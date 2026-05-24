Медведев призвал бить по Украине «как сегодня» и даже сильнее

Дмитрий Медведев призвал усилить удары по Украине, комментируя ночную массированную атаку. По его словам, такие удары действуют деморализующе на противника.

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев положительно оценил массированный удар по Украине, заявив, что на этом останавливаться не нужно, а необходимо наращивать количество ударов. И не обязательно в качестве ответных действий, бить нужно всегда, давая понять противнику, что Украина будет уничтожена, если не примет российских условий.



Надо бить — как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени.

По мнению Медведева, Зеленский, которого он назвал «наркоуродом», специально ударил по детям в Старобельске, чтобы вызвать ответную реакцию России. А нужно это ему для очередного вытряхивания денег из западных спонсоров. В ближайшие дни он будет жаловаться на «злую Россию», плакаться в жилетку европейским лидерам и просить деньги на «восстановление».

Пусть всё горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться.

Ранее украинский Генштаб сообщил о массированной атаке на Киев, взрывы гремели во всех районах города.
  Васян1971
    Васян1971
    +11
    Сегодня, 12:55
    Дмитрий Медведев призвал усилить удары по Украине, комментируя ночную массированную атаку.

    Надо же! Только сейчас дошло?
    Федор Соколов
      Федор Соколов
      +18
      Сегодня, 13:01
      Медведев может говорить всё что угодно, он не принимает никаких решений и не за что не отвечает! Необходимо вспомнить как он в бытность своего президенства чуть Южную Осетию бесноватому саакашвили не сдал вместе с табуреткиным (сердюковым), а теперь находясь на номинальной должности в Совбезе рассуждает о том, что и как надо делать.
      Себенза
        Себенза
        +8
        Сегодня, 13:37
        Если заместитель главы совета безопасности России ни за что не отвечает и не имеет права принятия решений, то на фига содержать эту номинальную контору за бюджетные деньги? Вопрос риторический. Меня больше интересует есть ли человек который отвечает за принятие решений и может пора выпустить его из тени. Хотелось бы конкретики, каков маршрут и цель движения.
        Федор Соколов
          Федор Соколов
          +2
          Сегодня, 17:31
          Зампредседателя Совбеза должность весьма символическая и непубличная! Просто сидишь на заседаниях и отсвечиваешь, но ему почему то лишний раз хочется напомнить о себе, неужто опять в преемники метит.
      НИКНН
        НИКНН
        +8
        Сегодня, 13:52
        Цитата: Федор Соколов
        он не принимает никаких решений и не за что не отвечает!

        А у нас кто то принимает и отвечает? Я умиляюсь, что постоянно слышу фразу "по поручению президента.... бла, бла, бла..." Ни разу ни кто как бы без поручения и пальцем не пошевелил и вопрос, а зачем это передаточное звено которое ни за что не отвечает, а передает поручения?
      Aндрей Ко
        Aндрей Ко
        +6
        Сегодня, 13:56
        А я предлагаю ДАМ у оторвать попу от стула зайти в кабинет ВВП и сообщить это лично, а не делать публичных заявлений чтоб пиплу понравиться и волну возмущения сбить
        ergh081
          ergh081
          +5
          Сегодня, 14:07
          Правильное предложение. Ведь у Путина даже кнопочного телефона - нет
          Аркадий007
            Аркадий007
            +5
            Сегодня, 14:22
            Путин интернетом пользоваться не умеет. Как он сам говорил, ему всё докладывают его помощники. Результат видно без переводчика.
            alexoff
              alexoff
              +1
              Сегодня, 15:49
              Ну можно подумать помощники не сделали бы ему красивую картинку в интернете feel
              Аркадий007
                Аркадий007
                +2
                Сегодня, 15:53
                В том то и суть, он видит те картинки которые ему дают, а не те которые можно еще увидеть.
            Васян1971
              Васян1971
              +5
              Сегодня, 15:52
              Цитата: Аркадий007
              Как он сам говорил, ему всё докладывают его помощники. Результат видно без переводчика.

              Да. Злые вороватые бояре доброго Царя обманывают.
        Аркадий007
          Аркадий007
          +5
          Сегодня, 14:22
          Пока мы собираемся бить с прежней силой, Зе атаковал ночью Луганск не слабо.
      Васян1971
        Васян1971
        -1
        Сегодня, 15:51
        Цитата: Федор Соколов
        Медведев может говорить всё что угодно, он не принимает никаких решений и не за что не отвечает!

        Как и 99.99% местных ВО-шных правдорубов и аналитиков.
        Цитата: Федор Соколов
        Необходимо вспомнить как он в бытность своего президенства чуть Южную Осетию бесноватому саакашвили не сдал

        "Чуть", не считается.
    Orange-Bigg
      Orange-Bigg
      +7
      Сегодня, 13:06
      . Медведев призвал бить по Украине «как сегодня» и даже сильнее


      При этом надо не просто бить абы куда,а по целям поражение которых приведет к поражению соперника,то есть цели поражаемые должны быть существенные, вот только реально ли это сделать,не развязав при этом предварительно себе руки от договорняков,соблюдение которых сводит эффективность удара если не к нулю,то существенно снижает возможный потенциальный эффект ударов по действительно стоящим целям.А то многие выражают определенные сомнения эффективности таких ударов.
      Военкор Дмитрий Стешин настроен скептически – ведь символические цели как раз и не поражаются.

      «Судя по украинским СМИ и блогам, удар их не впечатлил. Видео пожаров в Киеве снято, например, из машины, которая едет по мосту через Днепр. Что в некотором роде, выглядит унизительно. Так же унизительно выглядели вчерашние львовские массовые камлания по Бандере. Отправить «Орешник» туда, никому не пришло в голову. Наверное, не нужно. В догонку, у нашей патриотической общественности возникли неудобные, политически-незрелые вопросы – а у этого «Орешника» вообще есть «боевая часть»? И сколько стоит запуск одного изделия? Есть совсем неудобные вопросы, про Иран», – написал Стешин.

      Обозреватель Вадим Авва уточняет:

      «Что касается «ответного удара» – дело не в развалинах Киева или Львова. Дело в казни палачей и душегубов Зеленского, Буданова, Малюка, Бровди, Сырского, Ахметова, Порошенко и Пинчука, других менее известных, но не менее кровавых упырей».

      «Можно ли это считать действенным ответом на убийство русских детей в Старобельске? Нет такого ощущения. Для его создания такая обработка должна производится ежедневно», – призывает радиоведущий Сергей Мардан.

      Всего, по данным противника, за время ночной атаки РФ задействовала 600 ударных дронов, десятки из которых одновременно были в небе над Киевом, перегружая систему ПВО, а параллельно запускались «Цирконы», «Кинжалы», «Калибры» и баллистика (в общей сложности – около 90 ракет).
      alexboguslavski
        alexboguslavski
        -8
        Сегодня, 13:21
        Цитата: Orange-Bigg
        При этом надо не просто бить абы куда,а по целям поражение которых приведет к поражению соперника


        Эти устроят?

        В результате удара Вооруженных силы РФ в Киеве и Киевской области поражены пункты управления главного командования сухопутных войск и ГУР МО Украины.

        Вот что Орешник животворящий вытворяет.
    th.kuzmichev
      th.kuzmichev
      +4
      Сегодня, 13:08
      Почему только сейчас? Он всегда так говорил. Только командир не он.
    guest
      guest
      +2
      Сегодня, 13:15
      Цитата: Васян1971
      Надо же! Только сейчас дошло?

      Видимо эстонцы его покусали. laughing hi
      Васян1971
        Васян1971
        +1
        Сегодня, 15:54
        Цитата: guest
        Видимо эстонцы его покусали.

        Максимум - воздушно-капельным способом слюнями забрызгали...
    Седов
      Седов
      +5
      Сегодня, 13:19
      Надо же! Только сейчас дошло?
      То, что вообще "Орешниками" ударили - это плюс. То, что пустыми "Орешниками" - это минус. Страх перед "Орешниками" на Западе будет снижаться.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 13:37
      Васян1971
      Сегодня, 12:55
      Надо же! Только сейчас дошло?

      hi Центры принятия решений бандерштата вместе с вражескими посольствами, ВР, Конча Заспой и зданиям на Банковой должны гореть, как рядовые цели и иметь приоритет в уничтожении.
      Нельзя быть человечным к мировым отморозкам, считающим в ООН россиян нелюдьми, а относиться к ним так, как советские люди относились к фашистам в ВОВ.
      Здесь уместно вспомнить слова М. Шолохова- И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть к врагам мы всегда носим на кончиках штыков.
      ergh081
        ergh081
        +2
        Сегодня, 14:13
        Носим ненависть к врагу, но не все. Для хорошей бомбардировки врага нужно для начала вывести оттуда посольских и весь дипломатический корпус ( я не про 404), и оставить максимум - дворников. Пока этого не увидим - ничего не будет, а будут Мински, Турции, Анкориджи. и прочая туфта
    Кмет
      Кмет
      +3
      Сегодня, 13:44
      Дмитрий Анатольевич кого конкретно призвал усилить удары, МО или так чисто в воздух? Кому посыл был?
      Lako
        Lako
        +2
        Сегодня, 14:43
        Такой призыв и я написать, в сети могу. Результат будет одинаковый. Так я за это, ещё и зарплату не получаю. Ты же зам секретаря Совбеза. Набери Генштаб, по закрытой связи и поставь задачу. Или завали сам в МО,лично, удиви людей.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    -3
    Сегодня, 12:57
    А может уступить ядерную кнопку Медведеву на недельку? Кто ЗА?
    Артур Грудинин
      Артур Грудинин
      -4
      Сегодня, 12:59
      Ну допустим я за, а что!?
    frruc
      frruc
      +2
      Сегодня, 13:04
      alexboguslavski
      А может уступить ядерную кнопку Медведеву на недельку? Кто ЗА?

