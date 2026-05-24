Работы по разбору завалов в Старобельске завершены, в ЛНР объявлен траур

Работы по разбору завалов в Старобельске завершены, в ЛНР 24 и 25 мая объявлены днями траура в память о жертвах удара по колледжу. Всего погиб 21 человек.

В Луганске объявлен траур по погибшим в результате удара Киева по Старобельскому колледжу. На данный момент все работы по разбору завалов прекращены, из-под завалов извлечены тела 21 погибшего. Имена всех погибших студентов установлены, списки опубликованы. Пострадали 42 человека. Из них несколько находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.



Напомним, что атака на Старобельский колледж местного педагогического университета была совершена в ночь на 22 мая, киевские подонки целенаправленно атаковали общежитие беспилотниками, было несколько ударов. На момент удара в здании находилось 86 человек, включая детей в возрасте от 14 до 18 лет.



Запад отказался осуждать удар по Старобельску, Зеленский лицемерно улыбается. Генштаб ВСУ пытается всех убедить, что вообще ни при чем.
    marchcat
    +10
    Сегодня, 11:11
    Запад отказался осуждать удар по Старобельску, Зеленский лицемерно улыбается
    Да гореть им всем в аду... нелюди проклятые!
      ЖЭК-Водогрей
      +4
      Сегодня, 11:13
      Да, только на том свете ответят за грехи. В этом мире у них есть гарантии безопасности.
        Shelest2000
        -3
        Сегодня, 12:44
        Именно так,потому что наш "гарант" категорически запрещает охоту на уничтожение главных укро-террористов - коллеги,однако...
          двп
          0
          Сегодня, 19:03
          Немедленно прекратите провокации! Вам же ясно сказано "сейчас не время искать виноватых"! Он никогда ни в чем не виноват! И вообще законодательно установили что он уголовному преступлению не подлежит!
    Седов
    +15
    Сегодня, 11:13
    Господи, одни дети..
    Вечная память! Упокой Господи души усопших рабов твоих..
    А эту мра-зоту из Кива просто живьём закопать..
    AdAstra
    +5
    Сегодня, 11:14
    А соболезнования всё-таки кто-нибудь (Китай, Белоруссия и т.д.) выразил или нет?
      красноярск
      +14
      Сегодня, 11:30
      Цитата: AdAstra
      А соболезнования всё-таки кто-нибудь (Китай, Белоруссия и т.д.) выразил или нет?

      Зачем. Погибли не руководители, не певцы и композиторы, артисты больших и малых. Погибли дети простых граждан. Это мы, простые граждане, соболезнуем родным и близким. Как это тяжело - хоронить детей.
    paul3390
    +6
    Сегодня, 11:17
    Похоже - пора уже вводить уголовное наказание за невключение ответки...
      Vasia
      +1
      Сегодня, 12:16
      Цитата: paul3390
      Похоже - пора уже вводить уголовное наказание за невключение ответки...

      Какую ответку предлагаете? Никто внятно ответить не может, максимум на что скудной фантазии хватило - это предложить ударить по Банковой. Ну ударили по Банковой, на следующий день они школу разбомбят или детский сад, и что дальше? Ваши предложения по защите детей в студию.
        Orange-Bigg
        +2
        Сегодня, 12:30
        Так всем уже очевидно что государственная машина у нас буксует.С нами так себя ведут потому что мы так позволяем им себя вести. Запад демонстрирует запредельную подлость, продолжая в упор не замечать удар украинских нацистов под видом ВСУ по колледжу в Старобельске. Разнообразные чиновники Евросоюза цинично тараторят по команде, что будто бы «нет ясности», «нет доказательств», а на самом деле, прекрасно осведомлены о происходящем. По мнению военкора Юрия Котенка, агентура спецслужб стран Запада в РФ развернута и исправно поставляет информацию.

        В своем телеграм-канале военкор пишет, что враг злорадствует, анонсируя новые удары по европейской (и не только) части РФ, пользуется абсолютной безнаказанностью и обнаглел до такой степени, что вообще не считается с тем, что говорят у нас.

        Почему? Потому что у нас стали больше именно говорить, а вся проблема – с конкретными делами, без присущего пиара и риторики. Наши политики сверху до низу превратились в обличителей, бичующих противника в соцсетях, на родном ТВ, в ООН, на патриотических тусовках. Однако этого не просто мало, а, по сути, подменяет реальное управление государством – уверен Котенок.

        Факт остается фактом – наша госмашина буксует, чем пользуется коллективный противник, наращивая производство вооружений, открыто готовясь к войне. Всех причин этого в РФ за раз не перечислить. Беда в том, что времени на их устранение и перевод России на военные рельсы практически не осталось. Его очень мало перед чередой испытаний, которые, судя по всему, готовятся мировым «планировщиком», чтобы обрушить на РФ, предупреждает военкор.

        И при этом у нас неустанно говорят о переговорах, о мире, декларируем миротворческие подходы, а Запад выжидает конкретных признаков нашего истощения и ослабления. Разработки ИИ им помогут. Они – педанты и дозированно увеличивают процент провокаций по мере нашего нереагирования на выпады и угрозы. Конкретно Киев расширяет интенсивность и географию ударов в обратной пропорции к отсутствию реакции.Вот что получается когда некоторые люди находятся мягко говоря не на своих местах.
          жучок120560
          +1
          Сегодня, 13:03
          Orange-Bigg, наша госмашина не буксует, она все более эффективно работает против.
          Vasia
          +1
          Сегодня, 13:28
          Цитата: Orange-Bigg
          Так всем уже очевидно что государственная машина у нас буксует.С нами так себя ведут потому что мы так позволяем им себя вести.

          Вы написали мне столько текста, не ответив при этом на заданный конкретный вопрос.
          Сегодня ни одно государство в мире не сможет защитить своих детей, если на его границе возникнет конфликт с противником, который использует террористические методы и умышленно наносит удары по мирным жителям.
        paul3390
        +2
        Сегодня, 16:23
        А самому подумать? Например - начать уничтожение главарей хунты. Любыми способами. А ля СМЕРШ. Не дойдёт - можно и о западных хозяевах задуматься..
        ПавелКоссе
        0
        Сегодня, 19:31
        Какую ответку предлагаете?
        /////
        Для начала рты закрыть всем сторонникам переговоров и перемирий до достижения полной победы над врагом. Законодательно объявить руководителей нацистского режима военными преступниками и объвить розыск и уголовное преследование без срока давности.
        Законодательно отменить все переговоры с киевом при посредничестве сша, официально объявив их стороной конфликта. Далее можно и добавить. Обращайтесь, если что...
    ankon
    +10
    Сегодня, 11:21
    Власть РФ, почему не объявили траур на всю Россию? Предлагаю это сделать!!!
      Dimy4
      +5
      Сегодня, 11:45
      Власть РФ, почему не объявили траур на всю Россию? Предлагаю это сделать!!!

      Смотрим выше комментарий от Красноярска.
    ximkim
    +8
    Сегодня, 11:33
    Запад отказался осуждать удар по Старобельску, Зеленский лицемерно улыбается. Генштаб ВСУ пытается всех убедить, что вообще ни при чем.

    Это последствия работы Путина и его команды во внешней политике.
    А как он проводит внутреннюю , то , много , погибших будет больше.
    Соболезнования родителям .
      Dimy4
      -1
      Сегодня, 11:49
      Это последствия работы Путина

      Даже не работы а скорее всего бездействия, надеясь на "Авось пронесет".
      двп
      0
      Сегодня, 19:14
      Нет-нет,он не виноват! Это не он! Виноваты:
      монголо-тарское иго
      поляки в 17 веке в Москве
      Наполеон со своими французами
      Коммунисты со своей революцией
      Гитлер со своим Вермахтом
    Ильнур
    +9
    Сегодня, 11:43
    Запад отказался осуждать удар по Старобельску, Зеленский лицемерно улыбается.

    Твapи, их уже дано пора сравнять с землёй, и эту мрaщь зелёную и весь его род уничтожить, чтобы и следа не осталось...
    21 не винных создании погублено, им жить бы и жить, радоваться жизни, рожать детей...
    Вот к чему приводит "мы ещё не начинали" путина...
    ximkim
    +6
    Сегодня, 11:53
    Цитата: Dimy4
    Это последствия работы Путина

    Даже не работы а скорее всего бездействия, надеясь на "Авось пронесет".

    Да там уже не пронесёт, а досада , что СМИ узнали - новый запрет сделают на подобные публикации со штрафом для пополнения бюджета.
    faiver
    +5
    Сегодня, 11:58
    Земля пухом погибшим, соболезнования семьям, и здоровья и выздоровления пострадавшим, жалко девушек и парней, скорблю.........
    Vladlous
    +4
    Сегодня, 12:07
    Мои соболезнования близким погибших... Особенно родителям... Хотя, сейчас эти соболезнования...

    В общем, сами привезли себе эту жуткое преступление. Кремль всё щадил врага, щадил, думал о врагах, об украинцах, бандеровцах, о ком угодно, но по минимумому о таких людях, как те, кто погиб в Старобельске. И это не первый подобный случай, к сожалению.

    Да, идёт война, жертвы неизбежны. Это всё понятно. Но системный подход, проявленный, кстати, не только на этой войне, но всегда сопровождающий все войны нашей страны... Этот подход - не щадить своих людей, зато думать о враге.

