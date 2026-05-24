Зафиксирована первая китайская «летающая артбатарея»
Появились новые фото, на которых зафиксирован китайский военно-транспортный самолёт Y-9 в версии так называемого «ганшипа» – «летающей артбатареи», предназначенной для оказания огневой поддержки наземным силам с воздуха.
Модель Y-9 была создана на базе Y-8 – копии советского Ан-12. Машина в конфигурации «ганшипа» получила обозначение Y-9GX-18. Впервые она была замечена в апреле 2026 года, но тогда она была запечатлена на недостаточно качественных снимках.
Теперь под центральной частью фюзеляжа можно заметить конструкцию, похожую на крупнокалиберную пушку, размещённую в поворотном механизме типа турели, перед которой расположена оптико-электронная станция для наведения на цели.
Y-9 в базовой версии:
В носовой части можно заметить РЛС, вероятно, для обнаружения целей, и ещё одну ОЭС. На крыше Y-9GX-18 в специальном обтекателе установлен терминал спутниковой связи.
В передней и задней частях расположены неизвестные элементы, которые могут являться частью бортовой системы РЭБ, предназначенной для самозащиты самолёта путём подавления зенитных ракет с РЛ-ГСН. Кроме этого, в хвостовой части машины замечено оборудование, которое может быть частью лазерной станции оптико-электронного подавления, призванной бороться с ЗУР с ИК-ГСН.
Y-9GX-18:
На консолях крыла расположены узлы подвески, вероятно, для размещения вооружения, в частности управляемых ракет.
В России рассматривалась возможность создания своего «ганшипа», схожего с американским AC-130. С 2016 года проводились НИР под шифром «Ночной охотник». На Ан-12 предполагалось установить две 57-мм автоматические пушки (авиационный аналог комплекса АУ-220М «Байкал» / «Кинжал»), а также орудия меньшего калибра и гранатомёты. В 2021 году Минобороны отвергло эту идею. С тех пор новостей о возобновлении работ по этой машине не поступало.
По всей видимости, сворачивание программы было обусловлено исчерпанием лётного ресурса парка Ан-12 и уязвимостью платформы из-за её больших габаритов, небольшой скорости и манёвренности. Аналогичные задачи на поле боя возложены на фронтовую авиацию (штурмовики Су-25), ударные вертолёты (Ка-52, Ми-28НМ) и тяжёлые беспилотники.
