Киев не фиксирует белорусских войск на границе, но продолжает стягивать резервы

Украинская разведка не фиксирует скопления российских или белорусских войск у границы Украины и Белоруссии. Об этом заявил спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Минск не стягивает войска к украинской границе, нет там и российских войск. Никаких перемещений подразделений белорусской армии украинская разведка не фиксирует, техники тоже нет. В общем, в Белоруссии всё спокойно, несмотря на неоднократные заявления Зеленского о якобы готовности Лукашенко присоединиться к российской СВО.



Если говорить непосредственно о линии нашей границы с Беларусью, то по состоянию на этот момент перемещения техники, вооружения или личного состава в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем.

Между тем Киев усиливает северное направление, перебрасывая туда резервы под предлогом «защиты от нападения». Многие эксперты сходятся во мнении, что киевская хунта готовит провокацию с целью втянуть Белоруссию в конфликт. Не исключается вариант и с ударом по Белоруссии со стороны Польши и Прибалтики, такие планы уже давно существуют.

Лукашенко говорит об исходящей со стороны Польши и Литвы опасности, но в возможный удар со стороны Украины не верит, называя его «болтовней». Он все еще считает, что Зеленский ни при каких условиях не атакует Белоруссию. Зря, конечно, «нелегитимный» уже давно превратился в марионетку, выполняющую все приказы своих западных хозяев.
    SEVERIN
    Вчера, 20:35
    Госпыдяээ, откуда у всу возьмутся резервы, если даже свои основные силы зеленский голодом морит?
    Аркадий007
    Вчера, 20:35
    Сложно понять логику стягивания войск ВСУ к Беларуси, которых не хватает на других направлениях. Или Сырский просто переигрывает Герасимова.
      barclay
      Вчера, 20:45
      Или Сырский просто переигрывает Герасимова.
      Это в первый раз что-ли? (извините за крамолу) Один набег на курщину чего стоил...
      frruc
      Вчера, 21:50
      киевская хунта готовит провокацию с целью втянуть Белоруссию в конфликт.

      Очень на то похоже. С целью расширить географию конфликта и втянуть туда страны НАТО.
      solar
      Вчера, 23:52
      Часть войск всегда все равно в резерве стоит. Их просто перевели ближе к границе.
    БойКот
    Вчера, 20:41
    По моему эскалация на севере Украины нам на руку, хотя я не стратег не разу, конечно. Во-первых, раздергивание небесконечных ресурсов хунты. Наших тоже, но беларусы должны скомпенсировать. Ну а если поляки вмешаются - это же великолепный повод аннигилировать Жешув и половину их логистики. Почему-то уверен, что НАТА молча проглотит. Поорет, конечно, но слушать их совсем не обязательно.
    Макс1995
    Вчера, 20:44
    уже был подобный пиар. Раза два.
    Просто надо комуто попиарить, повузмущаться, пообвинять... им за это деньги платят
    Васян1971
    Вчера, 21:06
    Между тем Киев усиливает северное направление, перебрасывая туда резервы под предлогом «защиты от нападения».

    Значит - они, как минимум есть?
    И значит - нашим должно быть легче.
    D O
    Вчера, 21:12
    Лукашенко говорит об исходящей со стороны Польши и Литвы опасности, но в возможный удар со стороны Украины не верит, называя его «болтовней». Он все еще считает, что Зеленский ни при каких условиях не атакует Белоруссию. Зря

    Абсолютно согласен с автором, зря. Ибо где-нибудь осенью сего года ВСУ накопят сил и всенепременно вторгнутся в Белоруссию. Это наверняка давно уже в планах западных хозяев укрорейха. А Зеля исполнит, никуда не денется.
      михаилл
      Вчера, 22:29
      Цитата: D O
      накопят сил и всенепременно вторгнутся в Белоруссию

      "Аувайс?! Папирен!!! Шнелле. Шнелле!!!!"
      Кстати да, в Белоруссии и Брянской области были так называемые партизанские края, когда на народном сходе, считай на вече, принимали решение жить по Советским законам и воевать с оккупантами насмерть. И над сельсоветами поднимались красные флаги.
    tralflot1832
    Вчера, 22:36
    Александру Григорьевичу не надо быть таким самоуверенным что Зеленский не полезет на Белоруссию ,ещё как полезёт .И зеленский под аплодисменты Европы ,объявит Белоруссию агрессором .А вот дальше будет ,как будет .Зря что-ли сегодня Макрон звонил Лукашенко и требовал не вмешиваться ,на стороне России .А дальше дело " техники " ,Европа в этом поднаторела .
    Lako
    Вчера, 23:09
    Масштабное вторжение в Беларусь, Украина вряд ли потянет. А вот устроить провокации на границе-это запросто. Даже под видом неких Калиновцев или ещё какого сброда. Я на месте Лукашенко, не был бы столь благодушным и озаботился бы усилением границы и строительством фортификационных укреплений и минных полей.
    Сергей Митинский
    Сегодня, 02:07
    То есть Зеленский по мнению автора готовит вторжение в Белоруссию ?

    Спрашивается, а зачем ?

    И есть ли для этого у Зеленского необходимые резервы ?

    И способны ли Польша и страны Прибалтики оказать им поддержку своими сухопутными армиями ?

    Вообще то это на руку России такой оборот событий ,потому что Зеленский вступит в войну на 2 фронта, а это уже для него совсем другая история

    2) Ни Польша ни Прибалтика не готовы к военным действиям и будут быстро раздавлены

    3) Невозможно поверить что НАТО таким образом пытается спровоцировать конфликт с Россией

    Они готовы всеми силами помогать Украине держаться, но воевать раcплачиваясь своими жизнями не готовы .Их публичные угрозы не соответствуют их боеготовности

    Что же касается резервов Зеленского, которые он стягивает якобы на границу так это было всегда

    Всегда там обитали самые сырые и малоподготовленные резервы которых необходимо было готовить для фронта. В СССР все такие крупнейшие военные полигоны и учебные центры, инфраструктура которых активно использовалась для подготовки и дислокации личного состава находилась на западе Украины
    Реально он сам боится вторжения но тут больше все же болтовни и пиара ,потому что такое вторжение со стороны Белоруссии маловероятно