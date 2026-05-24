Прилет боевых блоков «Орешника» засняли с близкого расстояния

18 272 76
Прилет боевых блоков «Орешника» засняли с близкого расстояния

Похоже, вчера ночью жители Киева и области активно снимали кадры боевой работы российских военных. В числе прочего, в сети появились видео удара «Орешником» по Белой Церкви, снятое с близкого расстояния камерой наружного наблюдения.

Авторы запечатлели прилет суббоеприпасов ракеты. И хотя они применялись без боевой части, зрелище получилось впечатляющим.



На одном из них с помощью камеры ночного видения моменты прилетов боеприпасов. Другой автор видео вел съемку ночного неба, в момент российской атаки.



Можно увидеть, как суббоеприпасы пикируют к земле партиями по несколько единиц. Таких «гроздьев» летит не менее четырех. Затем раздаются звуки взрывов.

Предполагается, что в данном случае целью стал военный аэродром, используемый ВСУ. Также поступает информация, что в Белой Церкви ВС России поразили предприятие по сборке дальнобойных ударных дронов FP-1.

Результатов на видео рассмотреть невозможно. Но можно предположить, что такое оружие применяют только по целям, имеющая важное стратегическое значение, и с гарантированным поражением.

Помимо баллистических ракет средней дальности «Орешник», в сегодняшнем массированном ночном ударе ВС России задействовали ОТРК «Искандер», гиперзвуковые «Кинжалы» и «Цирконы», а также другое вооружение дальнего действия. Были атакованы украинские предприятия военной промышленности, стратегические пункты управления войсками, аэродромы и другие объекты, связанные с ВСУ. Следует особо отметить поражение Главного командования Сухопутных войск Украины и штаб-квартиры Главного управления разведки.
76 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    +12
    Сегодня, 16:49
    Радует глаз. Вот так каждый день нужно! А не только "в ответку"... am
    1. KCA Звание
      KCA
      +16
      Сегодня, 16:56
      Сомневаюсь что у нас прям РС-26 как гуталина на гуталиновой фабрике, всё-таки серьёзный стратегический комплекс, вот если один комплекс штатным зарядом снарядить и жмакнуть...
      1. Диванный генерал Звание
        Диванный генерал
        +4
        Сегодня, 17:06
        Обязательно жмакнем! Но потом...
        1. g_ae Звание
          g_ae
          -2
          Сегодня, 17:25
          Если на собачью какашку не наступить.
  2. tabex Звание
    tabex
    -24
    Сегодня, 16:50
    Нашим источникам доверия мало, посмотрим что Шарий выложит
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +16
      Сегодня, 16:53
      На фотографии, в начале статьи, результат удара по гипермаркету сети Epicentr K в Харькове 25 мая 2024 года.
      Вроде как с сегодняшним ударом не вяжется... what
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        +17
        Сегодня, 17:00
        Цитата: Fachmann
        На фотографии, в начале статьи

        Иллюстрации к статьям на ВО - отдельная песня по принципу "пипл схавает"©, а кто не схавает, кого он волнует?
      2. Aken Звание
        Aken
        +3
        Сегодня, 17:14
        Ну, сбрехали. Подумаешь....
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +2
          Сегодня, 17:18
          Думаю, не по злобЕ и не спецОм. Фотографий ведь действительно нет, видать над всей Украиной плотная облачность...
          1. alexoff Звание
            alexoff
            +4
            Сегодня, 17:38
            Зато когда у нас прилетает - куча видео, снятых нашими согражданами, причем выложенная укросми. Наверно снимают на айфоны и там без ведома владельцев сразу в ЦРУ отправляют, а те дальше уже небратьям
    2. Мичман ЧФ Звание
      Мичман ЧФ
      +10
      Сегодня, 16:55
      Можно подумать Шарий авторитет.Переобувшийся приспособленец
      1. Aken Звание
        Aken
        -12
        Сегодня, 17:16
        Смотря с кем сравнивать. Например, можно сравнить Шарика с Коношакой. Кому больше доверия?
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          +2
          Сегодня, 17:24
          Коношенков официальный представитель МО РФ. То есть вы сейчас ставите в сравнение беглого украинского блогера и МО РФ. Любопытный прием.
          1. Aken Звание
            Aken
            -1
            Сегодня, 17:31
            Именно так. Я предлагаю Вам сравнить фэнтези официального представителя МО РФ в телевизоре и беглого блогера, который был включён в санкционный список Украины как «прокремлёвский видеоблогер, бизнесмен, пропагандист».
            Так кому Вы больше доверяете?
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              0
              Сегодня, 17:33
              Я предлагаю поставить вопрос по другому. Кому стоит доверять МО РФ или МО Украины. Это равные условия. Итак ваш выбор?
              1. Aken Звание
                Aken
                +4
                Сегодня, 17:42
                Понятно. Отвечать отказываетесь. Ну, вольному воля. Тут действительно нужны и гражданская смелость и просто смелость.
                Но я на Ваш вопрос отвечу.
                Ни тем, ни другим я не доверяю. И те и другие решают свои собственные шкурные интересы. Причём главный интерес - как бы народы своих генералов на фонарях не развесили.
                1. Скобаристан Звание
                  Скобаристан
                  -5
                  Сегодня, 17:46
                  А в моем лексиконе нет слова вера или доверие кому либо в части новостной повестки. Вы же пытаетесь манипулировать, когда вводите это слово поставив Шария и МО РФ в один ряд. Но , я доверяю своей своей армии. А пресс служба МО РФ это часть моей армии. У вас получается нет своего. ВЫ человек мира? Космополит?) Или же я не верно поставил вопрос. И МО РФ как и МО Украины вообще не имеют отношения к вашей, третье, стране?
                  1. Aken Звание
                    Aken
                    +4
                    Сегодня, 17:53
                    Если бы Вы внимательнее читали посты под статьёй, то заметили бы - про Шария не я вспомнил. А вот про златоуста - победоносца Коношаку это точно я.
                    Вот именно этих деятелей я рядом и поставил.
                    Судя про Вашей нервной реакции, что на грани политического доноса, Коношаку Вы слушали с воодушевлением на грани экстаза.
                    Кстати, Шария я не смотрел уже года полтора - два. Как он там?
                    1. Скобаристан Звание
                      Скобаристан
                      -2
                      Сегодня, 18:00
                      Судя по моей реакции я , повторюсь , увидел манипуляцию. Ведь это вы поставили в один ряд Шария и МО РФ. Осознанно и специально. А сейчас попытка переключить тему. Значит я попал, ни РФ ни Украина не ваши страны. Любопытно.
                      1. helilelik Звание
                        helilelik
                        0
                        Сегодня, 18:30
                        Нормально все с ним. Кстати,обработанные ИИ видео тоже перепостит. До конца ему тоже верить нельзя.
                      2. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 19:04
                        Я не буду говорить куда Вы попали. Не хочу огорчать.
                        И не надо передёргивать так уж откровенно. Некрасиво это. Я сравнил Шария конкретно с Коношакой.
                      3. Скобаристан Звание
                        Скобаристан
                        0
                        Сегодня, 19:11
                        На колу висит мочало ? ) Мне по сути отвечать то больше не надо. Вы и так все сказали и даже больше. Но почему бы и нет. Пробежимся еще раз и зафиксируем итоги.Конашенков вещал от имени МО РФ. Шарий вещает от сам себя. Но вы поставили их для сравнения. Это мягко говоря странно. Когда я спросил почему бы тогда не выбрать между равными МО РФ и МО Украины вы решили не выбирать: Ни тем, ни другим я не доверяю. И те и другие решают свои собственные шкурные интересы. Причём главный интерес - как бы народы своих генералов на фонарях не развесили(с) все просто и прозрачно.
                      4. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 20:02
                        У Вас очень сильно хромает логика.
                        Я просто спросил, кому Вы верите больше? Вместо внятного ответа, Вы извиваетесь как уж на сковородке. Некрасиво, друг мой, некрасиво.
                        Зато я ответил максимально доступно.
                        Вот разница между нами.
                    2. Михаил-Иванов Звание
                      Михаил-Иванов
                      0
                      Сегодня, 18:09
                      А я считаю, что читать надо широкий спектр блогеров, так легче определить истину. Тот же Шарий часто гонит. А про пятиборца и говорить нечего, он все самолёты в мире сбил, даже те что не построили...
                    3. mitrich Звание
                      mitrich
                      -2
                      Сегодня, 18:59
                      Шарий нормально. Иногда у него можно получить инфу, котороц у других нет.
                      Минус, что много пишет про шумерские хитросплетения, что мне мало интересно.
                  2. SSR Звание
                    SSR
                    +3
                    Сегодня, 18:27
                    Цитата: Скобаристан
                    Но , я доверяю своей своей армии. А пресс служба МО РФ это часть моей армии.

                    Огонь! +
                    Критиковать и разбирать, будем после Победы.
            2. sergey822
              sergey822
              +1
              Сегодня, 17:39
              то есть вы решили верить человеку которого в киеве назвали про Российским? ну вы и дальше тогда смотрите телемарафон, это точно ваша передача wassat
              1. Aken Звание
                Aken
                +2
                Сегодня, 17:48
                Какой ещё телемарафон? Я вообще 20 лет телевизор не смотрю. Как раз с те пор, когда эта дебильная хрень по всем каналам началась.
                1. sergey822
                  sergey822
                  +2
                  Сегодня, 17:52
                  так вы же говорите что его назвали про Российским? вы это где узнали? вы значит что то смотрите, или курите что то запрещенное тогда wassat
                  1. Aken Звание
                    Aken
                    0
                    Сегодня, 19:06
                    Час назад набрал Шария в Википедии.
                    1. sergey822
                      sergey822
                      0
                      Сегодня, 19:23
                      и википедия вам сказала что он про Российский? однако wassat
                      1. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 20:03
                        Выдержка из Википедии.
                        Санкции
                        20 августа 2021 года Анатолий Шарий был включён в санкционный список Украины как «прокремлёвский видеоблогер, бизнесмен, пропагандист». Также санкции были введены против его жены Ольги Шарий[105], её матери Аллы Бондаренко[106] и издания «Шарий.нет»[107][108]:
            3. БойКот Звание
              БойКот
              +3
              Сегодня, 17:40
              Шарий
              прокремлёвский видеоблогер, бизнесмен, пропагандист
              сегодня ничего смешнее не видел.
              1. Aken Звание
                Aken
                -1
                Сегодня, 17:48
                Что там было? Если в двух словах?
        2. alexboguslavski Звание
          alexboguslavski
          0
          Сегодня, 17:29
          "В наше время никому нельзя верить. Мне можно." bully
        3. sergey822
          sergey822
          +1
          Сегодня, 17:36
          никому, один хоть больше на экранах не мелькает wassat
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 17:46
            Да, убрали, чтобы охлос не нервировал. Но в историю он всё же вляпался по уши.
            1. sergey822
              sergey822
              0
              Сегодня, 17:50
              то что вляпался тут вопросов нет, а вы тут за чем его вспомнили? laughing
              1. Aken Звание
                Aken
                0
                Сегодня, 18:58
                Исключительно из-за того, что один наш коллега вспомнил Шария. А я напомнил, что у нас и похлеще Шария найдутся. Вот и вся предыстория холивара.
                1. sergey822
                  sergey822
                  0
                  Сегодня, 19:01
                  еще лучше, а своего мнения у вас уже не осталось? я вам и говорю, по телемарафону прогонят что то, вы сюда это понесете, давайте завязывайте laughing
                  1. Aken Звание
                    Aken
                    0
                    Сегодня, 19:08
                    Какой ещё телемарафон? О чём Вы.
                    1. sergey822
                      sergey822
                      0
                      Сегодня, 19:25
                      так а что вы смотрите? что такие приколы выдаете типа " Шарий про Российский"? laughing
                      1. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 20:04
                        Выдержка из Википедии.

                        Санкции
                        20 августа 2021 года Анатолий Шарий был включён в санкционный список Украины как «прокремлёвский видеоблогер, бизнесмен, пропагандист». Также санкции были введены против его жены Ольги Шарий[105], её матери Аллы Бондаренко[106] и издания «Шарий.нет»[107][108]:
    3. sergey822
      sergey822
      0
      Сегодня, 17:35
      если вы смотрите Шария, то наши источники они точно не ваши wassat
    4. Ptt Звание
      Ptt
      -2
      Сегодня, 17:36
      Цитата: tabex
      Нашим источникам доверия мало, посмотрим что Шарий выложит

      Я с вами согласен, пусть минусуют. Он уже выложил, часть боеголовок попала по гаражному кооперативу. Пук в никуда! Зато отчитались- Орешник!
      1. sergey822
        sergey822
        0
        Сегодня, 18:01
        я с вами тоже согласен, что киев верещит? никуда же не попали кроме гаражей wassat
    5. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 19:11
      Цитата: tabex
      Нашим источникам доверия мало, посмотрим что Шарий выложит

      А , что пан Шарий правду напишет ? С чего б это ему быть совестью человечества ? Я не подкалывпаю , мне не понятно ваше доверие Шарию .
  3. Aerolab Звание
    Aerolab
    +22
    Сегодня, 16:52
    А толку? Не по тем целям бьют. Мосты, туннели, бункера с руководством, это цель. А так только собак пугать.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +5
      Сегодня, 17:01
      Цитата: Aerolab
      А так только собак пугать.

      Да и не сильно они пугаются, а только злее становятся...request
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +14
        Сегодня, 17:08
        Во-во. Можно подумать - все эти Орешники при таком применении хоть кого-то пугают. Ну развалили очередной сарай, ну угробили с десяток уров - да всем до пейджера. Пока шкурка главарей в безопасности - хоть каждый день шмаляйте..
        1. Pharmacist Звание
          Pharmacist
          +5
          Сегодня, 17:51
          Плюсану. В соседней теме про циркон написал, что руководство рейха живо-здорово, так минусов огрёб на год вперёд. Орешник тоже вон гаражи накрыл, хорошо если там хотя бы дроны собирали. А пугаться - да будут, но с каждым разом всё меньше...
  4. Комментарий был удален.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +9
    Сегодня, 16:59
    Экранизация Вильяма нашего понимаешь Шекспира "Много шума из ничего"
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 17:42
      pudelartemon hi , интересно что фиксирует первая камера в видео? Кусты и верхнюю часть калитки и что то в далеке? Странная камера.
  6. rafat Звание
    rafat
    +17
    Сегодня, 17:03
    А разве свинтить боевую часть и ударит столь дорогой ракетой зная что толку не будет типа напугать, гениально! И это на пятом году, и в ответ на гибель девочек, нет слов.
  7. Хорон Звание
    Хорон
    +11
    Сегодня, 17:05
    И хотя они применялись без боевой части, зрелище получилось впечатляющим.

    А должно вызывать панику и трепет. Неужто для начинки боеголовок магний пожалели? Хотя бы килограммов пять? Чтобы те кто не достаточно рядом оказался на всю жизнь запомнил этот момент, а от тех кто слишком близко даже воспоминания не осталось.
  8. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 17:05
    Цитата: tabex
    Нашим источникам доверия мало, посмотрим что Шарий выложит

    Какая наивность.))
    Шарий сбрешет, недорого возьмёт.
    1. Ptt Звание
      Ptt
      0
      Сегодня, 17:44
      Цитата: Tagan
      Шарий сбрешет, недорого возьмёт.
      Ответить
      Цитата

      Почему то Шарию больше веры чем вам. Особенно глядя на разрушения от Орешника в гаражном кооперативе.
      Все цели "поражены" !!!!! Тут рулит процесс, а не результат.
      А вот реальность, где главное результат, а не процесс. ТГ Баранчик..........

