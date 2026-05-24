«Конструкция оказалась нестабильной»: под угрозой постройка фрегатов ASWF
В июне 2023 года Нидерланды и Бельгия подписали программу создания противолодочных фрегатов (ASWF), в рамках которой судостроительная компания Damen должна построить 4 корабля «нового поколения» (по два для каждой страны) на общую сумму около €2,5 млрд для замены фрегатов ПЛО типа М (Karel Doorman).
Однако данный проект сталкивается со значительными трудностями, вызванными критическими ошибками на этапе первоначального проектирования. В декабре прошлого года министр обороны Бельгии Тео Франкен выразил обеспокоенность задержками в строительстве фрегатов, указав, что они связаны со «чрезмерной сложностью конструкции». В опубликованном на этой неделе отчёте военное ведомство Нидерландов более подробно осветило эти трудности:
В итоге было заявлено, что ВМС Нидерландов получат первый фрегат ASWF не в 2029 году, как изначально планировалось, а в 2033 году. Кроме того, стоимость кораблей значительно возросла: по данным газеты De Morgen, цена за единицу увеличилась с €600 млн до €1 млрд, и, вероятно, она вырастет как минимум ещё на €250 млн.
Взволнованы ситуацией и в бельгийском командовании, которое не получит ASWF как минимум до 2034 года. Глава ВМС адмирал Танги Ботман заявил, что «уже бьёт в колокола по этому критическому вопросу», потому что «впервые в своей истории флот поставлен перед угрозой остаться без фрегатов»:
Он пояснил, что продление срока службы двух фрегатов типа М невозможно. Построенные 45 лет назад, они имеют устаревшее вооружение, а поддержание их в рабочем состоянии становится всё более сложной задачей из-за нехватки запасных частей.
Источник отметил бельгийскому изданию:
В настоящее время между бельгийскими и голландскими властями ведутся переговоры о поиске «экстренного решения»:
