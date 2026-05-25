Борт главы Минобороны Британии потерял сигнал GPS «у границ России»

Правительственный самолет Dassault Falcon 900LX, на борту которого находился министр обороны Великобритании Джон Хили, потерял сигнал системы глобального позиционирования GPS. По данным британской прессы, Хили летел из Эстонии в Британию.

Утверждается, что свидетелями потери GPS-сигнала стал журналист, который в самолёте находился, сопровождая министра обороны Соединённого королевства в поездке.



Непосредственно инцидент произошел 21 мая, когда британская делегация возвращалась после визита в расположение своих войск на юго-востоке Эстонии. По данным издания, сигнал пропал, когда борт пролетал неподалёку от российской границы.

Британская пресса утверждается, что самолёт королевских ВВС подвергся воздействию средств радиоэлектронной борьбы. На борту пропал спутниковый сигнал, а приборная панель в кабине пилотов частично вышла из строя.

Восстановить навигацию в воздухе было невозможно, поэтому экипажу пришлось на протяжении почти трех часов полагаться исключительно на резервную инерциальную систему.

В оборонных кругах королевства происшествие связывают с действиями России. При этом официальный Лондон пока не делал заявлений по этому поводу, а сама британская пресса размышляет: остаётся неясным, был ли самолёт министра намеренной целью атаки или же оказался в зоне действия РЭБ-глушилок случайно.

Напомним, что из воздушного пространства Прибалтики в последнее время дроны, обозначаемые как украинские, залетают всё чаще. Сами прибалтийские правительства делают вид, что они к этому точно не причастны. В Литве даже устраивают перформансы со спуском в бомбоубежище во время тревоги - причём никто, кроме членов кабмина и депутатов парламента, «под землю» не уходит.
15 комментариев
  Dimy4
    Dimy4
    +5
    Сегодня, 06:06
    Лучше бы он крылья потерял, другого конечно бы назначили, но все равно было бы приятно.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 06:46
      Dimy4
      Сегодня, 06:06

      hi Мог бы по ошибке на территорию РФ залететь и отведать русских звиздюлей на всю оставшуюся жизнь.
      angry
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +2
    Сегодня, 06:06
    Очень жаль, что случайная зенитная ракета не прилетела sad
    Отличный был бы повод задуматься!
    PZB1465MSP
      PZB1465MSP
      +4
      Сегодня, 06:13
      А если бы его сбил какой - нибудь румынский F-16 приняв за "заблудившийся украинский дрон" - было бы вообще шикарно. А то понимаешь, русский РЭБ подменяет сигнатуру ударного дрона на радарах и делает их похожими на борт англиццкого министра.
  Солдатов В.
    Солдатов В.
    +4
    Сегодня, 06:13
    Такие самолёты с министрами обороны любой страны никогда случайно никуда не залетают. Это чистая провокация.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:13
    Жаль что не утоп самолёт в Балтийском море.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:14
    ❝ Сигнал пропал, когда борт пролетал неподалёку от российской границы ❞ —

    — А вот не✘рен «неподалёку от российской границы» летать. ...
  кот Краш
    кот Краш
    +2
    Сегодня, 06:22
    Зачем им спутниковые сигналы? Они что, дорогу не помнят?
    PZB1465MSP
      PZB1465MSP
      +1
      Сегодня, 06:51
      Подарить им пачку "Беломора"
      кот Краш
        кот Краш
        0
        Сегодня, 07:14
        Вот, масштаб подходящий. И картинка достаночно подробная. Надо нашим летунам намекнуть, чтоб с борта на борт передали. Наши смогут.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:26
    Что там той Эстонии, одним крылом царапаешь " забор " России " с второго крыла ловишь шпроты .Пусть скажут спасибо ,что в лоб никого не встретили.
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 06:31
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Жаль что не утоп самолёт в Балтийском море
    Вместе с министром
  Orso
    Orso
    0
    Сегодня, 06:45
    Сто процентов, опять русские РЭБ включили. А нефиг, пусть их летуны тренируются, а то ишь, все за них автопилот делает, глядишь в планшетах транспортиры с курвиметрами откопают, а того гляди, что и секстант достанут.
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:06
    Если по ческоноку... да ПОФИГ, чего он там говорят, заявляют.
    Идёт война, нападения на нашу территория со стороны сопредельных территорий... предпринимают я все необходимые меря для нивелирования существующих угроз! soldier
  KCA
    KCA
    0
    Сегодня, 07:30
    Вот прям никто не знает что в России GPS на раз имеют, неоднократно проезжая по Большому Каменному мосту или Краснохолмскому навигатор показывал что я где-то в бенях, в полях под Лобней, понятно, что гражданская сеть, но военная не далеко ушла, или, точнее, наши глушилки далеко ушли