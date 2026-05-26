Eurofighter Tranche 4 вместо истребителя шестого поколения FCAS
Компания Airbus Defence & Space представила новый истребитель Tranche 4 Eurofighter для Германии. Это реально лучше, чем ничего, потому что «ничего» — это проваленные проекты истребителя нового поколения (New Generation Fighter, NGF) и создаваемой на его основе программы Future Combat Air System (FCAS), то есть истребителя шестого поколения.
Можно сказать — «сбиты на взлете», потому что дальше рисуночков и макетов дело как-то не пошло, стороны разругались на берегу, не входя в воду.
Поводом для разборок между тремя странами стало желание французского концерна Dassault взять на себя ведущую роль в проекте, что Германия считает неприемлемым, хотя большая часть разработок действительно принадлежит Франции. Потому французы намекнули, что они и сами в состоянии довести дело до конца, вопрос времени и денег.
Кроме того, у Франции, Германии и Испании возникли трудности, когда они попытались договориться о «боевом облаке» и системах беспилотников, которые предусмотрены в рамках проекта FCAS. Впрочем, мнение младшего партнера, Испании, тут никого особенно не волновало.
Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что новые самолеты нужны Франции и Германии для разных целей. Причем эти цели настолько разные, что на амбиции французов можно закрыть глаза.
Франции необходимы самолеты, способные нести ядерные боеголовки и работать с палуб французских авианосцев (да, они еще одну плавучую Фукусиму собираются строить), тогда как у Германии нет авианосцев и не предвидится в будущем, а для перевозки ядерных боеголовок НАТО немцы уже согласны купить американские F-35.
Стоит согласиться, что с точки зрения французов немцы смотрятся не очень адекватно. В принципе, если бы F-35 соответствовал заявленным показателям, он мог бы закрыть все потребности Люфтваффе, и тогда в FCAS вообще не было бы нужды. Но проблема в том, что «пингвин» — птица очень гордая, просто так летать и полноценно воевать заставить ее сложно.
Потому пути-дорожки Франции и Германии на поприще создания самолетов новых поколений разошлись, французы пошли своим путем, и, учитывая, что у них есть «Рафаль», который будет пофункциональнее F-35, есть и время, чтобы изобразить ему замену.
А вот у немцев всё не очень красиво. Точнее, у них там полный кошмар во многом, но с самолётами особенно. «Тайфун» старым назвать нельзя, хотя и молодым он в 23 года не смотрится. Самолёт как самолёт, крепкий середнячок, звёзд с неба не будет сбивать, но изобразить защиту рубежей вполне в состоянии.
Понятно, что любой «тридцать пятый», не важно, наш, китайский, американский, нарежет его в небе, как мюнхенскую колбасу, но с чем-то попроще «Тайфун» в состоянии справиться. Вопрос только в том, а откуда в небе Германии возьмется это «что-то попроще». Самый, извините, простой вариант — это Су-30СМ, а вот тут уже такие вопросы возникают… Наш амбал способен многим в небе лица поразбивать в кровь.
Ну и вот, чтобы доказать всему миру, что «мы и сами можем, вперед и вверх», в рамках саммита Airbus Defense Summit на заводе Airbus Defense & Space в Манхинге недалеко от Мюнхена был показан первый немецкий истребитель Eurofighter Tranche 4.
Показан пока так… на земле. На данный момент ни один истребитель Tranche 4 не поднимался в воздух, но компания «Эйрбас» заявляет, что уже изготовила несколько таких самолетов на заводе в Манхинге. Летные испытания планируется начать в ближайшие недели.
Немецкий истребитель Eurofighter Tranche 4 на саммите Airbus Defence в Манхинге
В рамках проекта «Квадрига» в ноябре 2020 года Германия заказала 38 самолётов модификации «Транш 4». Изначально планировалось, что они будут поставлены в период с 2025 по 2030 год. 31 самолёт будет одноместным, а семь — двухместными. Кроме того, в это количество входит замена двух истребителей, потерянных в результате аварий.
Это часть более масштабной программы по расширению возможностей Люфтваффе. В то время как истребители «Транш 4» должны заменить более ранние модели «Транш 1», возможности которых гораздо скромнее, Берлин также планирует закупить еще 55 истребителей «Еврофайтер» в качестве частичной замены устаревших истребителей «Торнадо» с изменяемой геометрией крыла. Помимо 93 истребителей «Транш 4», Германия заказала партию из 20 истребителей «Транш 5». Контракт на их поставку был подписан в конце прошлого года.
