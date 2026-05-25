Тайные артерии Тегерана: Иран заявил о наличии секретных нефтяных терминалов

Власти Ирана официально признали наличие у страны скрытых маршрутов и инфраструктуры для экспорта нефти, что стало ответом на беспрецедентное санкционное давление Запада. Советник по экономическим вопросам президента Масуда Пезешкиана, Масуме Агапур, заявила: экспорт иранской нефти невозможно свести к нулю, несмотря на все усилия США и их союзников.



По ее словам, помимо традиционных южных терминалов и острова Харг, у Ирана есть альтернативные нефтяные ресурсы и маршруты, детали которых не раскрываются. Агапур отметила:

У нас есть другие маршруты и другие нефтяные ресурсы в других регионах для экспорта, которые мы не собираемся раскрывать.

Это заявление прозвучало на фоне новостей о возможном продлении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Зарубежные СМИ сообщают, что стороны почти согласовали меморандум, который предусматривает, в частности, отказ от перекрытия Ормузского пролива и разморозку иранских активов. По мнению американской стороны, переговоры затягиваются из-за скрытности высшего руководства Ирана и разногласий по формулировкам документа. В Белом доме не спешат подписывать соглашение, требуя от Тегерана передачи высокообогащенного урана.

Таким образом, тот факт, что Иран раскрыл наличие секретных нефтяных терминалов и сухопутных маршрутов, является не только демонстрацией устойчивости иранской экономики, но и сигналом Западу: санкции не смогут полностью изолировать Исламскую Республику.
9 комментариев
  Mouse
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:29
    у Ирана есть альтернативные нефтяные ресурсы и маршруты

    Ну так используйте втихую.... штатам необязательно об этом знать....
    1. Комментарий был удален.
  Ирек
    Ирек
    +2
    Сегодня, 14:41
    Иранцы издеваются над Лохматым как хочут.
  topol717
    topol717
    +2
    Сегодня, 14:49
    У нас есть другие маршруты и другие нефтяные ресурсы в других регионах для экспорта, которые мы не собираемся раскрывать.
    беда в том, что сколько нибудь значимый экспорт может быть либо по трубе, либо по ЖД либо кораблями. Труба в 1 миг не появится, а ЖД и кораблики просматриваются со спутников. Так что не может быть никаких секретов. США знают всё. Тем более когда оплата за нефть идет в долларах.
    Aleksandral
      Aleksandral
      +1
      Сегодня, 15:03
      Ничего зведно-полосатые не знают! Знали бы не полезли бы на ИРАН!
      topol717
        topol717
        +1
        Сегодня, 15:14
        Цитата: Aleksandral
        Знали бы не полезли бы на ИРАН!
        Трампа очень многие в Вашингтоне отговаривали от этой авантюры, но он поддался эмоциям и своему эго. Ну и еврейчик ему напел про быструю победу.
    Кмет
      Кмет
      0
      Сегодня, 17:51
      Кто знает.. Возможно в дружественный Оман уже эксплуатируется трубопроводный транспорт.. например по дну.. Благо он почти рядом с Ираном, да и Харк недалеко. Гадать нет смысла одно только представляет интерес - Иран браво и независимо держится на переговорах. Понятно, что война Ирану не нужна, но он к ней готов, если не останется никаких вариантов.
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:50
    Япобедюиран за три дня !!! Да Великий Максимус ,я натанияху твоего ногтя не стою ,начинай и не заканчивай .
  Schneeberg
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 14:56
    Цитата: Ирек
    Иранцы издеваются над Лохматым как хочут.
    Чувствуют его зависимость от сионистов
  Mathurin Nankap
    Mathurin Nankap
    0
    Сегодня, 16:25
    Beaucoup sur ce forum affirmait qu'en cas de conflit entre les Usa et l'Iran, ce sera une catastrophe pour les perses. Je disais à l'époque que ce ne serait une mince affaire pour les yankees et à juste titre. Je suis content de constater que cet opinion a pratiquement disparu du forum. Bravo et respect aux perses qui disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. Résilience et ingéniosité, hourra