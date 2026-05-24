Украинская разведка не фиксирует скопления российских или белорусских войск у границы Украины и Белоруссии. Об этом заявил спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.Минск не стягивает войска к украинской границе, нет там и российских войск. Никаких перемещений подразделений белорусской армии украинская разведка не фиксирует, техники тоже нет. В общем, в Белоруссии всё спокойно, несмотря на неоднократные заявления Зеленского о якобы готовности Лукашенко присоединиться к российской СВО.Между тем Киев усиливает северное направление, перебрасывая туда резервы под предлогом «защиты от нападения». Многие эксперты сходятся во мнении, что киевская хунта готовит провокацию с целью втянуть Белоруссию в конфликт. Не исключается вариант и с ударом по Белоруссии со стороны Польши и Прибалтики, такие планы уже давно существуют.Лукашенко говорит об исходящей со стороны Польши и Литвы опасности, но в возможный удар со стороны Украины не верит, называя его «болтовней». Он все еще считает, что Зеленский ни при каких условиях не атакует Белоруссию. Зря, конечно, «нелегитимный» уже давно превратился в марионетку, выполняющую все приказы своих западных хозяев.