Киев подтверждает применение комплекса «Орешник» по Белой Церкви
Россия применила ракетный комплекс средней дальности «Орешник» для удара по Украине, ракета отработала по целям в Белой Церкви, утверждает начальник управления коммуникациями Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи Россия нанесла по Украине массированный удар, применив порядка 90 ракет различных типов и 600 беспилотников. Украинская ПВО, согласно данным украинского Генштаба, как всегда «была на высоте», перехватив почти всё, что летело в сторону Украины. В Киеве отчитались о «перехвате» 44 крылатых ракет, 11 баллистических и 549 беспилотников. Кроме того, утверждается, что еще 19 ракет «не достигли целей» без каких-либо подробностей.
«Орешник» украинская ПВО перехватить не сумела, в сводке Воздушных сил ВСУ отмечается, что «ракета средней дальности» была запущена с территории полигона Капустин Яр в Астраханской области по Белоцерковскому району на юге Киевской области. Других подробностей пока нет.
В общем, атака на Украину «отбита», а кадры с результатами попаданий публикуют «вражеские ресурсы» и вообще всё это «кремлёвская пропаганда».
Между тем некоторые российские ресурсы сомневаются в том, что это был ответ на гибель детей в Старобельске, называя атаку просто очередным массированным ударом. На ответ атака не тянет.
