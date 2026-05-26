Экскурсия на первый китайский авианосец собственной постройки «Шаньдун»

Вид на «Шаньдун» при входе в бухту Виктория в Гонконге (дальний план)

Говоря о «Шаньдуне», прежде всего нужно понимать предысторию его создания. Первый китайский авианосец «Ляонин» (бывший «Варяг» проекта 1143.6) вступил в строй 25 сентября 2012 года, а всего через год началось строительство «Шаньдуна». «Ляонин» получил бортовой номер 16 — по одной из распространённых версий, образованный из первой и последней цифр обозначения проекта 1143.6, хотя официально это просто порядковый номер в линейке боевых единиц ВМС НОАК. «Шаньдун» получил следующий по порядку номер — 17.



Здесь возникает любопытная развилка. С точки зрения инженерной логики такой спешки не требовалось: разумнее было дождаться, пока экипаж освоит «Ляонин», оценит сильные и слабые стороны и передаст обратную связь заводу, а уж затем проектировать следующий корабль. К тому же к тому моменту и паровая, и электромагнитная катапульты в Китае были близки к завершению разработки, и строить ещё один авианосец с трамплинным взлётом по соотношению «эффективность–стоимость» выглядело сомнительно. С точки зрения военно-политической логики решение читается иначе: по экспертным оценкам, руководство КНР исходило из необходимости иметь два боеготовых авианосца до 2020 года — это рассматривалось как ответ на американскую политику «разворота в Азию» и средство снижения военно-политического давления со стороны США. Публично задокументированного решения ЦК КПК с такой формулировкой в открытых источниках нет — оценка опирается на анализ темпов постройки и публикации западных и тайваньских аналитических центров. Военно-политический график в итоге перевесил инженерный, что и объясняет выбор серийной STOBAR-схемы при наличии заделов под катапульты.

К моменту закладки третьего авианосца (2017–2018 гг.) внешний контекст изменился: пришедшая в Белый дом администрация Трампа осложнила отношения США с рядом союзников, и острота давления на Китай снизилась. Появилось время на технический риск — третий авианосец уже проектировался с электромагнитными катапультами. Но это уже отдельная тема.

«Шаньдун» по основным размерениям близок к «Ляонину»: по открытым оценкам (Janes, IISS), полное водоизмещение порядка 66–70 тыс. т, длина около 315 м, авиагруппа — до ~40 летательных аппаратов (истребители и вертолёты). Силовая установка — паротурбинная, восемь паровых котлов и четыре главных турбозубчатых агрегата суммарной мощностью около 150 000 л. с., дальность плавания на экономическом ходу — порядка 7000–8000 морских миль, автономность — около 45 суток. Это первый авианосец полностью китайской постройки, при этом сохраняющий схему STOBAR (взлёт с трамплина, посадка на аэрофинишёр).


Через носовой самолётоподъёмник попадаем в ангар


Панорама ангара. В нижней части снимка виден большой поворотный круг. Такой же круг, унаследованный от советских авианосцев, сохранён и на «Фуцзяне» с катапультами. Он нужен для разворота габаритных истребителей J-15 в стеснённом пространстве ангара и у самолётоподъёмников: при длинном фюзеляже и большом размахе крыла обычное буксирование «по дуге» неудобно, поэтому самолёт ставят на платформу и проворачивают вокруг оси.


По самолётоподъёмнику поднимаемся на полётную палубу


Островная надстройка, вид сзади. На надстройке видны две РЛС типа 346A с АФАР — такие же, как на эсминцах проекта 052D.


Островная надстройка, вид спереди. Ходовой мостик, в отличие от одноярусного на советских авианосцах, теперь двухъярусный — командный и навигационный мостики разделены.



На кормовой мачте «Шаньдуна» установлена антенна направленной широкополосной передачи данных. Считается, что она выполняет функции, аналогичные американской системе кооперативного целеуказания CEC с антенными постами AN/USG-2 / PAAA. Точная архитектура и параметры китайской системы не раскрываются, поэтому корректнее говорить о сходстве назначения, а не о прямой аналогии.


Справа — два поисково-спасательных вертолёта Z-9S, по бокам фюзеляжа видны прожекторы и оптико-электронные датчики. Слева первый — вертолёт ДРЛО Z-18Y, его антенна радара убирается под фюзеляж. Слева второй — противолодочный вертолёт Z-18F с радаром поиска надводных целей и оптико-электронным датчиком в носовой части. В настоящее время «Шаньдун» проходит модернизацию для базирования истребителей J-35 и J-15T; самолёт ДРЛО KJ-600, требующий катапультного старта, будет базироваться на «Фуцзяне». Это позволит со временем избавиться от главных недостатков вертолётов ДРЛО — малой дальности, низкого потолка и ограниченной зоны обзора.


Истребитель J-15 разработан китайскими специалистами на основе изучения недостроенного советского прототипа Т-10К-3 разработки ОКБ Сухого, приобретённого на Украине (машина оставалась на территории комплекса НИТКА в Саках) без полного пакета конструкторской документации. Часть технологической базы при этом была наработана параллельно — в рамках программы J-11 / J-11B, представлявшей собой реверс-инжиниринг и последующую глубокую модернизацию Су-27СК; именно оттуда J-15 унаследовал значительную долю авионики и силовой части. В носовой части машины виден приёмник воздушного давления (ПВД), радар — щелевая антенная решётка с механическим сканированием.


Истребитель J-15T («T» — «катапультный»). На нём установлена РЛС с АФАР: ПВД в носу отсутствует, объектив ИК-системы поиска и слежения (ИРСТ) увеличен и снабжён подвижной крышкой, радиопрозрачный обтекатель скошен — это связано с наклонной установкой АФАР. Считается, что наклонная установка снижает ЭПР в носовой полусфере: облучающий сигнал противника отражается не назад к источнику, а в сторону, что ослабляет отражённый сигнал. Реальный эффект зависит от угла наклона, частоты и конструкции антенны. Аналогичное решение применено на американских F-22 и F-35, китайских J-20 и J-35. Также можно заметить усиленную переднюю стойку шасси с буксировочным крюком для катапульты, а створки ниши передней стойки вместо одной большой, как на Су-33, выполнены из двух маленьких. Ключевая особенность J-15T — способность взлетать и с катапульты, и с трамплина, то есть это единая платформа для всех трёх китайских авианосцев.

Что касается распределения по кораблям: на «Ляонине» и «Шаньдуне» J-15T постепенно появляются в рамках унификации и испытаний, однако по состоянию на 2024–2026 годы основу авиагрупп обоих кораблей по-прежнему составляют серийные J-15 базовой модификации (J-15A) — это видно по открытым спутниковым снимкам и публикациям Министерства обороны Японии.


На J-15T индикатор на лобовом стекле (ИЛС) имеет большую площадь и более тонкую рамку, что меньше загораживает обзор.


У «Шаньдуна» количество подъёмников боеприпасов на носовых стартовых позициях уменьшено с четырёх до двух по сравнению с исходным проектом «Ляонина», но их размеры увеличены — это ускоряет одновременное снаряжение звеньев на палубе. Любопытная деталь: в ходе модернизации «Ляонина» в 2023–2024 годах его носовые подъёмники тоже были перестроены по стандарту «Шаньдуна» — четыре старых люка заменены на два увеличенных размером около 6 × 2 м (по открытым данным).


На американских авианосцах пост визуального управления посадкой (LSO) полностью открытый. На советских авианосцах из-за суровых погодных условий севера его перенесли в закрытое помещение. На китайских авианосцах — «Ляонине», «Шаньдуне» и «Фуцзяне» — имеются оба варианта: и открытый, и закрытый посты.


Оптическая система посадки


Полётная палуба авианосца оборудована швартовочными гнёздами по всей площади. Основное внешнее отличие J-15 от J-15T: J-15 имеет жёлто-красные полосы на бортах и чёрный обтекатель РЛС, тогда как J-15T полностью окрашен в серый цвет по схеме низкой заметности. Стоит отметить, что трамплинный взлёт по своей природе ограничивает боевую нагрузку и запас топлива истребителя — особенно в жарком климате с низкой плотностью воздуха: по открытым оценкам, в неблагоприятных условиях полезная нагрузка может уменьшаться на 10–20 % относительно расчётных значений (точные цифры зависят от температуры, влажности, длины разбега и конкретной стартовой позиции). Именно это ограничение и стало одной из причин перехода к катапультной схеме на «Фуцзяне».


Учебная ракета PL-12 на подвеске истребителя


На спонсонах установлены зенитный ракетный комплекс ближнего действия HHQ-10 и пожарные гидранты. HHQ-10 — функциональный аналог американского RAM (RIM-116): малогабаритные ЗУР с ИК / радиоканальным наведением и дальностью порядка 10 км для перехвата противокорабельных ракет на последнем рубеже. Конструктивно, впрочем, HHQ-10 ближе к китайской линии TY-90 / FL-3000N и наследует логику от ракет класса MANPADS, тогда как RAM представляет собой унифицированный гибрид с компонентами Sidewinder и Stinger. Помимо HHQ-10, ближнюю оборону корабля обеспечивает 30-мм многоствольный зенитный артиллерийский комплекс Type 1130, развивающий темп стрельбы порядка 10 000 выстрелов в минуту.



Аэрофинишёр


Оркестр авианосца


Бортовой номер на носу. Полётная палуба покрыта шероховатым нескользящим покрытием.
  Коте пане Коханка
Сегодня, 05:50
    Коте пане Коханка
    Сегодня, 05:50
    Спасибо за экскурсию, достаточно подробный и главное наглядный обзор!
    Всем хорошего дня!
  Михаил-Иванов
Сегодня, 05:51
    Михаил-Иванов
    Сегодня, 05:51
    Прикольная экскурсия, я бы на такую тоже сходил... Не знал что вообще такие бывают)))
  torbas41
Сегодня, 05:54
    torbas41
    Сегодня, 05:54
    Когда учился в НКИ был на практике на Черноморском судостроительном заводе где строили наши авианесущие крейсера. Просматривая фото публикации и так до боли все знакомо, только в китайской красивой обертке, просто сердце кровью обливается.
  ЗВЕРОБОЙ
Сегодня, 06:00
    ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 06:00
    Отличная статья good Фото великолепные! Я бы с радостью сходил на экскурсию, плюс автору good
  Николай Малюгин
Сегодня, 06:17
    Николай Малюгин
    Сегодня, 06:17
    Глядя на это,я думаю про упущенные нами наших возможностей в деле авианосцев.Все было. Были и авианосцы.Были и самолеты с вертикальным взлетом.Многое,что было.
    Дырокол
Сегодня, 07:35
      Дырокол
      Сегодня, 07:35
      Цитата: Николай Малюгин
      Многое,что было

      Бесполезного на что ушли огромные средства.
      Цитата: Николай Малюгин
      Были и авианосцы

      Киев, Минск, Новороссийск и Баку это не авианосцы. Это корабли ПЛО которым навязали типа самолёты, не способные решить ни одну из задач. Более того создавая таких гигантов ничего умнее не придумали, как наплевать на места базирования. Поэтому ваш тезис абсолютно неверен. Не было в СССР авианосцев.
  Schneeberg
Сегодня, 07:13
    Schneeberg
    Сегодня, 07:13
    Надеюсь увидеть когда-нибудь, что с палубы этого авианосца будут подниматься самолёты, чтобы бомбить Токио или Калифорнию! Бомбить в труху! wink
    Дырокол
Сегодня, 07:36
      Дырокол
      Сегодня, 07:36
      Цитата: Schneeberg
      Бомбить в труху!

      Вы хоть осознаёте всю влажность ваших мечт?
  Алексей 1970
Сегодня, 07:42
    Алексей 1970
    Сегодня, 07:42
    Остаётся завидовать китайцам. Молодцы. Об нашем помолчу, ибо там только ненормативка... am