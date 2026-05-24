Медведев призвал бить по Украине «как сегодня» и даже сильнее
Дмитрий Медведев призвал усилить удары по Украине, комментируя ночную массированную атаку. По его словам, такие удары действуют деморализующе на противника.
Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев положительно оценил массированный удар по Украине, заявив, что на этом останавливаться не нужно, а необходимо наращивать количество ударов. И не обязательно в качестве ответных действий, бить нужно всегда, давая понять противнику, что Украина будет уничтожена, если не примет российских условий.
Надо бить — как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени.
По мнению Медведева, Зеленский, которого он назвал «наркоуродом», специально ударил по детям в Старобельске, чтобы вызвать ответную реакцию России. А нужно это ему для очередного вытряхивания денег из западных спонсоров. В ближайшие дни он будет жаловаться на «злую Россию», плакаться в жилетку европейским лидерам и просить деньги на «восстановление».
Пусть всё горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться.
Ранее украинский Генштаб сообщил о массированной атаке на Киев, взрывы гремели во всех районах города.
