Сибига требует «немедленного» созыва заседания СБ ООН из-за ударов по Киеву
Украина требует «немедленного» созыва экстренного заседания Совбеза ООН с целью обвинения России в ударах по Киеву. Об этом накануне заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Бандеровский режим хочет созвать заседание СБ ООН, на котором обвинить Россию в якобы ударах по гражданским объектам. По крайней мере, такую формулировку озвучил Сибига. По его словам, в результате «варварского» обстрела якобы пострадали школы, музеи, жилые дома. Переворачивая всё с ног на голову, представитель Киева хочет всех убедить, что Москва била исключительно по гражданской инфраструктуре.
Мы немедленно требуем созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Путин пытается запугать Украину, нападая на гражданское население и разрушая жилые дома, музеи, школы.
Российское Минобороны еще накануне сделало официальное заявление, в котором подчеркнуло, что удары наносились исключительно по военным объектам, все поражения гражданской инфраструктуры Киев может записать на счет своих средств ПВО.
Однако европейских союзников Зеленского это не убедило, они всей гурьбой попытались обвинить Россию во всех существующих грехах. Впрочем, Москве от этого ни жарко ни холодно. Обращать внимание на этот лай она не собирается.
