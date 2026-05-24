«Конструкция оказалась нестабильной»: под угрозой постройка фрегатов ASWF

В июне 2023 года Нидерланды и Бельгия подписали программу создания противолодочных фрегатов (ASWF), в рамках которой судостроительная компания Damen должна построить 4 корабля «нового поколения» (по два для каждой страны) на общую сумму около €2,5 млрд для замены фрегатов ПЛО типа М (Karel Doorman).

Однако данный проект сталкивается со значительными трудностями, вызванными критическими ошибками на этапе первоначального проектирования. В декабре прошлого года министр обороны Бельгии Тео Франкен выразил обеспокоенность задержками в строительстве фрегатов, указав, что они связаны со «чрезмерной сложностью конструкции». В опубликованном на этой неделе отчёте военное ведомство Нидерландов более подробно осветило эти трудности:



Первоначальная конструкция корабля оказалась нестабильной. Для решения этой проблемы и удовлетворения ранее установленных требований к гибкости [вероятно, речь идёт о потенциале модернизации] и массе, особенно для интеграции перспективных систем, потребовалось внести изменения.

В итоге было заявлено, что ВМС Нидерландов получат первый фрегат ASWF не в 2029 году, как изначально планировалось, а в 2033 году. Кроме того, стоимость кораблей значительно возросла: по данным газеты De Morgen, цена за единицу увеличилась с €600 млн до €1 млрд, и, вероятно, она вырастет как минимум ещё на €250 млн.

Взволнованы ситуацией и в бельгийском командовании, которое не получит ASWF как минимум до 2034 года. Глава ВМС адмирал Танги Ботман заявил, что «уже бьёт в колокола по этому критическому вопросу», потому что «впервые в своей истории флот поставлен перед угрозой остаться без фрегатов»:

И это происходит в то время, когда мир охвачен напряжённостью, а морская торговля находится под серьёзным давлением.

Он пояснил, что продление срока службы двух фрегатов типа М невозможно. Построенные 45 лет назад, они имеют устаревшее вооружение, а поддержание их в рабочем состоянии становится всё более сложной задачей из-за нехватки запасных частей.


Источник отметил бельгийскому изданию:

Флот без фрегатов не в состоянии существовать. Личный состав фактически останется без работы, обучение новобранцев будет невозможно, а морские учения НАТО придётся отменить.

В настоящее время между бельгийскими и голландскими властями ведутся переговоры о поиске «экстренного решения»:

Ходят слухи о возможности аренды фрегатов. В худшем случае Бельгия может отменить свой заказ у Нидерландов и поискать другого поставщика. Например, фрегаты строит Франция [типа Ronnarc’h].

  1. Aken Звание
    +5
    Сегодня, 17:34
    Мне вот любопытно. В проектировании принимал участие ИИ?
    И не было ли набора в проектную команду по гендерному признаку?
    1. Наган Звание
      +3
      Сегодня, 18:17
      Цитата: Aken
      И не было ли набора в проектную команду по гендерному признаку?

      Явно обеспечивали диверсификацию по признакам расы, ориентации, самоидентификации, и чего там еще. Но в первую очередь, конечно, ориентации. tongue
      1. Васян1971 Звание
        0
        Сегодня, 19:17
        Цитата: Наган
        Но в первую очередь, конечно, ориентации.

        Поэтому получилось через задницу?what
        1. Наган Звание
          0
          Сегодня, 20:06
          Цитата: Васян1971
          Поэтому получилось через задницу?what
          А чего еще ждать от нетрадицианальной ориентации?
      2. dzvero Звание
        0
        Сегодня, 19:18
        и чего там еще

        ЕМНИП при Байдене Боинга и FAA(!) обязали выделить квоту для лиц с IQ ниже нижней границе нормального. А чо, два ДБ тоже сила; три и главного конструктора можно на пенсию. Суммарный IQ будет запредельным.
    2. Мини Мокик Звание
      +2
      Сегодня, 18:24
      Ну так это Бельгия. Наверно черномазые беженцы мелом на асфальте проект рисовали 😑
      1. Васян1971 Звание
        0
        Сегодня, 19:16
        Цитата: Мини Мокик
        Наверно черномазые беженцы мелом на асфальте проект рисовали