      Дорога на Крым, трассы Донецк - Новоазовск и Донецк - Мариуполь, окружная Донецка, и т.д. - все дороги в ДНР теперь ежедневно под массированными ударами БПЛА Hornet, он же Марсианин-2. Которые удары ежедневно нарастают. На самом деле, потенциально под поражением данным аппаратом может оказаться любая точка в Республике. Противник применяет Хорнеты для поиска и уничтожения военного и гражданского автотранспорта, начиная от грузовиков, заканчивая гражданскими легковыми машинами. Особенно "любят" бензовозы. Случаев эффективного противодействия данному аппарату силами РЭБ мне не известно. Охоты на них мобильными группами ПВО также не видел. Хорнеты беспрепятственно барражируют над трассами ДНР, выбирая и уничтожая цели - то ли согласно полётному заданию, то ли на вкус оператора, который бьёт любую машину или здание, когда батарея БПЛА садится. Сейчас, когда всу снова готовят вторжение в направлении Брянской и Белгородской областей, их БПЛА способны нарушить маневр наших сил в нашем тылу.
      Применяют Хорнеты в том числе силы беспилотных систем запрещённого Азова, которых жестом доброй воли отпустили мудрые правители, рассчитывающие выиграть войну перемириями и переговорами. Применяют, зная, что Россия не ответит непропорционально. Их приучили к тому, что нет никаких красных линий, никто не ударит ТЯО, максимум прилетит Орешник с болванкой по промзоне. Постоянно получающий фору на протяжении 12 лет противник, которого в 2014 году можно было победить без особого труда - в 2026-ом побеждает на нашей территории. Понятие "тыла" нивелировано силами БПЛА фашистов, которые взяли под контроль малое небо над ДНР. О чем предупреждали ещё 2 года назад. Теперь в глубоких тылах любая цель достижима. Пока что это привело к необходимости срочно пересаживаться с военных автомобилей, пикапов и внедорожников на неприметный транспорт. Ситуация будет усугубляться по примеру Энергодара, где БПЛА фрицев уничтожили весь автотранспорт, в том числе автобусы, частные автомобили, технику коммунальных служб и т.д. В скором времени, не позднее полугода, по мере развития техники, такой сценарий ожидает более глубокие тылы, в частности Ростовскую область. Также, уничтожая колонны фур, противник "запечатает" Крымский перешеек, тем самым реализует топливную и транспортную блокаду полуострова. Элементарно выход из дома становится не безопасным. То, что случилось в Старобельске, может произойти где угодно, когда угодно.
      Чем чаще противник получает жесты доброй воли, переговоры и иные отсрочки, тем более он будет наглеть, контратаковать, тем сильнее будет становиться. Пострадает не только военный, но в первую очередь гражданский сектор России. Такова цена перемирий, широких жестов и доверчивости.
      Продолжаю наблюдение.
      Через пол года максимум "матки" самолётного типа будут сбрасывать над городом сотни fpv - с полётным заданиями, с ИИ распознанием, какие угодно - fpv залетят даже в форточку к НГШ или, не дай Бог, Пушилину. Мы к этому как готовимся? Вопрос без ответа.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -1
        Сегодня, 18:17
        При этой власти никаких серьезных ответов не будет, это уже всем понятно. А Азов отпустили потому что кума надо было спасать. Его как раз и планировали на трон усадить вместо шута. И где те кто планировал? Где Козак и Сурков? И так во всем...
      2. Tagan Звание
        Tagan
        +2
        Сегодня, 18:54
        Почему то Шарию больше веры чем вам.

        Думаете, меня это должно волновать? Тем более, если сам врёте безбожно. Может вы пали жертвой Шария?))
        Шарий не раз попадался на брехне, так что?
        Дорога на Крым, трассы Донецк - Новоазовск и Донецк - Мариуполь, окружная Донецка, и т.д. - все дороги в ДНР теперь ежедневно под массированными ударами БПЛА Hornet, он же Марсианин-2.

        Судя по всему, вы по этим дорогам никогда не ездили и даже не представляете, где это находится. Я периодически езжу.
        Начнем с того, что Донецк - Новоазовск и Донецк - Мариуполь - это одно направление. Новоазовск от Мариуполя в нескольких десятках км и находятся фактически на одной трассе.
        В этом месяце ездил по сухопутной дороге в Крым через Новоазовск и Мариуполь, соответственно.
        Ну и кроме всего прочего, Мариуполь от меня в ста км.
        Перестаньте врать.
        1. Ptt Звание
          Ptt
          0
          Сегодня, 19:52
          Цитата: Tagan
          Почему то Шарию больше веры чем вам.

          Думаете, меня это должно волновать? Тем более, если сам врёте безбожно. Может вы пали жертвой Шария?))
          Шарий не раз попадался на брехне, так что?
          Дорога на Крым, трассы Донецк - Новоазовск и Донецк - Мариуполь, окружная Донецка, и т.д. - все дороги в ДНР теперь ежедневно под массированными ударами БПЛА Hornet, он же Марсианин-2.

          Судя по всему, вы по этим дорогам никогда не ездили и даже не представляете, где это находится. Я периодически езжу.
          Начнем с того, что Донецк - Новоазовск и Донецк - Мариуполь - это одно направление. Новоазовск от Мариуполя в нескольких десятках км и находятся фактически на одной трассе.
          В этом месяце ездил по сухопутной дороге в Крым через Новоазовск и Мариуполь, соответственно.
          Ну и кроме всего прочего, Мариуполь от меня в ста км.
          Перестаньте врать.

          Цирк уехал, а клоуны остались для ,"поддержки" . В Крым ездил раз 10 и через краину и Россию. Пук в воздух у вас.

