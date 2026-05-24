Зафиксирована первая китайская «летающая артбатарея»

Появились новые фото, на которых зафиксирован китайский военно-транспортный самолёт Y-9 в версии так называемого «ганшипа» – «летающей артбатареи», предназначенной для оказания огневой поддержки наземным силам с воздуха.

Модель Y-9 была создана на базе Y-8 – копии советского Ан-12. Машина в конфигурации «ганшипа» получила обозначение Y-9GX-18. Впервые она была замечена в апреле 2026 года, но тогда она была запечатлена на недостаточно качественных снимках.



Теперь под центральной частью фюзеляжа можно заметить конструкцию, похожую на крупнокалиберную пушку, размещённую в поворотном механизме типа турели, перед которой расположена оптико-электронная станция для наведения на цели.

Y-9 в базовой версии:


В носовой части можно заметить РЛС, вероятно, для обнаружения целей, и ещё одну ОЭС. На крыше Y-9GX-18 в специальном обтекателе установлен терминал спутниковой связи.

В передней и задней частях расположены неизвестные элементы, которые могут являться частью бортовой системы РЭБ, предназначенной для самозащиты самолёта путём подавления зенитных ракет с РЛ-ГСН. Кроме этого, в хвостовой части машины замечено оборудование, которое может быть частью лазерной станции оптико-электронного подавления, призванной бороться с ЗУР с ИК-ГСН.

Y-9GX-18:


На консолях крыла расположены узлы подвески, вероятно, для размещения вооружения, в частности управляемых ракет.

В России рассматривалась возможность создания своего «ганшипа», схожего с американским AC-130. С 2016 года проводились НИР под шифром «Ночной охотник». На Ан-12 предполагалось установить две 57-мм автоматические пушки (авиационный аналог комплекса АУ-220М «Байкал» / «Кинжал»), а также орудия меньшего калибра и гранатомёты. В 2021 году Минобороны отвергло эту идею. С тех пор новостей о возобновлении работ по этой машине не поступало.

По всей видимости, сворачивание программы было обусловлено исчерпанием лётного ресурса парка Ан-12 и уязвимостью платформы из-за её больших габаритов, небольшой скорости и манёвренности. Аналогичные задачи на поле боя возложены на фронтовую авиацию (штурмовики Су-25), ударные вертолёты (Ка-52, Ми-28НМ) и тяжёлые беспилотники.

  ettore
    ettore
    -2
    Сегодня, 15:43
    По видео стрельбы амеров. Операторы не видят куда лупят, наводчик где то на удалёнке сидит, странно.
  Аркадий007
    Аркадий007
    +6
    Сегодня, 15:46
    Не представляю такую чушку в небе для поддержки пехоты, при применении противодействия противником даже обычного ПТУРа, тем более БПЛА.
    Михаил-Иванов
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 16:22
      Вот уж точно. Этот сарай можно использовать только в войне с папуасами, но и это неточно...
      Вертолеты есть для таких задач.
    barclay
      barclay
      +1
      Сегодня, 18:12
      Эта чушка только что бы слабовооруженных партизан гонять по лесу или наркоторговцев. В современной войне этот "шкаф" упадёт очень быстро и громко. Правда говорят и нашим Вагнерам однажды досталось в Сирии от этой чушки.. видимо далеко залезли, что их прикрыть было не чем.
    SAG
      SAG
      +1
      Сегодня, 18:32
      Согласен полностью, разработка отстала от современности лет на 70...
      Но китайцы, на то и китайцы - они вкладываются в любые разработки, а потом смотрят сколько такого добра купят. Если продается, развивают тему дальше.
      В Африке, ю-в Азии полно стран, где и такое может быть востребованно.
  Pavel57
    Pavel57
    +5
    Сегодня, 15:51
    Идея ганшипа хороша для войны с теземцами в колонии.
    У нас была еще идея сделать ганшип на базе Ил-114.
  Fachmann
    Fachmann
    +4
    Сегодня, 16:00
    У амеров сегодня 30 подобных бортов.
    За всё время эксплуатации Lockheed AC-130 Gunsheep они потеряли от зенитного огня 8 штук.
    Типичный набор для AC-130J Ghostrider:
    30-мм автоматическая пушка GAU-23/A
    105-мм гаубица M102.
    Управляемые ракеты AGM-114 Hellfire,
    корректируемые авиабомбы и планирующие боеприпасы,
    иногда — малогабаритные ракеты Griffin.
    Ранние версии AC-130 имели также
    шестиствольные 20-мм Vulcan и
    40-мм пушку Bofors
    Fitter65
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 17:43
      Цитата: Fachmann
      За всё время эксплуатации Lockheed AC-130 Gunsheep они потеряли от зенитного огня 8 штук.
      Его предшественник АС-47 ...
      Из 53 самолетов, переоборудованных в конфигурацию AC-47, 41 служил во Вьетнаме и 19 были потеряны по отдельным причинам, 12 — в бою
      И это при отсутствии, даже пародии на ПВО... laughing
    Orange-Bigg
      Orange-Bigg
      0
      Сегодня, 17:45
      Не знаю насколько достоверно,но в сети появились сообщения о возможном секретном полёте российского истребителя Су-75 Checkmate, что вызвало активное обсуждение в оборонно-авиационной среде. Информацию об этом распространило издание Defence Security Asia.

