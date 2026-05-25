Эксперт: попытки Прибалтики втянуть США в конфликт с Россией бесполезны

Идея о том, что если будет задействована так называемая пятая статья — скажем, из-за провокаций Литвы, Латвии или Эстонии, то США нанесут ядерный удар по России, просто абсурдна. Этого не произойдет. Тогда возникает вопрос: если США этого не сделают, что они вообще могут сделать? Почти ничего.

Прибалтийские лимитрофы пытаются втянуть США в конфликт с Россией, надеясь, что в случае «российской агрессии» американцы придут на помощь согласно статье 5 устава НАТО. Но этого не будет, уверен бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, США не собираются воевать с Россией.Провокации со стороны прибалтийских стран в последнее время только усилились. К ним также присоединились финны. Вся эта кодла пытается спровоцировать Москву таким образом, чтобы перед американцами встал вопрос введения в действие статьи 5 устава НАТО о коллективной защите. Однако, как считает американский эксперт, Прибалтика может не рассчитывать на помощь США. Воевать с Россией американцы не будут.Соединенные Штаты на сегодняшний день не готовы к конфликту с Россией, потому что на стороне Москвы выступит Китай, а против этих двух стран США не выстоят. К тому же конфликт может перерасти в ядерный, тогда мало никому не покажется. Поэтому в случае каких-либо провокаций США ограничатся заявлениями, оставляя Европу один на один с Россией.Ранее в США отметили рост количества провокаций со стороны Прибалтики, направленных на втягивание России в конфликт со странами НАТО.