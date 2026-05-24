Киев подтверждает применение комплекса «Орешник» по Белой Церкви

Россия применила ракетный комплекс средней дальности «Орешник» для удара по Украине, ракета отработала по целям в Белой Церкви, утверждает начальник управления коммуникациями Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи Россия нанесла по Украине массированный удар, применив порядка 90 ракет различных типов и 600 беспилотников. Украинская ПВО, согласно данным украинского Генштаба, как всегда «была на высоте», перехватив почти всё, что летело в сторону Украины. В Киеве отчитались о «перехвате» 44 крылатых ракет, 11 баллистических и 549 беспилотников. Кроме того, утверждается, что еще 19 ракет «не достигли целей» без каких-либо подробностей.



«Орешник» украинская ПВО перехватить не сумела, в сводке Воздушных сил ВСУ отмечается, что «ракета средней дальности» была запущена с территории полигона Капустин Яр в Астраханской области по Белоцерковскому району на юге Киевской области. Других подробностей пока нет.

В общем, атака на Украину «отбита», а кадры с результатами попаданий публикуют «вражеские ресурсы» и вообще всё это «кремлёвская пропаганда».

Между тем некоторые российские ресурсы сомневаются в том, что это был ответ на гибель детей в Старобельске, называя атаку просто очередным массированным ударом. На ответ атака не тянет.
155 комментариев
  1. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +18
    Сегодня, 10:43
    По Генштабу и Банковой прилетело? Нет? Ах, да... Опять похабный анекдот - "по Лондону тоже не надо...". Боятся лишний искандер/гераньку ради символизма в центр города уронить, а тут столько «стрел» орешника в одно место, ну продырявите какие то сараи (пусть даже с тремя цехами где делают 2 гамнолета и чинят один танк) и Зеля так впечатлиться и перестанет убивать детей, да.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      -19
      Сегодня, 10:48
      Символизм это ваше, а не наше . Ну как картина горящего Кремля у Зелинского. Помогает вам символизм ?
      1. Леший1975 Звание
        Леший1975
        +8
        Сегодня, 11:11
        Цитата: Скобаристан
        Символизм это ваше, а не наше . Ну как картина горящего Кремля у Зелинского. Помогает вам символизм ?

        Согласен, нам помогают соплежуйство ВВП, вечная озабоченность Калинки и Ваше, не менее постоянное, одобрямс любых действий власти. Подтвердите пожалуйста, что - СВО идёт по плану и с опережением графика, в экономике все очень даже не плохо, а ВВП лучший руководитель и опять всех переиграл...
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          -6
          Сегодня, 11:15
          Обожаю сарказм. Я могу подтвердить что вся жизнь это не определенная штука. А боевые действия тем более. Есть задачи и их решение часто идет не прямолинейно. Но вот показательные - символичные действия ни к чему не приводят это точно. На что я и указал господину провокатору . Ах да. Решение начать наземную операцию это как раз говорит о решимости. Но ваше "соплежуйство" это слова как раз из пропаганды извне.
          1. Аскольд65 Звание
            Аскольд65
            +11
            Сегодня, 11:55
            Цитата: Скобаристан
            Ах да. Решение начать наземную операцию это как раз говорит о решимости. Но ваше "соплежуйство" это слова как раз из пропаганды извне.

            Решимости или авантюризме....? Давайте влезем в драку, а там будем посмотреть ?
            Так вот, если влезли в драку по уличному принципу -- бей первым, то бить нужно до тех пор когда противник упадёт на землю , но и тогда добивать ногами, не давая подняться, пока не заскулит о пощаде.....
            Соплежуйство ВГК характерно во всех его проявлениях полумер, что на войне НЕДОПУСТИМО.
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              -14
              Сегодня, 12:05
              Это именно решимость. Расчётливость и решимость. Был бы авантюризм давно бы все закончилось не в пользу РФ . Полумеры в нынешнем конфликте только в вашем сознании. И да они щедро подпитываются . эти мысли , с той стороны. Впрочем тут ничего нового. Раньше было то же самое, только другими словами. Методы по сути одни и те же что и 80 лет назад :
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                +6
                Сегодня, 12:21
                Цитата: Скобаристан
                Это именно решимость. Расчётливость и решимость.

                как раз расчетливости не было ни на грош
                ну либо расчеты были бездарными, уж простите, но то что шароварников нам запад не отдаст было понятно еще в 14 году, значит первое что должно было быть в расчетах, захват Одессы, Николаева и отсечение от западной границы
                то что происходило больше напоминает действия на авось, вязли змеиный отдали змеиный, высадились под кУевом, ушли из под кУева ...
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  -7
                  Сегодня, 12:30
                  Обожаю такие комментарии которые основаны на послезнании, вдобавок ко всему ни на чем не основано. Нет ни данных разведки ни экономические , настоящие выкладки ни состоянии вс. Но выводы делаете. А вот интересно вы так же обвиняйте , например товарища Сталина в громадных потерях ? Ведь следую вашей логики он мог первым двинуть армии и не было бы того что было . или тут не работают ваши рассуждения ?
                  1. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    +1
                    Сегодня, 12:46
                    даже и не знаю как комментировать, простите, но это мы превентивно начали этот конфликт, а значит как минимум должны были иметь план
                    сравнение с Великой отечественно крайне глупое, хотя бы потому, что войну начали Гитлер, а не мы, с моей точки зрения, как и сейчас огромные потери лежат виной на ГШ, который просрал все тогда и просрал сейчас
                    1. Скобаристан Звание
                      Скобаристан
                      -3
                      Сегодня, 12:50
                      Как я и предсказал от вас : это другое. Банальность да.
                      1. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        0
                        Сегодня, 13:04
                        что другое?!!!
                        вы простите словоблудием занимаетесь
                        я вам задал конкретный вопрос о змеином, можете дать такой ответ?
                      2. Lako Звание
                        Lako
                        +1
                        Сегодня, 15:15
                        Согласен, Сталин и военное руководство СССР, неверно оценив расстановку сил и допустив ряд ошибок в подготовке армии про-ли начало войны. Но если оценивать по конечному результату, то через четыре года, советские войска, вошли в Берлин, подмяв под себя, половину Европы а потом ещё разнесли в пух и прах миллионную Квантунскую армию на востоке. Прошло четыре года войны с Украиной. Что дальше? Ждём когда Зеленский соизволит покинуть Донбасс?
                      3. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        +1
                        Сегодня, 15:29
                        Тут логическая ловушка как я вижу. Через 4 года но потеряв миллионы. И Европейская часть лежала в руинах. Вы же пишете комментарий спокойно а не на фронте или в тылу по 12 часов у станка. И да, я полностью согласен с вашей мыслью что оценивать будем по факту в конце. И да. Насчет ошибок Сталина. Принятие решений в моменте которые привели к негативному результату это не совсем ошибка. Но это такой широкий вопрос на размышление.
                  2. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    +4
                    Сегодня, 12:48
                    Цитата: Скобаристан
                    основаны на послезнании

                    какое послезнание?!!!!!
                    то что нужно уничтожать возможность поставок врагу?!!!
                    так это основы которые должны знать офицеры, тем паче ШТАБНЫЕ офицеры
                    может назвать причину по которой мы оставили Змеиный?!
                    1. Скобаристан Звание
                      Скобаристан
                      -5
                      Сегодня, 12:51
                      Не. Мне не интересно дальше. Я уже знаю кто вы по прошлым комментариям. Еще раз убедился и пошел дальше. Дальше сами только сами.
                      1. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +3
                        Сегодня, 13:05
                        то есть пустили пузыри в лужу, а когда дошло до конкретики то сразу в сторону
                      2. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        -4
                        Сегодня, 13:12
                        Неа. Не интересно. Но могу повторить ,. Не интересно с вами. Вы демонстрируется одно и то же. Я это уже все видел. Ничего нового.
                      3. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +2
                        Сегодня, 13:24
                        это как раз показывает, что вы обыкновенный тролль, вы не в состоянии вести дискуссию, вам приводят аргументы, а вы тупо спрыгиваете с темы
                      4. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        -3
                        Сегодня, 13:31
                        Это показывает что я умею высказать мнение . Но не втягиваться в бесполезное , в части с вами. Вам не нравится мое мнение? Но вам понравилось мое внимание в вашу сторону ? Понимаю мотивацию. Но ничем больше не могу помочь. И да дискуссия вам тоже не нужна вы тут за другим.
                      5. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +2
                        Сегодня, 14:04
                        Цитата: Скобаристан
                        И да дискуссия вам тоже не нужна вы тут за другим.
                        за чем же?
                        Цитата: Скобаристан
                        Это показывает что я умею высказать мнение . Но не втягиваться в бесполезное , в части с вами.

