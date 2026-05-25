Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном на грани срыва

767 5
Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном на грани срыва

Готовящийся меморандум о перемирии между США и Ираном может быть не подписан, Иран не устраивают некоторые пункты соглашения, которые проталкивают американцы. Об этом накануне сообщило иранское агентство Tasnim.

Иранская пресса сообщает о серьезных разногласиях в позициях США и Ирана по вине американцев. Касается это замороженных активов Ирана и войны в Ливане. В первом случае Тегеран хочет получить большую часть активов авансом, т. е. еще до заключения сделки, и это обсуждаемо. А во втором случае позиция Ирана твердая: никакой войны на территории Ливана, Израиль должен убраться с ливанской территории. Есть еще вопрос ядерной программы, но ее Иран намерен обсуждать отдельно, вне рамок меморандума.



Между тем в Тель-Авиве и не собираются прекращать боевые действия против ливанской «Хизбаллы», после телефонного разговора с Трампом Нетаньяху написал, что президент США подтвердил право Израиля «на защиту своей территории», включая Ливан. То есть власти еврейского государства прямым текстом говорят, что прекращать войну в Ливане они не собираются.

Трамп же по-прежнему утверждает, что собирается заключить с Ираном «грандиозную сделку» и Тегерану лучше всего принять предложения США.

Если я заключу сделку с Ираном, это будет хорошая и надлежащая сделка, не такая, как та, которую заключил Обама, давшая Ирану огромные суммы наличных денег и ясный и открытый путь к ядерному оружию. Наша сделка — полная противоположность, но никто ее не видел и не знает, что это такое.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Наган Звание
    Наган
    -5
    Сегодня, 06:25
    Совершенно наоборот. США ничего не подпишут, пока вопрос ядерной программы Ирана не будет решен на условиях США. И никакого разблокирования активов не может произойти до решения всего комплекса вопросов (свобода мореплавания, иранская ракетная программа, содержание Ираном террористических прокси).
    Что же касается действий в Ливане, то они - суверенное дело Израиля, и на переговорах между США и Ираном решаться не могут и не будут. Мир в Ливане может быть достигнут лишь путем переговоров между Ливаном и Израилем.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:00
      Вести переговоры и заключать сделки с военным преступником и рыжим педофилом из Фашингтона коалиции Эпштейна обречено на провал, тому как хвост сионистов биби рулит собакой, а сионистско-иудейское лобби кланов Ротшильдов-Рокфеллеров никогда не станет поддерживать стабильность на БВ.
    2. старый крыс Звание
      старый крыс
      0
      Сегодня, 07:07
      Совершенно наоборот. США ничего не подпишут, пока вопрос ядерной программы Ирана не будет решен на условиях США

      Удивлён, что Иран не увязывает вопрос своего урана с наличием ядерного оружия у Израиля.
      Почему оно имеется у такой, постоянно воюющей, агрессивной страны? Почему международное сообщество не натравливаем МАГАТе на израэлитянцев? Почему нацистам можно, а религиозным фанатикам нельзя?
      Мне не очень то нравится режим в Иране, но в настоящий момент главный тормоз в развитии человечества, главная угроза миру(включая и граждан США) - это государство Соединенных штатов.
      И то, что этого монстра, как пуделя на поводке водит Израэль, делает ситуацию в мире только более мерзкой.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 06:40
    Кто бы в этом сомневался!))) Опять Трамп вляпался)))
  3. Седов Звание
    Седов
    -1
    Сегодня, 06:48
    Крепко он на Обаму "нобелевский" зуб точит. "Макает" его при любом случае. Жёстко. А по меморандуму - "Никто ничё не видел, никто ничё не знает, но это будет лучшая сделка". Чёрный ящик какой-то, в котором похоже Нетаньяху сидит и Трампу всё обламывает.