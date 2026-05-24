Прилет боевых блоков «Орешника» засняли с близкого расстояния
18 27276
Похоже, вчера ночью жители Киева и области активно снимали кадры боевой работы российских военных. В числе прочего, в сети появились видео удара «Орешником» по Белой Церкви, снятое с близкого расстояния камерой наружного наблюдения.
Авторы запечатлели прилет суббоеприпасов ракеты. И хотя они применялись без боевой части, зрелище получилось впечатляющим.
На одном из них с помощью камеры ночного видения моменты прилетов боеприпасов. Другой автор видео вел съемку ночного неба, в момент российской атаки.
Можно увидеть, как суббоеприпасы пикируют к земле партиями по несколько единиц. Таких «гроздьев» летит не менее четырех. Затем раздаются звуки взрывов.
Предполагается, что в данном случае целью стал военный аэродром, используемый ВСУ. Также поступает информация, что в Белой Церкви ВС России поразили предприятие по сборке дальнобойных ударных дронов FP-1.
Результатов на видео рассмотреть невозможно. Но можно предположить, что такое оружие применяют только по целям, имеющая важное стратегическое значение, и с гарантированным поражением.
Помимо баллистических ракет средней дальности «Орешник», в сегодняшнем массированном ночном ударе ВС России задействовали ОТРК «Искандер», гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», а также другое вооружение дальнего действия. Были атакованы украинские предприятия военной промышленности, стратегические пункты управления войсками, аэродромы и другие объекты, связанные с ВСУ. Следует особо отметить поражение Главного командования Сухопутных войск Украины и штаб-квартиры Главного управления разведки.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация