспортного средства, закреплённый на штанге-I; 16 — резинотканевые щитки; 17 — цепь экрана. Источник: RU 2 850 928
На этот каркас укладывается противодронное сетчатое полотно. И вот здесь как раз главное отличие от старых заводских конструкций: полотно должно прикрывать не только крышу башни, но и обеспечивать всеракурсную защиту — от уровня рамы до крыши корпуса. То есть оно как бы свисает по периметру, закрывая башню со всех сторон, а также перекрывает значительную часть крыши корпуса танка, которая раньше оставалась практически голой.
Отдельно интересна конструкция самих штанг. Те из них, что выходят за габариты машины, крепятся не жёстко, а через гибкие упругие элементы. Проще говоря, если танк зацепится «мангалом» за дерево, стену, укрытие или любое другое препятствие, штанги должны не ломаться сразу вместе со всей конструкцией, а отклоняться.
В патенте отдельно предусмотрена и фальшкрыша с элементами динамической защиты. Она ставится в проёме сетчатого полотна над башней. По периметру этой фальшкрыши могут крепиться резинотканевые щитки, которые дополнительно перекрывают зазоры между верхней защитой и сетчатым полотном.
Чтобы вся эта конструкция не превращалась в одноразовый зонтик, штанги дополнительно могут связываться с рамой гибкими прочными растяжками. Смежные штанги допускается объединять в группы гибкими связями, но при этом между отдельными группами связь не выполняется. Смысл простой: если одна часть «мангала» за что-то зацепилась или получила повреждение, нагрузка не должна утянуть за собой всю конструкцию целиком. То есть заложена хотя бы минимальная живучесть.
Отдельно в патенте описана защита бортов корпуса. На каждом борту танка предлагается устанавливать не менее двух дополнительных штанг, также через гибкие упругие элементы. На них крепятся защитные гибкие экраны, вынесенные от корпуса на расстояние, достаточное для выноса точки подрыва кумулятивной боевой части. Иными словами, если FPV-дрон прилетает в борт, он должен сработать не непосредственно на бортовом экране танка, а на удалённой преграде.
3, 4 — фальшкрыша с элементами защиты; 16 — резинотканевые щитки; 17 — цепь экрана. Источник: RU 2 850 928
Сами бортовые экраны могут выполняться в виде цепи с вертикально закреплёнными полосами из гибкого прочного материала — резиноткани или полиуретана. Есть и другой вариант — цепь с продольной полосой, в которой сделаны монтажные отверстия, а уже к ней крепятся вертикальные защитные элементы.
Иными словами, это не просто «козырёк» над башней, а попытка создать комплексную пассивную противодронную защиту: сверху, по кругу вокруг башни, по крыше корпуса и по бортам. Причём с учётом того, что танк — это не музейный экспонат, а машина, которая ездит по посадкам, цепляет ветки, проходит через завалы, упирается в стены, получает повреждения и должна после этого сохранять хотя бы часть работоспособности.
Также в патенте указано, что штанги верхней и бортовой защиты могут выполняться складными. Это тоже важная вещь, потому что чрезмерно раздутые габариты давно стали бичом всех подобных конструкций.
Вывод
В итоге новый «мангал» выглядит куда более здравым решением, чем прежние заводские поделки. Старый вариант был, по сути, локальной крышей над башней, которая оставляла открытыми массу уязвимых зон. Новый же «зонт» пытается закрыть танк комплексно: прикрыть башню по кругу, захватить крышу корпуса, добавить бортовые экраны и при этом сохранить возможность эксплуатации машины в реальных боевых условиях.
Проще говоря, тагильчане наконец-то пришли к тому, к чему войска на передовой пришли ещё пару лет назад опытным путём, начав с монструозных «царь-мангалов» и закончив «дредами» и раскрученными тросами типа «ёж». Почему до этого раньше на заводе не додумались — вопрос, наверное, риторический. Ну да ладно, спасибо и на этом, а то могли и ещё годик до этой темы доходить.
Информация