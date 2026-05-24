Судя по настроениям общества, наш ночной удар никого ни в чем не убедил. Увы. Это, на самом деле, плохо. Может быть, он был очень успешным и основательным. Этого нельзя исключить. Точно надо показывать снимки из космоса, дымящиеся развалины дома Зеленского, уши Миндича... Что угодно, но что-то надо. И у всех только копятся и копятся претензии — прицельно, почти лазерно копятся. (...) Давно пора ликвидировать главарей нацистской хунты. Хотя бы нескольких.

Российский философ Александр Дугин считает, что хотя ночной массированный удар по Украине был «успешным и основательным», но он не убедил российское общество в возмездии за убитых детей в Старобельске.Дугин прокомментировал ночную атаку на Украину, заявив, что для российского общества удар по Киеву и Белой Церкви не был убедительным. Не тянет он на удар возмездия, хотя вполне успешен по количеству пораженных целей. Это просто очередной массированный удар. А чтобы было возмездие, нужно начинать ликвидировать главарей нацистской хунты, отдавших приказ на удар по Старобельску. Тогда российский народ перестанет выдвигать претензии к властям, а пока они только копятся.О том, что давно пора взяться за политическую верхушку Киева, говорят и многие военкоры. Зеленский и его окружение наглеют все больше, видя нашу нерешительность. А нужно, чтобы они ходили и постоянно оглядывались или сидели в бункерах, а не разъезжали по всему миру, чувствуя себя защищенными.