ФСБ удалось обезвредить магнитные мины, установленные на бельгийский газовоз

Российские силовики предотвратили теракт в порту Усть-Луга. Неустановленные лица планировали подорвать газовоз «Аррхениус», который после загрузки должен был отправиться в Турцию. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Согласно предоставленной силовиками информации, 20 мая в порт Усть-Луги Ленинградской области из бельгийского порта Антверпен прибыл газовоз «Аррхениус» и встал под загрузку. В ходе осмотра подводной части судна наши специалисты обнаружили установленные магнитные мины натовского образца в районе машинного отделения. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 кг.



Как подчеркивается, мины были установлены за пределами российских территориальных вод, то есть судно прибыло в Усть-Лугу уже «заряженным» на подрыв. Следовать оно должно было с газом в турецкий порт Самсун на Черном море. Где могло рвануть, никто не знает, возможно, при прохождении турецких проливов. Сам капитан газовоза утверждает, что в порту Антверпена судно было отправлено на якорную стоянку якобы из-за забастовки рабочих, где простояло около полутора суток.

В результате обследования с использованием подводного дрона специалистами межведомственной взрывотехнической группы сделан однозначный вывод о том, что предметы являются взрывными устройствами, изготовленными по типу морских магнитных мин, предположительно, в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства.


По данному факту возбуждено уголовное дело, начато расследование с целью установления всех причастных.

  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +17
    Сегодня, 13:39
    Наглеют мерзавцы в НАТО...уже не скрывая минируют суда идущие в Россию.
    Такие мины на рынке не купишь...спецбоеприпас особого назначения и контроль за ним строгий.
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +4
      Сегодня, 13:48
      предположительно, в одной из стран НАТО
      В какой? Сомневаюсь, что определить нет возможности. Что за конспирация?
      1. frruc Звание
        frruc
        -1
        Сегодня, 14:16
        Здесь особо и думать не надо, дело рук спецслужб Дании - НАТО
        1. Юрась_Беларусь Звание
          Юрась_Беларусь
          +3
          Сегодня, 14:22
          Антверпен не в Дании. Это бельгийский порт.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +9
      Сегодня, 13:58
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Наглеют мерзавцы в НАТО

      Наглость, хамство, борзота… только из-за безнаказанности.
      Минимум пару кораблей принадлежащих странам НАТО уже должны напороться на «мины времен ВОВ».
      Например, при смехотворных ударах возмездия по Киеву, в киевских барах и центрах принятия решения следили не за этими ударами, а за поединком их Усика и рассуждали не о последствиях ударов наших холостых Орешника, а о том, что Усик может по рейтингу сместить Зеленского.
      А "браццкий народ» в этих ресторанах и кофе с удовольствием кушал котлеты из «москалей».
      Так не воюют. Вот это и есть - реальность.
      1. Юрий_Я Звание
        Юрий_Я
        -11
        Сегодня, 14:13
        Наглость, хамство, борзота… только из-за безнаказанности

        Надеюсь судно и экипаж арестованы, до окончания разбирательств и суда?
        1. Юрась_Беларусь Звание
          Юрась_Беларусь
          +11
          Сегодня, 14:23
          А при чём тут экипаж? Они сами себя заминировали в Бельгии?
          1. Юрий_Я Звание
            Юрий_Я
            -5
            Сегодня, 14:36
            А при чём тут экипаж?

            Может и сами.... До выяснения
            1. Юрась_Беларусь Звание
              Юрась_Беларусь
              +4
              Сегодня, 14:49
              Это вы продолжаете идею, что дончане сами себя обстреливают? Вы не из Украины?
      2. Кулл90 Звание
        Кулл90
        -4
        Сегодня, 15:01
        так данный корабль принадлежит стране нато
        1. svarog77 Звание
          svarog77
          +1
          Сегодня, 16:21
          Оператором газовоза Arrhenius, то есть компанией-менеджером, является греческая компания Schulte Shipmanagment – GRC, а непосредственным судовладельцем Larch Shipholding SA из Либерии.
        2. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 16:56
          Цитата: Кулл90
          так данный корабль принадлежит стране нато

          Мимо, дружище. bully Танкер-газовоз «Аррхениус» (IMO 9471032) имел флаг Либерии.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +5
      Сегодня, 14:01
      Алексей, действительно наглеют-могли бы, например, китайские поставить.
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      -2
      Сегодня, 14:20
      Мне интересно, почему ПДСС не осмотрело подводную часть до швартовки? осмотрели, пока оно стояло на рейде, выявили мины, отогнали в сторону - сообщили владельцу судна. Дальше это его проблемы.
    5. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 15:19
      Такие мины на рынке не купишь...спецбоеприпас особого назначения и контроль за ним строгий.

