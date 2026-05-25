Китай вновь напомнил мировому сообществу о фундаментальном принципе своих международных отношений. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил:Это заявление адресовано в особенности Берлину. Пекин призвал германскую сторону неукоснительно соблюдать принцип одного Китая и прекратить посылать неверные сигналы сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня.В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что любые формы официальных контактов между Тайванем и странами, поддерживающими дипломатические отношения с КНР, недопустимы и являются грубым вмешательством во внутренние дела.Германия в последнее время декларирует «поворот к Азии» и усиливает своё присутствие в регионе. В Пекине напомнили, что принцип одного Китая является политической основой китайско-германских отношений. Попытки его пересмотреть или размыть ставят под угрозу двустороннее сотрудничество, которое приносило выгоду обеим экономикам десятилетиями.Особое возмущение китайской стороны вызывает деятельность Демократической прогрессивной партии Тайваня, которая пытается использовать западную поддержку для реализации сепаратистской повестки.