Eurofighter «Typhoon»
Требование Германии усложнилось из-за необходимости заменить часть «Торнадо», выполняющих роль ядерных бомбардировщиков. Это привело к решению закупить 35 самолетов F-35A, которые смогут нести свободнопадающие ядерные бомбы B61-12. Однако F-35A также будут играть важную роль в расширяющемся арсенале обычных средств дальнего поражения Германии, в том числе с использованием крылатой ракеты Joint Strike Missile (JSM).
В настоящее время на вооружении Люфтваффе находится около 138 истребителей «Тайфун», среди которых есть самолеты из первой, второй и третьей модификаций.
Несмотря на то, что Eurofighter Tranche 4 внешне мало чем отличается от более ранних моделей (Tranche 1–3), стоящих на вооружении Люфтваффе, внутри он устроен совсем по-другому.
Примечательно, что Eurofighter Tranche 4 оснащен радаром ECRS Mk 1 с активной матрицей электронного сканирования (AESA), поставляемым компанией Hensoldt. Новый радар уже прошел испытания на специально сконфигурированном испытательном самолете Eurofighter и на модифицированном испытательном стенде Airbus A320, так называемом исследовательском самолете передовых технологий.
Испытательный стенд A320 Немецкого аэрокосмического центра (DLR) с обтекателем, в котором установлен радар ECRS Mk 1
История создания Европейской общей радиолокационной системы (European Common Radar System, ECRS) долгая и непростая, в ней участвовали компании Leonardo из Великобритании и Италии, Indra из Испании и Hensoldt из Германии. В итоге было создано три отдельных варианта радаров с активной фазированной антенной решеткой, разработанных с учетом различных требований и сроков.
Радарная система Eurofighter Common Radar System в демонстрационном зале немецкой компании Hensoldt
Таким образом, система ECRS Mk 0 устанавливается на самолеты для Кувейта и Катара. Mk 1 является окончательным стандартом для Германии и Испании. Самолеты Tranche 4 для Германии поставляются с так называемой конфигурацией ECRS Mk 1 Step 0 (по сути, это Mk 0 с новой антенной). На втором этапе разработки с середины 2027 года на самолеты Quadriga будет устанавливаться конфигурация Mk 1 Step 1.
Несмотря на различия, все эти датчики сочетают в себе традиционные радиолокационные функции, такие как поиск и наведение на цель, с задачами радиоэлектронной борьбы, которые вызывают все больший интерес у операторов «Тайфуна», которые в мире пусть и в небольшом количестве, но имеются.
В целом, любой вид радара AESA дает некоторые важные преимущества современным боевым самолетам. В отличие от традиционной технологии массивов с механическим сканированием, AESA может находить и отслеживать цель на гораздо большем расстоянии, быстрее и с большей степенью точности. Это также относится к более мелким угрозам, в том числе к угрозам с ограниченной радиолокационной заметностью, обнаружить которые старыми радарами гораздо труднее. Это особенно актуально при борьбе с беспилотными летательными аппаратами или крылатыми ракетами.
Благодаря увеличенной выходной мощности радары AESA также обычно обеспечивают более высокий стандарт распознавания целей и возможности слежения за несколькими целями, а также более устойчивы к враждебным помехам. Они также считаются намного более надежными, в первую очередь из-за того, что в них гораздо меньше движущихся частей, чем в массивах с механическим сканированием.
Большая дальность действия означает, что радары AESA являются значительным преимуществом при использовании ракет класса «воздух-воздух» большого радиуса действия, таких как Meteor, которыми вооружен «Тайфун».
Ожидается, что в рамках программы Long-Term Evolution (LTE), направленной на совершенствование архитектуры бортового радиоэлектронного оборудования, будут внедрены дополнительные усовершенствования для самолетов Tranche 4. Работа включает в себя разработку новой кабины с большим дисплеем, а также новых бортовых компьютеров, средств связи и систем управления вооружением.
Однако пока неясно, что именно Германия выберет из этого «меню» усовершенствований. Разные заказчики «Тайфуна» выбирают разные конфигурации. В частности, на представленном самолете Tranche 4 по-прежнему отсутствует PIRATE (пассивная инфракрасная система воздушного наблюдения и наведения): Германия отказалась от этого важного перспективного инфракрасного датчика для поиска и наведения из соображений экономии.
Параллельно с разработкой LTE уже некоторое время ведется работа над большим многофункциональным дисплеем для «Тайфуна». Большой многофункциональный дисплей размером 12 x 22 дюйма заменит три многофункциональных дисплея предыдущего поколения размером 6 x 6 дюймов (MHDD) и позволяет пилотам лучше справляться с обработкой больших объемов информации. Это особенно полезно при использовании РЛС с активной фазированной решеткой, а также, например, при совместном использовании пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов.
