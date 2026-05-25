Дальнобойные РСЗО - по целям под Харьковом, «баллистика» - по Днепропетровску
Появляются сообщения о прилётах баллистических ракет в Днепропетровске. Местные паблики пишут о том, что на цели в городе так же идёт налёт беспилотных летательных аппаратов. Одновременно с этим «угроза баллистики» на Украине объявлена в Харьковской области.
Тем временем приходят сообщения о том, что реактивные дроны из линейки «Гераней» поразили подстанцию «Днепровская». Обращает на себя внимание тот факт, что это подстанция на 750 кВ, а прилёты по объектам такого порядка были крайне редкими в ходе всей СВО.
Подстанция в районе населённого пункта Василевка обеспечивает перераспределение мощностей между несколькими регионами центральной Украины – Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областей.
Поступают сведения о работе дальнобойных РСЗО по окрестностям Харькова. Поражены цели в районе населённого пункта Дергачи. Частично обесточен север Харьковской области. Поступают сведения о поражении военной техники противника на замаскированной стоянке к северо-востоку от областного центра.
Напомним, что сегодня ночью противник бил из MLRS по Белгороду и окрестностям.
