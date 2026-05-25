Викинги в Ирландии

На фото слева : гэльские королевства. Фото в центре : некоторые крупные города Ирландии возникли как торговые поселения викингов, и до сих пор в их названиях сохранилось влияние викингов, например, Уотерфорд и Уэксфорд. На фото справа : королевство Дублин

Остров Тургейса, озеро Лох-Ленн. Тургейс был викингским «королем», высадившимся на севере Ирландии в качестве командующего многочисленным флотом. И, следуя традициям викингов, он опустошил множество церквей, а в монастыре Клонмакнойс он назначил свою жену Оту жрицей и стал считаться местными монахами демонизированным, своего рода антихристом

Они сеяли хаос, безжалостно разрушая сеть семейных связей и устоявшиеся привязанности. Будучи язычниками, они жестоко потрясли общество, которое стало по сути уже христианским. Они грабили без возмещения ущерба, разрушали без компенсации… Захватчики стали постоянной чумой, укоренившейся в этой земле… Прежде всего, необходимо изучить влияние на монастыри, поскольку, как мы видели, они были центрами цивилизации и покровительства искусству. Для них воздействие викингов было катастрофическим…

Монастырь Глендалох. Основан в VI веке святым Кевином монахом-отшельником, искавшим уединения в этом безмятежном ландшафте. Как и многие ранние ирландские монастыри, неоднократно подвергался нападениям викингов, но несмотря на эти нападения, поселение оставалось стойким и продолжало функционировать как важный религиозный центр

На фото слева : монастырь VI века на острове Инишмуррей, расположенный у побережья графства Слайго в Ирландии, стал мишенью для викингов. В 795 и 807 годах нашей эры это место подверглось жестоким набегам, что ознаменовало собой одно из самых ранних вторжений норманнов в Ирландию. Викинги разрушили поселение и, согласно местной легенде, оставили несмываемое кровавое пятно на ступенях церкви Святого Молеза. На фото в центре : монастырь на острове Инишбофин, основанный в 665 году епископом Линдисфарна святым Кольманом. В 795 году этот монастырь подвергся нападению викингов

Остров Ратлин, расположенный у побережья Северной Ирландии, занимает важное место в истории викингов, поскольку это место первого зафиксированного набега викингов на Ирландию в 795 году нашей эры. Викинги совершили набег на монастырь, сожгли и разграбили его, а впоследствии использовали этот остров в качестве базы для дальнейших набегов на Ирландию. Археологические находки указывают на то, что викинги не только совершали набеги, но и обосновывались на острове. Было обнаружено языческое кладбище викингов IX века, а в 2022 году найдено редкое женское захоронение викингского происхождения

Ирландские монахи основывали скиты на островах Северной Атлантики, ища уединенные места, которые, как они верили, приблизит их к Богу, и совершали длительные путешествия к одиноким островам. Наиболее известным из таких островов является Скеллиг-Майкл ( Sceilg Mhichil ) у берегов Ирландии (на фото). Этот монастырь неоднократно подвергался нападениям викингов, первое зафиксированное нападение которое относят к 824 году

