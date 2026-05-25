Борт главы Минобороны Британии потерял сигнал GPS «у границ России»
Правительственный самолет Dassault Falcon 900LX, на борту которого находился министр обороны Великобритании Джон Хили, потерял сигнал системы глобального позиционирования GPS. По данным британской прессы, Хили летел из Эстонии в Британию.
Утверждается, что свидетелями потери GPS-сигнала стал журналист, который в самолёте находился, сопровождая министра обороны Соединённого королевства в поездке.
Непосредственно инцидент произошел 21 мая, когда британская делегация возвращалась после визита в расположение своих войск на юго-востоке Эстонии. По данным издания, сигнал пропал, когда борт пролетал неподалёку от российской границы.
Британская пресса утверждается, что самолёт королевских ВВС подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы. На борту пропал спутниковый сигнал, а приборная панель в кабине пилотов частично вышла из строя.
Восстановить навигацию в воздухе было невозможно, поэтому экипажу пришлось на протяжении почти трех часов полагаться исключительно на резервную инерциальную систему.
В оборонных кругах королевства происшествие связывают с действиями России. При этом официальный Лондон пока не делал заявлений по этому поводу, а сама британская пресса размышляет: остаётся неясным, был ли самолёт министра намеренной целью атаки или же оказался в зоне действия РЭБ-глушилок случайно.
Напомним, что из воздушного пространства Прибалтики в последнее время дроны, обозначаемые как украинские, залетают всё чаще. Сами прибалтийские правительства делают вид, что они к этому точно не причастны. В Литве даже устраивают перформансы со спуском в бомбоубежище во время тревоги - причём никто, кроме членов кабмина и депутатов парламента, «под землю» не уходит.