                        это говорит исключительно об отсутствии аргументов, ведь сам разговор вы продолжаете, но аргументы в защиту своего мнения привести не в состоянии
                      6. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        -2
                        Сегодня, 14:07
                        Затем что бы испытать ощущение своей значимости. Вот смотрите я вам сказал что мне не интересно. Но вы никак не можете это отпустить. Значит вам требуется, внимание и получать то самое ощущение. Все. Теперь точно. Я вышел.
                      7. Василенко Владимир Звание
                        Василенко Владимир
                        +1
                        Сегодня, 14:09
                        Цитата: Скобаристан
                        Затем что бы испытать ощущение своей значимости.

                  3. Аскольд65 Звание
                    Аскольд65
                    0
                    Сегодня, 13:10
                    Цитата: Скобаристан
                    А вот интересно вы так же обвиняйте , например товарища Сталина в громадных потерях ? Ведь следую вашей логики он мог первым двинуть армии и не было бы того что было . или тут не работают ваши рассуждения ?

                    У товарища Сталина на тот момент не было отмобилизованной армии, в отличии от немецкой. Поэтому двигать такие армии особого смысла не было. Никаких превентивных планов атаковать германскую армию тоже не было, в отличии от фантазий Рузуна ( Суворова). Хотя никаких иллюзий по поводу планов Гитлера у советского го руководства не было. В отличии от нынешнего, где видимо, рассчитывали, что как то само рассосётся....по Приднестровскому сценарию.
                    1. Serafim Звание
                      Serafim
                      +2
                      Сегодня, 15:57
                      Никаких превентивных планов атаковать германскую армию тоже не было, в отличии от фантазий Рузуна ( Суворова).

                      Я Вам скажу, было. И не в фантазиях Резуна.
                      Моя мать, (покойная, царствие ей небесное), бывший "ворошиловкий стрелок", комсомолка , ещё в 40е годы , кандидат в лётчицы,но родители не пустили, потому что братья её уже были лётчиками. Войну встретила в Белостоке, ( БССР!)студенткой университета. Затем добровольно поступила на службу Красную Армию. Ну так вот она ещё до выхода творений Резуна-Суворова, объясняла мне, что перед войной , всем потенциальным военным,было внушено и разьяснено, что война будет, и будет на вражеской территории. Но это я так, коротенько тут сказал.
                      А после выхода книги "День М", она несколько раз перечитывала, и подтверждала достоверность всех резуновских " измышлений" по поводу приготовлений Сталина к освобождению Европы от капитализма. Так что...
                      1. Аскольд65 Звание
                        Аскольд65
                        0
                        Сегодня, 17:13
                        Цитата: Serafim
                        А после выхода книги "День М", она несколько раз перечитывала, и подтверждала достоверность всех резуновских " измышлений" по поводу приготовлений Сталина к освобождению Европы от капитализма. Так что...

                        А то, что никаких документов о подготовке превентивного вторжения РККА на территорию занятую немецкими войсками НЕ ОБНАРУЖЕНО. Потому что их не было в ПРИНЦИПЕ. Так что, без обид, но ваш тезис в прямом смысле этого слова относится к мэму -- ОБС....
                        Ваша мама, к сожалению, ушла в мир иной в неведении, что Резун -- это враг и перебежчик, писал свои измышления, как антисталинскую агитку. Есть замечательный цикл книг историка Алексея Исаева " Большая ложь маленького человека", где он подробно по полочкам, с документами, разложил контраргументы против и камня на камне не оставил на версии " суворова".....
                        Цитата: Serafim
                        Ну так вот она ещё до выхода творений Резуна-Суворова, объясняла мне, что перед войной , всем потенциальным военным, было внушено и разъяснено, что война будет, и будет на вражеской территории.

                        Что война будет, это не замалчивалось, но из пропагандистских соображений подбадривали народ.
              2. Аскольд65 Звание
                Аскольд65
                +1
                Сегодня, 12:56
                Цитата: Скобаристан
                Расчётливость и решимость. Был бы авантюризм давно бы все закончилось не в пользу РФ . Полумеры в нынешнем конфликте только в вашем сознании.

                В моём сознании ( как и профессиональных военных) была одна мысль на начало, хотя бы " частичной мобилизации" в начале СВО, сразу же после объявленной таковой вна Украине. Но этого не было сделано. В результате ВСУ смогли нарастить группировку в 5-6 раз больше российской, что закончилось их успешным контр_нахрюком и срочной "перегруппировкой" российских войск с потерей большой территории, которую сейчас возвращают большой кровью.... Как там в Купянске дела? what Я уж не говорю про необходимость выноса украинской инфраструктуры в первые же месяцы с началом СВО. Но " брацкий" народ же пострадает. crying А мы с народом не воюем.... Зато это народ-вырусь воюет против нас не заморачиваясь никакими принципами. А-га...
                Цитата: Скобаристан
                Впрочем тут ничего нового. Раньше было то же самое, только другими словами. Методы по сути одни и те же что и 80 лет назад :

                Раньше бомбовый удар по Берлину с СИМВОЛИЧЕСКИМИ целями нанесли в первые же недели войны, а сейчас такие " методы" нам (вернее ВАМ, запутинцам ) видите ли, не подходят.... recourse
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  -5
                  Сегодня, 13:05
                  Было любопытно наблюдать как вы пришли от хотелки спутниковых снимков от МО РФ к навешиванию на меня ярлыка . Пора мне уходить с комментариев ) Одни шаблоны. Раз в разом повторяющиеся. Ну что ж тогда поитожим. Как бы вы не пытались придумать зачем надо выкладывать МО снимки все на самом деле сводиться : потому что я так хочу. Попытки рассказать как надо воевать не зная по сути ничего ,это как в 41 возмущаться : но в кино же было что врага будем бить малой кровью и на его территории.. Шаблоны шаблоны. Тут и остановимся
                2. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  +1
                  Сегодня, 13:07
                  Цитата: Аскольд65
                  а сейчас такие " методы" нам (вернее ВАМ, запутинцам ) видите ли, не подходят....
                  вы лоя начала прочтите все, что я написал, бо как ваши претензии не по адресу
                  1. Аскольд65 Звание
                    Аскольд65
                    +1
                    Сегодня, 13:14
                    Цитата: Василенко Владимир
                    вы лоя начала прочтите все, что я написал, бо как ваши претензии не по адресу

                    Прошу прощения. hi Мой пост для Скобаристана. Хотя.... вроде пост прошёл по его нику. Непонятно.....Попробую ещё раз в его сторону.
              3. Аскольд65 Звание
                Аскольд65
                +1
                Сегодня, 13:17
                Цитата: Скобаристан
                Расчётливость и решимость. Был бы авантюризм давно бы все закончилось не в пользу РФ . Полумеры в нынешнем конфликте только в вашем сознании.

