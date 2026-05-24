Недели две «молотилки» от Генштаба могли бы стать особым драйвером СВО

20 332 73
Недели две «молотилки» от Генштаба могли бы стать особым драйвером СВО

На Украине активно раскручивается тема о том, что «ответка России в виде массированного ракетно-дронового удара лишь сыграла на руку Зеленскому». Посыл, даже от «несистемной украинской оппозиции» из Испании, примерно такой: «Вот только Зеленский оказался припёрт к стенке судом над Ермаком и должен был комментировать свою причастность к этому делу, как российские «Кинжалы», «Цирконы» и «Орешники» всё обнулили и помогли ему отставить тему на задний план».

Как бы, такой незамысловатый антикриз.



На самом деле, ситуация явно даёт представление о том, что вообще может стать, скажем так, особым драйвером специальной военной операции.

Если ракетная «молотилка» Генштаба ВС РФ не ограничится одноразовым действием, а превратит удары в каждодневные – хотя бы на период недели в две – то есть мнение, что у киевского режима останется гораздо меньше времени, чтобы размышлять о фронте, планировать операции на линии боевого соприкосновения.

Безусловно, сегодняшний удар трудно отнести к тем, которые отправляют киевский режим в нокдаун, не говоря уже о нокауте. Однако именно череда таких ударов вполне может создать тот самый накопительный эффект, эффект критической массы, когда режиму, хочет он того или нет, придётся «принимать трудные решения». Проще говоря – искать «пятый угол» для выхода из ситуации.

Если же имела место разовая акция, то всё снова сведётся к тому, что враг «залижет раны», вновь подготовится, получит дополнительные миллиарды от западных спонсоров войны, ракеты и противоракеты, и станет повторять всё то, что привело в том числе к трагедии в Старобельске.
73 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +20
    Вчера, 21:19
    Недели две «молотилки» от Генштаба могли бы стать особым драйвером СВО

    Автор это серьёзно?! Даже у США ракеты закончились в войне с Ираном и ситуация стала патовой. Ракеты подвезли, но и Иран не спал, а готовился...
    1. Володин Звание
      Володин
      +31
      Вчера, 21:28
      Цитата: Сергей3
      Автор это серьёзно?!

      Да. Я это серьёзно. Если неделю-две непрерывных ударов не в состоянии обеспечить, о каком успешном дальнейшем ходе СВО тогда речь.
      1. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +31
        Вчера, 21:34
        Вот именно про то и речь, что вчерашние удары были похожи на разовую процедуру. Сложно понять как можно победить противника не перестраивая всю свою экономику на военные рельсы.
        А самое главное, как могут в воюющей стране воровать миллиардами и ничего за это не получать, кроме долгих расследований? Про какое успешное завершение СВО после этого можно говорить?
        1. Сергей3 Звание
          Сергей3
          +9
          Вчера, 21:53
          Какие военные рельсы, в моём городе оборонка всёрьёз думает перейти на четырёхдневный режим работы. Нет заказов. Пока неявно начали лишних людей выдавливать.
        2. Fachmann Звание
          Fachmann
          +4
          Вчера, 21:59
          Аркадий hi , очень бы хотелось поддержать автора по теме "Если ракетная «молотилка» Генштаба ВС РФ не ограничится одноразовым действием, а превратит удары в каждодневные".
          Но реальность Вашего комментария отрезвляет и заставляет сомневаться, что "молотилка" продолжиться...
        3. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +5
          Вчера, 23:15
          Я уже сегодня писал на другой ветке, удар по колледжу сделан чтобы сместить акценты с Ермака и самого шута!
          Наш ночной удар носит аналогичный характер, а именно выпустить пар у населения...
          Ракеты у нас есть и нормальном количестве, желания воевать в башнях нет...
          Тот же Абрамович до сих пор деньги за Челси забирает... А он там далеко не последний человек!
      2. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        -12
        Вчера, 21:52
        откель стоко ракет? или Путин для того и затягивает войну, чтобы накопить ракет?
        1. topol717 Звание
          topol717
          -11
          Вчера, 22:16
          Цитата: Михаил Нашарашев
          откель стоко ракет? или Путин для того и затягивает войну, чтобы накопить ракет?
          Ага все что вчера ударило по 404, то это было меньше 1% имеющегося на складах. Россия пока даже еще не начинала воевать, пока только СВО проводит.
          1. Гаврило Принцип Звание
            Гаврило Принцип
            -1
            Сегодня, 01:45
            Вот именно. Орешник запустили, Медведев выступил, Купянск наш. А если террористы вновь поднимут голову, то РФ нанесет удары, которых боевики еще не видели.
      3. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        -4
        Вчера, 22:20
        Если неделю-две непрерывных ударов не в состоянии обеспечить, о каком успешном дальнейшем ходе СВО тогда речь.

