Опубликованы кадры последствий удара по штабу Сухопутных войск в Киеве

В сети появился видеоролик, где показаны развалины военного объекта. Это опубликованы кадры последствий удара по штабу Сухопутных войск в Киеве.

Видео широко разошлось по украинским ресурсам.

Разбитое здание, где размещалось командование Сухопутных войск ВСУ, расположено на Улице Дегтяревской в столице Украины. Рядом с ним находится помещение, где базируется командование Сил поддержки ВСУ.

Здания теперь находятся в плачевном состоянии. Одно из них полностью разрушено. На развалинах местами можно наблюдать непотушенные очаги пламени. Рядом с обломками присутствуют военнослужащие, которые совершают какие-то действия.



В результате сегодняшнего ночного российского удара были поражены многие важные военные объекты в Киеве и области. Одним из наиболее значимых среди них является штаб украинских Сухопутных войск. Это одно из тех мест, откуда в войска приходят преступные приказы. Так, военнослужащим ВСУ было приказано в течение нескольких часов наносить удары по подросткам, находившимся в студенческом общежитии педагогического колледжа в Старобельске.

Помимо атаки на штаб Сухопутных войск ВСУ, ударам российских военных подверглись аэродромы, предприятия ВПК и штабные командные объекты. Для атак ВС России задействовали ударные беспилотники и различные виды ракетного вооружения, включая БРСД «Орешник», аэробаллистические ракеты воздушного базирования «Кинжал» и крылатые гиперзвуковые ракеты «Циркон».

  1. ARIONkrsk Звание
    ARIONkrsk
    +29
    Сегодня, 18:42
    Меня одного смущает что ударили ночью, когда ни кого на месте удара не было.
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +12
      Сегодня, 18:43
      Цитата: ARIONkrsk
      ударили ночью, когда ни кого на месте удара не было

      Не знаю, как вна Украине, но обычно в военное время штабы работают круглосуточно и без выходных.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +5
        Сегодня, 18:48
        Цитата: nik-mazur
        Не знаю, как вна Украине, но обычно в военное время штабы работают круглосуточно и без выходных.

        А вна все штабы, даже при объявленном военном положении, работают по расписанию детских садиков. Вы разве не в курсе? yes
        1. K._2 Звание
          K._2
          +18
          Сегодня, 19:01
          А меня смущает, что он на 5й год войны стоит целым.... Этот штаб...
      2. frruc Звание
        frruc
        +8
        Сегодня, 18:53
        nik-mazur
        обычно в военное время штабы работают круглосуточно и без выходных.

        Да нету там никого, кроме дежурного у тумбочки. Все находятся на КП (ЗКП) и ПУ.
        1. helilelik Звание
          helilelik
          +3
          Сегодня, 19:04
          Их так долго не трогали,что могли и там находиться. Удобнее,чем в погребе сидеть.Сортир-портир-унитаз под боком,все таки.
      3. Шмель_3 Звание
        Шмель_3
        +6
        Сегодня, 19:11
        Цитата: nik-mazur
        Не знаю, как вна Украине, но обычно в военное время штабы работают круглосуточно и без выходных.

        Да и про бункеры они не слышали, и в принципе не знают, что это такое. Сидят по своим кабинетам в штабе. Что с них взять? Верно?
      4. михаил3 Звание
        михаил3
        0
        Сегодня, 19:13
        Цитата: nik-mazur
        Цитата: ARIONkrsk
        ударили ночью, когда ни кого на месте удара не было

        Не знаю, как вна Украине, но обычно в военное время штабы работают круглосуточно и без выходных.

        Да, это так. И было бы здорово увидеть разрушения ЗКП, на которых и ведется эта работа...
      5. Stas157 Звание
        Stas157
        +2
        Сегодня, 19:17
        Цитата: nik-mazur
        в военное время штабы работают круглосуточно

        Вы пытаетесь утверждать, что ночью в штабе генералов не меньше чем днём? Для чего вы это делаете?
      6. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        +1
        Сегодня, 19:48
        Цитата: nik-mazur
        А вы думаете во время войны высокие чины днем спят а ночью приезжают в штаб работать?

        А вы думаете во время войны высокие чины днем спят а ночью приезжают в штаб работать?
        Или вообще пятый год из штаба не вылезают?
    2. sergey822
      sergey822
      +3
      Сегодня, 18:58
      ну так это украинские ресурсы заявляют, так что вы не удивляйтесь, тут какой то ФПВ дрон ударил судя по разрушениям laughing
  2. Добрый Звание
    Добрый
    +7
    Сегодня, 18:42
    А где развалины? Разрушения есть, но не развалины.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 18:44
    Да ладно, не может быть такого, это же подтасовка фактов и работа ИИ.
    На самом деле, лупим не глядя, куда попало - по сараям, будкам и сортирам бестолку, лишь бы галочку поставить для отчёта. Другой вариант - на фото результатов прилёта сплошь гражданские постройки, выдаваемые за военные объекты.

