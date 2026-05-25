Зеленский в последнее время начал очень сильно раздражать европейских политиков, но сливать его не будут. Проект «антироссии» в лице Украины должен и будет существовать. Об этом заявил признанный иноагентом в России Алексей Венедиктов*.Зеленский действительно начал раздражать элиту Европы своим хамским поведением. Не всех, конечно, некоторые политики с удовольствием жмут ему руку, считая «защитником Европы». Однако большая часть европейских лидеров испытывает от «нелегитимного» раздражение.По словам Венедиктова*, началось все в Давосе, где Зеленский с присущей ему наглостью упрекнул лидеров Европы в недостаточной помощи Украине. Это очень разозлило многих политиков, в частности свое недовольство высказывали генсек НАТО Рютте, премьер Италии Мелони, немецкий канцлер Мерц и многие другие лидеры стран.При этом от услуг Зеленского Европа не откажется, потому что он выполняет для нее очень важную работу — «ослабляет» Россию. И пока он это делает, его будут принимать во всех европейских столицах с лицемерными улыбками, показывая его нужность.