Как Гитлер завоевал Крит
Немецкие парашютисты десантируются на остров Крит под огнем противника. 20 мая 1945 г.
Предыстория
В апреле 1941 года вермахт провёл успешную Греческую операцию (Как рухнула Греция). Это был классический блицкриг. Немцы обошли линию обороны греческой армии по территории Югославии, сломав все планы союзников. После падения города Салоники и краха восточной группировки греческая оборона посыпалась. Британцы отступали и начали эвакуацию.
Греческое военно-политическое руководство распалось по вопросу дальнейшего сопротивления. Премьер Коризис покончил жизнь самоубийством. Многие генералы требовали капитуляции.
21–23 апреля 1941 г. капитулировала западная группировка греческой армии (армии «Эпир» и «Западная Македония»). Генерал Цолакоглу подписал акт о капитуляции и в дальнейшем возглавил марионеточное правительство. Греческие король Георг II и правительство бежали на остров Крит, затем в Египет и Англию.
27 апреля гитлеровцы были в Афинах, которые сдали без боя. Над древним Акрополем поднялся нацистский флаг со свастикой. Победа была быстрой и легкой, потери небольшими. Большая часть греческой армии сдалась в плен.
Немецкий генерал авиации Вольфрам фон Рихтгофен отмечал:
Гитлеровцы начали систематический грабеж оккупированной страны. Угнали транспорт, вывезли ценное промышленное оборудование. Конфисковали все жизненно важные промышленные и сельскохозяйственные материалы, запасы провианта. Вскоре это вызвало большой голод, погибли десятки тысяч греков.
Немецкий парашютист сразу после приземления на Крите во время операции «Меркурий»
Трое немецких парашютистов вынимают оружие из контейнера после высадки на Крите
Группа немецких парашютистов идет по улице греческой деревни на Крите
Операция «Меркурий»
Основная часть британских и греческих войск, которых смогли вывезти из Греции, прибыла на Крит. Кораблям, которые осуществляли эвакуацию, было ближе выгружать их на остров, чем везти в Египет и Палестину. К тому же войска требовались на Крите. Это была важнейшая база британской авиации и флота в восточной части Средиземного моря, которая позволяла контролировать морские коммуникации. Отсюда ВВС Британии могли наносить удары по Балканам, нефтяному производству в Румынии, которое имело стратегическое значение для Германского рейха.
Это отлично понимал и Гитлер, который отлично разбирался в вопросах военной экономики. Поэтому он решил без паузы ударить по Криту. Для операции выделили значительные силы авиации (около 600 боевых и транспортных самолетов 8-го авиакорпуса) и всего две дивизии – 7-я воздушно-десантная и 5-я горнострелковая. Всего более 22 тыс. солдат. В резерве в районе Афин была ещё одна дивизия (6-я горнострелковая).
Основатель немецких воздушно-десантных войск и командир 11-го десантного корпуса Курт Штудент планировал захватить аэродромы силами парашютистов, затем высадить на них основные силы горных стрелков с тяжелым вооружением. Третья волна при поддержке итальянских ВМС перебрасывалась морем. Общее командование операцией осуществлял командующий 4-м воздушным флотом Александер Лёр.
Немецкая разведка сильно недооценивала силы противника. Возможно, это был саботаж со стороны шефа абвера Канариса, который имел тесные связи с британской разведкой. В результаты силы вторжения почти вдвое были меньше гарнизона противника.
На Крите находилось более 40 тыс. союзных войск под началом генерала Фрейберга. А Канарис первоначально докладывал о 5 тыс. британских солдат и отсутствии греческих войск. Основой британских войск (около 30 тыс.) была 2-я новозеландская пехотная дивизия, две пехотные бригады. Британцы имели мощную морскую группировку: авианосец, 4 линейных корабля, 8 крейсеров, большое количество эсминцев и вспомогательных судов.
Британская разведка знала о подготовке десантной операции (через проект «Ультра»), но гитлеровцев недооценивали. Англичане имели полное превосходство на море, поэтому не боялись морского десанта. Оборону острова должным образом не подготовили. Массированной атаки с воздуха не ждали, её ждали на море.
Уже после битвы за Крит генерал Фрейберг признался:
Бухта Суда на Крите после одного из немецких авианалётов. В кадре несколько горящих британских судов, поражённых авиабомбами
При этом британцы имели слабую ПВО и мало бронетехники, пригодной для маневра по острову. Коммуникации для маневра резервами не подготовили. Греки имели устаревшее вооружение, остро ощущалась нехватка боеприпасов. Часть союзных войск была плохо обучена либо ещё не пришла в себя после разгрома на континенте, деморализована.
Также у англичан оказалось плохо с воздушной обороной. Единственный авианосец в воздушных боях потерял большую часть авиагруппы. Самолетам, которые базировались в Египте и на Мальте, нужно было пролететь от 500 до 1000 км. У них было мало времени, чтобы быть над полем боя, затем надо было возвращаться. Для сравнения, немецким самолетам, базировавшимся в Греции, нужно было лететь 120–240 км.
Немецкий парашютист у десантного планера DFS 230 на Крите
Генерал Курт Штудент с горными стрелками на Крите
Штурм и натиск
Поэтому перед началом десантной операции немцы довольно легко захватили господство в воздухе, что стало важным фактором их успеха. Оставшиеся британские самолеты были отозваны с острова. А британские корабли, которые базировались в бухте Суда, не смогли оказать серьёзного сопротивления.
20 мая 1941 года над Критом появились германские самолеты. Часть ринулась утюжить позиции союзников, другая высаживала парашютистов. Транспорты тянули десятки планеров. Впервые в боевой операции высаживалась целая десантная дивизия. Одновременно сбрасывались контейнеры с оружием, боеприпасами, различным военным имуществом. Но они были неуправляемыми, их разносило по острову.
Немецкие десантники понесли серьёзные потери. Одни погибли ещё в воздухе, другие разбились или их унесло в сторону от запланированного места высадки, третьи были убиты, ранены уже на земле, пока искали контейнеры с оружием. Немецкие ВВС потеряли десятки машин (более 140 самолетов), одни были сбиты, другие потерпели крушение.
Главным объектом атаки гитлеровцев был аэродром Малеме. В первый день гарнизон отразил атаки немецких десантников. Союзное командование имело возможности и силы для переброски подкреплений, окружения и уничтожения поредевших передовых групп противника. Но командование в это время ждало атаки на побережье, поэтому подкреплений не прислали.
Личный состав 5-й горнострелковой дивизии вермахта готовится к посадке в транспортные самолеты Юнкерс Ю-52 перед полётом на Крит для расширения плацдарма в районе аэродрома Малеме
Солдаты 5-й горнострелковой дивизии вермахта на борту транспортного самолета Юнкерс Ю-52 на пути к Криту
21 мая немцы смогли взять Малеме и начали сажать транспорты с подкреплениями, артиллерией. Только 23 мая британцы отреагировали и попытались отбить аэродром. Но было уже поздно. Немцы высадили значительные силы (горнострелковая дивизия) и закрепились. В сущности, гитлеровцы высадили две отборные дивизии в тылу врага и начали громить его оборону. Разрозненные части союзников не смогли организовать контрнаступление и оказать серьёзного сопротивления. Немцы ломали один очаг сопротивления за другим, теснили противника к южному побережью острова. 28 мая на остров высадились итальянские части.
Расчет итальянской 47-мм противотанковой пушки Cannone da 47/32 M35 на позиции в оливковой роще на Крите
Захват аэродромов дал немцам ещё одно преимущество. На остров оперативно перебросили боевые самолеты. Они помогли пехоте сломить вражеское сопротивление и подавляли вражеский флот.
Британцы направили к острову дополнительные силы флота. Но получилось так, что корабли пришли не сражаться, а вывозить оставшиеся войска. Началась эвакуация. Британцы понесли на море тяжелые потери: погибли три лёгких крейсера («Глостер», «Фиджи» и Калькутта»), 6 эсминцев, порядка 20 вспомогательных судов и транспортов, были сильно повреждены около 20 кораблей, включая авианосец, три линкора, шесть крейсеров и т. д. Погибло около 2 тыс. моряков.