    Я правильно методичку напомнил для определённой группы местных комментаторов? Ничего не упустил? laughing
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +4
      Сегодня, 19:15
      Цитата: Монтесума
      Я правильно методичку напомнил для определённой группы местных комментаторов? Ничего не упустил?

      Упустил и очень много! Вам на другой ветке поставили "Шах и Мат"! Слились полностью!
    2. lisikat2 Звание
      lisikat2
      0
      Сегодня, 19:40
      Добрый вечер "сплошь гражданские постройки" Вы, не совсем правы:это старые склады "сельхоз инвентаря"
    3. Dart2027 Звание
      Dart2027
      +1
      Сегодня, 19:43
      Цитата: Монтесума
      Я правильно методичку напомнил для определённой группы местных комментаторов? Ничего не упустил?

      Нет, ничего не упустили.
    4. invisible_man Звание
      invisible_man
      +1
      Сегодня, 20:02
      Цитата: Монтесума
      Я правильно методичку напомнил для определённой группы местных комментаторов? Ничего не упустил?

      Вам не смешно смотреть на эти "результаты"? Тем более, на пятый год войны.
  4. 78bor1973 Звание
    78bor1973
    +4
    Сегодня, 18:46
    По моему до этого штаба можно было бы и днём ФАБом дотянуться , считаю что такие цели ночью "не считово"! Дорогую ракету потратили на дырку в доме и что?
    1. Buchenland Звание
      Buchenland
      0
      Сегодня, 19:59
      Это откуда фаб надо кидать, чтоб он до Киева долетел?
  5. frruc Звание
    frruc
    -1
    Сегодня, 18:47
    Загадка: Что будет, если на здание ВСУ в Куеве упадет ракета ?
    Куев завалит бирками и ванючими тапками.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 18:49
    Кирпичное здание СОВЕТСКОЙ ПОСТРОЙКИ... что б такое разрушить надо что то по настоящему мощное!!! soldier
  7. mitrich Звание
    mitrich
    +2
    Сегодня, 18:51
    Развалили частично очередное здание в шумерии. Не одного чубатого не завалили, ибо ночь, было понятно что ответка д.б., идиотов нет.
    Это результат? Это печаль. Такие ответы.
    ПыСы: зданий подобных, уже тысячи в городах и весях шумерии в щебень превращено.
    Клоуны....
    1. Stas157 Звание
      Stas157
      +3
      Сегодня, 19:19
      Цитата: mitrich
      Развалили частично

      Общежитие в Старобельске больше пострадало.
  8. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +4
    Сегодня, 18:52
    Зданию, конечно хана. Но так то для серьезного штаба оно мелковато...
    И я думаю, что украинец не так глуп , руководство вряд ли сидит в такой халупе и у всех на виду...
  9. Силуэт Звание
    Силуэт
    +10
    Сегодня, 18:55
    Больше пиара, чем реального толка. Разрушен один пролет здания и выбиты стекла.
    И это все?
    А где руины?
    Руины в Газе.
  10. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    +3
    Сегодня, 18:57
    По сравнению со Старобельском как-то слабовато, особенно здание на заставке. Даже этаж цел и завалы бандерлогам не пришлось раскапывать, только мусор сгребут лопатой. Заробитчане народ трудолюбивый, заделают эту дыру за 1 день.
  11. BAI Звание
    BAI
    +4
    Сегодня, 18:58
    1. Бить надо было в 2022.
    2. Хох.лы сами говорят - там давно уже никого нет, все расползлись по запасным командным пунктам.
    Кстати, хох.оы ударили по штабу ЧФ еще в 2022 (и там уже тогда никого не было), а мы толькой сейчас сподобились
  12. Stalingrad2010 Звание
    Stalingrad2010
    +6
    Сегодня, 18:59
    Кого наказали за массовое убийство детей? Вот в чём вопрос. Подох ли сегодня ночью кто то из главарей бандеровцев или они с утра беспечно кофе попивают, да кокс нюхают?
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:02
    У зеленского есть свойство ,его мечты сбываются только наоборот. Пусть "пошта "марку выпускает ,поражённый штаб сухопутных войск ВСУ Украины в Куеве .У нас есть шанс увидеть " брацкий народ" на пышных похоронах на улицах в колено - преклонёной позе ,интересно будут орать свой лозунг ,когда мимо будут приносить гробы .А как там с портом Одессы ? Пока не удовлетворён результатом.Что то существенное снесли под корень.
    Завтра понедельник - у Европы тяжёлый день .Надо вызывать послов России в МИДы и рисовать перед ними " красные линии".
  14. Динич Звание
    Динич
    +2
    Сегодня, 19:05
    Ночью. Когда там никого не было.
    1. spyder100 Звание
      spyder100
      0
      Сегодня, 19:50
      Там давно уж никого не было. Управление осуществляется с защищенных командных пунктов, построенных еще при СССР. Но нашему руководству это неведомо
  15. Александр Х Звание
    Александр Х
    +4
    Сегодня, 19:05
    Гораздо лучше смотрелось бы это здание с набором генералов и полковников, которые там присутствуют днем...
  16. Gorohes Звание
    Gorohes
    -2
    Сегодня, 19:05
    Цитата: mitrich
    Клоуны....

