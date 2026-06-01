День Северного флота ВМФ России

Первого июня Россия отмечает День Северного флота, и этот праздник несёт в себе особый смысл. Северный флот это не просто военно-морское объединение. Это страж арктических рубежей страны, её присутствие в одном из самых суровых и стратегически важных регионов планеты.



История флота уходит корнями в глубину веков. Ещё в пятнадцатом столетии Белое и Баренцево моря имели огромное значение для торгового флота России. В 1733 году был создан Архангельский военный порт, и из построенных там кораблей сформировалась эскадра, ставшая первым штатным соединением военных кораблей на русском Севере. Почти три века назад Россия ясно осознала: северные моря требуют постоянного военного присутствия.

В советский период, в 1933 году, была создана Северная морская флотилия, которая в 1937 году была преобразована в полноценный Северный флот. Но настоящим испытанием для него стала Великая Отечественная война. Флот, встретивший её с пятнадцатью подводными лодками и чуть более чем сотней самолётов, к 1945 году вырос в мощную силу. Линкор, крейсер, десятки эсминцев и тральщиков, более семисот самолётов и двадцать пять тысяч морских пехотинцев. В отличие от других флотов страны, Северный флот в годы войны только увеличивал свою мощь. Он прикрывал приморский фланг армии, защищал морские коммуникации и наносил непрерывные удары по транспортным маршрутам противника.

Сегодня Краснознаменный Северный флот является межвидовым стратегическим объединением Вооружённых Сил России. Его задача, защита национальных интересов страны на арктическом направлении и в других районах Мирового океана. Основу флота составляют атомные подводные лодки, ракетоносная авиация, ракетные и авианесущие корабли. Главной базой остаётся Североморск.

Арктика сегодня превратилась в одно из ключевых направлений мировой политики и экономики. Северный флот не просто несёт боевое дежурство в этом регионе, он ведёт океанографические исследования, открывает новые географические объекты, создаёт современную инфраструктуру на островах Новосибирского архипелага, Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Флот работает там, где большинство людей просто не смогло бы выжить.

В этот день хочется поздравить всех моряков, офицеров, подводников и авиаторов Северного флота. Людей, которые несут службу в условиях полярной ночи, арктических штормов и ледяных вод. Ваша служба требует особого мужества и особой преданности долгу.

С праздником, Северный флот. Семь футов под килем и попутного ветра!

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 03:25
    ❝ День Северного флота ВМФ России ❞ —

    — С Праздником, моряки североморцы! ...

    — ❝ А служба службою везде –
    И на земле, и на воде, –
    И друга верного рука
    С тобой в любой беде.
    А если очень повезёт,
    Тебя дорога приведёт
    На Северный полярный флот!❞ ©