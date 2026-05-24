Киев не фиксирует белорусских войск на границе, но продолжает стягивать резервы
Украинская разведка не фиксирует скопления российских или белорусских войск у границы Украины и Белоруссии. Об этом заявил спикер украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Минск не стягивает войска к украинской границе, нет там и российских войск. Никаких перемещений подразделений белорусской армии украинская разведка не фиксирует, техники тоже нет. В общем, в Белоруссии всё спокойно, несмотря на неоднократные заявления Зеленского о якобы готовности Лукашенко присоединиться к российской СВО.
Если говорить непосредственно о линии нашей границы с Беларусью, то по состоянию на этот момент перемещения техники, вооружения или личного состава в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем.
Между тем Киев усиливает северное направление, перебрасывая туда резервы под предлогом «защиты от нападения». Многие эксперты сходятся во мнении, что киевская хунта готовит провокацию с целью втянуть Белоруссию в конфликт. Не исключается вариант и с ударом по Белоруссии со стороны Польши и Прибалтики, такие планы уже давно существуют.
Лукашенко говорит об исходящей со стороны Польши и Литвы опасности, но в возможный удар со стороны Украины не верит, называя его «болтовней». Он все еще считает, что Зеленский ни при каких условиях не атакует Белоруссию. Зря, конечно, «нелегитимный» уже давно превратился в марионетку, выполняющую все приказы своих западных хозяев.
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Фонд Карнеги»