        Почему же не в состоянии обеспечить? Вполне. Удар может быть и одним. Но, с применением тактических ядерных зарядов. А стрелять ломиками с орешника - это с пушки по воробьям.
      4. Eroma Звание
        Eroma
        +5
        Вчера, 23:27
        США и Израиль половину Ирана разбомбили и практически всё руководствл ликвидировали и результат так себе. Ракетные обстрелы сами по себе ничего не дадут. Ракетные удары долдны подчиняться одной цел : способствлвать продвижению армии на фронте!
        Только приблежающаяся армия, заставит думать о том как бы прекратить войну.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +5
          Сегодня, 00:43
          Не ну вы хватили! У нас не могут взаимодействие выше батальона нормально организовать, а вы хотите чтоб штабные паркетные генералы синхронизовали ракетно-дроновые удары и действия сухопутных войск?!
          1. Русич Звание
            Русич
            0
            Сегодня, 06:52
            Цитата: alexoff
            У нас не могут взаимодействие выше батальона нормально организовать,

            А Вы откуда знаете? Поделитесь
      5. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        0
        Сегодня, 01:15
        Цитата: Володин
        Да. Я это серьёзно. Если неделю-две непрерывных ударов не в состоянии обеспечить, о каком успешном дальнейшем ходе СВО тогда речь.

        У вас еще есть "Если"...
        Оптимист, однако.
      6. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +1
        Сегодня, 01:42
        Да хоть бы подстанции 750 кВ вынесли. Дело не такое и сложное, если захотеть. И ракет не потребуется.

        https://vkvideo.ru/video-213205603_456241938

        На кадрах запечатлен момент поражения подстанции в Днепропетровской области

        Удар дроном "Герань" с теленаведением по подстанции 750 кВ "Днепровская" в н.п. Василевка Днепропетровской области.
      7. Eugene Zaboy Звание
        Eugene Zaboy
        +1
        Сегодня, 01:45
        Цитата: Володин
        Да. Я это серьёзно. Если неделю-две непрерывных ударов не в состоянии обеспечить, о каком успешном дальнейшем ходе СВО тогда речь.


        Систематические удары наносятся с 2022 года ракетами и БПЛА. При этом киевский режим их как будто не замечает. Можно обеспечить и две недели непрерывных ударов, но туда ли они прилетят, обеспечив необходимый результат. Возможно, дело не в количестве ударов, а в полученном результате применения вооружений. Результат обеспечивается аккуратностью целеуказания, а это качество разведданных, а не количество ракет.
      8. Esso Звание
        Esso
        +2
        Сегодня, 03:34
        Цитата: Володин
        Цитата: Сергей3
        Автор это серьёзно?!

        Да. Я это серьёзно. Если неделю-две непрерывных ударов не в состоянии обеспечить, о каком успешном дальнейшем ходе СВО тогда речь.

        Противник организует массированный налет БПЛА на наши регионы. И закончатся у него дроны только в том случае, если их перестанут ему их поставлять страны НАТО, сколько ни лупи по б. УССР.
      9. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        +1
        Сегодня, 04:05
        Володин За 4 года не построено ни одного нового ракетного завода. Дроновый завод в Татарстане загружен.
        Похоже, всё, что производится, идет в дело. Возможно, кое-что на склад. Как мы собираемся с НАТОй воевать - непонятно.
        "Нет необходимости в переводе экономики на военные рельсы" (с) Мишустин
        Вот такие дела.....
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -2
      Вчера, 23:19
      Если говорить объективно, ракет у нас больше чем у матрасов. И ракеты у нас новые, в отличие от них!
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        -1
        Сегодня, 04:12
        ракет у нас больше чем у матрасов.

        Это вряд ли. Одних АТАКМСов с кассетными БЧ на складе у них больше 2 тыс. списанных. Украина просила - не отдали. Томагавков несколько тысяч. Это всё точное оружия. А неточное старьё и не считал никто.
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Сегодня, 01:39
      Если ракет мало, то может их надо как-то более рационально тратить? Например не на пустые здания и склады, еще и заранее предупредив об атаке?
  2. Светлан Звание
    Светлан
    +2
    Вчера, 21:28
    Вопрос прежде всего экономический. Есть ли у генштаба достаточное количество тяжелых ракет, чтобы включать молотилку каждую ночь на протяжении достаточного количества времени?

