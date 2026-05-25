Викинги в Ирландии
Небольшое вступление
Как известно, эпоха викингов началась в 793 году с появлением на горизонте у берегов Нортумбрии скандинавских разбойников, ограбивших и разрушивших монастырь Линдисфарн, нападения, которое в свое время потрясло всю христианскую Европу.
Монастырь Линдисфарн — одно из самых атмосферных исторических мест Англии. Он хранит отголоски памяти о монахах и святых англосаксонской и средневековой Нортумбрии и более одного века был одним из важнейших центров христианства в англосаксонской Англии. 8 июня 793 года монастырь подвергся опустошающему набегу пиратов-викингов, вызвавшему ужас по всему континенту. Сегодняшние руины относятся к началу XII века, когда нормандские монахи из Даремского собора основали здесь новую общину
Этот пробный набег на колыбель христианства на севере Англии показал викингам, что монастыри — это идеальные цели, богатые и плохо защищённые. А успех в Линдисфарне и ненависть к христианам и Карлу Великому в частности за насильственное обращение саксов в христианство и последующие набеги побудили викингов продвигаться дальше на запад, следуя по пути, который в конечном итоге и привел их в Ирландию…
На заметку. Существуют свидетельства о давних контактах между Ирландией и скандинавским миром еще задолго до конца VIII века. Ирландские монахи-отшельники не были изолированы, и их плавания между Ирландией и их скитами на островах в Северной Атлантике, возможно, были достаточно распространены. Поэтому их коллеги, живущие в Ирландии, были хорошо осведомлены о народах севера, и упоминания викингов как «язычников» в ирландских летописях могут скрывать больше знаний и опыта, чем можно было бы предположить на первый взгляд.
Ирландские монахи основывали скиты на островах Северной Атлантики, ища уединенные места, которые, как они верили, приблизит их к Богу, и совершали длительные путешествия к одиноким островам. Наиболее известным из таких островов является Скеллиг-Майкл (Sceilg Mhichil) у берегов Ирландии (на фото). Этот монастырь неоднократно подвергался нападениям викингов, первое зафиксированное нападение которое относят к 824 году
Но прежде чем рассматривать их прибытие в Ирландию, необходимо разобраться, кто же такие были эти викинги и откуда они пришли. В Эпоху викингов в Ирландию прибывали мореплаватели-воины из Норвегии и Дании. Норвежцы, которых ирландцы называли «Финнгайлл» (светлые иностранцы), прибыли первыми, отплыв из своей родины вдоль западного побережья Норвегии. Датчане же, известные как «Дубгайлл» (темные иностранцы), прибыли позже, отплыв с Ютландского полуострова и прилегающих к нему островов.
На заметку. Дубгайлл и Фингайлл — это ирландские определения, используемые для обозначения различных враждующих между собою групп викингов в Ирландии и Британии. Самое первое известное использование этих терминов в дошедшей до нас «Хронике Ирландии» относится к 851 году, когда Дубгоиллы прибыли в Дублин и устроили там большую резню Финнгаиллам. Однако, согласно другой версии, эти термины могут быть никак не связаны с этнической принадлежностью или происхождением различных групп викингов…
Копия лодки Viking Longboat, плывущей возле побережья острова Ратлин (Ирландия)
Демографические проблемы на родине, жажда богатства и приключений, а также усовершенствование методов кораблестроения подтолкнули викингов покинуть свои холодные земли в поисках завоеваний, славы и богатства. Их легендарные длинные корабли теперь могли бороздить как открытое море, так и мелководные реки, что сделало побережье Британии и Ирландии особенно привлекательным.
Нападение на острова
Остров Ратлин, согласно «Ольстерским анналам», стал местом первого зафиксированного нападения викингов на Ирландию в 795 году. Этот набег, совершенный для разграбления уязвимого и богатого сокровищами монастыря, положил начало многолетней серии прибрежных набегов на Ирландию.
Остров Ратлин, расположенный у побережья Северной Ирландии, занимает важное место в истории викингов, поскольку это место первого зафиксированного набега викингов на Ирландию в 795 году нашей эры. Викинги совершили набег на монастырь, сожгли и разграбили его, а впоследствии использовали этот остров в качестве базы для дальнейших набегов на Ирландию. Археологические находки указывают на то, что викинги не только совершали набеги, но и обосновывались на острове. Было обнаружено языческое кладбище викингов IX века, а в 2022 году найдено редкое женское захоронение викингского происхождения
И в том же году были совершены набеги на острова Инишмуррей (современное графство Слайго) и Инишбофин (графство Голуэй), где также находились монастыри. В то время Ирландия уже была христианской страной по меньшей мере три столетия, а ее монастыри были самыми богатыми и единственными крупными центрами, и именно они стали главными целями для викингов и, что наиболее важно, как и люди, которых можно было продать в рабство. Позже такие нападения стали более частыми, и флотилии викингских кораблей уже начали появляться на крупных ирландских реках, таких как Шеннон, Бойн, Лиффи и Эрн.
На фото слева: монастырь VI века на острове Инишмуррей, расположенный у побережья графства Слайго в Ирландии, стал мишенью для викингов. В 795 и 807 годах нашей эры это место подверглось жестоким набегам, что ознаменовало собой одно из самых ранних вторжений норманнов в Ирландию. Викинги разрушили поселение и, согласно местной легенде, оставили несмываемое кровавое пятно на ступенях церкви Святого Молеза. На фото в центре: монастырь на острове Инишбофин, основанный в 665 году епископом Линдисфарна святым Кольманом. В 795 году этот монастырь подвергся нападению викингов
На заметку. Любопытно, но ранние средневековые тексты называют викингов просто «язычниками», подчеркивая их религиозные, а не этнические различия между ними и ирландцами...
От разбойников до поселенцев
Итак, начав с внезапных атак на прибрежные острова, викинги с растущей уверенностью постепенно расширили свои набеги уже и на материковую часть Ирландии, продвигаясь всё глубже и глубже вглубь страны. И, воспользовавшись политической раздробленностью Ирландии того времени (а многочисленные небольшие «королевства» часто не могли координировать свои действия), они использовали обширные речные системы страны, особенно Шеннон, Лиффи и Бойн, чтобы проникнуть глубоко вглубь страны, совершая набеги на богатые монастыри, основанные в VI веке, такие как Глендалох, Клонмакнойс и Келлс.
Монастырь Глендалох. Основан в VI веке святым Кевином монахом-отшельником, искавшим уединения в этом безмятежном ландшафте. Как и многие ранние ирландские монастыри, неоднократно подвергался нападениям викингов, но несмотря на эти нападения, поселение оставалось стойким и продолжало функционировать как важный религиозный центр
Трудно оценить масштаб потрясений и разрушений, вызванных начальной Эпохой викингов в Ирландии. Французский археолог и искусствовед Франсуаза Генри в своей работе «Ирландское искусство во время вторжений викингов, 800–1020 гг. н. э.» очень эмоционально описала нападения викингов:
Монастырский комплекс Клонмакнойс. Разрушенный монастырь в графстве Оффали в Ирландии, расположенный на реке Шеннон. Основан в 544 году святым Киараном, неоднократно подвергался нападедиям викингов
К 830-м годам викинги уже начали отказываться от внезапных набегов на монастыри и ирландские поселения и начали создавать временные базы, называемые «лонгфортами» — укрепленные корабельные гавани, расположенные вдоль рек, которые служили им зимними лагерями.
И если верить «Ольстерским анналам», то наиболее значительный из этих лонгфортов был основан в 841 году в месте слияния рек Лиффи и Поддл, в самом центре современного Дублина, — именно с этой даты началось постоянное поселение викингов в Ирландии, и это поселение со временем превратилось в первый настоящий город Ирландии.
На заметку. На момент «знакомства» с викингами в Ирландии насчитывалось более ста пятидесяти «королевств», подчинявшихся шести провинциальным верховным «королям», из которых династии Уй Нейлл (О’Нил) были самыми могущественными. Обе эти династии имели общего предка, но часто вступали в борьбу за власть, чтобы определить, кто же будет занимать высший титул в стране. Разделенные географически, они поочередно носили титул верховного «короля» Ирландии на протяжении примерно 300 лет, часто соперничая друг с другом. Таким образом, Ирландия была землей династического господства, где короли великих династий распространяли свою власть и власть своих родственников везде, где только могли. И эти территориальные и династические расколы среди этих двух династий являются основной предпосылкой для нападений викингов на центральные районы и роста Дублина.
К 841 году летописи сообщают, что викинги уже проводили зиму в Ирландии, используя временные корабельные крепости в качестве баз для более масштабных набегов. Некоторые из этих корабельных крепостей-баз, или лонгфортов, такие как Дублин, Уотерфорд, Лимерик, Корк и Уэксфорд, в течение X века позже превратились из первоначальных баз для набегов в первые города, жизненно важные и укрепленные торговые центры, связывающие Ирландию с международной торговлей, а сами викинги начали превращаться из разбойников в поселенцев…
На заметку. Первое возможное упоминание о Дублине относится к работам римского картографа Клавдия Птолемея, который в 140 году н.э. упоминает кельтское поселение под названием Eblana Civitas, которое, как предполагается, и есть Дублин. Однако это утверждение оспаривается…
Дублинское королевство
По мнению некоторых историков, Дублинское королевство было основано неким Тургейсом (ум. 845 г.), одним из наиболее известных предводителей викингов, прибывшим в Ирландию из Норвегии с большим флотом, состоявшим из 120 кораблей, и заложившим в месте слияния рек Лиффи и Поддл «лонгфорт». И хотя большинство сведений о Тургейсе носят легендарный характер, ряд историков считает его основателем современного Дублина и первым королем Дублинского королевства (839–845).
Тургейс был известен своей воинской натурой, свирепостью, разграблением монастырей и возложением непомерной дани на местное гэльское население. И в 845 году некоторые ирландские «короли» объединились против Тургейса, схватили его и убили, утопив, по данным большинства источников, в озере Лох-Лен. И до сих пор невидимое влияние присутствия Тургейса в Ирландии видно из того, что в его честь назван остров на Лох-Лен…
Остров Тургейса, озеро Лох-Ленн. Тургейс был викингским «королем», высадившимся на севере Ирландии в качестве командующего многочисленным флотом. И, следуя традициям викингов, он опустошил множество церквей, а в монастыре Клонмакнойс он назначил свою жену Оту жрицей и стал считаться местными монахами демонизированным, своего рода антихристом
Согласно ирландским преданиям, после гибели Тургейса его «королевство» быстро пришло в упадок, и викинги потерпели четыре поражения подряд от различных ирландских правителей, что уже через несколько лет заставило некоторых скандинавов покинуть Ирландию и возвратиться на родину. Это положило начало периоду упадка Дублина, в течение которого группы викингов, называемых «Дубгайлл», продолжали совершать набеги на Дублин и наносить потери как коренным ирландцам, так и оставшимся скандинавским поселенцам Дублина, называемым «Фингайлл».
И только с прибытием в начале 850-х годов сначала датских викингов, а затем норвежцев во главе с Олавом Белым и его братом Иварром Бескостным, заложившим в будущем королевскую династию Дублина и острова Мэн, завоевание Ирландии викингами возобновилось с новой силой. И эти две скандинавские фракции господствовали в Ирландском море до конца IX века н.э. и руководили возрождением Дублинского королевства, которое использовали в качестве базы для набегов и вторжений на Британские острова.
Дублинское королевство викингов неоднократно подвергалось нападениям ирландских королей и даже было изгнано в период с 902 по 917 год, но борьба за уничтожение власти викингов в Ирландии была долгой и трудной, и, вероятно, она усложнялась еще и тем, что правители-викинги часто делили «трон» между собой. Многие дублинские короли X века еще и владели властью в скандинавском королевстве Йорк (Англия), и Дублин являлся одним из звеньев обширной скандинавской торговой сети, связывавшей многие другие королевства, такие как Оркнейские, Мэн и Гебридские острова.
На фото слева: гэльские королевства. Фото в центре: некоторые крупные города Ирландии возникли как торговые поселения викингов, и до сих пор в их названиях сохранилось влияние викингов, например, Уотерфорд и Уэксфорд. На фото справа: королевство Дублин
И это королевство просуществовало дольше первого и имело большое влияние как в Ирландии, так и за морем, в Англии, где некоторые из его потомков контролировали королевство Нортумбрия до его завоевания домом Уэссексов.
Викингское королевство Дублин фактически прекратило свое существование в 1171 году, когда город был захвачен королем Лейнстера (ирландское королевство) Диармайтом мак Мурхадой с помощью англо-нормандских наемников. Последний скандинавско-гаэльский король король, Аскалл мак Рагнайлл (1124-1171), был убит при попытке отвоевать город вскоре после этого, что ознаменовало окончательный конец независимого правления викингов в Ирландии. Позже король Англии Генрих II высадился в Ирландии в 1171 году, чтобы установить окончательный контроль, включив Дублин в свой состав новообразованного «Ирландского владычества», что положило начало периоду английского господства над Дублином.
Подводим итоги
До недавнего времени историки, как правило, отражали настроения ирландских летописцев, изображая викингов лишь как мародеров, хотя нет сомнений в том, что они совершали множество набегов на Ирландию, характер их контактов с Ирландией всё же гораздо сложнее.
Присутствие викингов вызвало значительные изменения в ирландском обществе, а основание прибрежных городов создало новые центры торговли и коммерции. Дублин, в частности, стал как крупным портом работорговли, так и важным коммерческим центром. Викинги также привнесли на остров новое оружие, технологии кораблестроения и торговые практики. Они связали Ирландию с обширной торговой сетью, простиравшейся от Северной Атлантики до Средиземноморья и даже до Ближнего Востока.
Таким образом, история прибытия викингов в Ирландию — это не просто история налетчиков и воинов, а сложный процесс взаимодействия, заселения и, в конечном итоге, интеграции. Хотя их первоначальное влияние было насильственным и разрушительным, викинги также привнесли в Ирландию городскую жизнь, новые торговые сети и технологические инновации. Их наследие до сих пор можно увидеть в ирландских городах, топонимике, ДНК и культурном наследии.
Превращение из налетчиков в поселенцев и последующую полную интеграцию с гэльским напоминает о том, как культуры могут развиваться и смешиваться с течением времени. И когда Эпоха викингов подходила к концу, те, кто когда-то занимался разбоем, оставались, чтобы торговать, заниматься земледелием и рыбной ловлей, строить города и в конечном итоге стать частью ирландского общества и катализатором перемен в политической и культурной жизни Ирландии.
И подобно современным им Рюриковичам на Руси, они в конечном итоге интегрировались с местным гэльским населением, а их влияние на историю Шотландии и Ирландии до сих пор еще заметно через основанные ими города и потомков скандинавско-гэльского происхождения, которых они оставили после себя.
На заметку. В рамках одного из амбициозных исследований по происхождению викингов был проанализирован ДНК, взятый из 442 скелетов, обнаруженных более чем в 80 местах поселений викингов в Северной Европе и Гренландии. Затем эти геномы были сравнены с уже имеющейся генетической базой данных, содержащей информацию о тысячах современных людей, чтобы попытаться установить, кем на самом деле были викинги. И оказалось, что кочевые отряды налетчиков и торговцев, традиционно считавшиеся выходцами только из Норвегии, Дании и Швеции, были гораздо более генетически разнообразны, чем это предполагалось ранее. И одним из самых неожиданных результатов стало то, что Эпоха викингов, возможно, на самом деле была движима чужеземцами. Таким образом, викинги не ограничивались генетически чистыми скандинавами, а представляли собой разнообразную группу народов с самым разным происхождением. И те, кто на самом деле перенял атрибуты викингской идентичности, вовсе не были скандинавами…
Ну и в заключение
Когда викинги начали селиться на побережье Ирландии в IX веке, они привезли с собой не только длинные корабли и боевые топоры, но и множество самобытных скандинавских имен, которые со временем смешались с ирландскими традициями именования, создав уникальную коллекцию ирландско-скандинавских фамилий, которая сохранилась и до наших дней.
Например, очень распространенная в Ирландии фамилия Дойл. Звучит очень даже по-ирландски! Но на самом деле она происходит от старого ирландского названия «Dubh-ghall», что означает «темноволосый иностранец». Согласно легенде, гэлы использовали это название, чтобы отличать, якобы, темноволосых датчан от светловолосых норвежцев, и оно стало популярным во многих недавно основанных городах викингов вдоль всего побережья Ирландии. И это такой лингвистический срез времени, когда различные группы викингов еще были различимы для коренных ирландцев.
А вот еще пример. Фамилия МакЛафлин, или О'Лафлин, в Ирландии распространена не менее, чем Дойл, но и она происходит от скандинавского слова «Лохланн», что означает «земля озер» — термин, который викинги использовали для обозначения своей родной Норвегии. Вот это действительно наглядная связь между Ирландией и горами и озерами Норвегии. И даже имя скандинавского бога грома Тора оставило свой след в ирландских фамилиях. Если носитель имеет фамилию МакТорли или МакСорли, это означает, что в ней заложена частичка скандинавской мифологии!
Влияние викингских имен на ирландские фамилии — это захватывающий пример того, как разные культуры смешиваются, а затем и развиваются с течением времени. Это напоминает нам, что ирландская идентичность, как и многие другие, представляет собой богатое полотно, сотканное из множества разных нитей, а эти имена несут в себе историю культурного обмена и интеграции, насчитывающую более тысячи лет!
