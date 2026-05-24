Опубликованы кадры последствий удара по штабу Сухопутных войск в Киеве
12 35251
В сети появился видеоролик, где показаны развалины военного объекта. Это опубликованы кадры последствий удара по штабу Сухопутных войск в Киеве.
Видео широко разошлось по украинским ресурсам.
Разбитое здание, где размещалось командование Сухопутных войск ВСУ, расположено на Улице Дегтяревской в столице Украины. Рядом с ним находится помещение, где базируется командование Сил поддержки ВСУ.
Здания теперь находятся в плачевном состоянии. Одно из них полностью разрушено. На развалинах местами можно наблюдать непотушенные очаги пламени. Рядом с обломками присутствуют военнослужащие, которые совершают какие-то действия.
В результате сегодняшнего ночного российского удара были поражены многие важные военные объекты в Киеве и области. Одним из наиболее значимых среди них является штаб украинских Сухопутных войск. Это одно из тех мест, откуда в войска приходят преступные приказы. Так, военнослужащим ВСУ было приказано в течение нескольких часов наносить удары по подросткам, находившимся в студенческом общежитии педагогического колледжа в Старобельске.
Помимо атаки на штаб Сухопутных войск ВСУ, ударам российских военных подверглись аэродромы, предприятия ВПК и штабные командные объекты. Для атак ВС России задействовали ударные беспилотники и различные виды ракетного вооружения, включая БРСД «Орешник», аэробаллистические ракеты воздушного базирования «Кинжал» и крылатые гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация