Работы по разбору завалов в Старобельске завершены, в ЛНР объявлен траур
Работы по разбору завалов в Старобельске завершены, в ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура в память о жертвах удара по колледжу. Всего погиб 21 человек.
В Луганске объявлен траур по погибшим в результате удара Киева по Старобельскому колледжу. На данный момент все работы по разбору завалов прекращены, из-под завалов извлечены тела 21 погибшего. Имена всех погибших студентов установлены, списки опубликованы. Пострадали 42 человека. Из них несколько находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.
Подтвержденные списки погибших студентов в Старобельске. Спасательно-поисковые работы завершены. В результате удара погиб 21 человек.
Напомним, что атака на Старобельский колледж местного педагогического университета была совершена в ночь на 22 мая, киевские подонки целенаправленно атаковали общежитие беспилотниками, было несколько ударов. На момент удара в здании находилось 86 человек, включая детей в возрасте от 14 до 18 лет.
Запад отказался осуждать удар по Старобельску, Зеленский лицемерно улыбается. Генштаб ВСУ пытается всех убедить, что вообще ни при чем.