    Спасибо что представились, но судя по содержанию ваших комментариев с вами и так все понятно wink
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:08
    Циркон крылатая гиперзвуковая ракета ?
  18. Jovanni Звание
    Jovanni
    +2
    Сегодня, 19:12
    Одним из наиболее значимых среди них является штаб украинских Сухопутных войск. Это одно из тех мест, откуда в войска приходят преступные приказы

    Так что преступные приказы будут отдаваться из других мест. Лучше бы уничтожили тех, кто отдает эти преступные приказы, а не их здания...
  19. Jovanni Звание
    Jovanni
    -1
    Сегодня, 19:14
    Цитата: Stalingrad2010
    Подох ли сегодня ночью кто то из главарей бандеровцев

    Навряд ли. Здание, и то подохло частично...
  20. hiller Звание
    hiller
    +1
    Сегодня, 19:27
    Да безыдейно тратить туда боеприпасы. Нет там никаких искомых кадров. Канцелярские крысы и те в подвалах. Остальные прячутся в других местах, построенных СССР . На защищённых командных пунктах управления. Основных и резервных.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +3
      Сегодня, 19:35
      Цитата: hiller
      Да безыдейно тратить туда боеприпасы. Нет там никаких искомых кадров. Канцелярские крысы и те в подвалах. Остальные прячутся в других местах, построенных СССР . На защищённых командных пунктах управления. Основных и резервных.

      А вы попробуйте объяснить это Монтесуме. По его постам, Зеленский сейчас же должен подписать капитуляцию! "Все хорошо прекрасная Маркиза! И хороши к нас дела!"
      1. hiller Звание
        hiller
        0
        Сегодня, 20:02
        А зачем? Неблагодарное занятие "обращать" кого бы то ни было в свою "веру". Тем паче тут все ж профессионалы , при должностях, званиях и огромной практике управления войсками. Как там сказал один персонаж хорошего фильма: "Поверьте историку. Осчастливить против желания - невозможно!"
  21. Grencer81 Звание
    Grencer81
    -1
    Сегодня, 19:34
    А оно до сих пор было целым?
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      Сегодня, 19:38
      Цитата: Grencer81
      А оно до сих пор было целым?

      Представьте себе, было целым! Не скромный вопрос: вы случайно не из в/ч 2012?
    2. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      Сегодня, 19:42
      Grencer81(Влaдислaв Яжиkов)
      Извините, не внимательно посмотрел, судя но нику и цифрам, я ошибся!
  22. tabex Звание
    tabex
    -1
    Сегодня, 19:35
    Кто нибудь из военных штабистов погиб при ударе? А да, вы же за два дня предупредили, что будете бить "удар бессилия"
  23. Русфанер Звание
    Русфанер
    -1
    Сегодня, 19:40
    "...были поражены многие важные военные объекты в Киеве и области. Одним из наиболее значимых среди них является штаб украинских Сухопутных войск."(с)

    Только сейчас?!
    Сколько нашего народа побито, чтобы дошло, что над бить по штабам! Боюсь предположить, что должно произойти, чтобы ударили по мостам, тоннелям и (немыслимое!), заминировали одесский порт!
  24. Dart2027 Звание
    Dart2027
    -1
    Сегодня, 19:45
    Смотрю комментарии - сплошное нытье "зачем били... там же никого нет... это пиар...".
    И почему я не удивлен.
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      Сегодня, 19:52
      Цитата: Dart2027
      Смотрю комментарии - сплошное нытье "зачем били... там же никого нет... это пиар...".
      И почему я не удивлен.

      А что не так?
  25. spyder100 Звание
    spyder100
    0
    Сегодня, 19:48
    Эти объекты надо было поражать 24.02.2022
  26. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:52
    Фото в заголовке...
    Повреждение здания есть, но в Старобельске значительно сильнее повреждения общежития.
    Вот зачем было по общежитию - не понимаю. Горилки кто то у них перепил или что?
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      0
      Сегодня, 20:07
      Цитата: Fangaro
      Вот зачем было по общежитию - не понимаю. Горилки кто то у них перепил или что?

      Как бывший гражданин Украины, зная их менталитет, я вам советую, не пытайтесь в нацистах, что ни будь святое! Для них святое - только личная жизнь!
  27. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 20:03
    Цитата: Русфанер
    "...были поражены многие важные военные объекты в Киеве и области. Одним из наиболее значимых среди них является штаб украинских Сухопутных войск."(с)

    Только сейчас?!
    Сколько нашего народа побито, чтобы дошло, что над бить по штабам! Боюсь предположить, что должно произойти, чтобы ударили по мостам, тоннелям и (немыслимое!), заминировали одесский порт!


    Согласен с Вами. По штабам нужно было бить в апреле, мае и июне одного из прошедших годов.
    Или вообще не бить по штабам, а в феврале какого то из прошлых лет начать СВО. Полицейскую. По защите Конституционного строя Украины. С поддержкой со стороны стран, членов СНГ.

    Жаль, что нет машины времени.
  28. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 20:04
    Разрушения как то не впечатляют, от слова совсем.