      Нееее. Уж больно он суров в ярости.
      faiver
        faiver
        +9
        Сегодня, 13:10
        это только когда он не несет никакой ответственности...... bully
        Седов
          Седов
          +4
          Сегодня, 13:28
          это только когда он не несет никакой ответственности......
          Андрей hi, из сопутствующих факторов нанесения массированного удара: сегодня ДАМ сам того не понимая, смог сформулировать гениально простое средство против атак украинских дронов на территорию РФ (в ночь с 23-24 Украина смогла запустить по территории России всего 33 дрона). Вывод: если мы хотим снизить количество атак бандеровских дронов - Украину надо бить жёстче, чаще и больнее. Сильно бить. Чтоб головы поднять не могли.
        frruc
          frruc
          0
          Сегодня, 13:42
          faiver
          это только когда он не несет никакой ответственности......

          Ну как же !!! Он же заместитель Председателя СовБеза.
    Динич
      Динич
      +2
      Сегодня, 13:06
      В тот же день он замолчит и мы снова услышим его через неделю.
    guest
      guest
      +2
      Сегодня, 13:18
      Цитата: alexboguslavski
      А может уступить ядерную кнопку Медведеву на недельку?

      Так уже уступали когда то на целых 4 года. laughing
  Aндрей Ко
    Aндрей Ко
    +3
    Сегодня, 13:00
    Хорошо отслеживают реакцию людей на Этот "ответ" - всем стало ясно и даже ДАМ что эти удары из ряда повседневных должны быть
  Vladlous
    Vladlous
    +5
    Сегодня, 13:01
    Ликвидировать всё политическое руководство Украины поголовно. А также руководство спецслужб и армии. Охота на них будет страшнее массовых разрушений. Впрочем, если бы разнесли половину Киева, целясь в Зеленского, я не против. Должны бояться конкретные люди. писки есть, адреса имеются. У всех них есть родня, счета в банках и тому подобное.
  Сергей Новиков_3
    Сергей Новиков_3
    +5
    Сегодня, 13:03
    Ну, сегодня все же очень слабо удалили. Я не вижу поражение правительственного квартала в Киеве. Не вижу поражение бомбоубежищ для киевской элиты проникающими зарядами!! Собственно, а почему? Или координаты этих бункеров неизвестны? Да известны, я вас умоляю. Может быть, все дело в том, что люди, отдающие приказ по целям для поражения прекрасно помнят о каких-то договорённостях о безопасности определённых лиц, проживающих на Западе и связанных с кремлёвской элитой? Хватит уже ходить вокруг, да около!! Я задаю конкретный вопрос.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:04
    Цитата: alexboguslavski
    А может уступить ядерную кнопку Медведеву на недельку? Кто ЗА?

    Я очень переживаю ,когда Дмитрий Анатольевич инспекторует СЯС .А вдруг в нём ДАМ проснётся . wink
  Седов
    Седов
    0
    Сегодня, 13:04
    Медведев призвал бить по Украине «как сегодня» и даже сильнее
    Надо ДАМа снова в Президенты и Верховным двигать. Он уже наговорил на предвыборную программу. Если слова с делом не разойдутся - то ДАМ загонит Европу под лавку. Хотя в свой предыдущий срок он больше нагадил, чем пользы принёс.
    Сергей Новиков_3
      Сергей Новиков_3
      -6
      Сегодня, 13:09
      Да, если слова Медведева не будут расходиться с делом, то он реальный кандидат на президентдетство. Но помимо него есть ещё много решительных людей.
      Виктор Ленинградец
        Виктор Ленинградец
        +3
        Сегодня, 13:15
        Пиарят своего "Собчакисты"
        Чтобы обеспечить преемственность, а то - без гарантий.
        Навеяло:
        Всё таки хочешь пролезть в капитаны, Джордж Мерри. Экий напористый малый!
    al3x
      al3x
      +3
      Сегодня, 13:09
      Как вариант, СВО переименует ещё во что нибудь и смену зимнего/летнего времени вернёт, ага.
    faiver
      faiver
      +5
      Сегодня, 13:12
      Надо ДАМа снова в Президенты и Верховным двигать
      - да у вас батенька суицидальные наклонности? Не дай божЕ.....
    guest
      guest
      0
      Сегодня, 13:23
      Цитата: Седов
      Надо ДАМа снова в Президенты и Верховным двигать.

