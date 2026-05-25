Зеленский сильно раздражает Европу, но его готовы терпеть ради ослабления России

Зеленский в последнее время начал очень сильно раздражать европейских политиков, но сливать его не будут. Проект «антироссии» в лице Украины должен и будет существовать. Об этом заявил признанный иноагентом в России Алексей Венедиктов*.

Зеленский действительно начал раздражать элиту Европы своим хамским поведением. Не всех, конечно, некоторые политики с удовольствием жмут ему руку, считая «защитником Европы». Однако большая часть европейских лидеров испытывает от «нелегитимного» раздражение.



По словам Венедиктова*, началось все в Давосе, где Зеленский с присущей ему наглостью упрекнул лидеров Европы в недостаточной помощи Украине. Это очень разозлило многих политиков, в частности свое недовольство высказывали генсек НАТО Рютте, премьер Италии Мелони, немецкий канцлер Мерц и многие другие лидеры стран.

Нет ощущения, что Зеленского «сливают», есть знание, что Зеленский стал раздражать. Это началось с Давоса этого года, где он стал упрекать европейцев, что они мало помогают.

При этом от услуг Зеленского Европа не откажется, потому что он выполняет для нее очень важную работу — «ослабляет» Россию. И пока он это делает, его будут принимать во всех европейских столицах с лицемерными улыбками, показывая его нужность.

Для них Украина — инструментарий. Невозможно слить свой инструментарий. Есть некая задача в российско-украинском конфликте — ослабить Россию. Они об этом говорят.
  1. Orange-Bigg Звание
    Orange-Bigg
    0
    Сегодня, 13:14
    . Зеленский сильно раздражает Европу, но его готовы терпеть ради ослабления России


    Пока что Европа ослабляет только себя,но пусть и дальше терпят Зеленского.Для них полезно.

    . На фоне вооруженного конфликта на Ближнем востоке странам ЕС угрожает стагфляция. Эту перспективу обсуждали в минувшие выходные министры финансов государств Евросоюза в столице Кипра Никосии. ... Как показывают исследования аналитического центра Bruegel (Брюссель), на смягчение последствий ближневосточного кризиса европейские государства планируют израсходовать примерно 10,5 миллиарда евро.

    Глава Евроцентробанка считает, что меры европейских правительств по поддержке населения и бизнеса не дают нужного эффекта, хотя и носят масштабный характер. По ее мнению, помощь должна быть временной, узконаправленной и целевой.


    https://topwar.ru/283328-glava-evrocentrobanka-jenergokrizis-tormozit-jekonomicheskij-rost-v-evrope.html
    1. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 13:18
      Цитата: Orange-Bigg
      Пока что Европа ослабляет только себя

      Не совсем, ослабляет она отдельные страны и таким образом усиливает наднациональный нацистский режим в Брюсселе.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:25
        его будут принимать во всех европейских столицах с лицемерными улыбками, показывая его нужность.
        Тока по ТВ показывали как Зеля с Мерцем и с Урсулой лобызался...
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 14:18
          Зеленский сильно раздражает Европу, но его готовы терпеть ради ослабления России

          Главы государств ЕС, Великобритании и США терпят Зеленского не только ради ослабления России, но и ради финансовых коррупционных откатов себе любимым за поставки оружия европейских ВПК для ВСУ как от самого Зеленского и его подельников, так и от своих отечественных западных ВПК.

          Один Макрон со своими Ротшильдами чего стоит! А также Карл III !
          Мерц тоже в деле наживы Германии вместе с Габсбургами!
          Про Столтенберга с его кланом "Норвежских Кеннеди" в Норвегии ещё со времён ВМВ и говорить не приходится!

          В общем имя западных хищников-глобалистов в Европе, которые после ВМВ никуда не делись, - "Легион"! И всем им при этом нужны прежнее благосостояние за счёт чужих земель и чужих природных национальных богатств - причём при биологическом сокращении на чужих землях тамошнего туземного населения всего лишь до 15% от общего количества в виде зачипированных рабов для их личной охраны и прочих слуг как для класса наднационально "богоизбранных" господ в мире!
  2. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +3
    Сегодня, 13:17
    Зеленский хамил Трампу в Белом доме и волос с его головы не упал. Любопытно, раздражает ли он на 5-ом году СВО тех, кто призывал ВСУ не подчиняться "шайке неонацистов и наркоманов"?
  3. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +5
    Сегодня, 13:20
    Европейцы действительно ослабляют Россию без всяких кавычек. Гибнут люди, огромный материальный ущерб. Даже если заменят клоуна, ситуация не изменится. Не только Зеленскому дан карт-бланш на самые немыслимые преступления в отношении России. Всё это "раздражение" - очередная чепуха СМИ.
  4. Kamarada Звание
    Kamarada
    +2
    Сегодня, 13:21
    Для этого и был поставлен !!!. И что бы он не вытворял и как не кусал руку кукловода ,пока он в промышленных масштабах уничтожает славян он будет у власти . Плохо что русский царь пообещал жидккм ,и выполняет не угандошить гниду и его шайку . Тут уж вопросы к царю ,а точно ты гарант русских ? Или всё таки еврейский гарант ?
  5. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 13:21
    Зеленский с присущей ему наглостью упрекнул лидеров Европы в недостаточной помощи Украине.

    Зеля видит, что в Европе до сих пор жуют хлеб с маслом.
  6. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 14:09
    Раздражает , слово то нашли , тьфу 😁
    Эти псевдоаналитики о Зеленском уже который год так вещают но его положение устойчиво и в принципе он непотопляем.
    Ведь он устраивает всех ,и в США , и в Брюсселе и даже кажется в Кремле.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:24
    Желание нагадить России, аж кушать не могут, превалирует над раздражением в отношении Зе...
  8. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 14:52
    политики с удовольствием жмут ему руку, считая «защитником Европы»

    Никто его не считает никаким защитником. Врагом России, полезным для Запада - это да, за это ему и платят, улыбки, объятья, поцелуи, да всё что угодно. Главное - война как можно дольше. На людей плевать, зато бабло не то что капает - течёт потоком.