    Ответ: Нет. Ибо хотя видны и нюансы, но страна пока живет по законам мирного времени. Снаряды в каждой мастерской не точат.
    1. Комментарий был удален.
    2. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      -2
      Вчера, 21:56
      Есть ли у генштаба достаточное количество тяжелых ракет, чтобы включать молотилку каждую ночь на протяжении достаточного количества времени?


      Я считаю, что есть достаточное количество. Только вопрос - для чего? бУкраину в пыль стирать или готовиться к войне с объединенной(условно) Европой
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        +1
        Сегодня, 04:19
        Сибирь55 Тут такая ситуация: если мы продемонстрируем мощь ударов по Украине, у Европы может больше не возникнуть желания с нами воевать. А вот глядя на жиденькие наши удары, они могут и решиться. А у них авиации в пять раз больше. Калининград и Питер запросто разнесут, без всякого ЯО.
    3. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      -1
      Сегодня, 01:18
      Цитата: Светлан
      Ответ: Нет. Ибо хотя видны и нюансы, но страна пока живет по законам мирного времени. Снаряды в каждой мастерской не точат.

      И вот тут возникает совсем другой вопрос.
      ЕСЛИ страна начнет жить по законам ВОЕННОГО времени - станет ли ракет больше?
      ИЛИ китайцы все равно больше компонентов не продадут?
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        -1
        Сегодня, 04:21
        tsvetahaki для постройки ракет нужно построить пару новых заводов. За 2 года можно управиться, но не раньше. Раньше нужно было начинать строить. Но не начали.
        1. tsvetahaki Звание
          tsvetahaki
          -1
          Сегодня, 06:13
          Цитата: МБРШБ
          За 2 года можно управиться, но не раньше.

          Вы, наверное, не поняли вопрос. За 2 года сделать фотолитографы, остальное оборудование, разработать чипы и их произвести, создать и отладить сичтему на них (китайцы и запад дизайн чипов воровать не дадут) - для наведения не ядерной головки ракеты с точностью лучшей +/- 50 метров?
  3. g_ae Звание
    g_ae
    +19
    Вчера, 21:28
    Не будет никакой молотилки скорее всего. Боюсь, сейчас Верховный со своим ГШ опять в оцепенение впадет и даст украм очухаться. Пять лет уже такая канитель, что изменилось?
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Вчера, 21:53
      ага, еще на 5 лет впадет в анабиоз))))
      1. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        +3
        Сегодня, 04:24
        до 2036-го может смело впадать в анабиоз. Ничего ему не грозит.
    2. Neo-9947 Звание
      Neo-9947
      0
      Вчера, 23:28
      Значит надо Верховному передать командование СВО более решительному генералу. Поставить задачу - чтоб через год-полтора 404 не было. Наряд сил, средств - на усмотрение. ЯО не применять. Полную мобилизацию не проводить.

      Через 555 дней доложить об исполнении.
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +4
    Вчера, 21:29
    Если ракетная «молотилка» Генштаба ВС РФ не ограничится одноразовым действием, а превратит удары в каждодневные – хотя бы на период недели в две – то есть мнение,

    Да нет такого мнения ни у кого, кто хоть иногда от тыквенного латте отрывается....
    Знать два действия в арифметике - совсем не порок... расход ракет и производственные возможности сравнить (даже без заумных статей блохеров) - вот и всё мнение...
    нет такой страны в мире, чтобы ракеты печь как пирожки, это хоть понятно должно быть ...
    Хотелось бы, но ...
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Вчера, 22:34
      Однако, ведь не обязательно цирконами и орешниками бить по Киеву. От границы РФ до Киева менее 250 км. Достаточно выпустить рой Гераней с реактивными двигателями, добавить десяток Искандеров, где один с 50 ктн зарядом воздушным взрывом обеззараживает ПВО и бьет все стекла в домах вокруг цели. А остальные БПЛА и Искандеры спокойно обрабатывают объекты.
      Вот это и было бы возмездием, а также предупреждением коллективному западу.
      И главное: всего один предупредительный заряд. Для начала конечно.
    3. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 04:31
      Василий_Островский Даже Иран ракет напёк больше, чем РФ за предвоенные годы. А ихние ракеты подороже будут, чем наши Искандеры. Дальность выше в 3-4 раза.
      Всё можно, если к войне заранее готовиться, а не только торговлей заниматься.
  5. tabex Звание
    tabex
    +2
    Вчера, 21:35
    Эту войну хочет закончить только простой народ, кому приходится умирать под пулями. Остальным она выгодна, включая ввп и к⁰.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Вчера, 21:54
      не в бровь, а в глаз, причем по обе стороны лбс, и вояки не в обиде - платят за уничтоженную технику, за сбитые бпла, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо
  6. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +9
    Вчера, 21:36
    Цитата: Володин
    Да. Я это серьёзно. Если неделю-две непрерывных ударов не в состоянии обеспечить, о каком успешном дальнейшем ходе СВО тогда речь.

    Кому бы на ВО такого не хотелось? Но экономика войны - вещь упрямая... Старательный обход критически важных целей в процессе этой спецоперации - наверное, самый тревожный вопрос. Сегодня ракеты могут и должны не просто поражать пункты центрального управления, а напрочь уничтожать их вместе со всем персоналом.
    И никакое распределение этих КП не спасет управление войсками, уничтожение, а не поражение (а с каким результатом это поражение было?).
    И огромную очень глубокую яму предъявлять и врагу, и собственному народу - на это есть и силы, и ресурсы, и возможности, и координаты целей.
    Нет политической воли.
  7. al3x Звание
    al3x
    +7
    Вчера, 21:38
    Диванное мнение - если б молотилку изначально точечно использовали по важнейшим целям, так чтобы не восстановить никогда, то уже давно бы всё закончилось. Сотнями всех видов и в одно место сразу, а не распыляя на всю Украину.
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +3
      Вчера, 22:05
      Плюсанул.Но(!) бьём не туда. С начала СВО да по реальным центрам и уже визги бы закончились, не только СВО
      А реальные центры на острове, в Германии и в Брюсселе
      Ну и приголубить Прибалтийских тигров не мешало бы

      ( тоже мнение с дивана)
      1. al3x Звание
        al3x
        +5
        Вчера, 22:10
        Да леший бы с этой Германией и Англией. Про них можно и не упоминать. На той же Украине даже логистика живёт и здравствует по сей день. Если планов за Днепр переходить нет, то к чертям рушить всё по водоразделу нужно.
        1. Сибирь55 Звание
          Сибирь55
          0
          Вчера, 22:14
          И энергетика, и транспорт...
          .И пусть бы дальше здравствовала, если б разнесли реальные центры.
          1. al3x Звание
            al3x
            0
            Вчера, 22:27
            Не тот случай. За нашими действиями пристально следит Китай. Как бы не печально было это осознавать, но в данной ситуации именно его влияние одергивает нас. Прямой конфликт Европы и России это удар по китайскому кошельку, а он в данный момент наш важнейший партнёр.
            1. Сибирь55 Звание
              Сибирь55
              +1
              Вчера, 22:34
              И не только по Китайскому кошельку, но и по нашему ВПК
              1. al3x Звание
                al3x
                0
                Вчера, 22:38
                И не только по Китайскому кошельку, но и по нашему ВПК


                Глобально по всем. Никто не остался в стороне, на кого бы эта "движуха" не повлияла. Вообще никто прямо или косвенно. Вот и выбрана сильными мира сего территория, ограниченная Украиной, в качестве основной мясорубки на данном этапе. А там уж дальше, как карта ляжет...
  8. iomoe Звание
    iomoe
    +3
    Вчера, 21:48
    Цитата: Володин
    Цитата: Сергей3
    Автор это серьёзно?!

    Да. Я это серьёзно. Если неделю-две непрерывных ударов не в состоянии обеспечить, о каком успешном дальнейшем ходе СВО тогда речь.

    Как-то размыто всё это - неделя или две? Что считать ударом - выстрел орешником или 500 гераней тоже сойдет? В какие места надо ударять - в Киев/Львов или еще куда-то?
    1. Володин Звание
      Володин
      +3
      Вчера, 21:53
      Цитата: iomoe
      Что считать ударом - выстрел орешником или 500 гераней тоже сойдет?

      Если вы приведёте пример, когда били хотя бы недели две подряд «Геранями» по 500 единиц в сутки, по Киеву или по Львову, вопрос размытости и сам отпадёт.
      1. Alexey Sergeev Звание
        Alexey Sergeev
        +1
        Сегодня, 02:18
        Цитата: iomoe
        В какие места надо ударять - в Киев/Львов или еще куда-то?


