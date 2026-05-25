Повторного массированного удара по врагу не случилось, а ведь терапия - это курс

Повторного массированного ракетно-дронового удара по объектам на Украине не случилось. После вчерашнего применения широкого комплекса ракетных вооружений, в том числе «Цирконов» и «Кинжалов» по целям в Киеве, вновь взята пауза.

В связи с этим обсуждается вопрос: значит ли это, что подобного рода ракетного вооружения всё же недостаточно, чтобы хотя бы в течение нескольких дней подряд врага окунать в огневой шторм, или же дело в другом?



Если посыл состоял исключительно в том, чтобы однократно и единовременно отомстить Киеву за военное преступление в Старобельске, но ракетные арсеналы ВС РФ при этом остаются весьма внушительными, то дальние удары становятся, скорее, демонстрацией возможностей, нежели средством достижения целей и задач, поставленных верховным главнокомандующим перед началом СВО.

Противник в первую же ночь после вчерашних ночных ударов «вылез из-под земли», проведя серию атак на регионы России. Как уже сообщало «Военное обозрение», удары ВСУ наносили минувшей ночью по Белгородской, Ярославской и ряду других областей нашей страны. По Белгороду били ракетами, в том числе из РСЗО натовского образца. Лишь благодаря чуду и слаженной работе расчётов средств ПВО и РЭБ на этот раз удалось избежать жертв.

Вчерашние удары были для врага, безусловно, болезненными, в первую очередь в психологическом плане. Но чтобы они действительно возымел терапевтический эффект, вполне очевидно – нужно пересмотреть взгляды на разовый их характер. Любой медик отлично знает, что терапия – это курс. Если «приём лекарств» во время этого курса прекратить, пропустить «пилюлю», принять её не «сегодня после еды», а «послезавтра вместо сна», то и сам курс тут же обнуляется – лечение начинать заново, но время, что важно, теряется. А время - это не только деньги, но и, что куда важнее, - люди.
  Седов
    Седов
    Сегодня, 07:37
    Какая медицина - такая и политика. Ну или наоборот. Бандеровскую опухоль в Киеве давно пора было вырезать.
    bambr731
      bambr731
      Сегодня, 07:53
      Бандеровскую опухоль в Киеве давно пора было вырезать.

      Денис hi Её не вырезать, а выжигать огнём нужно. Не понимаю я военную стратегию нашего верховного и ГШ request Теперь до следующего Старобельска? Или целей нет?
      Михаил-Иванов
        Михаил-Иванов
        Сегодня, 07:59
        А чего тут понимать, башни крутят вертят переговоры, их деньги интересуют...
        Налицо конфликт интересов между народом и властью... Горбачев вспомнился...
  Single-n
    Single-n
    Сегодня, 07:38
    да бог с ним с этим ударом. Обратили внимание что в куеве вполне себе норм электроснабжение? Как то сдулась вся эта компания по уничтожению энергосети . Хотя по идее в жару без энергии город это страшная и гниющая помойка. Даже хуже чем зимой. Но нет.
    Pharmacist
      Pharmacist
      Сегодня, 07:54
      А это тактика такая у наших властей. Мы должны быть на стороне добра, они - на стороне зла. Оставлять людей без электричества негуманно, попробовали - запад вопит, перестали. Теперь только в ответ на массовую гибель людей, когда можно сказать - вот видите, не мы первые.
    Mazunga
      Mazunga
      Сегодня, 07:55
      тоже обратил внимание,город в электроогнях а прилеты на мобилы снимают видно что у них мобильный интернет работает)) ну что я скажу видно что Киев эти четыре года не страданул вообще а если жить комфортно то и воевать никто не мешает)) Пишу коммент и смотрю реклама вылезла звуки опять из кольской сверхглубокой))) наконец то люблю ужастики пойду читкану
      Стирбьорн
        Стирбьорн
        Сегодня, 08:02
        Цитата: Mazunga
        ну что я скажу видно что Киев эти четыре года не страданул вообще а если жить комфортно то и воевать никто не мешает))
        Еще бы - в подтверждение ваших слов, не так давно новость была, что за 2025 Киев вошел в тройку лидеров по покупкам люксовых автомобилей Bentley
    жучок120560
      жучок120560
      Сегодня, 08:08
      Single-n, одно из правил "теории управления" гласит - если проделанная работа по истечению определенного времени не приводит к достижению необходимого результата, то либо было сделано "не то", либо то что было сделано, было сделано "не так".
  Dimy4
    Dimy4
    Сегодня, 07:45
    Путинская "стратегия" ведения войны. Ждать когда подорвут еще больше мирных граждан желательно деток. Вот тогда может ответит. Так, для приличия.
  Апис1962
    Апис1962
    Сегодня, 07:52
    Ночные удары не дают возможности наказать бандеровцев за совершенные преступления. Получается очередная демонстрация возможностей и не более.
  илья63
    илья63
    Сегодня, 07:52
    Если кто знает,просветите пожалуйста!почему мы бьём болванками?
    Горный стрелок
      Горный стрелок
      Сегодня, 08:04
      Цитата: илья63
      Если кто знает,просветите пожалуйста!почему мы бьём болванками?

