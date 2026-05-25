ВСУ били по Белгороду из MLRS M270, атаковали дронами Ярославль
В течение ночи противник атаковал Белгородскую область. Сообщается о применении дронов и ракет различного типа, включая ракеты из универсальных установок MLRS M270.
Региональный Оперштаб сообщает о нанесении противником ударов по Белгороду и населённым пунктам Белгородского округа. К счастью, обошлось без пострадавших.
Из сообщения ведомства:
Нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. В Белгороде повреждён фасад административного здания.
Атаковал противник в ночные часы и другие регионы Российской Федерации, включая Ярославскую область. Губернатор региона Михаил Евраев сообщает о работе ПВО и РЭБ.
В результате атаки противника ранение получила местная жительница.
Глава региона:
В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами.
Опасность атаки БПЛА с вечера 24 мая до раннего утра 25 мая действовала в Воронежской области.
Атаковал противник и Брянскую область. И.о. губернатора региона Егор Ковальчук сообщил об ударе по селу Кистер Погарского района. В результате удара дроном ранение получил местный житель.
Несколько аэропортов страны, включая аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля, были вынуждены приостановить свою работу.