Не выдержав избиения, британский флот отступил в египетскую Александрию. Эвакуацию завершить не смогли. 17 тыс. солдат попали в плен. Более 6 тыс. человек погибли и были ранены.
К концу мая немцы подавили оставшиеся очаги сопротивления. Крит был захвачен.
Эвакуация британских солдат с острова Крит
Разрушенные орудийные башни тяжелого британского крейсера «Йорк». 25 марта 1941 г. крейсер был подорван в бухте Суда у Крита начиненными взрывчаткой катерами итальянской 10-й флотилии MAS. «Йорк» был посажен на дно у берега острова и использовался для отражения авианалетов немецкой авиации, получив при этом попадания бомб. После начала десантной операции немецких войск на Крите был отдан приказ о подрыве орудийных башен крейсера, и он оставался в полузатопленном состоянии в бухте Суда до 1952 г.
Британский легкий крейсер «Глостер» под ударом немецких бомбардировщиков. 22 мая 1941 г. пикирующие бомбардировщики люфтваффе Юнкерс из 1-й группы 2-й эскадры пикирующих бомбардировщиков атаковали крейсер «Глостер» и добились четырех прямых попаданий. В результате серии разрушительных взрывов корабль пошел на дно, унеся с собой 725 членов экипажа
Итоги
Из-за Балканской операции (захват Югославии и Греции) Гитлер перенес нападение на Россию с 15 мая на 22 июня. После войны западные журналисты и проигравшие войну германские генералы запустили идею, что это спасло русских от поражения. Мол, если не потерянные пять недель, то немцы смогли бы разгромить Россию в ходе кампании 1941 года. А так русских спасла зима!
Однако это явно ложная версия. Операцию по разгрому балканских стран Гитлер наметил ещё в декабре 1940 года. Предполагалось, что Балканы надо занять до вторжения в СССР. В Берлине просто переоценили свои силы. И недооценили русских. Считали, что смогут разрушить Россию за одну кампанию в 1941 году.
Гитлеровский Рейх применил новую тактику, сделав ставку на воздушный десант в условиях, когда британский флот имел господство на море. При этом атакующие имели меньше сил и средств, чем обороняющиеся.
Элитные немецкие войска — парашютисты-десантники (из называли «Зелёные дьяволы», от нем. Grüne Teufel, англ. Green Devils), уступая в числе противнику (около 22 тыс. десантников против более 40 тыс. союзных войск), проявили большую храбрость и стойкость. Однако понесли тяжелые потери (6500–7000 солдат). Поэтому Гитлер в дальнейшем отказался от крупных операций ВДВ. Десантников стали использовать как пехоту.
Групповой снимок немецких парашютистов, сделанный в Ираклионе после боев за остров Крит
Союзники, наоборот, оценили важность ВДВ и начали их активное развитие.
Гитлеровцы взяли верх, союзники бежали в Египет. Немцы захватили важный стратегический пункт, который позволял контролировать Восточное Средиземноморье.
По идее, Третий рейх должен развить наступление на Средиземноморском театре. Захватить Кипр, Мальту, Гибралтар, Египет и Палестину. Затем через Ирак и Иран угрожать Индии. Тем самым нацисты поставили бы Британскую империю на грань катастрофы. Британцам пришлось бы пойти на мирное соглашение.
Вопреки логике и разуму, гитлеровцы это не сделали. Развязали войну против СССР (Восточный фронт), совершив роковую ошибку и обрекая Германию на поражение в затяжной войне.
Очевидно, миссия Рудольфа Гесса в мае 1941 года заключилась в том, чтобы заключить тайное соглашение с британцами. Видимо, Гитлер получил неформальные гарантии, что второго фронта не будет, пока идёт война с русскими. Поэтому отказался от гарантированной победной кампании в Средиземноморье и ударил по СССР.
Британия до 1944 года тянула время, не открывая второй фронт. Его открыли, только когда поняли, что русские одержат победу и без союзников, и займут всю Западную Европу. Гесса, который хранил эту тайну, изолировали, а затем и убили в 1987 году. Все документы засекретили.
Колонна британских пленных под конвоем немецких парашютистов на Крите
