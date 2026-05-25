Ростех покажет новый зенитный комплекс «Цитадель» с «умными» снарядами
Госкорпорация «Ростех» анонсировала показ зенитного артиллерийского комплекса «Цитадель» с «умными» снарядами для борьбы с беспилотниками. Презентация состоится в рамках международного форума по безопасности, который пройдет в Подмосковье с 26 по 29 мая под эгидой Совбеза России.
Согласно размещенной на сайте «Ростеха» информации, ЗАК «Цитадель» вооружен 30-мм автоматической пушкой, использующей «умные» снаряды с дистанционным подрывом и снаряженные шрапнелью. В зависимости от траектории полета цели система наведения «Цитадели» рассчитывает наиболее выгодную точку подрыва снаряда, тем самым гарантированно поражая беспилотник. Использование шрапнели уменьшает расход боеприпасов.
«Цитадель» предназначена для защиты стационарных объектов от беспилотников как коптерного, так и самолетного типов в любое время суток и уже проверена в реальных условиях, утверждают в «Ростехе». По мнению экспертов, «Цитадель» создана на базе боевого модуля БМ-30-Д «Спица».
«Цитадель» имеет как оптико-электронную, так и радиолокационную системы обнаружения и сопровождения беспилотников противника. Оптический канал работает в видимом и ИК-диапазоне. Кроме того, комплекс может применять снаряды с управляемым подрывом, а его работа – от обнаружения до уничтожения цели – имеет высокую степень автоматизации.
20 мая этого года сообщалось, что российские военные применили новый 30-мм зенитный комплекс для отражения налета украинских беспилотников самолетного типа «Лютый».
