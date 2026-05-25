Солдаты ВСУ подрываются на собственных минах, установленных дистанционно

Украинский Генштаб не исключает наступления российских войск со стороны Брянской области, поэтому предпринимает попытки минирования приграничной территории на стыке Сумской и Черниговской областей. Пока это привело лишь к многочисленным подрывам на собственных минах украинских военнослужащих.

Украинские формирования продолжают терять личный состав из-за подрывов на минах. Все дело в том, что противник хаотично ведет дистанционное минирование, перекрывая маршруты передвижения между позициями и не предоставляя другим подразделениям карт минных полей. Такой подход уже давно практикуется в ВСУ, если нужны карты, то их необходимо купить у подразделения, которое устанавливало мины. Если не купил, то это уже твои проблемы.



В общем, только за последние сутки на стыке Черниговской и Сумской областей погибли трое украинских боевиков, подорвавшись на минах.

Кстати, интересный случай на днях произошел на полигоне ВСУ под Ровно, где инструктор обучал новобранцев обращению с минами. Изучали противотанковую ТМ-62 еще советской разработки. Желая показать, что мина безопасна для пехоты, инструктор прыгнул на нее сверху двумя ногами. Но в этот раз мина сработала как надо. В итоге от инструктора мало что осталось, а 16 мобилизованных вместо передовой отправились в госпиталь.
  1. Лорен Звание
    25 мая 2026 07:03
    Мины, они такие. Не смотрят кто по ним ходит.А тем более им вообще все едино, кто купил а кто не купил карты заминированных полей. laughing
  2. Дядя Сэм_2 Звание
    25 мая 2026 08:40
    "Бизнес по-украински"! bully
    "Бизнес по-украински"! bully
  3. Копчёный Звание
    25 мая 2026 08:40
    Чет бред какой то. На данный момент у них устройства связи и контроля поле боя лучше. Даже здесь писали про будущую систему где тотальный контроль даже единичного солдата на поле боя включая видео с нашлемных камер. "Спасибо" Маску. Какие нафиг карты минного поля установленного как захотел отдельное подразделение?!
  4. PZB1465MSP Звание
    25 мая 2026 09:11
    "Желая показать, что мина безопасна для пехоты, инструктор прыгнул на нее сверху двумя ногами. Но в этот раз мина сработала как надо."
    Ну, премию Дарвина этот "инструктор" заработал. Хотя днем раньше другой инструктор мог положить под ТМ противопехотку типа ПМН - это часто используемый прием. Так что побольше ВСУ таких "инструкторов".
  5. samaks Звание
    25 мая 2026 20:38
    Изучали противотанковую ТМ-62 еще советской разработки. Желая показать, что мина безопасна для пехоты, инструктор прыгнул на нее сверху двумя ногами. Но в этот раз мина сработала как надо.

    Зачетная тема...... Немедленно взять на вооружение сюваем учебным центрам ВСУ. Каждый должен поскакать на мине
  6. Дмитрий В. Шмыков Звание
    Вчера, 11:52
    Идет сапер по минному полю, за ним — второй. Первый оборачивается и кричит:
    — Мыкола, ты чего по моим следам не идешь?!
    — Да там идти негде, всё заминировано! А я по своим иду, они уже проверенные!

    Раненого хохла тащит на себе другой украинец.
    — Добей мине, Микола... — кричит раненый.
    — Молчи, Опанас !
    — Микола, добей мине ...
    — Та замолчи ж ты, дурень — патронов нема!
    — Та купи — я ж трошки продам !!!
  7. VladislavZ
    Вчера, 19:14
    Вас уверяю, на своих минах летают все! В моем взводе, в чечении, взлетел один контрас. Двойную растяжку ставили двое. Один забыл, подорвался и эвакуировали. Второго ФСБ взяло за жабры. Обычная текучка долбоящеров.