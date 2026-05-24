ВС РФ взяли под контроль Рыбалкино, войдя в Харьковскую область на новом участке

Российские войска пересекли границу Харьковской области ещё на одном участке. В результате успешных действий ВС РФ продолжают забирать под контроль северо-восток Харьковщины в районе так называемого Дегтярнинского выступа. Само село Дегтярное перешло под контроль армии России некоторое время назад.

Теперь под контроль нашими бойцами переведено приграничное село Рыбалкино (оно же Рыбалчино), что к северу от реки Волчья.





Именно в Харьковской области с начала весны российские войска освободили наибольшее число населённых пунктов, включая многочисленные сёла под Волчанском - Зыбино, Волчанские Хутора, Бочково, Волоховка, Чайковка. При этом Вооружённые силы России, продвигаясь на северо-востоке Харьковской области, расширяют ранее созданный плацдарм к югу от упомянутой реки Волчья, что позволяет продвигаться вглубь региона, отодвигая линию фронта от российской государственной границы.

Пока все предыдущие попытки бросать свои «элитные» подразделения под Волчанск к успеху ВСУ не привели. Украинская армия потеряла уже несколько сотен квадратных километров Харьковщины к северу и северо-востоку от областного центра.
    Buyan
    Вчера, 20:56
    Чем дальше идут наши парни, тем нам спокойнее, потихоньку, главное берегите себя, парни!
    Анюта Славная
    Вчера, 22:19
    Храни Господь наших бойцов🙏. Матушка Богородица осени своим покровом наших солдат и пусть небесное войско будет впереди.
    th.kuzmichev
    Вчера, 23:48
    Может уже пора понять, что разговаривать о моральных ценностях с упырями в ООН это бесполезно? Надо раскручивать ВПК и просто убивать фашистов, от дипломатии толку нет. От деревни Рыбалкино радость не велика.