      Странно всё это... А если бы не заметили? Я думал, что после всех инцидентов с подрывами у причалов в Усть-Луге, это уже обыденно обледовать каждое судно, в том числе подводной части судна перед подачей его на загрузку. request
  2. soldat-tv Звание
    soldat-tv
    +1
    Сегодня, 13:41
    украинцы очень хитро ж.... Скорее всего рвануло бы в в порту Усть-Луга. Для нанесения максимального ущерба.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +3
      Сегодня, 13:45
      Вряд ли это сами украинцы.И навряд ли, что подрыв должен был быть в Усть-Луге.
      Скорее всего мины должны были сработать после выхода газовоза из порта.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 14:36
        Удобнее всего - либо в турецком порту как встал бы на разгрузку, либо в Проливах.. Это был бы колоссальный удар как по Эрдогану так и по нам. Хрен бы после этого у нас кто что купил бы, да и османам не поздоровилось бы. Кстати - на их месте я бы после этих мин сильно задумался, насчёт реальных отношений с Западом-то..
      2. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        +1
        Сегодня, 14:48
        Цитата: Grencer81
        Вряд ли это сами украинцы.И навряд ли, что подрыв должен был быть в Усть-Луге.
        Скорее всего мины должны были сработать после выхода газовоза из порта.

        По первому пункту согласен. А вот подрыв терминала Усть-Луга как раз рассматривается как основная цель. Только естественно во время закачки газа, чтобы вторичная детонация была как можно более разрушительна. Отрабатываются две задачи: уничтожение наших терминалов для прекращения экспорта энергоносителей и запугивание перевозчиков "теневого флота".
    2. Грац Звание
      Грац
      +10
      Сегодня, 13:48
      нет это уже не украинцы это натовцы, и по факту это уже казус белли
      1. Леший1975 Звание
        Леший1975
        -1
        Сегодня, 15:47
        Цитата: Грац
        нет это уже не украинцы это натовцы, и по факту это уже казус белли

        Согласен на все 100, что это повод к объявлению войны. И лично я бы, этим поводом воспользовался, ибо ничего другого, что бы остановить поставки вооружения на Украину, а РФ не проиграть, уже не остается. Выглядело бы это примерно так - установление страны, в чьих водах были установлены мины. Короткая пресс-конференция с оглашением результатов расследования, не ждать ни каких оправданий и объяснений. Тут же, прямо во время пресс-конференции, команда о выводе всех стратегических сил на боевые позиции. И прямое заявление, что показательно бьём Орешником (пока просто болванками) по военно-морской базе страны, которая, по нашему мнению, виновна в установке мин. И итоговый ультиматум, что на любой чих или даже просто косой взгляд в нашу сторону, а не то, что ответные действия или продолжение поставок оружия на Украину - врежем уже СЯС, по настоящему. Уверен, что это сработало бы. А иначе, скоро НАТОвцы начнут в открытую со своих территорий не только мины ставить, но БПЛА запускать. В конвенционную войну мы не вытягиваем уже сейчас, и это ещё без прямого участия сил НАТО. НАТО же текущий формат БД на Украине полностью устраивает и в условиях, когда РФ прогнозируемо проигрывает партию, нужно "переворачивать шахматную доску", не дожидаясь фиксации нашего проигрыша.. P.S. Похожий сценарий у меня возник примерно со второй половины 2022 года, когда начались поставки вооружения на Украину и возникло предположение, чем все это может закончится. Только в первоначальном варианте я предполагал удар ТЯО по Яворовскому полигону, а не по НАТО. Теперь же, это думаю не сработает. Тут уже нужна угроза непосредственно самому НАТО, что бы не думали, что отсидятся в безопасности.
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 17:52
          Да зачем сразу войну объявлять? У нас теперь есть мины, можно скопировать и присобачить на американские газовозы, следующие в европейские порты
      2. svarog77 Звание
        svarog77
        0
        Сегодня, 16:27
        Казус белли был отменен еще при создании ООН, да и по факту тут только казус...
    3. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 14:35
      Цитата: soldat-tv
      Для нанесения максимального ущерба.

