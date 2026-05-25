Сибига требует «немедленного» созыва заседания СБ ООН из-за ударов по Киеву

Украина требует «немедленного» созыва экстренного заседания Совбеза ООН с целью обвинения России в ударах по Киеву. Об этом накануне заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Бандеровский режим хочет созвать заседание СБ ООН, на котором обвинить Россию в якобы ударах по гражданским объектам. По крайней мере, такую формулировку озвучил Сибига. По его словам, в результате «варварского» обстрела якобы пострадали школы, музеи, жилые дома. Переворачивая всё с ног на голову, представитель Киева хочет всех убедить, что Москва била исключительно по гражданской инфраструктуре.



Мы немедленно требуем созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Путин пытается запугать Украину, нападая на гражданское население и разрушая жилые дома, музеи, школы.

Российское Минобороны еще накануне сделало официальное заявление, в котором подчеркнуло, что удары наносились исключительно по военным объектам, все поражения гражданской инфраструктуры Киев может записать на счет своих средств ПВО.

Однако европейских союзников Зеленского это не убедило, они всей гурьбой попытались обвинить Россию во всех существующих грехах. Впрочем, Москве от этого ни жарко ни холодно. Обращать внимание на этот лай она не собирается.
  1. VictorB Звание
    +5
    Сегодня, 06:42
    Сибига требует

    Пусть требует. Плевать. Небензя ему ответит что там положено в таких случаях.
    А нам не заморачиваться Сибигой, а работать над разгромом врага на поле боя.
    1. Михаил-Иванов Звание
      +2
      Сегодня, 06:52
      Теперь и эти в ООН пошли... Можно подумать, это что-то изменит. Вопрос в башнях, захотят долбить, раздолбят.
      ООН вообще пора разогнать, сборище бездельников болтунов...
    2. Ilya-spb Звание
      +1
      Сегодня, 07:16
      Я правильно понял, что Сибига требует повторить прилет "Орешника"?
  2. tralflot1832 Звание
    +5
    Сегодня, 06:42
    Это он зря ,в СБ ООН председательствует КНР ,среди партнёров Сибиги будут распространены файлы России для начала .Буйных " партнёров" уровня Саманты Пауэр среди состава СБ ООН сечас нет .Будет знатное словесное мочилово . wassat
    1. Седов Звание
      +3
      Сегодня, 06:59
      Будет знатное словесное мочилово .
      Эхх, Чуркина бы всё-таки туда)
  3. ЗВЕРОБОЙ Звание
    +1
    Сегодня, 06:43
    Есть простой и действенный вариант… грохнуть Сибигу - требовать какое-то время будет некому. После такого на его должность видимо сложно будет найти желающего! wink
    1. Михаил-Иванов Звание
      0
      Сегодня, 06:54
      Он вообще кто такой, по большому счету? Там до него такой же клоун должность занимал, сейчас сбежал к матрасам...
  4. akarfoxhound Звание
    +3
    Сегодня, 06:44
    "Нам не стыдно!"(с)
    Получите, бандерзьянки, распишитесь.
    1. Кот28.Ру. Звание
      +1
      Сегодня, 07:01
      А теперь визг вселенский "а нас то за що".Почаще бы их так ,почаще.
  5. Южноукраинец Звание
    +3
    Сегодня, 06:45
    А ведь в результате всех этих ударов по Киеву и Белой церкви, погиб один человек и об этом написала "вражеская Гардиан", а не Московский комсомолец.
    1. VictorB Звание
      +1
      Сегодня, 06:57
      погиб один человек и об этом написало "вражеская Гардиан".

      Вы недооцениваете вражескую The Guardian. Она пишет о четырех погибших и десятках раненых, а также о повреждении водоснабжения, рынка, десятков жилых домов и нескольких школ. И видео с пылающими объектами. https://www.theguardian.com/world/2026/may/24/russia-hits-kyiv-ukraine-hypersonic-ballistic-missile

      Что там было на самом деле трудно сказать, но до обеда The Guardian лучше не читать и вообще ей не стоит верить. Она явно вражеская. Даже МК правдивее.
      1. VictorB Звание
        0
        Сегодня, 07:03
        И вообще The Guardian ссылается на Зеленского. Ну, этот-то точно не даст соврать!
  6. PASus Звание
    +2
    Сегодня, 06:52
    Ну возмутятся все из каолиции желающих или как они там себя называют, ну введут очередные санкции и что? Это как то весомо ухудшит ситуацию для России? Вряд-ли.
    Делай свое дело без оглядки, иначе цель никогда не будет достигнута.
  7. Лорен Звание
    0
    Сегодня, 07:07
    Вот этой шакальей стае с жовто блокитной тряпкой, в гейропе поверят. Причем неистово!
  8. rocket757 Звание
    0
    Сегодня, 07:08
    И на это абсолютно ПОФИГ.
    Война все пишет, а победителей НЕ СУДЯТ! soldier
  9. кот Краш Звание
    0
    Сегодня, 07:12
    запугать Украину, разрушая музеи,
    Учитывая, что на Украине сейчас в музеях (бандера и пр.), их не жаль под ноль. А вот толк и польза будет.
  10. zloybond Звание
    +1
    Сегодня, 07:12
    Просто не останавливаясь продолжать разносить все на Окраине.