      До 2036 года ждать надо. laughing
      Седов
        Седов
        +1
        Сегодня, 13:33
        До 2036 года ждать надо.
        Так он 2035-ом опять обнулится может. Он вроде вообще бессрочно сидеть хочет. laughing
        guest
          guest
          +1
          Сегодня, 14:07
          Цитата: Седов
          Так он 2035-ом опять обнулится может.

          В 83 года, ну это уже действительно какая то байдоновщина будет.
          Седов
            Седов
            0
            Сегодня, 14:19
            В 83 года, ну это уже действительно какая то байдоновщина будет.
            Ну он опять же не пъет, не курит, спортом занимается, "гадость" всякую не употребляет по сравнению с этими эндоморфными из Штатов. Обследования у него регулярные. Питание опять же вкусненькое. Просрочку он как наши пенсионеры на Урале не употребляет. В общем, ведёт здоровый комфортный образ жизни. Чего б так не жить. Иногда задумавыешься: хорошо, если он сменится - тогда кто? И вариантов то особо не видно. Но то, что зажрались они там - это факт..
      vitaliy20091959
        vitaliy20091959
        +1
        Сегодня, 16:35
        может все таки не дотянет ,человеку на отдых надо , на вечный
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Седов
      Он уже наговорил на предвыборную программу.

      Вот именно, Денис. smile hi
      Седов
        Седов
        +1
        Сегодня, 13:39
        Вот именно, Денис.
        Саша, hi ну он же ведь хорошо разговаривает) вон как бодро всех соцсетях молотит) Ещё бы в свой прошлый срок не натворил чудес, наш Путведев) слабенький конечно, чего греха таить) но хоть высказывается конечно иногда, веселит - хоть это и вредит имиджу российской школы дипломатии)
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 13:12
    не обязательно в качестве ответных действий, бить нужно всегда, давая понять противнику, что Украина будет уничтожена,

    Так в чем дело то?
    Что мешает на пятый год войны?
    guest
      guest
      +2
      Сегодня, 13:24
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Что мешает на пятый год войны?

      Ни что, а кто вот будет правильный вопрос.
  Светлан
    Светлан
    +3
    Сегодня, 13:14
    Что то я не понимаю.

    Призывать могу я, мы.. Медведев же один из тех кто работает в центре принятия решений. Его обязаность эти решения принимать, а не призывать.

    Или это просто игра на публику
    faiver
      faiver
      0
      Сегодня, 13:34
      он заместитель Совета безопасности, может только советовать..... bully
  ettore
    ettore
    +5
    Сегодня, 13:22
    Надо бить — как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени.

    И кому он этот призыв адресует, кто этот загадочный человек? От кого зависит это усиление?
    guest
      guest
      0
      Сегодня, 16:48
      Цитата: ettore
      И кому он этот призыв адресует, кто этот загадочный человек?

      Вопрос риторический и он этого человека лично знает, но почему то ему сказать это не осмеливается. laughing hi
  11. Комментарий был удален.
  ximkim
    ximkim
    +4
    Сегодня, 13:31
    Призывы Медведева действуют наоборот.
    Опять же ,он и Зеленский одной крови.
  Дед-дилетант
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 13:35
    Заместитель Совета безопасности России, как мне кажется, должен не болтать, а действовать. Гневные посты Медведева почему то не разрушают ни военные заводы, ни бункеры. И - да: Совбез обязан рекомендовать МО такие удары, но не публично, через интернет, а по закрытым каналам.
  ximkim
    ximkim
    0
    Сегодня, 13:36
    Если бы было ФСБ , они бы не комментарии читали, а провели проверку Медведева и Путина.
  Million
    Million
    +5
    Сегодня, 13:41
    А кого он призывает то???
    Виктор Ленинградец
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 14:01
      А это в стиле:
      Товарищи офицеры, генералы и адмиралы, прапорщики и мичмана, сержанты и старшины, солдаты и матросы. Выше Знамя Октября!
      Изучайте военное дело настоящим образом, как завещал Великий Ленин. Шире и смелее применяйте ракетно-ядерное и термоядерное оружие!
  Владимир М
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 13:52
    Все же надо выносить полностью бизнес украинских олигархов - ахметовых, пинчуков, порошенок..., ну и конечно не забывать бизнес евролюдей на территориях Украины.
    А вообще интересно получается - украинские олигархи спонсирует ВСУ, а наши как-то и не были замечены в спонсорстве Армии РФ.
  duschman80-81
    duschman80-81
    +3
    Сегодня, 14:18
    Это не удар возмездия. Это обычная работа армии. Такие должны быть каждый день. А вот настоящего удара возмездия мы вряд ли дождемся.
  Аркадий007
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 14:20
    Пока мы собираемся бить с прежней силой, Зе атаковал Луганск не слабо.
  Правдодел
    Правдодел
    +2
    Сегодня, 14:24
    Медведев призвал бить по Украине «как сегодня» и даже сильнее

    Надоело комментировать ситуацию на войне на Украине, где Россия вроде воюет, а вроде - не воюет... Как в известной восточной пословице: сколько не говори "халва-халва", от этого во рту сладко не станет!
    Вот и ждем уже скоро 6-ой год, когда же Россия будет воевать, а не делать вид, что она воюет...
  ergh081
    ergh081
    +5
    Сегодня, 14:25
    ДАМ ещё тот либероид. Он внёс свою лепту в развал РФ, а теперь можно подумать кается. Лучше ляпни "алл би бэг!", или переобулся? А может, наконец-то дошло? Сомневаюсь, ДАМа с уровнем преподавателя универа, лучше направить на должность завкафедрой того же университета. На большее - не тянет. Миронов с уровнем сержанта ВДВ его выдвинул на высшую должность в государстве, все остальные поддержали - это говорит о многом про нашу "элиту"..
  21. Комментарий был удален.
  72jora72
    72jora72
    +2
    Сегодня, 14:44
    Надо бить — как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени.
    Я не вижу ударов по мостам, туннелям, по подстанциям АЭС , по министерствам, а разговоры про " Дух Анкориджа" (а сейчас начался разговор про Дух Пикина........), меня начинает подбешивать.....
  Вячеслав Болдырев
    Вячеслав Болдырев
    -1
    Сегодня, 14:52
    Дмитрий Анатольевич! Народ России не против бомбить и уничтожать Украинеу
    У российского народа среди фашистов братьев нет и не может быть!
    Теперь дело за вами за руководством ведь это ваша обязанность граждан России защищать!
    NAF-NAF
      NAF-NAF
      0
      Сегодня, 15:59
      может не будем за весь народ России хлеборезку открывать? Я вот ПРОТИВ чтобы бомбили и уничтожали Украину (ибо Отечеством своим считаю всё, где советский солдат остановился в 45-м... несмотря на предательство и преступление трёх уродов в Беловежской пуще, наплевавших на мнение народа). Я за то, чтобы бомбили военные объекты всех стран (Германия, Польша, Франция, ЮК, и ещё по мелочи), которые руками жителей Украины (тех же русских, только не с московской, а с киевской и харьковской пропиской) ведут эту войну против нас.
  Вячеслав Болдырев
    Вячеслав Болдырев
    +1
    Сегодня, 14:54
    Цитата: Виктор Ленинградец
    А это в стиле:
    Товарищи офицеры, генералы и адмиралы, прапорщики и мичмана, сержанты и старшины, солдаты и матросы. Выше Знамя Октября!
    Изучайте военное дело настоящим образом, как завещал Великий Ленин. Шире и смелее применяйте ракетно-ядерное и термоядерное оружие!

    Ура,,,,,,
  Breard
    Breard
    +1
    Сегодня, 17:19
    Хм.... плюшевый, ручной. Ещё и говорящий.
  Русфанер
    Русфанер
    0
    Сегодня, 18:20
    Цитата: Виктор Ленинградец
    А это в стиле:
    Товарищи офицеры, генералы и адмиралы, прапорщики и мичмана, сержанты и старшины, солдаты и матросы. Выше Знамя Октября!
    Изучайте военное дело настоящим образом, как завещал Великий Ленин. Шире и смелее применяйте ракетно-ядерное и термоядерное оружие!


    Или в "американском" стиле:
    В ответ на терракт, совершённый неизвестно кем, вооружённые силы разбомбили неизвестно что, неизвестно, где!
  oleg_627
    oleg_627
    +1
    Сегодня, 18:30
    Пиарится,единая россия рейтинг падает и везде Медведев как грозный лев рычит и угрожает.К выборам народу надо понравится