      Потому что кинетическая энергия болванки на скорости несколько тысяч метров в секунду превосходит энергию взрывчатки равной массы... тут только ЯО заряжать...
  СергейСмирнов3663
    СергейСмирнов3663
    Сегодня, 07:53
    Вопросы по эффективности ведения БД возникают.
    Складывается мнение о полной некомпетентности именно военного руководства.
    Кому как не им обосновывать необходимость поражения тех или иных целей на Украине.
    Именно системность ударов и не прослеживается.
    Отсюда и медийное возмездие.
    Такое ощущение, что в штанах (штабах) верхнего уровня сквозит фатализмом.
    Всё готовятся к настоящей мировой войне.
    Если так, то без ядерного оружия мы не продержимся и недели.
    Тогда кокой смысл делать из себя "мы нетаких".
    Другое дело, если этими войсками управляют люди, у кого, есть в Украине любимые родственники, и они искренне ненавидят нашу страну за агрессию против них. В этом случае "мы нетакие" очень даже объяснимо.
    Только за такую позицию пора уже спрашивать как с врагов народа.
    Ну, а если, план есть, цели давно все распределены, но нет команды на применение, то тут вопросы к большому бизнесу.
    Потому что политической составляющей в этой войне, кроме уступок и перемирие не видно.
    g_ae
      g_ae
      Сегодня, 08:04
      Похоже российское руководство, как и американское, использует для ведения боевых действий искусственный интеллект. Правда интеллект, похоже, деревянный. Возможно даже дубовый.
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 08:09
      Цитата: СергейСмирнов3663
      план есть, цели давно все распределены, но нет команды на применение,


      Вот это скорее всего!
      Военные знают все цели, знают ЧТО и СКОЛЬКО нужно для уничтожения целей, но... им связали не только руки, но и ноги! И они хотели бы ударить так, как того требует здравый смысл, но нет команды!
      Занавес....
  Lako
    Lako
    Сегодня, 08:01
    Вообще то в том, что вчера ночью было "показательное выступление" , а не акт возмездия, думаю ни у кого сомнений не осталось. Причём проводилось оно не для киевского режима и даже не для Запада, а для успокоения граждан России. Сегодня враг опять атаковал Белгородчину и Ярославскую область. Что в ответ? Или ответ будет только когда опять дети погибнут?
  tjeck91
    tjeck91
    Сегодня, 08:04
    Дело не в чей то воле , по крайней мере в данном случае. Подобного рода удары это крайне дорогое удовольствие. В 22м году были периоды когда массирование удары наносились почти каждый день, но запасы имеют свойство заканчиваться. Ну и второе это целесобразность и приоритеты. Возможно лучше потратить деньги на условные мавики и рации чем на ракеты.
  9. Комментарий был удален.
    g_ae
      g_ae
      Сегодня, 08:11
      Деревянные солдаты Владимира Владимировича.
  Kamarada
    Kamarada
    Сегодня, 08:12
    Вся эта Странная В О с самого начала была плохо спланированна и на сегодняшний день не достигла результатов . Хотя если посмотреть с дугой стороны (с вражеской) то результат очень даже хороший . Русские дерутся с русскими, экономика в заднице ,лидер и его элитки потеряли былое доверие . Каждый день убивают Русских людей и разрушают инфраструктуру. А так же отличный полигон для их оружия и тактики . Вообщем уних то как раз ВСЁ отлично .