          Наверное поэтому......,
          Власти Херсонской области ограничили движение по ключевой трассе, которая ведет в Джанкой со стороны Мелитополя. Об этом сообщил в социальных сетях глава региона Владимир Сальдо.

          «Подписал указ о временном ограничении движения грузовых автомобилей на участке федеральной трассы Р-280 „Новороссия“ в направлении автомобильного пункта пропуска Джанкой»,
          — говорится в заявлении.
          Уточняется, что решение действует с 00:00 21 мая 2026 года до особого распоряжения. Также указано, что ограничение не касается грузов военного назначения, специальных грузов.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +8
    Сегодня, 17:17
    зрелище получилось впечатляющим
    Ракета была запущена ради зрелища? Хихлов позабавить?
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +5
      Сегодня, 17:38
      Цитата: Schneeberg
      Ракета была запущена ради зрелища? Хихлов позабавить?


      Украина добровольно стала испытательным полигоном для военных технологий Запада, так почему бы нам не воспользоваться на халяву? lol

      Предыдущие пуски были с неразделяющимися болванками, коих было шесть. По замыслу каждая такая БЧ несет также шесть боевых блоков, итого 36 на ракету, и каждая по 150 кТН.

      С КапЯра до Куры Орешник не долетит, это Ракета средней дальности, так что лучшего полигона для испытаний не найти.
  10. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +4
    Сегодня, 17:21
    толком ни чего не понял, но почему свет горит?
  11. Pavel57 Звание
    Pavel57
    -1
    Сегодня, 17:23
    Если Орешник стоит 10млн. ,то это больше по эффективности 36 Цирконов, которые стоят 5 млн.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Сегодня, 17:31
      Если после удара супероружием свет горит, сомнения возникают в эффективности.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 17:41
        Так а куда стреляли? По аэродрому говорят, ну а там по большей части бетон, от него электричество не отключается. А по электричеству мы не бьем, перемирие очередное
      2. sergey822
        sergey822
        0
        Сегодня, 17:42
        а что прилетело по Энергетике? или от куда вы взяли что свет должен погаснуть? wassat
  12. Serafim Звание
    Serafim
    0
    Сегодня, 17:29
    Укры сами себя обстреляли, теперь для дыма шины жгут и плачут.
  13. Zacvasetskiy Звание
    Zacvasetskiy
    -1
    Сегодня, 17:32
    Почему в 2022 году нельзя было так же сделать? 🤔
  14. Есаул Звание
    Есаул
    +1
    Сегодня, 17:52
    Опять в сарае крышу продырявили. Пока в каждой такой боеголовке не будет хотя бы по 1 килотонне, это ни о чём.
  15. Gofman Звание
    Gofman
    +2
    Сегодня, 18:03
    Да, значит, это вот "оно" и было, на этот раз всё, всё кино нам уже показали, вот с таким нанесённым ответом нам теперь и жить, пытаясь как-то обосновать себе такой вариант и его разрушительность или просто отгонять мысли об этом... до следующего их теракта.
  16. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 18:06
    Давно, ещё в СССР, как то участвовал в Белой Церкви в похоронах одного парня, который разбился на авто. Этот парень работал сварщиком по нержавейке на авиаремонтном предприятии. Ещё у него унитаз был из нержавейки из носовой части МИГа. А раз предприятие авиаремонтное, то и аэродром должен быть при нем. Так что в Белой церкви есть что бомбить. Там были и другие войсковые части.
  17. Хвосттрубой Звание
    Хвосттрубой
    0
    Сегодня, 18:29
    Из пушки по воробьям. Почему "верховная рада" до сих пор цела??!! Не ответ за Старобельск, а какая-то насмешка. Неужели непонятно, что упырям с Банковой (а тем более, зарубежным) навалить великую кучу на то, сколько рядовых укринцев обнулится? И почему ночью, чтобы поменьше эффект был?
  18. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 18:36
    по идее конструкторов "орешника" после их удара должно быть так, что снимать было некому совсем ну или не осталось бы снимающих
  19. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 18:48
    Жаль наших военных - долбанные политики не разрешают бить врага по-настоящему (
  20. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 19:02
    И все таки, боеголовка бе ВВ, только с кинетической силой разрушения, для чего нужна???
    Ладно по заглубленному бункер шарахнет, да и то, точность поражения нужна ЮВЕЛИРНАЯ!!! Какие ещё объекты поражать таким способом имеет смысл???