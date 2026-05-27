Пётр Витгенштейн. Начало военной карьеры «Спасителя Петербурга»



Генерал Витгенштейн на гравюре неизвестного мастера первой четверти XIX в., Эрмитаж

Относительно боевой репутации Кутузова в русской армии не имелось единодушного мнения: наряду с партией, считавшей его выдающимся полководцем, существовала другая, отрицавшая его военные таланты; все, однако, сходились на том, что дельный русский человек, ученик Суворова, лучше, чем иностранец.

Наш Витгенштейн, вождь-герой,

Петрополя спаситель,

Хвала!.. Он щит стране родной,

Он хищных истребитель.

Под осень нас самих стали собирать в поход. Предполагалось перенести лицей на север, но победы Витгенштейна скоро возвратили нас опять к нашим форменным шинелям. Граф охранял подступы к Петербургу, взял Полоцк и одержал победу под Лепелем.

Хорошие стихи не так легко писать.

Как Витгенштейну французов побеждать.

На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург... ибо с вверенной вам армией... вы имеете все средства отвратить сие новое несчастье.

Сей идол северных дружин,

Маститый страж страны державной,

Смиритель всех её врагов,

Сей остальной из стаи славной

Екатерининских орлов.

В твоём гробу восторг живёт!

Он русский глас нам издаёт;

Он нам твердит о той године,

Когда народной веры глас

Воззвал к святой твоей седине:

«Иди, спасай!»

Ты встал — и спас.

Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России. Его титло — спаситель России; его памятник — скала святой Елены!.. Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву неприятелю; один Кутузов мог оставаться в этом мудром деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты, ибо Кутузов один облечён был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!

Кутузов... загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо подготовленного контрнаступления... Энгельс говорил как-то, что из русских полководцев периода 1812 г. генерал Барклай-де-Толли является единственным полководцем, заслуживающим внимания. Энгельс, конечно, ошибался, ибо Кутузов был, бесспорно, двумя головами выше Барклая-де-Толли.

Происхождение и молодость героя статьи



Христиан Людвиг Казмир Витгенштейн, портрет работы неизвестного художника, конец XVIII в.



Амалия фон Финкенштейн, портрет работы неизвестного художника конца XVIII в.

Шляхетству российскому иной способ не остаётся в офицеры происходить, кроме что служить в гвардии» — начиная с «солдатства».

Первая боевая кампания героя статьи

Тысячи русских были вырезаны тогда, сонные и безоружные, в домах, которые они полагали дружескими. Захваченные врасплох, рассеянно, иные в постелях, другие в сборах к празднику, иные на пути к костелам, они не могли ни защищаться, ни бежать и падали под бесславными ударами, проклиная судьбу, что умирают без мести. Некоторые, однако ж, успели схватить ружья и, запершись в комнатах, в амбарах, на чердаках, отстреливались отчаянно; очень редкие успели скрыться.



А. Орловский. Штурм Праги в 1794 году. Рисунок чернилами на бумаге, 1797 год

Персидский поход

Мне кажется, это интересный ребёнок.



Валериан Зубов на портрете Жана-Луи Вуаля (1791 г.)

Продолжение военной карьеры героя статьи



П. Витгенштейн на портрете работы неизвестного художника



Антуанетта Витгенштейн на портрете работы неизвестного мастера конца XVIII в.



Кайзер Вильгельм II в парадном мундире 39-го драгунского Нарвского своего имени полка со знаками различия генерал-фельдмаршала, лентой и звездой ордена Святого Андрея Первозванного. С 6 декабря 1907 года этот полк стал 13-м гусарским Нарвским



Рядовой Елизаветградского гусарского полка