Макет широкоформатного дисплея BAE Systems для Eurofighter Typhoon. Фото BAE Systems
План по переоборудованию 15 существующих истребителей «Тайфун» в самолеты радиоэлектронной борьбы, не входящий в проект «Квадрига», но не менее важный для Люфтваффе, заключается в следующем: на истребителях «Тайфун» версии EK будет установлена система радиоэлектронной борьбы Arexis от Saab, и они смогут использовать усовершенствованные противорадиолокационные ракеты с наведением по излучению AGM-88E для подавления и уничтожения средств противовоздушной обороны противника.
«Тайфун» EK будут заменой немецким истребителям-бомбардировщикам «Торнадо» ECR, которые выполняют эту роль с 1990-х годов, и значительно расширят возможности Люфтваффе.
Tornado ECR взлетает во время учений Red Flag 20-2 на базе ВВС Неллис на северо-востоке Лас-Вегаса, США
На каком-то этапе казалось, что после 2040 года, когда, как ожидалось, вступит в строй система FCAS и заменит эти боевые самолеты новой «системой систем», включающей пилотируемый истребитель NGF, роль «Тайфуна» в Люфтваффе начнет снижаться.
Однако в программе FCAS начались разногласия между двумя основными партнерами — Францией и Германией. Представители министерства обороны Германии, по всей видимости, недовольны тем, что Франция претендует на непропорционально большую долю в программе, и, как сообщается, рассматривают другие варианты, в том числе как можно было бы отделить программу от Франции. Франция, как уже было сказано выше, считает, что может справиться своими силами.
Что бы ни случилось с FCAS, шансы на то, что пилотируемый истребитель шестого поколения поступит на вооружение в указанные сроки, становятся все более призрачными, если не сказать — нереальными.
Таким образом, «Тайфун» становится еще более важным и долгоиграющим активом Люфтваффе. В будущем он почти наверняка будет использоваться вместе с беспилотными летательными аппаратами типа «верный ведомый», которые занимают важное место в военных планах Германии, если, конечно, эта программа будет реализована.
Среди претендентов на выполнение этого требования, согласно которому система должна быть представлена примерно к 2030 году, — малозаметный беспилотный летательный аппарат XQ-58A Valkyrie, который Airbus и Kratos предлагают Германии. В то же время Airbus работает над собственной малозаметной концепцией, известной как Wingman. А компания Boeing Australia объединилась с Rheinmetall, крупнейшим производителем оружия в Германии, чтобы предложить немецким военным беспилотник MQ-28 Ghost Bat.
Реально все смешалось в доме Облонских…
В прошлом году появился еще один возможный претендент на роль самолета-заправщика для Люфтваффе — немецкий оборонный стартап Helsing представил свой самолет CA-1 Europa.
CA-1 Europa: автономное господство в воздухе
Увеличение инвестиций в Люфтваффе свидетельствует о значительном изменении приоритетов немецких вооруженных сил, которые теперь все больше ориентируются на потенциальный будущий конфликт с Россией.
В наше время Вооружённые силы Германии претерпевают самую масштабную трансформацию со времён холодной войны. Сейчас предпринимаются более масштабные усилия по перестройке немецкой армии из экспедиционных сил низкой готовности в территориальные вооружённые силы высокой готовности, ориентированные на операции на восточном фланге НАТО. В то же время ударные возможности большой дальности, которыми пренебрегали со времён холодной войны, внезапно стали одной из главных проблем.
В Берлине понимают, насколько важно инвестировать в новое оборудование, и сегодняшняя презентация истребителя Eurofighter Tranche 4 в Баварии — наглядная демонстрация этой тенденции.
Насколько двадцатилетний истребитель может стать конкурентом и достойным противником российским Су-57 и Су-35 – это вопрос на миллиарды. На те миллиарды, которые Германия готова вложить в модернизацию старого истребителя.
Если Германия всерьез собирается воевать с Россией, а если смотреть на прессу, то дело обстоит именно так, то Люфтваффе как минимум должны обладать оружием, способным противостоять ВКС РФ. Насколько модернизация самолета, которому больше 20 лет, может исправить сложившуюся ситуацию, предстоит ответить определяющим судьбу Германии во всех смыслах. В целом же картина не очень приятная для немцев, как бы им не хотелось быть уверенными в том, что модернизированный «Тайфун» сможет быть достойным противником современным российским самолетам.