    Я не призываю бомбить на Украине всё подряд. Но может быть пора, хотя бы на пятый год войны, начать бить врага так как следует. Обьявить охоту на всё политическое руководство, на руководство ГУР, СБУ и других структур. Может быть пора сравнять с землёй и Банковую, и Верховную Раду и прочие институты власти, как и многое другое.

    Может быть пора бы уже полностью лишить Украину Интернета, электричества, парализовать всякое сообщение, ввергнуть страну в настоящий хаос и паралич, а не как сейчас, когда они и в ночных клубах тусуют, и пьянки-гуляки закатывают.

    С бандеровским зверьём невозможно, да и не нужно по другому. Мудрая книга "Сунь-Цзы" ("Искусство войны") глаголит, что, если начал войну, то воюй так как должно, бей врага нещадно. А если можешь не начинать войну, то не начинай. Половинчатости тут быть не может.
      solar
      +3
      Сегодня, 12:50
      ввергнуть страну в настоящий хаос и паралич, а не как сейчас, когда они и в ночных клубах тусуют, и пьянки-гуляки закатывают.

      Усик вчера победил Верховена. Гонорар Усика составил рекордные 100 млн долларов.
    bbb
    +2
    Сегодня, 12:25
    А почему бы и в России траур не объявить.
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 12:27
    Что то правление нашего вгк уже подбешивать начинает ... Он реально хочет бунта народного ?
    Андрей из Челябинска
    +8
    Сегодня, 12:30
    На Аллее ангелов - новые имена. Очень больно.
    senima56
    +1
    Сегодня, 12:41
    Упокой, Господи души невинных.
    Fitter65
    +4
    Сегодня, 12:43
    Ковпак Александра Александровна 3.06. 2007...Тёзка и в один день родились. Правда я на 42 года раньше...А ей, эти бандеровские сволочи, не дали дожить до моих лет. Светлая Память детям погибшим от рук бандеровских мразей. Мои глубокие и искренние соболезнования, их родным и близким. Жалею что в ответ Европа не сгорит...А ведь эти "...." вооружили украинских нацистов, это с их молчаливого согласия творятся эти преступления....
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 12:47
    Мои соболезнования родителям погибших детей...горько читать про все это.
    Молодые девчушки, мальчишки...им бы жить да жить.
    solar
    +5
    Сегодня, 12:47
    Запад отказался осуждать удар по Старобельску

    А почему только Запад? Никто вообще не осудил, включая наших союзников, вчера об этом была статья на ВО. Даже соболезнований никто не высказал.
    Соболезнований РФ по трагедии в Старобельске из-за рубежа не выразил никто

    https://topwar.ru/283232-soboleznovanij-rf-po-tragedii-v-starobelske-iz-za-rubezha-ne-vyrazil-nikto.html#findcomment16045097
      двп
      0
      Сегодня, 19:17
      А у нас есть союзники? Что то я не наблюдаю таковых. Есть дармоеды, пытающиеся откусить от "русского пирога".
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 13:03
    Цитата: Vasia
    Ваши предложения по защите детей в студию.

    Кроме как эвакуацию детей в безопасные места предложить тут нечего...а самое безопасное место сейчас в Кремле...этот объект охраняется многократным поясом обороны.
    Остальная территория западной России до Урала потенциально опасна из за дальнобойных БПЛА ВСУ.
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:19
    Цитата: paul3390
    пора уже вводить уголовное наказание за невключение ответки
    Ответить могут Медведев или Захарова laughing laughing
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 13:25
    Иран тоже знает, каково это. У них западные людоеды и педофилы убили 180 школьниц.
    Может, и ответить надо сообща, вместе? Ведь заказчик убийств в Минабе и в Старобельске один.
    У убийц земля под ногами гореть должна... Да будут они прокляты.
    Melior
    0
    Сегодня, 13:54
    То, что они долбанули по простым студентам тремя волнами дронов, как-то не очень рационально. Это при любом раскладе военное преступление, но мне любопытно, кого они все-таки хотели там накрыть? Рискну предположить, что целью были не студенты, а кто-то более важный, кто в тот момент находился, или по их данным должен был находиться в общаге, причем раз приказ отдавал лично Зеля, то возможно это был какой-то его личный враг.
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 14:01
    Поехал ребенок, учиться.. Бедные родители.. Не дай бог через такое горе пройти... Соболезнования родным и близким погибших детишек..
    Смерть чубатым фашистам!
    ПавелКоссе
    0
    Сегодня, 19:02
    запад не готов и не будет осуждать преступления против наших граждан. запад как раз поощряет эти кровавые преступления. И нам, наверное, не стОит взывать к западным полтикам , ищя их сочувствия. Нам было бы уместнее довести СВО до победного конца, тем самым получив возможность провести суд над военными преступниками и обезопасить своих сограждан на годы вперёд.
    Юн Клоб
    0
    Сегодня, 19:52
    За каждого погибшего ребенка один налет его имени по Украине.