                В моём сознании ( как и профессиональных военных) была одна мысль на начало, хотя бы " частичной мобилизации" в начале СВО, сразу же после объявленной таковой вна Украине. Но этого не было сделано. В результате ВСУ смогли нарастить группировку в 5-6 раз больше российской, что закончилось их успешным контр_нахрюком и срочной "перегруппировкой" российских войск с потерей большой территории, которую сейчас возвращают большой кровью.... Как там в Купянске дела? what Я уж не говорю про необходимость выноса украинской инфраструктуры в первые же месяцы с началом СВО. Но " брацкий" народ же пострадает. crying А мы с народом не воюем.... Зато это народ-вырусь воюет против нас не заморачиваясь никакими принципами. А-га...
                Цитата: Скобаристан
                Впрочем тут ничего нового. Раньше было то же самое, только другими словами. Методы по сути одни и те же что и 80 лет назад :

                Раньше бомбовый удар по Берлину с СИМВОЛИЧЕСКИМИ целями нанесли в первые же недели войны, а сейчас такие " методы" нам (вернее ВАМ, запутинцам ) видите ли, не подходят.... recourse
    2. Pavel57 Звание
      Pavel57
      +15
      Сегодня, 11:01
      Как в одном фантастическом рассказе-
      - Давайте сбросим одну ядерную бомбу и начнем войну.
      - Нет, давайте сбросим две бомбы и начнем переговоры о мире.
    3. codetalker Звание
      codetalker
      +12
      Сегодня, 11:10
      Какой смысл бить по Банковой?
      Что бы вам легче на душе стало?
      Бывшей Украиной управляет группа специалистов из западных посольств, военными действиями против нас руководят генералы НАТО. Бить по актерам, которых наняли для отвода глаз? У них есть запасные. Обратите внимание, я не снимаю ответственность с местных дельцов, они должны быть взяты живыми, должен быть проведен трибунал, а они повешены на площади. Но атаки на них нашу победу никак не приближают.
      Удар по детям в Старобельске спланировали в Пентагоне, осуществили американские военные, военные европейских стран НАТО были на подхвате. На счет украинцев, не уверен, что им даже рядом дали постоять.
      1. d1975 Звание
        d1975
        +14
        Сегодня, 11:59
        Вот вздались они вам живые , после Старобельска бить надо всех и везде ,и говорить почему. и Зелебобера и всех кто не хочет . Ни одна жизнь нашего гражданского или воина не стоит , даже пусть их гражданских . Может я и зол . Но вот эта либерота везде , может хватит . И в экономике и в политике и везде . Да сделайте вы предприятия государтвенные и делайте всё , что надо стране . Сто лет то самолёт строят , то корабли топят с понтонами . Бюджетникам зарплаты сущие копейки , кредиты космос . Не хватает учителей ,врачей , много кого . Русские не рождаются ! Экономика от налогов ложится , а у нас всё хорошо! Где обратная связь , нельзя ли слышать мнение народа ? Почему едросня не принимает закон о имуществе за рубежом ? Почему насильно опять едросню тащат в парламент ? Вопросов море которые надо решать , а мы всё озабачиваемся . Воевать надо в полную силу , если не готовы значит надо менять и уметь признавать ошибки . Вот это сильное государство . И конечно же лидер . А так это похоже на мыльную оперу. Или детскую считалку . Набиулину когда уберут ? Когда ЦБ станет работать на государство ? Я хотел бы получить ответы на эти вопросы . И жить и понимать , без лозунгов , по человечески. И дайте в конце концов военным воевать , обеспечьте всем чем надо .
        1. ergh081 Звание
          ergh081
          +1
          Сегодня, 14:40
          А что? Всё правильно, но есть ещё пару сотен вопросов к Путину, ЕР и Правительству Но их почему-то не озвучивают на прямой линии Президента, уж и писал и звонил .. Ни х е рна. Демократия и свобода слова, ПАНИМАете дарагие рассияне
          1. d1975 Звание
            d1975
            -1
            Сегодня, 17:02
            У тех кто озвучил потом ....
      2. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        +1
        Сегодня, 12:13
        Да-да, конечно трибунал и виселица в наших мечтах!!!
        Только вот при подписании позорного мира на условиях Запада нам будет выдвинуто условие о непреследовании руководства Украины, как и об освобождении из наших тюрем всех ихних террористов.
        Хотим иначе - надо побеждать и подписывать мир на наших условиях, но это уже вряд ли, коли Верховный сказал, что скоро все закончится.
      3. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +3
        Сегодня, 12:17
        Цитата: codetalker
        Бывшей Украиной управляет группа специалистов из западных посольств, военными действиями против нас руководят генералы НАТО

        Если бы это было так, то Вы были бы правы. Но это не так
      4. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 12:24
        Цитата: codetalker
        Какой смысл бить по Банковой?

        согласен, хотя и по ней можно было вдарить, но и мы больше бьем по "сараям", для того, что остановить потоп, не лужи тряпкой собирать нужно, а трубы перекрывать
        1. codetalker Звание
          codetalker
          +4
          Сегодня, 12:30
          Вопросов по нашим ударам масса.
          Упорно сохраняются теле/радио коммуникации, интернет инфраструктура.
          Очень болезненный вопрос для нас, откуда у ВСУ горючее? Вроде в мире топливно-энергетический кризис…
          Все знают, но предпочитают молчать, что углеводороды, которые мы поставляем на запад потом идут на Украину.
          В данном случае, меня волнует, что наше патриотическое сообщество задает неправильные, откровенно глупые вопросы, например про Банковую.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +2
            Сегодня, 12:43
            Цитата: codetalker
            откровенно глупые вопросы, например про Банковую.

            это крайне второстепенная цель, но в данном конкретном случае она была нужна как показательное выступление, бомбовый удар по Берлину летом 41 не имел ни какого военного смысла, это был символ
            после удара по общежитию нужен был такой же символ
            1. codetalker Звание
              codetalker
              0
              Сегодня, 13:16
              Полностью согласен с вами по поводу необходимости символьных действий.
              Вопрос только, куда этот посыл будет направлен. Очевидно, нам нужно дать такой сигнал врагу, который убедит его в нашей решительности. Но нашему настоящему противнику безразлична судьба Украины, пусть она вся хоть в ядерный пепел превратится. Удар по Банковой не покажет НАТО ничего. Тогда возникает вопрос, для кого этот символический жест? Для нашего населения? Покажите мне фейерверк? Это слабая позиция, даже немного детская.
              С другой стороны, у наших противников случается истерика от даже самых малых потерь с их стороны. Вспомните, какой сильный политический эффект оказал удар по Яворовскому полигону.
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                +3
                Сегодня, 13:27
                Цитата: codetalker
                Удар по Банковой не покажет НАТО ничего.

                модно что угодно говорить о НАТО, но убивают наших парней конкретные бандерлоги, да и Зеля приказы отдает так же ведущие к убийствам
      5. Кравец Вячеслав Звание
        Кравец Вячеслав
        +5
        Сегодня, 12:30
        Бить по актерам, которых наняли для отвода глаз?

        Как удобно, все генералы, все главы министерств и прочих служб "актёры". Что же тогда с этими "актёрами" переговоры проводятся, если они ничего не решают.
        У них есть запасные.

        У всех есть запасные.
        я не снимаю ответственность с местных дельцов

        То есть чем то они всё таки управляют. Тогда причин не бить по ним нет.
        они должны быть взяты живыми, должен быть проведен трибунал

        С Азовцами уже трибунал "провели". Не думаю что такие "трибуналы" нужны.
        Но атаки на них нашу победу никак не приближают

        Потому что предыдущие атаки по ним победу не приблизили? Но ведь и не было по ним атак.
        Удар по детям в Старобельске спланировали в Пентагоне, осуществили американские военные, военные европейских стран НАТО были на подхвате

        Удар БПЛА по стационарному объекту, не так уж и далеко от линии фронта(для современных БПЛА). С такой задачей, конечно же, только сами американцы с помощью НАТО могли справиться.
      6. Иван Кузьмич Звание
        Иван Кузьмич
        0
        Сегодня, 13:09
        Цитата: codetalker
        Какой смысл бить по Банковой?
        Что бы вам легче на душе стало?
        Бывшей Украиной управляет группа специалистов из западных посольств, военными действиями против нас руководят генералы НАТО. Бить по актерам, которых наняли для отвода глаз? У них есть запасные. Обратите внимание, я не снимаю ответственность с местных дельцов, они должны быть взяты живыми, должен быть проведен трибунал, а они повешены на площади. Но атаки на них нашу победу никак не приближают.
        Удар по детям в Старобельске спланировали в Пентагоне, осуществили американские военные, военные европейских стран НАТО были на подхвате. На счет украинцев, не уверен, что им даже рядом дали постоять.

