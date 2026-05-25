Повторного массированного удара по врагу не случилось, а ведь терапия - это курс
Повторного массированного ракетно-дронового удара по объектам на Украине не случилось. После вчерашнего применения широкого комплекса ракетных вооружений, в том числе «Цирконов» и «Кинжалов» по целям в Киеве, вновь взята пауза.
В связи с этим обсуждается вопрос: значит ли это, что подобного рода ракетного вооружения всё же недостаточно, чтобы хотя бы в течение нескольких дней подряд врага окунать в огневой шторм, или же дело в другом?
Если посыл состоял исключительно в том, чтобы однократно и единовременно отомстить Киеву за военное преступление в Старобельске, но ракетные арсеналы ВС РФ при этом остаются весьма внушительными, то дальние удары становятся, скорее, демонстрацией возможностей, нежели средством достижения целей и задач, поставленных верховным главнокомандующим перед началом СВО.
Противник в первую же ночь после вчерашних ночных ударов «вылез из-под земли», проведя серию атак на регионы России. Как уже сообщало «Военное обозрение», удары ВСУ наносили минувшей ночью по Белгородской, Ярославской и ряду других областей нашей страны. По Белгороду били ракетами, в том числе из РСЗО натовского образца. Лишь благодаря чуду и слаженной работе расчётов средств ПВО и РЭБ на этот раз удалось избежать жертв.
Вчерашние удары были для врага, безусловно, болезненными, в первую очередь в психологическом плане. Но чтобы они действительно возымел терапевтический эффект, вполне очевидно – нужно пересмотреть взгляды на разовый их характер. Любой медик отлично знает, что терапия – это курс. Если «приём лекарств» во время этого курса прекратить, пропустить «пилюлю», принять её не «сегодня после еды», а «послезавтра вместо сна», то и сам курс тут же обнуляется – лечение начинать заново, но время, что важно, теряется. А время - это не только деньги, но и, что куда важнее, - люди.
