ВС РФ освободили Добропасово в Днепропетровской области

5 747 3
ВС РФ освободили Добропасово в Днепропетровской области


Подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» взяли под контроль село Добропасово (также известное как Добропасовое) в Днепропетровской области.



Освобожденный населенный пункт расположен на берегу реки Волчья и практически примыкает к крупному ПГТ Покровское (не путать с рекой в Харьковской области и городом в ДНР). Добропасово являлось важным узлом обороны противника на северном участке ответственности группировки «Восток». Более 400 строений – столько пришлось зачистить нашим штурмовикам от живой силы противника в этом селе.



Противник на этом направлении был представлен 82-й и 95-й отдельными десантно-штурмовыми бригадами ВСУ. Однако и они не устояли перед натиском гвардейцев-забайкальцев. Потери украинской стороны составили более двух рот живой силы, 7 боевых бронированных машин, 12 наземных роботизированных комплексов и 25 гексакоптеров типа «Баба-Яга».

Закрепившись в селе, российские войска могут напрямую работать против украинских сил в Покровском и на северном берегу реки Волчьей. Село становится трамплином для дальнейшего продвижения в северном направлении. Это создает угрозу для всей украинской группировки на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    0
    Сегодня, 13:13
    12 НРТК и 25 БПЛА "Баба Яга" на две роти, говори, че ВСУ все повече залага на роботите в бойните и логистични операции наа ЛБС. Тенденцията показва стремеж за минимизиране на загубите на л.с., който е много по-трудно възстановим отколкото техниката. Някой знаели как ситуацията във ВС РФ в този аспект?
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 13:41
    А чей боец на фото ?
    Меня терзают смутные подозрения....
  3. Донна_Роза_дАльвадорес Звание
    Донна_Роза_дАльвадорес
    0
    Сегодня, 13:56
    Молодцы парни! И храни вас Бог!