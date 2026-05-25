Тайные артерии Тегерана: Иран заявил о наличии секретных нефтяных терминалов
2 8399
Власти Ирана официально признали наличие у страны скрытых маршрутов и инфраструктуры для экспорта нефти, что стало ответом на беспрецедентное санкционное давление Запада. Советник по экономическим вопросам президента Масуда Пезешкиана, Масуме Агапур, заявила: экспорт иранской нефти невозможно свести к нулю, несмотря на все усилия США и их союзников.
По ее словам, помимо традиционных южных терминалов и острова Харг, у Ирана есть альтернативные нефтяные ресурсы и маршруты, детали которых не раскрываются. Агапур отметила:
У нас есть другие маршруты и другие нефтяные ресурсы в других регионах для экспорта, которые мы не собираемся раскрывать.
Это заявление прозвучало на фоне новостей о возможном продлении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. Зарубежные СМИ сообщают, что стороны почти согласовали меморандум, который предусматривает, в частности, отказ от перекрытия Ормузского пролива и разморозку иранских активов. По мнению американской стороны, переговоры затягиваются из-за скрытности высшего руководства Ирана и разногласий по формулировкам документа. В Белом доме не спешат подписывать соглашение, требуя от Тегерана передачи высокообогащенного урана.
Таким образом, тот факт, что Иран раскрыл наличие секретных нефтяных терминалов и сухопутных маршрутов, является не только демонстрацией устойчивости иранской экономики, но и сигналом Западу: санкции не смогут полностью изолировать Исламскую Республику.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация