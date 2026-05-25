Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном на грани срыва
Готовящийся меморандум о перемирии между США и Ираном может быть не подписан, Иран не устраивают некоторые пункты соглашения, которые проталкивают американцы. Об этом накануне сообщило иранское агентство Tasnim.
Иранская пресса сообщает о серьезных разногласиях в позициях США и Ирана по вине американцев. Касается это замороженных активов Ирана и войны в Ливане. В первом случае Тегеран хочет получить большую часть активов авансом, т. е. еще до заключения сделки, и это обсуждаемо. А во втором случае позиция Ирана твердая: никакой войны на территории Ливана, Израиль должен убраться с ливанской территории. Есть еще вопрос ядерной программы, но ее Иран намерен обсуждать отдельно, вне рамок меморандума.
Между тем в Тель-Авиве и не собираются прекращать боевые действия против ливанской «Хизбаллы», после телефонного разговора с Трампом Нетаньяху написал, что президент США подтвердил право Израиля «на защиту своей территории», включая Ливан. То есть власти еврейского государства прямым текстом говорят, что прекращать войну в Ливане они не собираются.
Трамп же по-прежнему утверждает, что собирается заключить с Ираном «грандиозную сделку» и Тегерану лучше всего принять предложения США.
Если я заключу сделку с Ираном, это будет хорошая и надлежащая сделка, не такая, как та, которую заключил Обама, давшая Ирану огромные суммы наличных денег и ясный и открытый путь к ядерному оружию. Наша сделка — полная противоположность, но никто ее не видел и не знает, что это такое.