      В открытых источниках и социальных сетях начали появляться материалы, которые могут указывать на проведение лётных испытаний нового лёгкого истребителя Су-75 Checkmate. Публикация стала предметом внимания профильных аналитиков, поскольку программа самолёта остаётся одной из наиболее ожидаемых в сегменте малозаметной тактической авиации.

      На этом фоне обсуждается версия о том, что платформа могла перейти к этапу ограниченных или скрытых испытательных полётов, однако конкретные подтверждённые параметры не приводятся.


      https://www1.ru/news/2026/05/24/nevidimka-su-75-checkmate-mog-soversit-sekretnyi-polet.html

      Did Russia secretly conduct the Su-75 Checkmate first flight?


      https://defencesecurityasia.com/en/su-75-checkmate-secret-first-flight-russian-stealth-fighter-rumors-global-airpower-debate/
      Fachmann
        Fachmann
        0
        Сегодня, 17:53
        Абсолютно точно, Су-75 на крыло ещё не встал. К сожалению...
        Orange-Bigg
          Orange-Bigg
          0
          Сегодня, 17:56
          То есть первого полета Су-75 по вашему мнению ещё не было?

          Defence Security Asia — это новостной портал, который специализируется на вопросах обороны, безопасности, военных технологий и стратегических проблемах в Азиатском регионе. Ресурс предоставляет актуальную информацию о событиях, разработках и аналитике в сфере безопасности.

          Некоторые ключевые характеристики портала:

          Владелец. Портал принадлежит компании H & A Dot Com Ventures (регистрационный номер: 202503139827).
          Язык публикаций. Основной язык — малайский (Bahasa Malaysia), но доступны также полные версии материалов на английском языке.
          География охвата. Помимо внутренних событий Малайзии, портал освещает значимые события в Юго-Восточной Азии и в целом по региону.
          Fachmann
            Fachmann
            0
            Сегодня, 18:00
            На пару с искусственным интеллектом порылся в интернете.
            Получил чёткую информацию, что данные от Defence Security Asia не подтверждаются, а фото смоделировано ИИ. request
  Orso
    Orso
    +7
    Сегодня, 16:12
    "А на фига козе баян?" Какой толк от этого пепелаца, жирная цель для ЗРК, да и дроны могут догнать?
  faiver
    faiver
    +1
    Сегодня, 16:21
    Идея ганшипа уже по сути присмерти, куда более интересно что китайцы на базе Ан-12 слепили нормальный транспортник за ВОСЕМЬ лет. А у нас одни модельки. Вот как так можно все просрать?....
    Serjy
      Serjy
      +3
      Сегодня, 16:41
      Да сейчас даже у папуасов, нет-нет, да заваляется где-нибудь стингер или игла. Не понимаю, на что китайцы рассчитывали, с подобным образцом карго-культа.
      Тайвань таким точно не захватишь.
    Сергей Валов
      Сергей Валов
      +2
      Сегодня, 16:54
      «Вот как так можно все просрать?....» - пример из собственной жизни. Я пришел на испытательный стенд (испытывали авиационные двигатели) крупного оборонного НИИ инженером в 1990 г., уволился в 2012. За это время на стенды (более 10) в наш отдел не пришел НИ ОДИН инженер. К моему увольнению реально работали только 2 стенда с пенсионерами. И дело не только в зарплате, подросшее поколение не хотело работать руками, не желало ответственности, не желало учиться. Хотели сидеть в теплой светлой комнате за компьютером, нажимать пальчиками на клавиши, гонять чаи, и ни за что не отвечать, получая за это зарплату минимум начальника отдела, доктора или КТН. Так что не надо теорий заговора или наличия вредителей, все претензии к самим себе.
  Dart2027
    Dart2027
    +2
    Сегодня, 16:28
    Лет 50 назад это имело смысл, сейчас же этот самолет будет уничтожен практически сразу.
  К-50
    К-50
    +1
    Сегодня, 16:45
    "Ганшипы" создавались против плохо вооружённых формирований, без надлежащей системы ПВО и при полном господстве в воздухе.
    У китайцев есть такой ТВД?
    Несколько засадных групп с ПЗРК легко уронят его. Так зачем подставлять имущество на много миллионов и экипаж?
    "Война дронов" что? Закончилась уже?
    Тысяча "фпвишек" легко выполнят то, что будет не под силу "ганшипу". request
    Вобщем "мертвые деньги". yes
    ycuce234-san
      ycuce234-san
      0
      Сегодня, 18:35
      Цитата: К-50
      Так зачем подставлять имущество на много миллионов и экипаж?

      Современные ганшипы смогут избегать ответного контрабатарейного удара артиллерии, так как все время в движении. И они будут переориентированы на борьбу с ценной техникой вместо пехоты, как это было во времена Вьетнама.
      Например можно поражать что то ценное управляемым снарядом километров так за 250-300 из стратосферы. Да и снаряды в отличие от ракет ПВО сбить пока невозможно.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 17:03
    Цитата: Dart2027
    Лет 50 назад это имело смысл
    Да и 50 лет назад это тоже выглядело анахронизмом wink
  vitaliy20091959
    vitaliy20091959
    0
    Сегодня, 17:23
    против противника с пво , даже с мза без пзрка им смерть ,имеется ввиду грамотные расчеты мза со средствами наведения