        И разумеется - расово правильным, чёрным. Поэтому и столько ошибок пропустилось... request
  2. vitaliy20091959 Звание
    +2
    Сегодня, 17:55
    болонская система образования начала давать результаты , хотя поступление в вузы и техникумы без экзаменов это совсем не плохо ,после 1 и 2 курса отсеется не способная масса и это правильно , да материально это затратно ,зато троечник заканчивает вуз на отлично , а вот ударник бросает вуз , я это на примере своего класса видел
    1. Наган Звание
      +2
      Сегодня, 18:19
      Цитата: vitaliy20091959
      ударник бросает вуз
      До ударника доходит раньше, чем до троечника, что курьером он срубит бабла как два инженегра. tongue
    2. NordOst16 Звание
      0
      Сегодня, 18:28
      В Штатах похожая система, которя ничуть не помешала им стать передовой научной державой. Предположу что проблема далеко не в этом.
      1. ARIONkrsk Звание
        +2
        Сегодня, 18:44
        Цитата: NordOst16
        В Штатах похожая система, которя ничуть не помешала им стать передовой научной державой. Предположу что проблема далеко не в этом.

        США скупают все умы со всего мира.
  3. isv000 Звание
    +1
    Сегодня, 18:02
    Зри в корень! Козьма Прутков. good
Быстро учатся ребята, на ходу подмётки режут... bully

    Зри в корень! Козьма Прутков. good
    Быстро учатся ребята, на ходу подмётки режут... bully
    1. Овсиговец Звание
      +1
      Сегодня, 18:41
      это да))))) задрать ценник вдвое это прям хорошо))))
  4. faiver Звание
    0
    Сегодня, 18:41
    мы рады за наших "партнеров" ....... bully
  5. rocket757 Звание
    0
    Сегодня, 18:56
    Франкен выразил обеспокоенность задержками в строительстве фрегатов, указав, что они связаны со «чрезмерной сложностью конструкции».
    А разве "сложнее" не значит лучше? Он ж все хвастаются своими "космическим" технологиями или... не тянут, дороговастенько выходит, а ожидаемые преимущества их "космических технологий", не такие уж очевидные??? wink laughing
  6. Васян1971 Звание
    0
    Сегодня, 19:14
    «впервые в своей истории флот поставлен перед угрозой остаться без фрегатов»

    Бяда бяда огорченЬе! Значит - жди злых воронов и грабителей... Русских, а ещё хуже - американских... belay
  7. михаил3 Звание
    0
    Сегодня, 19:25
    Современная концепция строительства военной техники, особенно вместительной, имеющей солидный обьем, такова - пихаем все, и побольше!! Так как надо дать "заработать" сколь возможно большему количеству членов правительства. Так что корабли получаются сурово нагруженные.
    Однако, тут есть небольшая проблема. Корабли переходят предел сложности, определенный теорией надежности. После чего эксплуатировать их становится попросту невозможным - они ломаются быстрее, чем всерьез заинтересованные личности успевают подписать документы о приемке в эксплуатацию.
    Есть и другая проблема - "честная доля" членов правительства имеет такую величину, что производству не остается ничего, кроме джамшутинга. Начиная, натурально, с проектирования. Видимо, кто то из выкинутых с рабочего места конструкторов (или ты соглашаешься на зарплату в десять раз меньше, или мы заменяем тебя десятком индийцев!!) запустил компьютерную симуляцию результатов джамшут-пректирования перед теми чиновниками, которым куска кораблестроения не досталось. Бывает...
  8. ТермиНахТер Звание
    0
    Сегодня, 19:25
    Да уж, и эти разучились строить корабли - заразное оно что ли?)))