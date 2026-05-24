Александр Дугин: ночной удар по Киеву не убедил российский народ в возмездии

Российский философ Александр Дугин считает, что хотя ночной массированный удар по Украине был «успешным и основательным», но он не убедил российское общество в возмездии за убитых детей в Старобельске.

Дугин прокомментировал ночную атаку на Украину, заявив, что для российского общества удар по Киеву и Белой Церкви не был убедительным. Не тянет он на удар возмездия, хотя вполне успешен по количеству пораженных целей. Это просто очередной массированный удар. А чтобы было возмездие, нужно начинать ликвидировать главарей нацистской хунты, отдавших приказ на удар по Старобельску. Тогда российский народ перестанет выдвигать претензии к властям, а пока они только копятся.



Судя по настроениям общества, наш ночной удар никого ни в чем не убедил. Увы. Это, на самом деле, плохо. Может быть, он был очень успешным и основательным. Этого нельзя исключить. Точно надо показывать снимки из космоса, дымящиеся развалины дома Зеленского, уши Миндича... Что угодно, но что-то надо. И у всех только копятся и копятся претензии — прицельно, почти лазерно копятся. (...) Давно пора ликвидировать главарей нацистской хунты. Хотя бы нескольких.

О том, что давно пора взяться за политическую верхушку Киева, говорят и многие военкоры. Зеленский и его окружение наглеют все больше, видя нашу нерешительность. А нужно, чтобы они ходили и постоянно оглядывались или сидели в бункерах, а не разъезжали по всему миру, чувствуя себя защищенными.
    ЗВЕРОБОЙ
    +14
    Сегодня, 19:52
    Александр Дугин имеет право так говорить! За его подло убитую Дочь Дашу - до сих пор не отомстили, хотя точно известно кто заказал убийство.
      Дмитрий Донской
      +2
      Сегодня, 20:01
      Око за око,зуб за зуб.Эта фраза должна быть девизом МО,а не удары возмездия по пустующим кабинетам. soldier
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 20:01
      hi Однозначно, на пятый год СВО, с участием многих россиян в БД, помощи военным, раненым, волонтёрскому движению, потерями близких, родных, знакомых народ имеет полное право спросить с власти что достигнуто и когда закончатся кошмары для приграничных и тыловых регионов России вследствие мягтотелости ВПР к небратьям.
    taiga2018
    +5
    Сегодня, 19:53
    Полностью согласен с уважаемым философом-"травоядное" поведение нашего руководства уже не способно убедить народ в настоящем возмездии.
    Ptt
    +4
    Сегодня, 19:55
    Тоже согласен с Дугиным, надо взяться за главарей, везде.
    Андрей Николаев_4
    +3
    Сегодня, 19:56
    Зеленский абсолютно недоговороспособен,это стало ясно еще 4 года назад,к тому же и нелегитимен—для чего мы его бережем? Бумаги найдется кому подписать.
    tatarin1972
    +2
    Сегодня, 19:56
    Конечно прав, вот когда уничтожат исполнителей и руководителей тогда можно говорить об удовлетворении.
    VovaVVS
    +1
    Сегодня, 19:57
    А понимают ли русский язык руководители МО? Или просто люди занимаются саботажем. Президент приказал "ударить по бандеровцам", но ударили почему-то по Киеву и Белой Церкви... Да и массовость - это вовсе не пара десятков ракет. Да еще и не оснащенных боеголовками
    olegff68
    +4
    Сегодня, 19:57
    Мало смахивает на возмездие - удар пустыми болванками Орешника по аэродрому и другими ракетами по пустующим в ночное время зданиям. В сети полно видео с кадрами этих ударов и вот что интересно - свет в домах Киева и даже уличное освещение в наличии.
      Aken
      +2
      Сегодня, 20:06
      Это была симуляция. Развод лохов.
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 19:58
    С Дугиным не поспоришь !!! Маловато будет ,маловато .Народ требует разбитые головы украинской хунты .И его как отца погибшей дочери от рук СБУ можно понять .
    BrTurin
    +5
    Сегодня, 19:58
    «То, что власть живо реагирует на какую-то Боню и вообще никак не реагирует на народ, несколько изумляет», — отметил Дугин.
    2 месяца назад - был ди ответ на этот вопрос
    Самый вежливый
    -1
    Сегодня, 20:01
    Путин же 9 мая заявил , что СВО скоро закончится.
    Как заявил официальный представитель Кремля :
    «Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов»
      Aken
      +1
      Сегодня, 20:07
      Зеленский разрешил парад. Но он ничего не обещал про Новый год.
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 20:02
    Лично я бы не стал щадить мирное население. Во первых они нам никто, нас ненавидят, да и я всегда их ненавидел. Вообще я за использовании химии, как амеры белым фосфором посыпали города, я за это, за ковровую. Но это Я
    urik62
    +1
    Сегодня, 20:04
    Да все уже орут просто об этом. Но видимо кремль это на другой планете, там не слышно.
    RuAbel
    0
    Сегодня, 20:04
    Так то это давно было понятно. Денацификация начинается с головы. Смешат рассуждения о том, что, не дай бог, придёт кто-то умнее и будет хуже. Да не будет хуже, куда еще-то? Наоборот, новую цель выставят, самого из! Главное, не жалеть никого. Да, просто по мирняку бить – мы не такие, но накрыть ракетами квартал с предполагаемой целью – разумно, несмотря на сопутствующие потери. Один, другой, десятый, – и желающие побороть Россию исчезнут. Пример Ирана предвижу я... Там вера и аскетизм, это не для украинства.
    Ivanhoe
    +2
    Сегодня, 20:04
    Всички са съгласни с това, даже и тези които са чужденци, но симпатизират на Русия.
    Особено след безчовечното и преднамерено убийство на младежите в Старобел. Вечна им памет!!!
    AK-1945
    0
    Сегодня, 20:06
    Меня лично тоже такой ответный удар не впечатлил, от слова совсем.
    VicVic
    0
    Сегодня, 20:07
    Сама эта практика, т.н. " возмездий" порочна. Это, как авральное исправление не сделанной в срок работы. Нужно, каждый день делать работу, не отвлекаясь на символические жесты