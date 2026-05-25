Ростех покажет новый зенитный комплекс «Цитадель» с «умными» снарядами

Госкорпорация «Ростех» анонсировала показ зенитного артиллерийского комплекса «Цитадель» с «умными» снарядами для борьбы с беспилотниками. Презентация состоится в рамках международного форума по безопасности, который пройдет в Подмосковье с 26 по 29 мая под эгидой Совбеза России.

Согласно размещенной на сайте «Ростеха» информации, ЗАК «Цитадель» вооружен 30-мм автоматической пушкой, использующей «умные» снаряды с дистанционным подрывом и снаряженные шрапнелью. В зависимости от траектории полета цели система наведения «Цитадели» рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва снаряда, тем самым гарантированно поражая беспилотник. Использование шрапнели уменьшает расход боеприпасов.



«Цитадель» предназначена для защиты стационарных объектов от беспилотников как коптерного, так и самолетного типов в любое время суток и уже проверена в реальных условиях, утверждают в «Ростехе». По мнению экспертов, «Цитадель» создана на базе боевого модуля БМ-30-Д «Спица».

«Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника. Оптический канал работает в видимом и ИК-диапазоне. Кроме того, комплекс может применять снаряды с управляемым подрывом, а его работа – от обнаружения до уничтожения цели – имеет высокую степень автоматизации.

20 мая этого года сообщалось, что российские военные применили новый 30-мм зенитный комплекс для отражения налета украинских беспилотников самолетного типа «Лютый».
  1. Romario_Argo Звание
    Сегодня, 12:06
    новая реальность диктует что вот такие БМ нужно ставить вертикально прямо на борта наших кораблей в круговую для защиты от БЭКов
    1. Попуас Звание
      Сегодня, 12:10
      «Цитадель» предназначена для защиты стационарных объекто
      ....вроде по русски в статье написано winked
      1. НИКНН Звание
        Сегодня, 12:13
        Госкорпорация «Ростех» анонсировала показ зенитного артиллерийского комплекса «Цитадель» с «умными» снарядами для борьбы с беспилотниками.
        Когда анонсируют поставки в нужных количествах?
      2. Zoer Звание
        Сегодня, 12:24
        Цитата: Попуас
        «Цитадель» предназначена для защиты стационарных объекто
        ....вроде по русски в статье написано winked

        Вот стоит корабль в порту и защищает портовые терминалы, это не защита стационарных объектов?
        В статье ни слова не сказано о платформах, на которых можно размещать сие чудо оружие, которое нужно было ещё в 2023м году.
        1. Попуас Звание
          Сегодня, 17:41
          Может со стабилизацией проблемы!?... request
      3. Romario_Argo Звание
        Сегодня, 12:49
        думаю что если ВМФ запросит эти БМ для защиты кораблей от БЭКов то Ростех выполнит апгрейд
        это как с ЗРПК Панцирь и для ВКС, ВМФ и стационарный без пушек
        1. Alex777 Звание
          Сегодня, 14:40
          Дело же не в количестве установленных модулей, а в способности корабельной БИУС наводить эти модули на многочисленные цели.
          В этом же и проблема с АК-630 - ограниченное количество обстреливаемых целей.
          1. Romario_Argo Звание
            Сегодня, 14:58
            скорее не в БИУС а в РЛС управления огнем "Пума", под АК-630 и до 130-мм орудия - ФАР
            а нужна Активная ФАР к примеру тот же МФ РЛК Заслон что ставят на корветы и МРК
            1. Alex777 Звание
              Сегодня, 16:16
              Пума - это не совсем то, ПМСМ. Она для одиночных целей.
              Обстрел большого количества целей - нетривиальная задача.
              Перенос огня на наших механизмах наведения - тоже.
      4. Xenofont Звание
        Сегодня, 13:31
        Вроде давно доказано, что подвижные огневые комплексы гораздо менее уязвимы, чем стационарные. Враг достаточно быстро выяснит их местоположение и туда прилетит.
        1. Zaurbek Звание
          Сегодня, 14:31
          Ну если это завод в тылу?! Им какая разница что сбивать: Лютый в завод или лютый в ЗУ?
          Давно нужно сделать тыловую ЗУ на грузовике стационарную.
          1. СергейАлександрович Звание
            Сегодня, 15:55
            Пушечные модули желательно располагать повыше, для улучшения обзора и расширения сектора обстрела. А поднимать грузовик краном на каркасную башню ПВО, несколько затруднительно.
  2. Andy_nsk Звание
    Сегодня, 12:11
    Подробные ТТХ, конечно, не сообщают, но по логике для защиты объектов то, что надо. Наконец то допилили снаряды с подрывом.
    1. faiver Звание
      Сегодня, 12:15
      у нас "показать" вовсе не означает что сие появится в армии....
      1. Uncle Lee Звание
        Сегодня, 12:24
        российские военные применили новый 30-мм зенитный комплекс для отражения налета украинских беспилотников самолетного типа «Лютый».
        -Стреляли...
        1. faiver Звание
          Сегодня, 12:38
          -Стреляли...
          - Абдула? bully
          1. Uncle Lee Звание
            Сегодня, 13:06
            Цитата: faiver
            - Абдула?

