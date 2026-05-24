Азербайджан осудил удары России якобы по посольству республики в Киеве
Азербайджан осудил атаку России на Киев, в очередной раз в результате ударов пострадало посольство республики в украинской столице. Об этом сообщает азербайджанская пресса.
Посольство Азербайджана в Киеве снова пострадало, в здании взрывной волной выбило окна. И это не в первый раз. Всё дело в том, что посольство находится на Глубочицкой улице недалеко от машиностроительного завода «Артем», по которому и бьют российские ракеты и дроны-камикадзе. Никаких преднамеренных ударов по самому посольству никто не наносил, об этом российские дипломаты неоднократно заявляли представителям Баку.
Кстати, в ноябре прошлого года на территорию посольства Азербайджана в Киеве упала ракета от комплекса Patriot, но обвинения все равно были предъявлены Москве.
Во время российской атаки по Киеву повреждено посольство Азербайджана — взрывной волной выбило окна.
Российское Минобороны, комментируя заявления Зеленского о якобы ударах по гражданской инфраструктуре, заявило, что в ходе ночных ударов были поражены только военные объекты, по гражданским Россия удары не наносит, в отличие от Украины. А если где-то что-то прилетело, то благодарить нужно криворуких украинских зенитчиков.