        По одесскому порту, который продолжает работать, по 4 ж/д пунктам на границе с Польшей, по мостам через Днепр, через которые доставляют оружие к ЛБС. И такие удары нужно наносить регулярно со скоростью, превышающей скорость восстановления. Мирных людей трогать не нужно, потому удары по Львову и Киеву - отставить.
        1. Alexey Sergeev Звание
          Alexey Sergeev
          +2
          Сегодня, 02:25
          Цитата: Alexey Sergeev
          В какие места надо ударять - в Киев/Львов или еще куда-то?

          Нужно бить по логистике. Вспомните, почему Наполеон начал отступать из России в 1812 году - проблемы у него начались с логистикой. А у Зеленского таких проблем нет - оружие доставляют на Украину исправно. Вот скажите - можно ли обогреть дом, в котором все окна распахнуты в лютую зиму и морозный ветер свищет по комнатам несмотря на большой камин, полный горящих поленьев? Именно это сейчас происходит, сколько бы мы не подкидывали поленьев в камин, теплее не становится. Окна надо закрыть.
          1. FoBoss_VM Звание
            FoBoss_VM
            +4
            Сегодня, 03:18
            Ишь вы куда хватили , логистику врага уничтожать .. laughing эдак и война может закончится . Так неможно, еще не все миллионеры России стали миллиардерами , не все обогатились насытилась .
      2. МБРШБ Звание
        МБРШБ
        0
        Сегодня, 04:35
        Лучше бить не по 500 Гераней четверо суток подряд, а 2 тыс в одном залпе. Почему - наверняка понимаете.
    2. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      -2
      Вчера, 22:21
      В какие места надо ударять - в Киев/Львов или еще куда-то?


      По Лондону, Брюсселю, и по базе Раммштайн
  9. Сергей Новиков_3 Звание
    Сергей Новиков_3
    +4
    Вчера, 21:51
    Молотилки? Подобно сегодняшнему "удару возмездия" по пустому заводу "Артём" и пустующему (в ночное время) торговому центру? Я извиняюсь, а у нас что, так много баллистики и крылатых ракет, что мы можем запускать их пачками хоть каждый день? Даже Америка "сдулась" по ракетам после пару недель активных бомбардировок Ирана.. Таких возможностей мощных ударов будет все меньше и меньше. Тут уже высказывали мнение, что приоритетом должны были быть мосты, которые реально подорвали бы логистику ВСУ. Или хотя бы правительственный квартал в центре Киева с бомбоубежищами
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +2
      Сегодня, 04:40
      На фига нам этот квартал? Бить надо по ЛЭП высоковольтным (если уж нельзя по генерации). И тогда Киев останется без света, включая метрополитен. Дизельные генераторы никак не заменят урон.
  10. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Вчера, 21:52
    "Если ракетная «молотилка» Генштаба ВС РФ не ограничится одноразовым действием, а превратит удары в каждодневные – хотя бы на период недели в две"
    я не думаю, что столько ракет есть
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -1
      Вчера, 22:40
      я не думаю, что столько ракет есть

      Есть. Но, они забронированы для ядерных зарядов исключая конечно Орешник, который скореевсего опытный.
  11. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    0
    Вчера, 22:04
    Кто в курсе , метро в Киеве работает ?
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 04:46
      ДАА УЖ Вот именно, что всё там работает, даже ТВ и интернет! И не только в Киеве. Даже в приграничных Харькове и Днепре.
  12. belost79 Звание
    belost79
    0
    Вчера, 22:11
    Да хоть месяц будут ежедневно такие удары наносить - не изменит ничего. Боеприпасы и ресурсы подвезут.
    На ситуацию может повлиять только разгром ВСУ на фронте. А этим даже и близко не пахнет. Нет ни ресурсов, ни обкатанных технологий прорывов фронта в нынешней ситуации правления нового бога войны - БПЛА
  13. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    0
    Вчера, 22:11
    Пора бы уже переходить от количества к качеству. Результат ударов должен быть виден не только в сводках МО.
  14. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Вчера, 22:44
    Убирать надо не здания, а убирать надо людей, но у некоторых господ родственники за рубежом учатся и проживают, а некоторые господа саботируют изнутри, так что вряд ли это произойдёт.
  15. urik62 Звание
    urik62
    +2
    Вчера, 23:00
    На самом деле удар по колледжу произошел не просто так. Там у них аналитики сидят в 9 этажей, они думают и просчитывают за них, они понимают, чтобы раскачать обстановку сейчас, нужно убивать гражданских, желательно детей, нужно показать неспособность властей справиться с ситуацией. К сожалению наша нынешняя власть очень сильно помогает им в этом, она сама способна раскачать обстановку без всяких внешних врагов, военно- политическая импотенция налицо, неспособность решить задачи СВО ведёт к поражению государства, мне кажется у Путина деменция, за него решают другие люди, и почти никто не понимает,что происходит. Односторонние перемирия, выпрашивание переговоров, а недавно дед заявил, что СВО близится к завершению. К сожалению, ещё много жертв гражданских, в том числе и детей будет принесено. Смутные времена настают, браты.
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      -1
      Сегодня, 04:50
      Зеле не нужны ни переговоры, ни окончание войны. Для этого он по колледжу и долбанул. И у нас в соцсетях кричат -- какие после этого могут быть переговоры?! Зеля доволен - план удался.
  16. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Вчера, 23:30
    увы, но как показывает время (а это уже более четырех лет) похоже сил хватает только на разовые акции и надеятся на неделю-другую таких замечательных действий просто нереально, иначе давно бы все это успешно закончили
  17. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Вчера, 23:46
    Может уже пора понять, что разговаривать о моральных ценностях с упырями в ООН это бесполезно? Надо раскручивать ВПК и просто убивать фашистов, от дипломатии толку нет.
  18. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    -1
    Сегодня, 00:04
    А если генштаб РФ проводит "молотилку" как разовую акцию но ракет достаточно делать это постоянно, то это разве не свидетельство того что идёт умышленное затягивание боевых действий и умышленное подвергание опасности жизни людей с целью, например, боевых выплат или ещё что? Может уже есть смысл обратиться в прокуратуру и расследовать затягивание СВО?
  19. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 00:17
    Судя по всему, на наш феерверк киевлянам плевать. Для начала, хотя бы водо-электроснабжение выключить в этом городе.
  20. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    +4
    Сегодня, 01:23
    Главари тамошние живы, мосты по путям подвоза целые. Логистика не тронута. Приказа сделать всё это как не было, так и нет.
    Он что, обязательства такие исполняет?
  21. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 01:40
    Давайте лучше не раскатывать губы
    Бьют столько, сколько это возможно
    Сколько не осведомлен но известно, что большую часть ракет и беспилотников Генштаб оставляет в резерве на случай полномасштабной войны с НАТО
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      0
      Сегодня, 04:57
      Такими темпами мы и получим прямую войну с НАТО, если будем экономить ракеты и Герани. Для войны с НАТО нам нужны Искандеры-1000 или большей дальности. Нужно строить заводы по их пр-ву, а не отнимать оружие у СВО, откладывая "на потом". "Потом" может и не быть.
  22. MCmaximus Звание
    MCmaximus
    +3
    Сегодня, 01:47
    Пока у нас люди будут делиться на два сорта, никаких мозгов у ГШ и тп не появится. Это 9 мая Москву трогать не моги. А других - подалуйста. Зато Маша-болтушка из МИДа, что-нибудь расскажет
  23. Alexey Sergeev Звание
    Alexey Sergeev
    0
    Сегодня, 02:52
    Цитата: Сергей Митинский
    большую часть ракет и беспилотников Генштаб оставляет в резерве на случай полномасштабной войны с НАТО

    Это логично. Возможно это и есть главная причина довольно скромного использования ракет и беспилотников. Пример Ирана показывает, что нужно иметь резерв с существенным запасом.
    1. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      +1
      Сегодня, 05:05
      Война УЖЕ идёт, здесь и сейчас! Экономить ракеты, когда каждый день гибнут россияне - глупо! И преступно!
      Пример Ирана говорит, что ракеты нужно производить МАССОВО, а не теми же темпами, что мы в мирное время делали. Не хватает мощностей - постройте МЕГАЗАВОД. Чего не строят? Чего ждут уже 4 года? Враг сдаваться не торопится - это давно ясно!
  24. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 03:11
    Я бы не стал придираться к формулировкам, если бы сегодня из каждого утюга не сообщали, что возмездие свершилось.
    Нет, не свершилось. Мы не можем на этом успокоиться. Души невинных жертв требуют отмщения. Россияне требуют отмщения. Террористы и их главари должны быть уничтожены вместе со своими бункерами. И если для этого должна быть большая яма в центре Киева, то пусть она будет.
    И если надо уничтожить поезд с Зеленским по дороге в Польшу, значит, уничтожаем поезд.
    Вот это будет удар возмездия.