            - Саид !
      2. Кулл90 Звание
        Сегодня, 12:41
        так уже было видео стрельбы по дронам
    2. frruc Звание
      Сегодня, 12:29
      Презентация состоится.... с 26 по 29 мая под эгидой Совбеза России.

      Презентация завтра, посмотрим.
      Оптический канал работает в видимом и ИК-диапазоне.

      Получается, работает по цели с бензиновым поршневым, реактивным двигателем, с аккумуляторами не подходит.
      1. Кулл90 Звание
        Сегодня, 12:44
        какие дальние дроны с аккумулятором вы знаете?
        и как гипотетический дрон с аккумулятором становиться невидимым
        1. frruc Звание
          Сегодня, 13:14
          Кулл90
          какие дальние дроны с аккумулятором вы знаете?

          Ну если вы большой корифей в этом деле, то наверно сами все знаете.
          1. Кулл90 Звание
            Сегодня, 13:16
            я не знаю, поэтому и спрашиваю
            и вам не понравился вопрос, что минусов наставили
      2. ГолыйМужик Звание
        Сегодня, 13:36
        Я понял тут оптическое наведение, но с ИК диапазоном для улучшения видимости в тумане и облачности, а не как головки самонаведения ракет исключительно на горячую цель. Тут то дальность не большая.
    3. knn54 Звание
      Сегодня, 13:17
      -Подробные ТТХ, конечно, не сообщают,
      В тексте: ЗАК «Цитадель» вооружен 30-мм автоматической пушкой,
      По высоте до 3 км; по дальности до 4 км. Высотные и скоростные цели. ББ ему не по зубам. Слишком мало время реакции.
      Радиус действия не впечатляет.
      Не пригоден (БМ-30-Д «Спица») для сопровождения подразделений на марше. Т.е мобильных.
  3. next322 Звание
    Сегодня, 12:21
    А можно без всяких гнилых презентаций вначале быстро поставить в войска,а потом кататься по индусам и арабам
    1. Svarog5570 Звание
      Сегодня, 12:34
      Можно но тогда манагеры не пропиарятся. Самая лучшая презентация это работа в боевых условиях.
    2. al3x Звание
      Сегодня, 12:34
      Можно. А зачем? (современная реальность под управлением дефективных менеджеров)
    3. Кулл90 Звание
      Сегодня, 12:46
      так было же видео работы по дронам, значит есть в войсках, а что-бы таких комплексов стало больше надо кататься по индусам и арабам, конструктора, инженеры и рабочие а также их семьи тоже хотят кушать
    4. Xenofont Звание
      Сегодня, 13:35
      Вы того, этого.. На святое покушаетесь! Сначала-экспортный потенциал!
    5. свой1970 Звание
      Сегодня, 14:53
      Цитата: next322
      А можно без всяких гнилых презентаций вначале быстро поставить в войска,а потом кататься по индусам и арабам

      Можно, но
      Цитата: knn54
      Высотные и скоростные цели. ББ ему не по зубам. Слишком мало время реакции.
      Радиус действия не впечатляет.
      Не пригоден (БМ-30-Д «Спица») для сопровождения подразделений на марше. Т.е мобильных.
  5. Алексей Лантух Звание
    Сегодня, 12:35
    Похоже, что это те пушки которые ранее стояли на Панцире. Только вопрос в нужных снарядах.
    1. Xenofont Звание
      Сегодня, 13:37
      Там совсем другие пушки, сдвоенные, как на Тунгуске, с охлаждением стволов.
    2. СергейАлександрович Звание
      Сегодня, 13:43
      Судя по фотографии это не та пушка, что ставится на Панцирь или Тунгуску. Больше похоже на сухопутную 2А42.
      1. alexboguslavski Звание
        Сегодня, 15:16
        Цитата: СергейАлександрович
        Больше похоже на сухопутную 2А42.

        Так и есть.
  6. Seal Звание
    Сегодня, 12:43
    Цитата: frruc
    с аккумуляторами не подходит.
    Разве дроны ВСУ, работающие на аккумуляторах, являются невидимыми ?
  7. СергейСмирнов3663 Звание
    Сегодня, 13:14
    Не прошло и полувека как мы начали делать *умные* снаряды с дистанционным подрывом.
    Только умного там нет ничего.
    Меняется время подрыва в зависимости от расстояния до цели.
    Т. Е. Цель поражается не прямым попаданием, а дистанционно, осколками.
    Но похоже даже эти снаряды умнее чем те, кому понадобилось лет 20 реального применения натовцами этих снарядов для того, чтобы осознать их необходимость в своих войсках.
    1. СергейСмирнов3663 Звание
      Сегодня, 13:16
      Теперь вопрос, сколько и понадобится времени чтобы насытить войска этими снарядами.
      Про цену я даже боюсь спрашивать.
      1. ГолыйМужик Звание
        Сегодня, 13:56
        И это правильный вопрос. Как минимум надо дешевле зенитной ракеты :)
    2. ГолыйМужик Звание
      Сегодня, 13:54
      До массового применения беспилотников эти снаряды были дорогой игрушкой, и только теперь стали необходимостью. Но наладить массовое производство не так просто. Умного там и правда немного, но требования к эксплуатации жесткие, и дешевыми схемами из Китая тут не обойдешься.
      1. СергейСмирнов3663 Звание
        Сегодня, 15:33
        Дорогая игрушка и необходимость не имеют точек пересечений.
        Если надо то можно и дорого - ракеты.
        Но такие снаряды имеют широкую носеклатуру целей.
        Что дешевле? Лупить в белый свет до прямого попадания или очередью в 5-10 штук уничтожить цель при подрыве осколками.
        А имея управляемый взрыватель можно и на большие калибры ставить.
        Чит весь мир и делает
  9. Ух Неухов Звание
    Сегодня, 13:51
    О подобном и раньше сообщения были
    17 октября 2016 г., Минобороны России испытывает уникальные малокалиберные артиллерийские боеприпасы с интеллектуальной системой дистанционного подрыва, способные с одного выстрела сбить маленький разведывательный беспилотник или квадрокоптер, размер которого не превышает пары десятков сантиметров. Об этом пишут Известия.

    Новейшие снаряды взрываются, подлетая к цели, создавая вокруг себя облако из маленьких кусочков металла или сверхпрочного пластика, которое выводит из строя беспилотник. Разработку линейки новых снарядов разных калибров ведет НПО «Прибор» концерна «Техмаш» (входит в «Ростех»).

    Как рассказал «Известиям» главный конструктор выстрелов к малокалиберным автоматическим пушкам НПО «Прибор» концерна «Техмаш» Олег Чижевский, разработка уже прошла этап опытно-конструкторских работ и вышла на предварительные испытания в рамках совместного проекта «Деривация», реализуемого в партнерстве с нижегородским ЦКБ «Буревестник».
  10. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 15:12
    ЗАК-30 «Цитадель» уже проходит опытно-боевую эксплуатацию в составе московской группировки ПВО – отражает налеты украинских дронов на столицу. Высокие характеристики комплекса уже подтверждены в реальных боевых условиях. Теперь бы масштабировать производство. Такие штуки нужны буквально везде. И нужны были еще вчера. И главное - снаряды.
  11. Awanderer Звание
    Сегодня, 16:45
    Цель этих "презентаций" всегда одна - получить финансирование, которое потом можно распилить. Никто это изделие ни доводить до готовности, ни в производство отправлять не собирается.