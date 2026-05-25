Дальнобойные РСЗО - по целям под Харьковом, «баллистика» - по Днепропетровску

Появляются сообщения о прилётах баллистических ракет в Днепропетровске. Местные паблики пишут о том, что на цели в городе так же идёт налёт беспилотных летательных аппаратов. Одновременно с этим «угроза баллистики» на Украине объявлена в Харьковской области.

Тем временем приходят сообщения о том, что реактивные дроны из линейки «Гераней» поразили подстанцию «Днепровская». Обращает на себя внимание тот факт, что это подстанция на 750 кВ, а прилёты по объектам такого порядка были крайне редкими в ходе всей СВО.





Подстанция в районе населённого пункта Василевка обеспечивает перераспределение мощностей между несколькими регионами центральной Украины – Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей.

Поступают сведения о работе дальнобойных РСЗО по окрестностям Харькова. Поражены цели в районе населённого пункта Дергачи. Частично обесточен север Харьковской области. Поступают сведения о поражении военной техники противника на замаскированной стоянке к северо-востоку от областного центра.

Напомним, что сегодня ночью противник бил из MLRS по Белгороду и окрестностям.
  Самый вежливый
    Сегодня, 14:12
    Интересно , что закончится раньше , подвоз подстанций из ЕС или производство реактивных дронов ?!🤔
    kventinasd
      Сегодня, 14:44
      Ну, это палка о двух концах. Они ведь тоже могут начать бить по нашим подстанциям. Тут надо делать что-то радикальное, чтобы враг даже не думал запускать что-то в строну нашей границы, из-за опасений получить неприемлемый ущерб.
  KCA
    Сегодня, 14:20
    В РФ транс 750кВ стоил более 1.5 000 000р, со сроком изготовления до года, каждый на заказ
  Ирек
    Сегодня, 14:21
    В темноте хахлам будет легче от ТЦК бегать .
  Монтесума
    Сегодня, 14:38
    Ну наконец-то взялись за эти ПС 750 кВ, осталось ещё пять десоветизировать, не откладывая надолго.