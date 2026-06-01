День военно-транспортной авиации России
Этот снимок, получивший название «Вечерняя "улыбка" Ил-76», был сделан для ПАО «Ил»
Каждый год первого июня Россия отдаёт дань уважения людям особой профессии. Лётчики и технический персонал Военно-транспортной авиации отмечают свой профессиональный праздник, и это не просто дата в календаре. Это живая память о подвиге, традиции и служении Отечеству.
История Военно-транспортной авиации уходит корнями в далёкий 1931 год. Именно тогда, первого июня, в составе Ленинградского военного округа был сформирован опытный воздушно-десантный отряд. Скромное по меркам сегодняшнего дня подразделение стало зерном, из которого выросла целая ветвь российской военной авиации. Девяносто пять лет назад никто, пожалуй, и не предполагал, каким мощным инструментом станет этот род войск.
Великая Отечественная война стала настоящим испытанием для военно-транспортной авиации. До трети всех самолётовылетов в те годы приходилось именно на её долю. Снабжение партизанских отрядов, эвакуация раненых, выброска десантов в тыл врага, доставка боеприпасов в осаждённые гарнизоны. За каждым вылетом стояли жизни людей, и экипажи это прекрасно понимали. Война дала бесценный опыт, который лёг в основу послевоенного развития всей транспортной авиации страны.
В мирное время флот ВТА пополнялся новыми машинами. Ан-8, Ан-12, легендарный Ан-22 «Антей», затем Ил-76 и могучий Ан-124. Каждый из этих самолётов вписал свою страницу в историю. Сегодня авиапарк Военно-транспортной авиации способен достичь любой точки земного шара, и это не просто технические характеристики, это реальные возможности, которые неоднократно подтверждались на практике.
Задачи, которые выполняет ВТА, поражают своим разнообразием. Десантирование подразделений ВДВ, переброска войск и техники, гуманитарные операции, ликвидация последствий катастроф, участие в миротворческих миссиях. В 2015 году командование Военно-транспортной авиации было признано самым эффективным в составе Воздушно-космических сил России. Эта оценка дорогого стоит.
Сегодня, в день праздника, хочется сказать простые слова всем, кто причастен к этому роду авиации. Пилотам, штурманам, бортинженерам, техникам и механикам, всем, кто обеспечивает надёжную работу крылатых машин. Ваш труд незаметен в мирное время и неоценим в час испытаний. Вы несёте груз ответственности в буквальном и переносном смысле одновременно.