        привет повесить это слишком легко поддергают ножками и все
        надо сажать на кол по старой доброй традиции,транслировать в прямом эфире
  2. commbatant Звание
    commbatant
    +19
    Сегодня, 10:43
    Думаю Львов уже заждался применения по себе ТЯО...как и дамба в Киеве обычными ср-вами поражения...
    1. Седов Звание
      Седов
      +33
      Сегодня, 10:56
      Думаю Львов уже заждался применения по себе ТЯО...как и дамба в Киеве обычными ср-вами поражения...
      Это точно. С Украиной нельзя разговаривать, ее просто надо бить. И чем жестче, тем лучше.
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      -1
      Сегодня, 13:56
      Там везде тяо надо по западу стратегическое с ветерком на полянию.
  3. Scaffold Звание
    Scaffold
    +5
    Сегодня, 10:44
    Судя по фотографиям, в Киеве нанесены удары по торговым центрам принятия решений о покупке буханки хлеба к ужину. Боюсь, что настоящих ударов мы не увидим.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +2
      Сегодня, 10:50
      То есть вы делаете выводы по кадрам которые предоставляет Киев. И если Киев не показывает фото последствий ударов по заводам например . то их и не было. Логично.... Для набросов )
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +16
        Сегодня, 11:25
        То есть вы делаете выводы по кадрам которые предоставляет Киев.

        Я бы очень хотел делать выводы по кадрам с наших средств наблюдения и контроля. Но тут на память приходит злая шутка - "Юра (Гагарин) прости, мы всё прос...ли! " Или у вас есть ответ на элементарный вопрос: - Где наши фотографии поражения объектов ВСУ со спутников разведки? Их по каким-то соображениям категорически нельзя показывать никому? А что случится, если показать, сразу спутник собьют или что? lol
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          -14
          Сегодня, 11:30
          А зачем вам нужны спутниковые снимки последствий ударов, которые покажут ВС РФ ? Простой вопрос : зачем ?
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            +9
            Сегодня, 11:37
            Простой вопрос : зачем ?

            Очень хоц-ца!!! Надоело смотреть фотографии дымов на горизонте, вовсе не обязательно к месту событий, тиснутые из интернета. Или рассматривать спутниковые снимки США с дырками в цехах Южмаша... А зачем же мы показываем американские снимки наших ударов Орешником, но не показываем свои? А вдруг американцы врут и сделали фотомонтаж трёх дырок, а нам и подтвердить или добавить нечем?
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              -5
              Сегодня, 11:48
              То есть опять тот самый символизм и пиар нужен .Хочу и все тут. Вынь да положь МО снимки . Для меня странная позиция. Тем более вы сами сказали про возможную реакцию.Покажут , а вы : это все монтаж ! То есть опять никакого практического смысла, только ваши хотелки.
              1. Сабуров_Александр53 Звание
                Сабуров_Александр53
                +7
                Сегодня, 12:07
                То есть опять тот самый символизм и пиар нужен .

                Вообще-то, во всём мире это называется нормальной информационной войной, которая обязательно должна быть у воюющей страны. И важность такой войны подтверждается всеми войнами человечества и персонально личностями типа Левитана. Но почему-то из нашего Конашенкова или Рожина не получается повторить опыт Левитана.
                Покажут , а вы : это все монтаж !

                Не я, а враги точно скажут... как сказали уже на последнем заседании в ООН в ответ на фотографии Старобельска от Небензи. Но лучше пусть Украина (Порошенко) таскает в ООН дырки от автобуса под Волновахой и ретуширует наши спутниковые снимки в своих СМИ, чем наша бестолковщина с пропагандой на пятый год СВО.
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  -8
                  Сегодня, 12:11
                  То есть вы сами сказали противоречие и даже не заметили. Показывать надо потому что информационная война и тут же враги и так же скажут что монтаж как сказали в ООН. Так зачем тогда показывать спутниковые снимки ударов ? Главное что разведка знает результат или промах. Остальное не важно от слова совсем. Вот видео работы бпла это да , это сразу понятно вот был танк вот он уничтожен. А глядя на разрушенные цеха со спутников мы получаем как тут в комментариях : пустые сараи.
                  1. Андрей из Челябинска Звание
                    Андрей из Челябинска
                    +8
                    Сегодня, 12:23
                    Цитата: Скобаристан
                    То есть вы сами сказали противоречие и даже не заметили. Показывать надо потому что информационная война и тут же враги и так же скажут что монтаж как сказали в ООН. Так зачем тогда показывать

                    Потому что информационная война не выигрывается тем, что сказали в ООН. Она выигрывается распространением по миру фото реальных ударов с координатами и указанием на пораженные цели. После чего на Западе далеко не все поверят Зеленскому, заявляющему что бомбили мирные объекты.
                    1. Скобаристан Звание
                      Скобаристан
                      -5
                      Сегодня, 12:32
                      Ну вот мы распространили фото разрушенного общежития в Старобельске. Расскажите сколько не проверил Знленскому что он бьет только по военным ?
                      1. Андрей из Челябинска Звание
                        Андрей из Челябинска
                        +2
                        Сегодня, 13:55
                        Цитата: Скобаристан
                        Расскажите сколько не проверил Знленскому что он бьет только по военным ?

                        Думаю, таких было немало. Но весь вопрос в том, что инфовойны не выигрываются одним инфоповодом, должно быть много их, и постоянно. От одного факта легко отмахнуться, мол, да, трагедия, но это потому что ошиблись ВСУ в Старобельске, думали там войска, такое случается. А вот когда факты льются один за другим, то отрицать реальность становится намного сложнее
                      2. Хорон Звание
                        Хорон
                        -1
                        Сегодня, 14:07
                        Цитата: Скобаристан
                        Ну вот мы распространили фото разрушенного общежития в Старобельске. Расскажите сколько не проверил Знленскому что он бьет только по военным ?

                        теперь на любое утверждение, что мы разбомбили что-то не то, вместо оправданий можно просто показывать эти фотографии и список погибших и раненых. Укропы уже давно дали нам индульгенцию на на любое антигуманное отношение к их власти, но мы этим почему-то совершенно не пользуемся, а каждый раз пытаемся оправдываться.
                  2. Андрей Гладких Звание
                    Андрей Гладких
                    +2
                    Сегодня, 13:35
                    "Главное что разведка знает результат или промах. Остальное не важно от слова совсем." (с. Скобаристан). Очень даже важно. Иначе люди окончательно разуверятся в способности главных начальников управлять страной (в целом) и вооруженными силами (в частности). Иначе их уже итак люди воспринимают как болтунов, не отвечающих за свои слова. И , действительно, не в здании рады или офиса нарика дело. Но, по крайней мере, ударов по мостам через Днепр, Затоку и тоннелям, по которым поступает оружие и топливо, можно было ожидать. Но нет. Опять не случилось. И, действительно, начинаешь верить конспирологическим версиям, что существуют негласные договоренности с Западом не разрушать мосты и тоннели. Или запрет наших олигархов на эти разрушения, т.к.и после победы должны сохраниться пути гнать их продукцию на запад (как вариант причин целостности мостов, тоннелей и пунктов замены колесных пар на поездах).То есть для нашего начальства соблюдение негласных обещаний, данных "партнерам" важнее жизни наших парней, воюющих на передовой. Поэтому знание разведкой о результатах ударов это одно, а знание народа, что слова начальства об ударах возмездия не пустой звук - это другое, но не менее важное.
                    1. Скобаристан Звание
                      Скобаристан
                      -3
                      Сегодня, 13:39
                      Ваш комментарий демонстрация работы информационной войны. И да я согласен наши проигрывают в этом деле. Как это работает : сначала внедряем мысль что есть "волшебная кнопка" : мосты через Днепр , один или два критических тунеля и что одним ударом это ломает ход войны. Потом говорим раз не отдан приказ значит в руководстве РФ враги , соплежуи , коты Леопольды . И вуа ля . Нарратив готов. Вы это продемонстрировали. Зачем думать что война это логистика разведка рембаза топливо и все не просто. Вот же готовые ответы.
              2. alexoff Звание
                alexoff
                +1
                Сегодня, 13:03
                То есть опять тот самый символизм и пиар нужен .Хочу и все тут. Вынь да положь МО снимки .
                ну вообще да, если говорить с населением в духе "кто вы вообще такие что мы вам докладывать что-то должны?!" то моральный дух будет подорван. Вы вообще в курсе что это такое? Зачем пиар-отделы тогда у нас в МО и прочих ведомствах? Чтоб близкие люди зарплату получали и ничего не делали? Так может распустить эти отделы раз плебсу не надо ничего показывать, пусть сами себе придумают?
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  -3
                  Сегодня, 13:10
                  Пиар пиару рознь не так ли ? Можно рассказывать об успехах военного плана , те самые кадры как наши фпв жгут технику. Тут пиар как следствие. А можно ударить бессмысленно по Банковой. Толку ноль пиар сомнительный. И так все знают что наши ВС могут поразить любую цель..
                  1. Хорон Звание
                    Хорон
                    0
                    Сегодня, 13:59
                    Пиар пиару рознь не так ли ? Можно рассказывать об успехах военного плана , те самые кадры как наши фпв жгут технику. Тут пиар как следствие. А можно ударить бессмысленно по Банковой. Толку ноль пиар сомнительный.

                    Пробовали? Да, наверное лучше опанасов и тарасиков, вчерашних токарей и трактристов пачками на линии фронта уничтожать которых те самые люди с банковской собирают, вооружают и бросают в бой проаодя психологичнскую накачку.
                    1. Скобаристан Звание
                      Скобаристан
                      -1
                      Сегодня, 14:09
                      Вынос депутатов Рады парализует военную машину ? Вряд ли. Более того судя по всему они невольно играют на нашей стороне. Там пила распилов и откатов во всю работает. Кстати про тарасиков . Кто взял в руки орудие значит враг. Все просто. Зачем мне думать и жалеть их ? Это странно
                      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
                        ЗВЕРОБОЙ
                        +1
                        Сегодня, 14:24
                        Цитата: Скобаристан
                        Вынос депутатов Рады парализует военную машину ? Вряд ли. Это странно

                        Немного поучаствую в вашем диалоге.
                        Скажите, а как вы вообще представляете себе дестабилизацию власти и превращение украины в «гуляй поле»? По вашей странной логике следует, что и в России вообще не нужна Госдума, чиновничество всех уровней, судебная система, президент с его аппаратом, генштаб с генералитетом - и без них всё будет работать… если уж это возможно на украине yes
                      2. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Сегодня, 14:44
                        А я не претендую на знание :руководство дураки ГШ вообще воевать не умеет, как тут часто принято . А вы мне задаете вопрос стратегии. Я могу высказывать только личное мнение на основе моих знаний о прошлом что работает в что нет.. И вынос Рады это точно не то что способно обрушить систему военного управления. Кстати вы за меня додумали почему то. Это сознательная манипуляция ? ) я ведь не сказал что государственные органы в РФ не нужны. Из моей фразы что вынос украинской Рады не обрушает управление войсками это никак не вытекает.
                      3. Хорон Звание
                        Хорон
                        0
                        Сегодня, 15:10
                        Вынос депутатов Рады парализует военную машину

                        Нет, но ослабит доверие к власти у одних и усилит желание бороться с ними других.
                        Более того судя по всему они невольно играют на нашей стороне.

                        Вы перечитали наших пропагандонов у которых завтра мы уже можем зайти в киев, но не хотим, так как там не все мобилизованные разбижались. Они все там живут для собственного обогащения как и наши, только их дейстаия направлены в дополнение создать систему противосточщую России на всех возможных уровнях.
                        Кто взял в руки орудие значит враг. Все просто. Зачем мне думать и жалеть их ? Это странно

                        А тот кто не взял сам оружия, но при этом сделал всё чтобы этого тарасика вооружить, то он как бы и не причём? Вы не чувствуете ущербность такого подхода? Тогда любые центры принятия решения, центры подготовки и комплектования, заводы по производству оружия можно вычёркивать. Они ведь сами оружие не берут.
                      4. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Сегодня, 15:23
                        Мне нечего добавить. Мои мысли выражены достаточно точно. И понятно. Вы не согласны с ними и имеете свое мнение . Хорошо.
                      5. Хорон Звание
                        Хорон
                        +1
                        Сегодня, 15:48
                        Цитата: Скобаристан
                        Мне нечего добавить. Мои мысли выражены достаточно точно. И понятно. Вы не согласны с ними и имеете свое мнение . Хорошо.

                        hi
                  2. alexoff Звание
                    alexoff
                    0
                    Сегодня, 15:37
                    Можно рассказывать об успехах военного плана , те самые кадры как наши фпв жгут технику.
                    дронами управляют мужики, подписавшие контракт. К ним вопросов нет, почет и уважение. Цели для гераней и ракет выбирает высокое начальство. К ним вопросы
              3. Хорон Звание
                Хорон
                +2
                Сегодня, 14:22
                То есть опять тот самый символизм и пиар нужен .Хочу и все тут. Вынь да положь МО снимки .

                Символизм и пиар это часть пропаганды. Вы ведь не будете возмущаться, что на праздниках используются государственные флаги и государственный гимн? Почему тот же Сталин на Параде Победы решил демонстративно бросить к ногам народа знамёна разгромленых немецких дивизий, а не оставить их пылится в музеях?
          2. invisible_man Звание
            invisible_man
            +2
            Сегодня, 11:42
            А что там смотреть-то? Четыре с лишним года стреляют "для галочки" по пустым помещениям бывших военных заводов и каким-то объектам, которые до войны числились за ВСУ. Никого там давно нет. Военное производство в основной массе вынесено за пределы страны. Наш тыл - Урал. Тыл Украины - Европейский Союз.
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              -6
              Сегодня, 11:51
              Дада. Все по сараям пустым попадают. А то что вторичная детонация потом, то эхо в пустых цехах. Точно. Все так и есть.
              1. Монтесума Звание
                Монтесума
                0
                Сегодня, 12:05
                Цитата: Скобаристан
                Дада. Все по сараям пустым попадают.

                Только пожары в этих сараях тушат, почему-то, очень оперативно и всеми наличными средствами. Это, видимо, для маскировки, чтобы убедить глупых русских, что они куда надо попали. yes
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  -2
                  Сегодня, 12:07
                  Тушить так то надо всегда оперативно. Не зависимо куда прилетает. Но я несколько раз сталкивался что тушить начинали не сразу , именно потому что вторичная детонация идет.. Да и средствах защиты работают огнеборцы, тоже фото полно в сети .
              2. invisible_man Звание
                invisible_man
                +3
                Сегодня, 12:13
                Все по сараям пустым попадают.

                На видео Киев затянут дымом от горящих АЗС. Гражданских. На боеготовность ВСУ абсолютно не влияющих. Картинка есть, толку нет. Почему? А потому, что у нас главное - не достичь результатов, а отчитаться перед начальством и получить очередную "хлебную" должность.
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  -4
                  Сегодня, 12:17
                  А про дитячи садочки уничтоженные злобными русскими будет ?. Или теперь новый темник дан про гражданские автозаправки ?
                  1. invisible_man Звание
                    invisible_man
                    +2
                    Сегодня, 12:40
                    Урякалка, что они там обстреливают пятый год, а? И при этом всё никак не могут взять пару бабкасел типа Малой Токмачки.
                    1. Скобаристан Звание
                      Скобаристан
                      -3
                      Сегодня, 12:49
                      Нене. Это так не работает. Навешивание ярлыка крайний метод
                      . Я даже ни разу не сказал про то как и куда попадают наши ракеты и бпла. Я раз за разом показывал как работает внедрение нужных мыслей: пустые цеха, гражданские автозаправки. (С) Шабон же. Ты и среагировал бурно сейчас потому что дитячи садочки яркий пример.
          3. Хорон Звание
            Хорон
            0
            Сегодня, 14:12
            Цитата: Скобаристан
            А зачем вам нужны спутниковые снимки последствий ударов, которые покажут ВС РФ ? Простой вопрос : зачем ?

            Наверное потому что это часть аргументов для пропаганды?! Нет?
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              0
              Сегодня, 14:15
              Я выше все написал. Свое видение. Вам повторять. Не хочу. По кругу не интересно.
              1. Хорон Звание
                Хорон
                0
                Сегодня, 15:24
                Цитата: Скобаристан
                Я выше все написал. Свое видение. Вам повторять. Не хочу. По кругу не интересно.

                Ваше видение демонстрирует полную профнепригодность в области ведения пропаганды. Нельзя словоблудием заменить реальную аргументацию, так же как нельзя научится ездить на велосипеде, не имея его в наличии. Вы пчтаетесь строить свою аргументацию на основе двух принципов: вера своим и, противнику надо - пусть и доказывает. Это делетантство и на это вам и пытаются указать. Зачем тогда вообще людям искать информацию, если её источник начинает эксплуатировать как и вы выше названный подход - либо верь мне, либо потеряйся в тумане. ...Хотя, видимо скоро до этого и дойдёт. Xолопы должны хавать то что дают, а начальник всегда прав, даже если он гол, но утверждает что одет. А нам остаётся роль улыбаться и махать.
      2. vfkuk Звание
        vfkuk
        +3
        Сегодня, 12:26
        "- Не смотрите вы фотографии из киева.
        -Так других же нету
        - Ну так никакие и не смотрите
      3. Хорон Звание
        Хорон
        0
        Сегодня, 13:53
        И если Киев не показывает фото последствий ударов по заводам например .

        Ждать милости от врага как-то не серьёзно, но наши "самые правдивые" источники это вообще гоолословные утверждения официальных пургомётов получается.
        Пример: вы ведёте спор с человеком ищ-за рубежа и вот на каждый его аргумент взятый из укропского источника пытаетесь отвечать СЛОВАМИ наших официальных пургомётов, которые основываются... та-дам..., на укропских источниках или голословны. Как вы думаете, чью сторону ваш оппонент примет?
        P.S. Пургомётами я называю те источники информации, которые не считают нужным подтверждать свои заявления.
    2. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 11:11
      Scaffold
      ....в Киеве нанесены удары по торговым центрам принятия решений ....

      Ну еще рановато делать какие-то выводы, что и где поражено / не поражено. Дождемся данных разведки и подполья. Xoxлы большие мастаки пускать пыль в глаза и им верить, себя не уважать.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 11:34
        Цитата: frruc
        Ну еще рановато делать какие-то выводы, что и где поражено / не поражено.

        Зеленский на своём инфоканале уже опять воззвал "к мировой общественности", уверяет, что все прилёты пришлись по жилому гражданскому сектору. Всё по обычной методичке:
        Тяжелый был удар - ракет разных типов 90, из них много баллистики – 36, ещё 600 дронов. К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше всего попаданий в Киеве, и именно Киев был основной мишенью этой российской атаки.

        Путин все еще своими ракетами побеждает жилые дома. Запустил свой "орешник" против Белой Церкви. Важно, чтобы это для России не оставалось без последствий. Сегодня каждый в мире, кто не промолчит, кто будет помогать Украине, является защитником жизни.
    3. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 12:00
      Судя по всему вы не видели статей о том где бандерлоги размещают технику? Поближе к жилым домам и в том числе именно вТЦ
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -2
        Сегодня, 13:06
        Зачем им техника в Киеве? Там нет боевых действий
        1. KCA Звание
          KCA
          +1
          Сегодня, 13:23
          Зенитные ракетные комплексы не техника? Им-же надо 100% боевых блоков Орешника сбивать, 100% Кинжалов ну и всё остальное, тоже 100%
          1. alexoff Звание
            alexoff
            -3
            Сегодня, 15:35
            Про то, что ЗРК ставят поближе к жилым домам и особенно ТЦ впервые слышу, звучит как натягивание совы на глобус.
            1. KCA Звание
              KCA
              +1
              Сегодня, 16:46
              В поиске прям первой строчкой пишет ТАСС:

              В Воздушных силах Украины признали, что размещают установки ПВО возле жилых домов

              Поисковиком умеете пользоваться? Любым
              1. alexoff Звание
                alexoff
                -2
                Сегодня, 17:35
                Там не написано что ПВО ставят прямо возле домов и особенно ТЦ. Вы вообще в курсе как ПВО работает? Ему дома и ТЦ мягко говоря сильно мешают. ПВО размещают в городской черте на пустырях, в парках или на крышах. А возле ТЦ в Киеве ПВО кто-нибудь видел? Заснял на камеру?
                1. KCA Звание
                  KCA
                  0
                  Сегодня, 18:32
                  Антенный комплекс выносят в чисто поле, а ПУ прижимают к домам, схренали чуть не каждую неделю бандерлоги верещали что Россия по жилому дому ударила? Так это ракеты С-300 по домам и летели, мало того что близко слишком стоят, так и ещё и ресурс у ракет лет 30+, регламент проводил кто? В отличие от капсулированного жидкого топлива, твёрдое деградирует на раз, сам стрелял старыми патронами с дробовика, то норм, то пукнет и дробь под ноги падает
  4. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    +9
    Сегодня, 10:46
    Посмотрим, что скажет наше МО насчет применения Орешника, но мне почему то кажется, что хунта таким образом пытается преувеличить массированность ночного удара, забрасывая в сми такую мысль, что это и была ответка за колледж. Надеюсь, что наши на этот раз сопли жевать не будут, а вдарят куда надо и с максимальным эффектом.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +2
      Сегодня, 11:11
      Цитата: MetalDesign
      Посмотрим, что скажет наше МО насчет применения Орешника

      А что оно может сказать? Ну применили и применили, выбрали соответствующую орешнику цель и применили.... request
      1. next322 Звание
        next322
        +5
        Сегодня, 11:36
        Ответ МО будет лаконично дежурным-все намеченные цели поражены....а дальше догадайтесь сами
    2. vfkuk Звание
      vfkuk
      +2
      Сегодня, 12:31
      Цитата: MetalDesign
      Надеюсь, что наши на этот раз сопли жевать не будут, а вдарят куда надо и с максимальным эффектом.

      Думаю, что напрасно надеетесь...
    3. Иван Кузьмич Звание
      Иван Кузьмич
      -2
      Сегодня, 13:15
      Цитата: MetalDesign
      Посмотрим, что скажет наше МО насчет применения Орешника, но мне почему то кажется, что хунта таким образом пытается преувеличить массированность ночного удара, забрасывая в сми такую мысль, что это и была ответка за колледж. Надеюсь, что наши на этот раз сопли жевать не будут, а вдарят куда надо и с максимальным эффектом.

      привет есть сомнения что. что то изменится
      и
      изменения будут когда страна перейдет на военное положение
      либо мы воюем либо мы капитулирует на почетных условиях
      что то третьего я не вижу
      1. Хорон Звание
        Хорон
        +1
        Сегодня, 15:42
        изменения будут когда страна перейдет на военное положение

        Пациент: Доктор я буду жить?
        Доктор: Будете, но не долго.

        Мне трудно понять из чего фанаты военного положения решили, что именно это станет панацеей для победы? Мосты на укропии сразу развалятся? Центры принятия решения на укропии аннигилируют? Или вооружение у нас сразу начнёт вирусно размножаться? Армия удвоится не просадив при этом сектор производства? Даже введя военное положение это лишь ограничит гражданские права для своих граждан, но если подход к ведению боевых действий останется тот же, то к осени-зиме вы сами захотите, чтобы наконец победили укропы если останетесь живы.
  5. EpIvIaK Звание
    EpIvIaK
    +5
    Сегодня, 10:46
    Предварительно, в ходе ночного комбинированного налёта ВС РФ на Киев и Киевскую область, целями ударов стали:

    - Завод «Артем»в Киеве;

    - Отделение СБУ в Подольском районе Киева;

    - некий объект в районе судоремонтного завода в Киеве;

    - Бывший химический завод «Радиальный» в Киеве;

    - В промышленной зоне Дарницкого района Киева несколько прилетов;

    - Завод «Аналитприбор» в Киеве;

    - Бывший завод «Реле и автоматика» в Киеве;

    - Бизнес-парк «Лагода» частности корпус «Б» в Киеве;

    - В Киевской области в под удар попал склад «ВТБ»;

    - Склад «Чайка» в одноимённых Чайках Киевской области;

    - в Белой Церкви Киевской области под удар «Орешником» попал предположительно аэродром.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +10
      Сегодня, 10:54
      EpIvIaK(Иван)
      По поводу мостов через Днепр, по поводу туннелей, по Чоп нет информации? Маловато будет. Маловато!
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        -3
        Сегодня, 11:44
        Почти все цели - пустышки. Давно не используются в производственных и военных целях.
        1. EpIvIaK Звание
          EpIvIaK
          +4
          Сегодня, 12:00
          Так с такой логикой и тот самый квартал тоже пустой. Все орут мол ударьте по Банковой. Но сами же потом говорят - ну, там всё равно по факту никого может и не будет.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 13:08
        По поводу мостов через Днепр, по поводу туннелей, по Чоп нет информации?
        есть информация - они не пострадали, да никто и не пытался, тут есть военные гении которые объяснят что это цели сложные для уничтожения, да они ещё как гидра - срубишь мост и рядом сразу два новых отрастают yes
    2. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +6
      Сегодня, 11:07


      EpIvIaK
      (Иван)
      Что бы бить туда во-время войны, нужно получить пинок под ж..у, в виде погибших детей? А без этого никак?
      1. EpIvIaK Звание
        EpIvIaK
        +4
        Сегодня, 12:01
        А здесь спорить не с чем. Давно пора такое. И сильнее и регулярнее.
  6. isv000 Звание
    isv000
    +12
    Сегодня, 10:47
    А на кой пёс "Орешник" в Белой Церкви? Он должен быть в Куеве, причём не один.
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 11:18
      isv000
      Он должен быть в Куеве, причём не один.

      Вы считаете, что в Куеве кто-то сидит и ждет, когда по нему что-то с неба свалится. Вся это куевская шушера сидит за городом, тихо и не светится. Ген. штаб определил цель для удара, туда и ударили, им виднее.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +5
        Сегодня, 11:54
        Цитата: frruc
        isv000
        Он должен быть в Куеве, причём не один.

        Вы считаете, что в Куеве кто-то сидит и ждет, когда по нему что-то с неба свалится. Вся это куевская шушера сидит за городом, тихо и не светится. Ген. штаб определил цель для удара, туда и ударили, им виднее.

        Шобла вторична. Первично создание крупного кратера в центре вражеской столицы с последующим точечным ударом по дамбе, наполнить яму водой и рыбкой. Европа должна увидеть результат и прикинуть что будет с ними, коль в Киеве появился пруд...
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 12:11
          isv000
          Европа должна увидеть результат

          Конечно должна, но не кратер в куеве, а горы трупов из боевиков , наемников и из числа прикомандированных .
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            Сегодня, 17:50
            Цитата: frruc
            isv000
            Европа должна увидеть результат

            Конечно должна, но не кратер в куеве, а горы трупов из боевиков , наемников и из числа прикомандированных .

            "Орешником" по всукам это всё равно что бисер перед свиньями метать. Задача этой системы одной ракетой заглубить комплекс зданий, заводов. А водоём - это красиво и наглядно, так и написать - на этом месте х.охлы скакали и наскакали целый пруд с ротанами...
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 13:10
        А будь у нас разведка - выяснили бы куда они убегают прятаться и отправили бы ракеты туда. Но у нас Нарышкин разведкой руководит, дочь которого тусит по европам
        1. frruc Звание
          frruc
          +2
          Сегодня, 13:18
          alexoff
          дочь которого тусит по европам

          Не знаю, мне не интересно где она тусит.
          А отправить туда ракеты мало, наверняка там глубина соответствующая, рассчитана на ядреный взрыв.
          1. isv000 Звание
            isv000
            +1
            Сегодня, 17:58
            Цитата: frruc
            А отправить туда ракеты мало, наверняка там глубина соответствующая, рассчитана на ядреный взрыв.

            yes Нынешняя хунта пользуется системой бункеров советской постройки, а тогда строили с солидным запасом. Это раз.
            Ловить хунтят? На кой они нам нужны, если только ставить эту задачу попутно, с упором на Буданова. Эту мразь, выродка Севастополя, опозорившего это гордое имя, надо привезти к памятнику затопленным кораблям и посадить в клетку, чтоб не забили раньше времени. Можно даже подогнать кран и вывесить над водой, хотя... Всегда найдётся народный умелец, который разблокирует лебёдку, а остальные поспособствуют ему. Ну, и с Богом! Быть бы посему! hi
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 11:24
      Цитата: isv000
      А на кой пёс "Орешник" в Белой Церкви?

      Канал "Украина.ру" информирует:
      Также взрывы были в 80 километрах от Киева в районе Белой Церкви, где находятся: Белоцерковский грузовой авиационный комплекс, Белоцерковская ТЭЦ, а также транспортные узлы, через которые осуществляется снабжение ВСУ.

      Что конкретно поражено "Орешником", пока нет данных.
    3. frruc Звание
      frruc
      +4
      Сегодня, 11:38
      isv000
      А на кой пёс "Орешник" в Белой Церкви?

      В Белой Церкви находится боевой аэродром, куда приземляется транспортная и боевая авиация, это крупный логистический центр и место дислокации, плюс промышленные объекты различного характера. Xoxлы у себя пишут, что до сих пылает.
      1. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        0
        Сегодня, 12:18
        такие цели должны накрываться раз и навсегда маломощным ядерным зарядом, только дождаться чтобы ветер дул на запад, но мы не такие, поэтому долбим эти цели по двадцатому разу
      2. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        -1
        Сегодня, 16:50
        И на пятый год решили туда Орешником ударить? Ничего себе...
    4. Piramidon Звание
      Piramidon
      +3
      Сегодня, 11:52
      Цитата: isv000
      А на кой пёс "Орешник" в Белой Церкви? Он должен быть в Куеве, причём не один.

      Зачем "Орешник" в Киеве, просто чтобы домики посшибать? Вся укроверхушка давно в бункерах обосновалась. На Банковой одни уборщицы с сантехниками остались. А в Белой церкви ударили по металлургическому заводу, где собирают беспилотники типа FP-1. Их описание и ТТХ можно найти в сети
  7. Каz Звание
    Каz
    +12
    Сегодня, 10:48
    Господи, какое позорище а не удар. Заранее предупредили, так еще и в ночь на воскресенье ударили, по пустым зданиям.
    Нет слов
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 10:49
    Если Орешник в кинетическом исполнении так не эффективен, могли бы и показать результаты .Опять ,чёрт бы вас побрал - батарейка села на сотовом ? drinks
  9. Комментарий был удален.
  10. Earl Звание
    Earl
    +10
    Сегодня, 10:52
    В результате применения Орешника вновь не пострадало ни одного наркомана?
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +3
      Сегодня, 10:59
      Цитата: Earl
      В результате применения Орешника вновь не пострадало ни одного наркомана?

      Он хоть и наркоман, но не , как пытаются его выставить на сайте. Все время вспоминаю фильм "Das Boat" слова главного героя фильма: "Он не плохо воюет" (Не дословно)
      1. helilelik Звание
        helilelik
        0
        Сегодня, 11:08
        Да,неплохо. Только разведка,наведение,современные средства поражения не его. Дотянуться до всего этого мы не можем. Я уже писал,это все равно,что в войне с немцами СССР мог бомбить только Берлин,а всю остальную территорию Германии не мог,при этом продавая Гитлеру нефть. Как вам видятся перспективы такой войны? Вот и мне никак...
        1. Шмель_3 Звание
          Шмель_3
          +9
          Сегодня, 11:16
          Цитата: helilelik
          Да,неплохо. Только разведка,наведение,современные средства поражения не его. Дотянуться до всего этого мы не можем.

          А это уже вопрос к тем, кто после развала моей Родины, у руля стоят! Для которых продажа недр и вывоз денег за бугор на первом месте стоят! Одного не пойму: почему их называют Элитой?
  11. Ирек Звание
    Ирек
    -5
    Сегодня, 10:58
    Набежала хохлоь устроила истерику , значит действительно нехило им досталось.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +10
      Сегодня, 11:02
      Цитата: Ирек
      Набежала хохлоь устроила истерику , значит действительно нехило им досталось.

      Где вы увидели истерику? Может мое: Маловато будет. Маловато Вы за истерику приняли?
    2. Седов Звание
      Седов
      -7
      Сегодня, 11:05
      Набежала хохлоь устроила истерику , значит действительно нехило им досталось.
      Подправил кому смог. Минусаторы не дремлют. Припекло хорошо.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 11:47
        Цитата: Седов
        Подправил кому смог. Минусаторы не дремлют. Припекло хорошо.

        Я Вам тоже подправил. Радует активность вентиляторных войск, всячески старающихся сгладить результат ночных прилётов, значит ущерб от них немаленький.
    3. frruc Звание
      frruc
      +5
      Сегодня, 11:23
      Ирек
      Набежала хохлоь устроила истерику

      Теперь xoxлота всю неделю будет скулить, то про гражданские объекты, то про эффективность их ПВО. Понятно одно, оружия, боеприпасов и ракет зрк у них предостаточно, пока.
  12. rusboris Звание
    rusboris
    +4
    Сегодня, 11:09
    Если представить, каким мог бы быть удар возмездия за гибель студентов педагогического колледжа в Старобельске, он должен иметь политическую составляющую. Например, ультиматум с требованием отставки Зеленского с поста президента и его выезда за пределы Украины.
    Военное содержание ультиматума может включать угрозу разрушения плотины Киевского водохранилища и остановки всех атомных электростанций, подконтрольных киевскому режиму. Это могут быть и другие масштабные события.
    В ультиматум также можно включить гуманитарный компонент: рекомендации населению покинуть прибрежную зону затопления Днепра и зону отчуждения АЭС. Жителям Киева также следует рассмотреть возможность покинуть город из-за риска отклонения боеприпасов от траектории при разрушении плотины под воздействием средств ПВО.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +2
      Сегодня, 11:27
      Цитата: rusboris
      Например, ультиматум с требованием отставки Зеленского с поста президента и его выезда за пределы Украины.

      Да Зеля об этом только и мечтает! Вы реально думаете, что все упирается только в него? Националистическое отребье типа Кракен, Азов дело рук Зеленского? Они появились до него.
      Цитата: rusboris
      В ультиматум также можно включить гуманитарный компонент: рекомендации населению покинуть прибрежную зону затопления Днепра и зону отчуждения АЭС.

      Кто им даст покинуть? Посмотрите на действия ТЦК! О том как убивают тех кто на ЛБС выходит с белым флагом, не знаете:
      1. miry_mir Звание
        miry_mir
        +1
        Сегодня, 13:34
        вот в том то и слабость наших руководителей. что боятся что так и будет, оглядываются так сказать на какие то возможные придуманные проблемы, а если, а вдруг, а может не надо и тд..
    2. LuzinI Звание
      LuzinI
      +1
      Сегодня, 11:39
      Времена "око за око" давно прошли. Без превентивных ударов по натовским базам снабжения типа Жешув и стартовых позиций БПЛА в Литве нельзя рассчитывать на серьезные позиции в новом раунде переговоров, который США спихивают на ЕС.
    3. Сергей Новиков_3 Звание
      Сергей Новиков_3
      0
      Сегодня, 12:35
      Да то, что Вы написали это, наверное, был бы единственный возможный ответ, правильный ответ. А то, что нам сейчас сегодня продемонстрировали, это, конечно, не ответ.
  13. мусоргский Звание
    мусоргский
    -4
    Сегодня, 11:11
    Тянуть месяц с ответом это по нашему, да и ответ никто и не объявит-догадайтесь сами!
  14. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 11:20
    Согласно данным Воздушных сил ВСУ, в течение ночи Россия нанесла по Украине массированный удар, применив порядка 90 ракет различных типов и 600 беспилотников. Украинская ПВО, согласно данным украинского Генштаба, как всегда «была на высоте», перехватив почти всё, что летело в сторону Украины. В Киеве отчитались о «перехвате» 44 крылатых ракет, 11 баллистических и 549 беспилотников. Кроме того, утверждается, что еще 19 ракет «не достигли целей» без каких-либо подробностей.

    И даже "орешника"????
    А что так мало дали отчета??? Нужно все 100500%, чтоб даже муха не пролетела мимо "славных" захищников ПВО ВСУ.
    Сало упало, сало пропало!
  15. bon jorno
    bon jorno
    -1
    Сегодня, 11:32
    И че? прям перелом теперь? Курская дуга?
    1. EpIvIaK Звание
      EpIvIaK
      -3
      Сегодня, 11:38
      А шо надо? Чей Крым собственно?
      1. bon jorno
        bon jorno
        0
        Сегодня, 11:57
        Крым наш, российский, провокатор ты ху..в! А вот видно не стоит ждать...
        1. EpIvIaK Звание
          EpIvIaK
          -1
          Сегодня, 12:07
          Посмотрел твои комментарии, судя по Г на вентилятор - провокатор х. именно ты.
          Молодец, что в первом предложении хоть ответил правильно. Хвалю
          Бонжорно российский.
  16. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 11:42
    Хоть бы одним глазком посмотреть на результаты. В урезанном виде для народа могли бы продемонстрировать картинку ударов со спутника, а не только сухой текст о поражённых объектах. Медиа пространство это же тоже своего рода фронт.
  17. Алексий Звание
    Алексий
    +4
    Сегодня, 11:45
    Честно говоря - ни о чём. Хотя я ничего и не ожидал.
  18. Михаил Андросов Звание
    Михаил Андросов
    +1
    Сегодня, 11:47
    Это что было? Неужели супер ответ? А что так можно было? Или можно и ответить- а зачем?
  19. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +2
    Сегодня, 11:59
    Нигде не вижу упоминания, что прилетело по правительственному кварталу в Киеве. Ещё вопрос: есть видео (Киев), где видно, что там что-то планировало цепочкой, не падало, а именно планировало на какой то объект.. Это что, боеголовки Орешника? Они же должны заходить с гиперзвуковой скоростью. Что-то не срослось? Тоже главный вопрос: а почему не прилетело по правительственному кварталу в Киеве? Или у кремлёвских есть договорённости не бить по ключевым фигурам в Киеве? Хотя, не удивительно, у многих из них дети на Западе проживают, им же тоже тогда никто ничего не будет гарантировать в плане безопасности... Видимо, такое соглашение все же имеется.
  20. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 12:00
    Киев подтверждает применение комплекса «Орешник» по Белой Церкви

    МО РФ тоже, причем не одной ракетой.

    Вответна террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.
    И традиционное:
    ✅ Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.
    1. Комментарий был удален.
  21. Динич Звание
    Динич
    +4
    Сегодня, 12:10
    Я не буду это комментировать. Всё, что я могу по этому поводу написать, может быть расценено как дискредитация.
    А других слов и выражений для комментирования этого "ответа" за смерть 21 несовершеннолетнего у меня нет.
  22. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 12:13
    А это для тех, кто хочет быстро состариться:

    Хроника ударов по территории Украины 23 мая - 24 мая 2026 года.
  23. maiman61 Звание
    maiman61
    +3
    Сегодня, 12:16
    Если это ответ, то позорный! Ответ должен быть таким, что бы у бандеровцев кровь в жилах застыла от страха! А это так, киску погладили!
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 13:09
      Ответ должен быть таким, что бы у бандеровцев кровь в жилах застыла
      Желательно, чтобы от них вообще не осталось ничего!
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 13:21
      maiman61
      А это так, киску погладили!

      Это было для профилактики. Ждем ударов оружием на новых физических принципах.
  24. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +5
    Сегодня, 12:26
    Проблема таких ударов в том, что они даже косвенно не сказываются на проведении СВО. И не облегчают задучу на фронте солдатам. Сколько таких ударов было? Тьма. Фронт как стоял, так и стоит. Можно сделать вывод ровно один: кто-то в Кремле сильно не хочет, чтобы были правильные удары, которые сильно помогли бы завершить СВО в наших интересах.
  25. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +2
    Сегодня, 12:29
    Какой Орешник? Вроде на видео кое-что другое летит с небольшой скоростью! Это не Орешник был, а другая ракета!
  26. guest Звание
    guest
    -1
    Сегодня, 12:31
    Киев подтверждает применение комплекса «Орешник» по Белой Церкви

    Неужели. laughing