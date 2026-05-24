Недели две «молотилки» от Генштаба могли бы стать особым драйвером СВО
20 33273
На Украине активно раскручивается тема о том, что «ответка России в виде массированного ракетно-дронового удара лишь сыграла на руку Зеленскому». Посыл, даже от «несистемной украинской оппозиции» из Испании, примерно такой: «Вот только Зеленский оказался припёрт к стенке судом над Ермаком и должен был комментировать свою причастность к этому делу, как российские «Кинжалы», «Цирконы» и «Орешники» всё обнулили и помогли ему отставить тему на задний план».
Как бы, такой незамысловатый антикриз.
На самом деле, ситуация явно даёт представление о том, что вообще может стать, скажем так, особым драйвером специальной военной операции.
Если ракетная «молотилка» Генштаба ВС РФ не ограничится одноразовым действием, а превратит удары в каждодневные – хотя бы на период недели в две – то есть мнение, что у киевского режима останется гораздо меньше времени, чтобы размышлять о фронте, планировать операции на линии боевого соприкосновения.
Безусловно, сегодняшний удар трудно отнести к тем, которые отправляют киевский режим в нокдаун, не говоря уже о нокауте. Однако именно череда таких ударов вполне может создать тот самый накопительный эффект, эффект критической массы, когда режиму, хочет он того или нет, придётся «принимать трудные решения». Проще говоря – искать «пятый угол» для выхода из ситуации.
Если же имела место разовая акция, то всё снова сведётся к тому, что враг «залижет раны», вновь подготовится, получит дополнительные миллиарды от западных спонсоров войны, ракеты и противоракеты, и станет повторять всё то, что привело в том числе к трагедии в Старобельске.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация