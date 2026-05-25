ВСУ били по Белгороду из MLRS M270, атаковали дронами Ярославль

В течение ночи противник атаковал Белгородскую область. Сообщается о применении дронов и ракет различного типа, включая ракеты из универсальных установок MLRS M270.

Региональный Оперштаб сообщает о нанесении противником ударов по Белгороду и населённым пунктам Белгородского округа. К счастью, обошлось без пострадавших.

Из сообщения ведомства:

Нанесены повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. В Белгороде повреждён фасад административного здания.

Атаковал противник в ночные часы и другие регионы Российской Федерации, включая Ярославскую область. Губернатор региона Михаил Евраев сообщает о работе ПВО и РЭБ.

В результате атаки противника ранение получила местная жительница.

Глава региона:

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами.

Опасность атаки БПЛА с вечера 24 мая до раннего утра 25 мая действовала в Воронежской области.

Атаковал противник и Брянскую область. И.о. губернатора региона Егор Ковальчук сообщил об ударе по селу Кистер Погарского района. В результате удара дроном ранение получил местный житель.

Несколько аэропортов страны, включая аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля, были вынуждены приостановить свою работу.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +11
    Сегодня, 06:42
    Пока башни не призадуматься, и не начнут лупить хохла, все будет только ухудшаться!
    украинец теперь уже в ежедневном режиме атакует Москву, чего раньше не было. Я второй день слышу работу ПВО со стороны Красногорска...
    1. Per se. Звание
      Per se.
      +4
      Сегодня, 07:07
      Цитата: Михаил-Иванов
      Пока башни не призадуматься
      "Башни" в капитализме, и процессом, похоже, не "топ-менеджер" рулит. Вообще, назначенные цели вряд ли выполнимы в рамках "операции", тем более, при одновременной торговле с врагами, и, попытках договора с теми, кого называют неонацистами и бандеровцами.
    2. Ivan_Sergeev Звание
      Ivan_Sergeev
      +3
      Сегодня, 07:26
      Ну т.е. 4 лет не хватило призадуматься? Да все намного проще, эта власть целиком и полностью компрадорская, им вообще глубоко пофиг и на Россию и на ее жителей. Ей главное качать ресурсы и продавать их кому угодно, без разницы и на этом обогащаться. По сути весь сброд который сидит сейчас во власти, это те же самые ельциноиды из 90-х, ну и подросло уже свежее поколение которое должно им прийти на смену и уже включается в "проекты".

      Собственно, то что никаких улучшений нет ни по какому направлению, видно уже абсолютно любому. Уровень жизни, медицина, производство, жкх, все падает только с нарастающей скоростью. И теперь еще добавилось стремительное вымирание почти всех коренных национальностей. Но им в принципе пофиг, чурбанов завезут, какие проблемы, качать нефть и газ это не особо помешает.

      И всякие блокировки телеграммов и ютубов - это явно не борьба с "вредоносным влиянием", это исключительно для того чтобы людям негде было обсуждать куда идет страна и объединяться для каких-то действий. Уж слишком этот сброд напугал поход вагнеров, во всей красе продемонстрировал, что они чуждый элемент в этой стране и никто в принципе даже не подумает их защищать, разве что помогут придушить.

      Так что, пора уже всем перестать возмущаться и решать конкретный вопрос по смене власти.
  2. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +13
    Сегодня, 06:48
    ... а завтра будут Новосибирск, Красноярск, Иркутск... Пока не ответим бритам, немчуре, лягушатникам, северным "товарищам" за помощь украине! Да и хохлофашистов нет смысла более жалеть!!
    1. Лорен Звание
      Лорен
      +3
      Сегодня, 07:05
      Да, наши ответки) немного странноватые.
  3. Slon_on Звание
    Slon_on
    +4
    Сегодня, 07:06
    Пока армия воюет одной рукой и в белых перчатках, всё это безобразие будет продолжаться.
  4. Михаил55 Звание
    Михаил55
    +1
    Сегодня, 07:16
    Да хотя бы дип отношения разорвать с пособниками убийц и наконец-то отменить мораторий на смертную казнь!!!!
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 07:20
    Ранение легкое осколочное, от госпитализации она отказалась.

    В результате атаки противника ранение получила местная жительница.


    Ранение легкое осколочное, от госпитализации она отказалась.
    Вроде без серьёзных повреждений и возгораний.

    А бензин (92) на прошлой неделе за пару дней подорожал на 6 рублей за литр.
    Даже на улицах стало заметно тише.
  6. sgrabik Звание
    sgrabik
    +2
    Сегодня, 07:20
    Всё это наше показное миролюбие до добра не доведёт, нас перестали бояться и из-за этого перестали уважать, нельзя быть слишком добрым и одновременно сильным, сейчас в мире уважают только силу, все эти языки дипломатии далеко не всегда могут решить назревшие проблемы.
  7. Single-n Звание
    Single-n
    +1
    Сегодня, 07:28
    Мдя. интересно а теперь то до МИДа и пр дойдет ответ украины? Или нет7 или они все так и будут ждать сигналы о переговорах?
  8. dementor873 Звание
    dementor873
    +1
    Сегодня, 07:35
    Ладно прогнившая политическая система, но армия. Никто даже не задает вопросов.