      в районе машинного отделения.
      в порту что будет - пожар с маш. отделении потушат, утопить.... а вот а открытом море обездвижить судно, а потом возможно еще что-нибудь - это будет уже серьёзней...
    4. Комментарий был удален.
  3. Кмет Звание
    Кмет
    +4
    Сегодня, 13:41
    Молодцы в ФСБ, что обнаружили и деактивировали магнитные мины натовского образца. Дальнейшие действия какие-то были приняты хотя бы в адрес того же Антверпена или пока ведется расследование по уголовному делу официальных запросов не будет? Сейчас все прибывающие суда в сплошном порядке необходимо проверять. Не в первый раз уже такие фокусы происходят...
    1. Грац Звание
      Грац
      +2
      Сегодня, 13:49
      первичный осмотр надо делать водолазами в не акватории порта, потому что натовские выродки могут сделать подрыв в порту, а то и на стоянке под загрузкой
      1. Кмет Звание
        Кмет
        +3
        Сегодня, 13:57
        Абсолютно согласен. Сейчас проще стало - дронами можно обследовать первично, а потом уже боевым плавцам приступать к своей миссии с достаточной первичной информацией об объекте.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 15:09
      Теперь все европейские лохани ставить на карантин, суток на 20, на предмет выявления крысиной лихорадки. Пусть стоят и курят в сторонке, или не суются к нам.
      А вообще все проблемы с судами чётко прописаны у каждого на корме - порт приписки...
      Ходили же раньше под одним флагом и в ус не дули, потому как всё было государственное и тронуть сей корабль не моги!
      1. Кмет Звание
        Кмет
        +1
        Сегодня, 16:14
        Обязательно. Они сами своими действиями убедили Россию в том, что доверия им нет никакого: в отдельный отстойник для обследования перед загрузкой + дополнительно повысить стоимость с учетом затрат на обследование и страховку плюсом поднять (пора им уяснить наконец, что получение углеводородов от России - это теперь для них привелегия, а не просто исполнение договоров.. по тому же принципу как Борель в свое время указывал всем про ЕС, дескать у них там "Райский сад").
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 16:33
        Цитата: isv000
        Теперь все европейские лохани ставить на карантин, суток на 20, на предмет выявления крысиной лихорадки. Пусть стоят и курят в сторонке, или не суются к нам.

        Что и необходимо США - чтобы с нами никто не хотел торговать.

        Цитата: isv000
        Ходили же раньше под одним флагом и в ус не дули, потому как всё было государственное и тронуть сей корабль не моги!

        Тайвань, Аргентина, даже негры с пальмы Ганы - видимо были не в курсе про "не моги".....
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 17:36
          Цитата: свой1970
          Что и необходимо США - чтобы с нами никто не хотел торговать.
          Да и пёс с ними! На ЕС свет клином не сошелся, пущай попробуют прожить без наших товаров.
          Цитата: isv000

          Тайвань, Аргентина, даже негры с пальмы Ганы - видимо были не в курсе про "не моги".....

          А что, топили суда, или надолго задерживали? Отпускали при первом же нажиме Союза, а в Гане так и вовсе понимали что дело может кончится сменой режима силами советской морской пехоты.
          Доводилось мне бывать в разных странах, нормальное отношение было к русским морякам.
    3. 16112014nk Звание
      16112014nk
      +2
      Сегодня, 15:49
      Цитата: Кмет
      Молодцы в ФСБ

      В ФСБ скорее всего откуда то получили информацию о минировании судна. Молодцы в разведке хорошо сработали.
      1. Кмет Звание
        Кмет
        0
        Сегодня, 16:15
        Да, бесспорно. Самый большой плюс в том, что вовремя успели заметить и обезвредить, а выводы уже сделают.
      2. VALERIK_097 Звание
        VALERIK_097
        0
        Сегодня, 17:41
        Не думаю,суда реально проверяют.Сначала безпилотом,потом осмотр водолазной службой.Так по крайней мере на Севере происходит.В Кольский не одно судно без осмотра не заходит.
  4. kebeskin Звание
    kebeskin
    +6
    Сегодня, 13:48
    Отправить им обратно кораблик груженый амиачной селитрой.
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +2
      Сегодня, 13:56
      В Антверпен селитру. В Брюссель ластик. Впрочем и селитру тоже можно. ИИИэхх, нет на них товарищей Старинова и Судоплатова.
  5. 501Legion Звание
    501Legion
    +2
    Сегодня, 13:53
    даже ежу понятно что это не укропы сделали. раз оружие НАТО то с них и надо спрашивать
  6. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +9
    Сегодня, 13:54
    рвануло бы в российском порту сразу по окончанию загрузки, с целью повреждения терминала. такое минирование это акт войны
    1. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Сегодня, 16:18
      Даже если затопить танкер на самом терминале - уже проблем достаточно, не говоря о последствиях взрыва.
  7. bar Звание
    bar
    0
    Сегодня, 14:03
    Ну вот пусть бы и жахнуло на обратном пути возле Антверпена.
    1. Кмет Звание
      Кмет
      0
      Сегодня, 16:21
      Это тогда нужно было уже НАТОвские игрушки переделывать..)) Чтобы подозрений не вызвать.. Тогда мог получиться интересный вариант..
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 14:10
    Мы уже давно досматриваем подводную часть судов входящих в наши порты в Финском заливе и то делает не только ФСБ .Нашёл разгадку в российских СМИ, что делают суда идущие в Мурманск и к ПГХ Саам в Бухте Большая Волоковая - тоже самое ,осмотр подводной части применением спецтехники .Используются сканеры, подводные телевизионные аппараты закзачительном этапе акващангисты .Так держать, враг не дремлет. А для чего у нас противодиверсионные катера типа Грачонок . angry
  9. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 14:11
    .
    Где могло рвануть, никто не знает, возможно, при прохождении турецких проливов.
    А вариант после окончания погрузки в самом порту Усть-Луга?Разве не вариант?
  10. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 14:14
    А нельзя ли эти хлопушки втихаря присобачить к натовским кораблям?
    1. Юрась_Беларусь Звание
      Юрась_Беларусь
      0
      Сегодня, 14:48
      Даже если натовцы их не найдут, а корабль потонет из-за взрыва канализации в гальюне, то обвинят Россию. И нет гарантии, что натовцы тогда испугаются воевать.
    2. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -1
      Сегодня, 15:04
      так эта хлопушка втихаря была присобачена к судну страны из нато
  11. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    -1
    Сегодня, 14:19
    Я так понимаю - причастных не установили?
  12. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 14:20
    Бывает. Что поделать, когда не реагируешь на как грится "поднятие ставок" партнёрами в геополитике и потом быстро не устраняешь угрозу своему существованию. Вот такая понимаешь, большая игра, ядрёна кочерыжка.
  13. Не_боец Звание
    Не_боец
    0
    Сегодня, 14:20
    Поставить на ихний корабль и оправить взад. Когда взорвется пусть ищут чьи мины.
  14. Комментарий был удален.
  15. KCA Звание
    KCA
    -2
    Сегодня, 14:25
    ВКР работает, что не может не радовать, явно кто-то из информаторов информировал, не будут-же пловцы прям каждое судно облизывать
    1. Мореход Звание
      Мореход
      +2
      Сегодня, 15:04
      Цитата: KCA
      ВКР работает, что не может не радовать, явно кто-то из информаторов информировал, не будут-же пловцы прям каждое судно облизывать

      Именно все суда теперь проверяют водолазы на рейде по приходу из-за рубежа, меня уже дважды проверяли, благо не нашли. После подрыва танкер в УстьЛуге пару лет назад.
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 16:36
      Цитата: KCA
      ВКР работает, что не может не радовать, явно кто-то из информаторов информировал, не будут-же пловцы прям каждое судно облизывать

      Именно осматривают
      Цитата: tralflot1832
      Мы уже давно досматриваем подводную часть судов входящих в наши порты в Финском заливе и то делает не только ФСБ .Нашёл разгадку в российских СМИ, что делают суда идущие в Мурманск и к ПГХ Саам в Бухте Большая Волоковая - тоже самое ,осмотр подводной части применением спецтехники .Используются сканеры, подводные телевизионные аппараты закзачительном этапе акващангисты
  16. баклан Звание
    баклан
    +2
    Сегодня, 14:32
    Странно, место такое, что и на ходу можно это сделать. Их устанавливали явно с лодки, а не подводные пловцы. Потом, они видны даже с лоцманского катера. Я так понимаю, если бы поставили ниже ватерлинии, ничего бы не увидели.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +2
      Сегодня, 15:06
      *В ходе осмотра ПОДВОДНОЙ части судна наши специалисты обнаружили установленные магнитные мины натовского образца в районе машинного отделения.
    2. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      0
      Сегодня, 15:27
      2022 - Вместе с прочими изделиями поставлялись необитаемые подводные аппараты семейства REMUS. Сообщалось, что с их помощью украинские формирования смогут осуществлять мониторинг и вести разведку в Черном море. Кроме того, возникли подозрения о возможном боевом применении такой техники.
      https://topwar.ru/222058-podvodnye-neobitaemye-apparaty-remus-600-na-ukraine.html
  17. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:41
    Цитата: Юрий_Я
    Наглость, хамство, борзота… только из-за безнаказанности

    Надеюсь судно и экипаж арестованы, до окончания разбирательств и суда?

    Экипаж танкера возглавляет капитан РОССИЯНИН . bully
  18. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 14:45
    Надо было, ничего не говоря, просто перепрограммировать и переставить эти же мины на газовозы враждебных к нам стран
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      -1
      Сегодня, 15:06
      так бельгия враждебная нам страна
  19. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    0
    Сегодня, 14:49
    В эту игру можно играть и вдвоем. Или наши адмиралы непрошибаемые... Кстати, северо-корейские адмиралы в свое время жестко и сразу торпедами остановили подобное минирование своих судов.
  20. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:59
    Сейчас благодарный власти Греции ,пришлют благодарность Зю и команде .Это же борьба Зю за свободу украинского народа ,только никак не пойму при чем тут греки ?
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 15:09
    А им в ответку мину подложить, слабо́?
  22. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:11
    У меня эта линия Усть Луга ( НОВАТЭК ) - Антверпен Бельгия и этот (и) газовозы вызывали один вопрос как это происходит .Рвать хотели однозначно 404 и заодно наказать бельгийцев за несговорчивость .Чётко прослеживается- зеленский начал работать по заказу европейской " элиты" огребают кто не совсем искренне целует 4 ботинка и одну туфлю .
  23. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 17:22
    7 кг взрывчатки — это стандарт для мин класса Heavy Limpet (тяжелые объектные мины):
    Британские тяжелые мины (серия Mk III / Camouflet): Разработанные для спецопераций, данные модификации снаряжались зарядом в 15 фунтов (6,8 кг) торпекса или пластита.
    Британская мина Mk 3 Limpet (и её модификации): классическая большая прилипала (Limpet mine). Вес её заряда в зависимости от модификации как раз колеблется в районе 4.5–7 кг пластичного ВВ (обычно марки PE4).
    США (MK 5 Mod 0 Limpet): штатно содержит 15 фунтов (6,8 кг) пластичного взрывчатого вещества марки C-4.
    Физические параметры системы MK 5 Mod 0:
    Размеры отдельного модуля: длина — 24,5 см, ширина — 13,5 см, высота (толщина) — 7,5 см.Вес отдельного блока: около 3,3 кг (включая литиевую батарею питания электронного взрывателя). Вес полной боевой сборки вместе с каркасом, концевыми обтекателями и мощными магнитами достигает 100 фунтов (около 45,3 кг).

    Несмотря на иностранного владельца, данный газовоз является регулярным (линейным) судном для российского порта Усть-Луга. За последние полтора года он 15 раз заходил в этот порт Ленинградской области для погрузки. На этот раз он прибыл из бельгийского Антверпена и после заправки должен был доставить топливо в турецкий порт Самсун.

    В ноябре 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Израилем.

    Израильские морские мины (как оборонительные заградительные, так и диверсионные объектные) — это одна из самых закрытых тем оборонно-промышленного комплекса Израиля. Официально страна практически никогда не демонстрирует этот тип вооружения на выставках и не поставляет его на экспорт.Тем не менее, специфика применения и номенклатура морских мин Израиля известны из опыта военных конфликтов на Ближнем Востоке:
    1. Диверсионные магнитные мины (Limpet)
    Разведывательно-диверсионное подразделение ВМС Израиля «Шайетет 13» активно применяет объектные мины-прилипалы.
    Собственные модификации: Израиль модернизирует импортные образцы, устанавливая на них собственные высокотехнологичные электронные взрыватели.
    Американские поставки: В рамках военной помощи Израиль получает стандартные боеприпасы США (включая компоненты линеек MK 5 и более ранних модификаций).