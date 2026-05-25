МИД КНР напомнил Германии, что в мире существует только один Китай

Китай вновь напомнил мировому сообществу о фундаментальном принципе своих международных отношений. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил:

В мире существует только один Китай. Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории.

Это заявление адресовано в особенности Берлину. Пекин призвал германскую сторону неукоснительно соблюдать принцип одного Китая и прекратить посылать неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.

В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что любые формы официальных контактов между Тайванем и странами, поддерживающими дипломатические отношения с КНР, недопустимы и являются грубым вмешательством во внутренние дела.

Германия в последнее время декларирует «поворот к Азии» и усиливает своё присутствие в регионе. В Пекине напомнили, что принцип одного Китая является политической основой китайско-германских отношений. Попытки его пересмотреть или размыть ставят под угрозу двустороннее сотрудничество, которое приносило выгоду обеим экономикам десятилетиями.

Особое возмущение китайской стороны вызывает деятельность Демократической прогрессивной партии Тайваня, которая пытается использовать западную поддержку для реализации сепаратистской повестки.
  Василий_Островский
    Сегодня, 12:39
    Вот честно говоря - нам выгодно такое упрямство Европы по отношению к вопросу единого Китая.
    Чем упрямее эти политики европейские гнут линию на "независимость" Тайваня, тем крепче у Китая намерение усиливать поддержку России, ведь таким образом тайваньская тема становится общей...
    aybolyt678
      Сегодня, 13:57
      Цитата: Василий_Островский
      тем крепче у Китая намерение усиливать поддержку России

      нет у Китая намерения усиливать поддержку России из за Тайваня. просто нет противоречия.
  Самый вежливый
    Сегодня, 14:16
    С чего бы это отдельное китайское фи Берлину , неужто посольство Тайваня открывают?!
  isv000
    Сегодня, 17:25
    МИД КНР напомнил Германии, что в мире существует только один Китай

    Забавный заголовок, если принять текст буквально. Существует только один Китай, и никаких там германий, только Китай! wink